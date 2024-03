معرفی بازی موبایل نوروزی؛ بهترین‌ها برای جمع‌های دوستانه

۱. جاسوس

اولین بازی جذاب دورهمی بازی جاسوس نام دارد که یک بازی گروهی استراتژیک به حساب می‌آید و جذابیت‌های منحصربه‌فرد خود را دارد. این بازی با حضور گروهی از افراد انجام می‌شود و در آن هر یک از بازیکنان نقش‌های خاصی مثل جاسوس، مامور، ناظر یا پلیس را دریافت می‌کنند. تا به این لحظه شاید فکر کنید بازی چقدر شبیه مافیا است. درست می‌گویید؛ اما یک سری تفاوت‌های کلیدی بین جاسوس و مافیا وجود دارد.

در این بازی، نقش‌های بازیکنان همانند بازی مافیا برای همه ناشناخته است و افراد باید با پرسیدن سوالات مختلف و تجزیه و تحلیل صحبت‌ها، نقش‌ها را رمزگشایی کنند. افرادی که نقش مامور را دارند می‌بایست سعی کرده با پرسیدن سوال‌های کلیدی و مهم، جاسوسان را شناسایی کنند.

ناگفته نماند که جاسوس‌ها هدف اصلی‌شان دزدیدن اطلاعات و شناسایی ماموران است. علاوه بر این‌ها ناظر یکی دیگر از نقش‌های بازی جاسوس است که بر روند بازی نظارت داشته و نقش پلیس هم این است که تلاش می‌کند با پاسخ‌ها و شواهد موجود به شناسایی هویت‌های مختلف کمک کند.

اگر به دنبال بازی‌هایی برای جمع‌های دوستانه در سبک مافیا هستید، بازی جاسوس را به شما پیشنهاد می‌کنیم؛ یک بازی فکری و‌ مهیج که علاوه بر داشتن جنبه‌ی سرگرمی ذهنان را بازتر کرده و به شما در شناسایی افراد مختلف و تشخیص حقیقت از دروغ کمک می‌کند. علاوه بر موارد ذکر شده این بازی امکان بررسی و تقویت مهارت‌های ارتباطی، تحلیلی و استراتژیک شما را هم فراهم می‌کند.

۲. دور (بازی دورهمی)

بازی دور از دیگر بازی‌های گروهی، جذاب و خلاقانه است و همانند بازی قبلی باید در قالب گروهی و‌ با حضور چند نفر انجام شود. در واقع دلیل اصلی محبوبیت بالای دور هم دقیقا همین ماهیت گروهی بودن آن است.

در بازی دور، ابتدا یک موضوع یا کلمه‌ای انتخاب می‌شود که به این موضوع یا کلمه، کلمه‌ی دور گفته می‌شود. هر یک از بازیکنان می‌بایست به نوبت یک کلمه‌ی ارتباطی برای موضوع دور انتخاب کنند و دیگر بازیکنان هم با این کلمه ارتباطی کلمات دیگری بسازند.

این گردش ساخت کلمه همین‌طور ادامه دارد و بازیکنان با تفکر، خلاقیت و قدرت ذهنی خود کلماتی مرتبط با کلمه‌های ساخته شده پیشنهاد می‌دهند. با این کار در نهایت ارتباط‌های زیبا، عجیب و حتی طنزآمیز میان کلمات و موضوع‌های ارائه داده شده به وجود می‌آید که علاوه بر جنبه‌ی سرگرمی عملکرد ذهن‌ را هم به مراتب بهبود بخشیده و قدرت تفکر و‌ تصمیم‌گیری را افزایش می‌دهد.

این بازی که برای علاقه‌مندان به بازی‌هایی برای جمع‌های دوستانه عالی است، می‌تواند خلاقیت، تسلط بر زبان، توانایی فکر سریع و ارتباطات موثر را بهبود دهد. اگر قصد انجام یک‌ بازی گروهی جالب را دارید که با تجربه‌ی آن گذر زمان را حس نکنید پیشنهاد می‌کنیم حتما بازی دور که یک بازی دورهمی سالم و سرگرم‌کننده است را امتحان کنید.

۳. مافیا دورهمی

در بین بازی‌هایی برای جمع‌های دوستانه، مافیا یکی از بهترین‌هاست. بازی جذابی که اگر تجربه‌اش نکردید، بدون‌ شک باید اسم آن را شنیده باشید. این بازی با حضور گروهی افراد، که هر کدام نقش‌های مختلفی را ایفا می‌کنند انجام می‌گیرد و فوق‌العاده مهیج و آموزنده دنبال می‌شود.

