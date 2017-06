مطلب راهنمای گام به گام پاک کردن اطلاعات شخصی از اینترنت برای نخستین بار در دیجی‌کالا مگ منتشر شده است.

سرانجام تصمیم گرفتید تا اطلاعات خود را از شبکه‌ی اینترنت خارج کنید؟ این کار چندان آسان نیست ولی با دنبال کردن راهنمای گام به گامی که در ادامه می‌آید، حداقل مطمئن خواهید بود که مسیر را درست می‌روید. با دیجی‌کالا مگ همراه باشید.

‌

۱- اکانت خود را در شبکه‌های اجتماعی حذف یا غیرفعال کنید

به یاد بیاورید که در کدام شبکه‌های اجتماعی پروفایل دارید. به غیر از شبکه‌های اجتماعی بزرگ و آشنا مانند فیسبوک، توییتر، لینکدین و اینستاگرام، آیا در سایت‌های کوچکتری مثل تامبلر، گوگل پلاس یا مای‌اسپیس هم پروفایل عمومی دارید؟ برای خلاص شدن از این اکانت‌ها به بخش تنظیمات آن‌ها بروید به دنبال گزینه‌ای برای غیرفعال کردن (Deactivate)، حذف کردن (Delete) یا بستن (Close) حساب کاربری بگردید. بسته به نوع حساب کاربری ممکن است این گزینه را در بخش امنیت (Security)، حریم شخصی (Privacy) یا چیزی شبیه این‌ها بیابید. اگر برای پاک کردن یک اکانت خاص به مشکل برخوردید ممکن است با جست‌وجو کردن در اینترنت بتوانید دستورالعمل مربوط به آن را بیابید. اگر به هر دلیلی موفق نشدید یک حساب کاربری را حذف کنید، می‌توانید اطلاعات آن را به چیزهایی غیر از اطلاعات واقعیتان تغییر دهید.

‌

۲- اطلاعات خود را از سایت‌های جمع‌آوری کننده داده‌ها پاک کنید

کمپانی‌هایی وجود دارند که اطلاعات کاربران را از روی اینترنت جمع‌آوری می‌کنند. معمولا از این سایت‌ها با عنوان کارگزاری داده یاد می‌شود و نام‌هایی نظیر Spokeo، Whitepages.com، PeopleFinder و چیزهایی مشابه این‌ها دارند. این سایت‌ها اطلاعات مربوط تمام فعالیت‌های آنلاین شما را جمع می‌کنند و آن‌ها را به اشخاص و شرکت‌های علاقه‌مند می‌فروشند. معمولا از این اطلاعات برای ارسال تبلیغات هدفمندتر برای افراد و فروش کالاهای بیشتر به آن‌ها استفاده می‌شود. می‌توانید نامتان را در این سایت‌ها جست‌وجو و یک به یک برای پاک شدن اطلاعاتتان را از روی آن‌ها اقدام کنید. مشکل این است که رویه‌ی خارج شدن از این سایت‌ها با هم تفاوت دارد. حتی گاهی لازم است برای این کار فکس ارسال کنید یا فرم‌های فیزیکی کاغذی پر کنید!

‌

۳- اطلاعات خود را مستقیما از روی سایت‌ها پاک کنید

اگر قصد دارید پست قدیمی خود در یک فروم یا نوشته‌ی شرم‌آوری را که مدت‌ها پیش در یک وبلاگ منتشر کرده بودید حذف کنید، چاره‌ای نخواهید داشت مگر این که به طور جداگانه با مدیریت آن سایت‌ها تماس بگیرید. برای این کار باید به بخش «درباره‌ی ما» (About us) یا «تماس با ما» (Contact us) در هر سایت مراجعه کنید تا فردی را که باید با آن تماس بگیرید بیابید. اگر از این طریق موفق نشدید، می‌توانید نام دامنه‌ی سایت مورد نظر را در بانک اطلاعاتی whios.com جست‌وجو کنید. ممکن است از این طریق بتوانید اطلاعاتی را برای تماس با صاحب آن سایت به دست بیاورید. متاسفانه سایت‌های خصوصی هیچ اجباری برای حذف کردن پست‌های شما ندارند. بنابراین بهتر است هنگام تماس با این سایت‌ها کاملا مودب رفتار کنید و به روشنی توضیح دهید که به چه علتی قصد دارید پست‌هایتان پاک شود. اگر خوش‌شانس باشید آن‌ها درخواست شما را می‌پذیرند و نوشته‌های شما را پاک می‌کنند. اگر این کار را نکردند، ترفند بعدی ممکن است به شما کمک کند.

