چطور برای استارتاپ خود یک نام مناسب انتخاب کنیم؟

انتخاب نام مناسب برای استارتاپ می‌تواند بخشی مهم از موفقیت آن را تضمین کند. نامی نامناسب که مشتریان بالقوه نتوانند ارتباط خوبی با آن برقرار کنند می‌تواند برای یک مجموعه‌ی نوپا مشکل‌ساز شود. در ادامه با دیجی‌کالا مگ همراه باشید تا با نکاتی در رابطه با انتخاب نام استارتاپ خود آشنا شوید.

از انتخاب نام‌هایی که املای فارسی یا انگلیسی‌شان سخت است پرهیز کنید

هیچکس نمی‌خواهد مشتریان بالقوه برای یافتن کسب‌وکارش در اینترنت دچار مشکل شوند. اگر می‌خواهید این مشکل برایتان به وجود نیاید، نام استارتاپ یا کسب‌وکار خود را طوری انتخاب کنید که یافتن آن در دنیای مجازی به واسطه‌ی یک املای سخت یا اشتباه عمدی، مشکل نباشد. تا حد امکان انتخاب خود را ساده انجام دهید.

نامی که کسب‌وکار شما را محدود کند انتخاب نکنید

انتخاب نامی که تنها به یک بخش خاص در یک حوزه اشاره کند ممکن است چندان معقول نباشد. شاید کسب‌وکار شما در آینده رشد کند و به حوزه‌های دیگری هم وارد شوید. در آن صورت هزینه‌های مادی و معنوی تغییر برند و نام برای شما بیش از آنچه تصور می‌کنید خواهد بود. برای مثال تصور کنید که «جف بزوس» (Jeff Bezos) به جای «آمازون» عنوانی مثل OnlineBooks را انتخاب می‌کرد. پس انتخاب نام‌های محدودکننده‌ی کسب‌وکار را کنار بگذارید.

از جستجوی اینترنتی در روند انتخاب اسم بهره بگیرید

زمانی که تصور کردید نامی مناسب انتخاب کرده‌اید، در اینترنت آن را جستجو کنید. این احتمال وجود دارد که برخی اوقات نامی که شما انتخاب کرده‌اید نام شرکت، کسب‌وکار یا استارتاپی دیگر باشد. همچنین ممکن است نام انتخابی شما در زبان یا زبان‌هایی خاص معنی خوبی نداشته باشد که اگر هدف ورود به بازار جهانی باشد بهتر است گزینه‌ای دیگر را به جای نام پیشنهادی‌تان انتخاب کنید.

دامین دات‌کام خود را ثبت کنید

یکی از مهمترین پیشنهادات در خصوص انتخاب نام این است که به محض انتخاب عنوان مورد نظرتان، دامنه com. آن را ثبت کنید. این پسوند به مراتب از گزینه‌هایی مثل .biz ،.org ،net و … مناسب‌تر و توسط افراد عادی شناخته‌شده‌تر است. با این برنامه، مشتریان به راحتی و بدون شک می‌تواند دامین com. را یافته و به آن دسترسی داشته باشند. متاسفانه مشکلی که در این میان وجود دارد این است که بسیاری از عناوین مناسب روی پسوند com. پیش از این ثبت شده‌اند و صاحبان آنها اغلب رغبتی به فروش دامنه‌ها ندارند یا قیمت‌هایی بالا برای دامنه‌هایی که صاحب آنها هستند پیشنهاد می‌دهند.

اما شاید بد نباشد که خرید یک دامنه com. را مثل یک سرمایه‌گذاری مناسب برای استارتاپ خود تصور کنید.

