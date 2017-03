نرم افزار نصب و اجرای همزمان چند ویندوز - VMware Workstation Pro 12.5.3 Build 5115892 + Lite - شبیه ساز سیستم عامل مجازی

در این پست با معرفی نرم افزار VMware Workstation در خدمت شما عزیزان هستیم. این نرم افزار یکی از بهترین نرم افزار ها در زمینه ی ساخت سیستم عامل مجازی بر روی رایانه می باشد ولی آیا زمانی که امکان نصب چندین ویندوز بر روی رایانه وجود دارد استفاده از چنین نرم افزار هایی ضروریست؟

جواب مثبت است زیرا اولا سیستم های سخت افزاری خاصی از تمام سیستم عامل ها پشتیبانی به عمل می آورند و ممکن است بسیاری از سیستم عامل ها بر روی سخت افزار شما قابل نصب نباشد، دوما نصب ویندوز کاری وقت گیر است که در کنار آن حجم بسیار بالایی از هارد دیسک شما را اشغال می کند و این کار ممکن است سرعت سیستم عامل اصلی شما را کاهش دهد، سوما سوییچ یا انتقال بین سیستم عامل ها کاری مشکل است و ممکن است در مدت زمان بالا به سخت افزار شما نیز صدمه وارد نماید، دلایل دیگری همچون شبکه کردن سیستم عامل های مجازی ایستگاه های کاری و غیره نیز می توان در این نمونه ذکر کرد، ولی همین دلایل ضروری بودن استفاده از نرم افزار های ایجاد سیستم عامل مجازی را نمایان میسازد.

این نرم افزار در 50 رقابت نرم افزار های مجازی ساز برنده ی بهترین نرم افزار بوده است که این نشان از کارایی بالای نرم افزار و قدرتمندی آن در ارایه ی امکانات مورد نیاز کاربر دارد، این نرم افزار قادر است سیستم عامل های مجازی محبوب همچون لینوکس و ویندوز را در سیستم عامل شما ایجاد کند و همچنین در تمام سیستم عامل های مورد پشتیبانی قابل نصب است، سیستم عامل های ایجادی این نرم افزار ارتباطی به سخت افزار مورد استفاده ی شما ندارد و خود این نرم افزار یک سخت افزار مجازی برای ایجاد سیستم عامل مجازی در نظر خواهد گرفت، گرافیک و رابط کاربری عالی این نرم افزار آن را به یکی از بهترین نرم افزار های مجازی ساز تبدیل کرده است و شما می توانید به راحتی در بین سیستم عامل های مجازی خود سوییچ (منتقل شدن) شوید و هر نرم افزاری را بر روی سیستم عامل های خود نصب کنید و ... . امکانات عالی این نرم افزار نشان از کارایی بالای این نرم افزار دارد. شما می توانید هم اینک آخرین ویرایش این نرم افزار را از افـ دی ال دریافت و از آن لذت ببرید.

نرم‌افزار ایستگاه کاری وی‌ام‌ویر (به انگلیسی: VMware Workstation) یک نرم‌افزار سودمند برای کسانی است که به داشتن چندین سیستم عامل یا نرم‌افزار بگونه هم زمان (و البته انگاری) نیاز دارند. با سوار کردن این نرم‌افزار بر روی سیستم عامل بنیادی این توانایی به دست می‌آید تا از راه انگارسازی سخت افزار و امکانات ویژهٔ وی‌ام‌ویر به نصب چند سیستم عامل پرداخت.