‌

۴- اطلاعات شخصی خود را از سایت‌ها پاک کنید

اگر شخصی اطلاعات شخصی حساس شما را (نظیر اطلاعات حساب بانکی) در سایتی منتشر کرده و مدیر آن سایت از پاک کردن آن‌ها امتناع می‌کند، می‌توانید با ارسال یک درخواست قانونی از گوگل بخواهید تا آن اطلاعات را حذف کند.

ممکن است پروسه‌ی حذف اطلاعات اندکی زمان‌بر باشد و هیچ تضمینی برای موفق بودن آن وجود ندارد. با این حال اگر در چنین وضعیت دشواری قرار بگیرید این روش یکی از بهترین کارهایی است که می‌توانید انجام دهید.

‌

۵- نتایج قدیمی جست‌وجوها را حذف کنید

تصور کنید اطلاعاتی از شما روی یک صفحه‌ی وب قرار دارد که شما قصد دارید از شر آن خلاص شوید. برای مثال ماه‌ها پس از این که کار خود را تغییر داده‌اید، نام شما هنوز در صفحه‌ی کارمندان شرکتی که قبلا در آن کار می‌کردید باقی مانده است. شما موفق می‌شوید آن‌ها را قانع کنید که صفحه را به‌روز و نام شما را از آن حذف کنند، ولی وقتی نام خود را در گوگل جست‌وجو می‌کنید هنوز آن صفحه در نتایج جست‌وجو دیده می‌شود. گرچه وقتی روی لینک کلیک می‌کنید اثری از نام شما در آن نیست. این یعنی نسخه‌ی قدیمی این صفحه در کش سرورهای گوگل باقی مانده است.

در این گونه موارد ابزار حذف محتوای قدیمی گوگل به کمک شما می‌آید. می‌توانید آدرس (URL) صفحه‌ی مورد نظر را به وسیله‌ی این ابزار به گوگل اعلام کنید و امیدوار باشید که آن‌ها سرورهای خود را به‌روز و نتایج کش شده را حذف کنند تا نام شما دیگر با آن مرتبط نباشد. در این مورد هم تضمینی وجود ندارد که گوگل اطلاعات کش شده را پاک کند ولی اگر واقعا قصد دارید حضور خود در اینترنت را کم کنید این ابزار ارزش آزمودن را دارد.

‌

۶- در نهایت آخرین گام این است که اکانت‌های ایمیلتان را حذف کنید

بر حسب نوع حساب ایمیلی که دارید، تعداد مراحلی که برای حذف کردن آن باید طی کنید متفاوت است. باید ابتدا به حساب کاربری خود وارد شوید و دنبال گزینه‌ای برای حذف کردن یا بستن آن بگردید. برخی از حساب‌های ایمیل پیش از حذف شدن کامل برای مدت زمان معینی باز می‌مانند تا اگر پشیمان شدید امکان بازیابی آدرس خود را داشته باشید. توجه داشته باشید که برای انجام مراحل قبلی حتما باید یک آدرس ایمیل فعال داشته باشید. بنابراین حذف کردن ایمیل را حتما به آخرین مرحله موکول کنید.

‌

آخرین نکته

فراموش نکنید که برای طی کردن تمام این مراحل باید صبور باشید. توقع نداشته باشید که بتوانید یک روزه تمام این کارها را به نتیجه برسانید. همچنین باید بپذیرید که چیزهایی وجود دارند که امکان حذف کردن دائمی آن‌ها از اینترنت وجود ندارد.

‌

منبع: CNET

منبع متن: digikala