بهتر است نام پیشنهادی یک معنی مرتبط با حوزه‌ی کاری مجموعه داشته باشد

یکی از مولفه‌های ایده‌آل برای انتخاب نام استارتاپ این است که معنی عنوان انتخابی به نحوی مرتبط با کسب‌وکار شما باشد. اگر نامی خاص انتخاب کرده‌اید، فکر کنید که آیا معنی مثبت و مرتبطی از نام انتخابی‌تان توسط سایرین برداشت می‌شود یا خیر. در عین حال توجه داشته باشید که نام‌های بی‌معنی‌ای همچون Google ،Yahoo و … توانسته‌اند خود را با این نام‌های بی‌معنی یا نامرتبط جا بیاندازند. اما همزمان برای استارتاپی مانند Dropbox نامی خوش‌آهنگ و البته با معنی مرتبط با کار سرویس انتخاب شده است.

به دنبال اسامی ثبت شده نباشید

بد نیست اگر در سایت‌های ثبت داخلی و خارجی مثل سایت سازمان ثبت ایران و سایت USPTO.gov به دنبال نام یا نام‌های مورد نظر خود بگردید و پیش از انتخاب نهایی در مورد اینکه آیا این نام قبلا توسط شخص یا شرکتی ثبت شده تحقیق کنید. در صورتی که نامی قبلا ثبت شده باشد، استفاده از آن بخاطر مشکلاتی که در آینده برای شما پیش می‌آید منطقی نخواهد بود.

نام پیشنهادی را از جنبه‌های مختلف ارزیابی کنید

قطعا شما به دنبال نامی حوصله‌ سر بر برای شرکت خود نیستید. در عین حال احتمال اینکه نامی مشابه نام دیگران نیز انتخاب کنید نیز در برنامه‌تان نیست. انتخاب یک عنوان مناسب و معقول اهمیت زیادی دارد. به هر شکل شما نمی‌خواهید کارمندان‌تان از اینکه نام شرکتی که در آن کار می‌کنند را به زبان آورند، در عذاب باشند. سعی کنید نامی خوش‌آهنگ با معنی‌ای مثبت انتخاب کنید.

از دیگران بازخورد بگیرید

سعی کنید حداقل ۵ تا ۱۰ عنوان پیشنهادی را انتخاب کنید و سپس از دوستان، اعضای خانواده و همکاران خود در مورد آنها نظر بخواهید. بد نیست اگر بخشی از مشتریان هدف را هم در نظرسنجی‌ها دخیل کنید. سعی کنید نام‌های انتخابی جنبه‌های منفی را پوشش نداده باشند. برای مثال عنوانی مانند Nova برای نام یک ماشین اشتباه است؛ چرا که Nova در زبان اسپانیولی به معنی حرکت نکردن است!

عنوانی خوش‌آهنگ و قدرتمند انتخاب کنید

گاهی اوقات یک نام روی کاغذ از هر جنبه گزینه‌ای مناسب به نظر می‌رسد اما وقتی که به زبان می‌آید چندان خوش‌آهنگ و تاثیرگذار نیست. یا ممکن است تلفظ آن به گونه‌ای باشد که افراد متوجه آن نشوند و لازم باشند برای متوجه شدن افراد آن را چند بار تکرار کرد.

از سرویس‌هایی که در انتخاب نام به شما کمک می‌کنند استفاده کنید

با توجه به اهمیت موضوع، می‌توانید از سایت‌های زیر برای انتخاب نام مناسب برای شرکت‌تان استفاده کنید. برخی از آنها به شما در مشاهده‌ی وضعیت نام انتخابی در شبکه‌های اجتماعی هم کمک می‌کنند.

Visual The saurus

Shopify Business Name Generator

Name Mesh

Naminum

NameCheck

NameCheckr

مطمئن باشید نام پیشنهادی به مذاق خودتان خوش می‌آید

شما به عنوان صاحب یا یکی از صاحبان کسب و کار، باید برای مدت قابل توجهی با نامی که برای شرکت انتخاب می‌کنید زندگی کنید. پس باید از اینکه از نام انتخاب شده راضی باشید مطمئن شوید. در عین حال اطمینان حاصل کنید که عنوان انتخابی به قدر کافی در میان مشتریان نهایی‌تان هم جا می‌افتد. پس باید از ابتدا نام مناسبی را مد نظر قرار داده و برگزینید.