نکتهٔ چشمگیر درباره وی‌ام‌ویر این است که سخت افزارهای انگاری ساخته شده در هر یک از سیستم عامل‌ها دارای ویژگی‌های یکسان می‌باشند اما بگونه آزاد رفتار می‌کنند. بخش‌هایی همچو ویر و هارد دیسک هر یک در محیط جداگانه کار کرده و کارت شبکه این توانایی را دارد که با دیگر کارتهای شبکه انگاری و حتی شبکه ی فیزیکی پیوند بر قرار کند. از این رو، این نرم‌افزار ابزاری سودمندی برای دوستداران به دانش شبکه نیز خواهد بود. VMware، برای گسترش دهندگان نرم‌افزارها، رهبران شبکه (Administrators) و کسانی برنامه ریزی شده است که می‌خواهند در ساختار نرم‌افزاریشان دگرگونی بنیادی بدهند. وی‌ام‌ویر گسترش دهندگان نرم‌افزار را توانا می‌سازد تا پیچیده ترین برنامه‌های تحت شبکه را که در ویندوزهای مایکروسافت، Linux، Mac OS و غیره پیاده سازی می‌شوند را روی تنها یک رایانه یکه پیاده سازی کنند.

این نرم‌افزار با هزاران کاربر در سراسر جهان، کارایی را در آفریدن نرم‌افزارها بهبود می‌بخشد، هزینه‌ها را کاهش می‌دهد، نرمش و انعطاف پذیری را بالا می‌برد و راه امن تری برای پاسخ گرفتن از برنامه‌ها را در دسترس ما می‌گذارد. سوار کردن وی‌ام‌ویر روی رایانه های رومیزی، نخستین گام برای فرستادن ساختار IT پدید آمده به یک ساختار انگاری است. با ایستگاه کاری وی‌ام‌ویر جز ساده کردن پردازش گسترش، تست نرم‌افزار و شتاب دادن به گسترش برنامه‌های کاربردی، سازگاری برنامه‌های کاربردی و پیاده سازی عملی فرستادن از یک سیستم عامل به سیستم عامل دیگر را بیمه می‌کند و توانایی آزمایش این که آیا این جابجایی و جایگزینی سیستم عامل، زیانی برای شبکه یا دیگر نرم‌افزارهای کاربردی در حال کار دارد یا خیر را نمایان می‌سازد. وی‌ام‌ویر دارای ویژگیهایی زیر می‌باشد:

امکانات شبیه ساز سیستم عامل:

* Support for up to 16 vCPUs, 8TB disks, 64 GB of RAM, and 2GB Video RAM

* Hyper-V support

* Drag and drop a VM from vSphere to your PC

* Create restricted VMs that can expire at a predefined date and time

* Virtual tablet sensors (accelerometer, gyroscope, compass, ambient light)

* Intel Haswell Microarchitecture Extension Support (AVX2, TSX ,and etc.)

* Allocate up to 2GB video memory to a virtual machine

* Boot Virtual machines with EFI Support

* Integration with VMware vCloud Air (Upload, View, Run)

امکانات اضافه شده در ورژن 12:

* Ready for Microsoft Windows 10, Ubuntu 15.04, RHEL 7.1, Fedora 22

* Microsoft DirectX 10 Support

* OpenGL 3.3 Support

* 4K Monitor Support

* Host multi monitor support with different DPI settings

* Automatic VM suspend upon host shutdown

* IPv6 NAT Support

* Tear Away Tabs

* vCloud Air Power Operations (On, Off, Suspend, Resume)

* P2V - Migrate Windows 10 PC to VM

* USB 3.0 Support in Windows 7

* بیش از 39 خصیصه جدید دیگر

سیستم پیشنهادی مورد نیاز برای نصب:

* 64-bit x86 Intel Core™ Solo Processor or equivalent, AMD Athlon™ 64 FX Dual Core Processor or equivalent

* 1.3GHz speed or faster

* 2GB RAM minimum/ 4GB RAM and above recommended

* 3GB RAM (Host PC) (For Windows Aero graphics support)

* Intel Dual Core, 2.2GHz and above or AMD Athlon 4200+ and above (For Windows Aero graphics support)

* Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Server 2012, Windows Server 2008

* توجه: VMware Workstation Pro 12 نیاز به پردازنده 64 بیت دارد