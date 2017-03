3.0 out of 5 based on 2 votes

نرم افزار نصب ویندوز روی فلش مموری و هارد - WinToUSB Enterprise 3.5 - 3.0 out of 5 based on 2 votes

حتما شما هم از نرم افزار های پرتابل یا قابل حمل استفاده کرده اید. نرم افزار هایی که بدون نیاز به نصب بر روی ویندوز اجرا می شوند و کار را برای شما آسان می کنند. حال در این مطلب با یک نرم افزار کاربردی برای پرتابل سازی ویندوز در خدمت شما هستیم. WinToUSB یک نرم افزار کاربردی و رایگان برای نصب ویندوز بر روی حافظه های خارجی مانند رم، فلش، هارد اکسترنال و . . . می باشد. با استفاده از این نرم افزار شما می توانید هر نوع ویندوزی بر روی انواع مموری ها نصب کرده و بصورت پرتابل در سیستم های مختلف اجرا کنید. شما میتوانید فایل های ISO یا دیسک حاوی ویندوز را به راحتی و با استفاده از راهنمایی هایی که خود برنامه در اختیار شما قرار می دهد بر روی فلش یا هارد اکسترنال نصب کنید. همچنین شما میتوانید از ویندوز نصب شده بر روی سیستمتان استفاده کنید و آن را بر روی فلش یا هارد اکسترنال انتقال داده و بر روی سیستم های دیگر استفاده کنید. WinToUSB از تمامی نسخه های ویندوز از جمله ویندوز 10 پشتیبانی می کند. شما می توانید آخرین ویرایش این نرم افزار را از سایت دانلود رایگان دریافت کنید.

حداقل سیستم مورد نیاز برای اجرای نرم افزار:

Windows XP or later (32/64-bit).

Intel® Pentium® processor.

256MB of available RAM (512MB or more recommended).

10MB of free space on your hard drive.

800x600 graphic device (higher resolution recommended).