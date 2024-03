بینگ در برابر گوگل؛ آیا بینگ می‌تواند جایگزین گوگل شود؟

کیفیت نتایج جستجو

نتایج جستجو در گوگل و بینگ اغلب با هم همپوشانی دارند. روی هر دو موتور جستجو کم و بیش به نتایج مشابهی دست پیدا می‌کنیم، با یک تفاوت قابل توجه: گوگل به طور مداوم پست‌های انجمن‌های پرسش و پاسخ مانند Quora، Reddit و سایرین را در بالای اکثر نتایج جستجو قرار می‌دهد. البته طبیعتا چنین رفتاری برای جستجو در زبان انگلیسی است زیرا این انجمن‌ها و سایت‌های مشهور در زبان فارسی محتوای چندانی ارائه نمی‌دهند.

در هر صورت گوگل تشخیص داده است که کاربران علاقه‌مند به خواندن نظرات و تجربیات دیگران هستند، بنابراین پست‌های انجمن‌ها در تعداد بیشتری از عبارات جستجو اولویت پیدا می‌کنند. این در حالی است که بینگ از چنین رویکردی استفاده نمی‌کند و وقتی سوال خاصی را به زبان انگلیسی مطرح می‌کنید، معمولا نتایج مربوط به انجمن‌ها در مرکز توجه قرار نمی‌گیرد.

این به این معنی نیست که مطالب انجمن‌های گفتگو بی‌ارزش هستند؛ بلکه کاملا برعکس. این صرفاً رویکردی متفاوت در مقایسه با علاقه موتور جستجوی بینگ به مقالات متعارف است. از یک طرف، مقالات سنتی معمولا توسط نویسندگان حرفه‌ای با تجربه در آن زمینه نوشته می‌شوند، اما از طرف دیگر، پست‌های انجمن‌های گفتگو می‌توانند طیف گسترده‌ای از نظرات و تجربیات فردی را ارائه دهند که بینش ارزشمندی را به همراه داشته باشد.

این به شما بستگی دارد که ترجیح می‌دهید مجموعه‌ای از مقالات را در بینگ ببینید یا ترکیبی از مقالات و پست‌های انجمن‌های گفتگو را در گوگل. توجه داشته باشید که به طور عمد بحث «محتوای اسپم» را در اینجا نادیده می‌گیریم، زیرا هر دوی نوشته‌های کاربران در تالارهای گفت‌وگو و مقالات بیش از حد بهینه ‌سازی ‌شده می‌توانند مملو از مطالب بی‌ارزش باشند و همچنان در بالای نتایج جستجو ظاهر شوند.

راحتی استفاده

اگر تا به حال از موتور جستجوی بینگ استفاده کرده باشید، حتما متوجه آزاردهنده بودن رابط کاربری آن شده‌اید. چیدمان آن شلوغ و درهم است و کاربر نمی‌داند برای یافتن پاسخ به کجا نگاه کند. برای مثال، زمانی که در گوگل به دنبال چیزی می‌گردید، در بخش فوقانی ممکن است جواب سوال شما به طور مختصر و مفید نشان داده شود. این قابلیت، یکی از ویژگی‌های کلیدی گوگل به شمار می‌رود و به کاربران این امکان را می‌دهد تا پاسخ مورد نظر خود را ظرف چند ثانیه بیابند. همچنین در نتایج جستجوی گوگل، معمولا قسمتی برای سوالات متداول کاربران نشان داده می‌شود.

در تصویر بالا می‌توانید طراحی ساده‌ی نتایج جستجوی گوگل را مشاهده کنید ولی در تصویر پایین تفاوت رویکرد بینگ در این زمینه کاملا مشهود است.

به طور کلی بینگ هم از سبک مشابه گوگل استفاده می‌کند ولی رابط کاربری آن بسیار شلوغ‌تر است. در یک قسمت، خود بینگ با استفاده از هوش مصنوعی تلاش می‌کند مقالاتی را به طور خلاصه شده در اختیار شما قرار دهد و قسمت People also ask هم قرار است سوال و جواب‌های رایج کاربران نشان داده شود که البته طراحی شلوغ‌تری نسبت به گوگل دارد. همچنین در سمت راست یک قسمت دیگر برای سوال و جواب‌های رایج دیده می‌شود که می‌تواند به سادگی جایگزین قسمت People also ask شود.

اگر کمی به پایین اسکرول کنیم، با پیشنهادات و ویدیو‌های بیشتری روبرو می‌شویم که در کل همین موارد متعدد می‌تواند کاربر را سردرگم کنند.

به طور واقع بینانه، چند مقاله لازم است تا یک فرد معمولی راه حل مشکلی را پیدا کند؟ طبق گزارش بینگ، پاسخ حدود دو دوجین مقاله است. نظر شخصی ما این است که بینگ اطلاعات بسیار بیشتر از حد نیاز را نمایش می‌دهد. حتی ساده‌ترین پرسش‌ها با اطلاعات اضافی زیادی همراه می‌شوند زیرا بینگ در هر فرصتی از Copilot استفاده می‌کند. یکی از اصول رابط کاربری این است که وقتی گزینه‌های پیش روی کاربر از یک تعداد خاصی فراتر برود، کاربر نه‌تنها گیج می‌شود، بلکه تجربه کاربری هم لذت‌بخش‌ نخواهد بود. در نتیجه بینگ باید نتایج را طوری به کاربر نشان دهد که به سرعت و بدون گیج شدن بتواند پاسخ سوال خود را پیدا کند.

جذابیت بصری

اگر بخواهیم یک مزیت بینگ نسبت به گوگل را نام ببریم، باید به جذابیت بصری دلنشین آن اشاره کنیم. منظور ما تصاویری نیست که در بالای صفحه جستجو نمایش داده می‌شوند، چرا که در این زمینه هر دو گوگل و بینگ عملکردی مشابه و عالی دارند. بلکه منظور ما عکس‌های اضافی و عناصر رابط کاربری در سمت راست صفحه است که به نوعی شبیه به مدخل‌های دانشنامه عمل می‌کنند. برای نمونه، جستجوی عبارت “گربه وحشی” (serval) در بینگ، نتایج بسیار جذابی را به نمایش می‌گذارد که می‌توانید نمونه‌ای از آن‌ها را مشاهده کنید.

اگرچه گوگل بدون شک بهترین موتور جستجو در حال حاضر است، بینگ با اتکا به هوش مصنوعی، به سرعت در حال پیشرفت است. بینگ بسیاری از ویژگی‌ها و ایده‌های طراحی گوگل را کپی کرده و حتی آن‌ها را ارتقا داده است. تنها نقص این موتور جستجو این است که در استفاده از عناصر متنی و رابط کاربری، حد و مرزی نمی‌شناسد. از سوی دیگر، گوگل برای رقابت با Copilot بینگ، مجبور به ارائه قابلیت آزمایشی Search Generative Experience شد. این رقابت، اتفاقی مثبت است و باعث می‌شود که موتور جستجوی پیشرو، بالاخره با چالش روبرو شود.

در ضمن واقعیت این است که این موتورهای جستجو در کشورهای دیگر امکانات بسیار جذاب‌تری را ارائه می‌دهند که در ایران بهره‌گیری از این امکانات ممکن است. در این مطلب تلاش کردیم سراغ تفاوت‌هایی برویم که کاربران ایرانی هم می‌توانند با آن‌ها روبرو شوند.