مافیا را هم می‌توان حضوری تجربه کرد و هم آنلاین: یعنی مانند نسخه‌هایی که در پلتفرم‌های اجتماعی یا برنامه‌های گروهی موجود است هم می‌توان انجامش داد. در بازی یادشده بسته به تعداد شرکت‌کنندگان معمولا تعدادی از افراد نقش مافیا را گرفته و می‌بایست هویت خود را تا زمانی که بازی به اتمام نرسیده، مخفی کرده و تظاهر به شهروند بودن بکنند.

علاوه بر نفش مافیا و شهروند، دیگر بازیکنان هم نقش‌های فرعی می‌گیرند که به اصطلاح به آن‌ها ساید شهر یا ساید مافیا گفته می‌شود. نقش‌های مختلف دیگری اعم از: پزشک (ساید شهر)، حرفه‌ای (سایر شهر)، کارآگاه (ساید شهر)، شهردار (خنثی)، روان پزشک (خثی) و بسیاری نقش‌های دیگر. این بازیکنان می‌بایست با توجه به صحبت‌های رد و بدل شده بین افراد و تجزیه و تحلیل، مافیاها‌ را تشخیص دهند.

از آنجایی که علاوه بر نقش مافیا نقش‌های دیگر هم از چشم بازیکنان مخفی هستند، بازیکنان باید با تفکر، سنجیده و حساب شده صحبت کنند تا نظر منفی را از خود دور کنند. از طرفی چون مافیاها خودشان را می‌شناسند، ولی شهروندها نه، کار آن‌ها در گول زدن بقیه به مراتب ساده‌تر است. این یعنی کسانی که در ساید شهر بازی می‌کنند باید حرفه‌ای باشند.

در خلاصه مطلب باید گفت اگر علاقه‌مند به بازی‌هایی برای جمع‌های دوستانه هستید که هم سرگرم‌کننده و مهیج و در عین حال گروهی باشند، بازی استراتژیک مافیا یک گزینه‌ی عالی برای شماست.

۴. Among Us

بازی Among Us (در میان ما) از جمله بازی‌هایی برای جمع‌های دوستانه است که احتمالا برای یک بار هم‌ که شده اسم آن را شنیده‌اید. این بازی گروهی و محبوب توسط استودیوی بازی‌سازی InnerSloth توسعه یافته و‌ صدها میلیون نفر کاربر فعال دارد. ناگفته نماند Among US بعد از عرضه، در زمانی کوتاه موفق شد بیشترین کاربر را به خود جلب کند.

در این بازی گروهی از بازیکنان در مکانی همانند فضاپیما یا یک پایگاه فضایی قرار دارند که وظیفه‌ی آن‌ها گیر انداختن یک خرابکار است که مأموریت شما را با دستکاری یک سری از بخش‌ها با مشکل مواجه می‌کند. بازی یاد شده الهام گرفته از بازی‌هایی همانند مافیا و werewolf است که در آن شما می‌بایست افرادی که به عنوان اهریمن یا تبهکار در میان هم‌گروهی‌هایتان قرار دارند را پیدا کنید.

برای انجام این کار شما باید رفتار و حرکات همه بازیکنان را همانند یک کارآگاه زیر نظر بگیرید و تشخیص دهید کدام یک از اعضای گروه در حال خرابکاری یا کار مرموزانه است. اگر به بازیکنی شک کردید حتما باید هوشمندانه فکر کنید و در نهایت بعد از اینکه مطمئن شدید شخص را از بازی حذف کنید. این یعنی باید تمام تلاش خود را به کار بگیرید که به نیروهای خودی صدمه وارد نکنید.

انجام این کارها علاوه بر داشتن جنبه‌ی سرگرمی، قدرت فکری، ذهنی و گرفتن تصمیم‌های درست و منطقی را درون شما افزایش داده و سبب می‌شود بیشتر از همیشه دقت کنید و بهتر تصمیم بگیرید. انجام این بازی با گروهی از دوستان و حتی اعضای خانواده بسیار مهیج بوده و می‌تواند لحظات خوش و جذابی را برایتان به ارمغان آورد.

۵. Crossy Road

بازی دیگری که قصد معرفی آن را داریم و می‌توانید با دوستان یا خانوده‌تان از تجربه‌ی آن لذت ببرید، بازی جذاب و مهیج Crossy Road نام دارد. یک بازی ساده که امکان انجام آن با افراد سن‌پایین هم وجود دارد.

بازی Crossy road یک بازی ویدئویی آرکید بوده که توسط استودیوی توسعه دهنده‌ی بازی‌های ویدیویی به نام Hipster Whale توسعه یافته و در سال ۲۰۱۴ منتشر شده است. بنابراین با یک بازی جدید روبرو نیستیم اما علی‌رغم این موضوع، جذابیت آن همچنان زبانزد است.

در این بازی شما به صورت چند بعدی روی یک جاده قرار گرفته و حرکت می‌کنید و هدف اصلی شما رد شدن از جاهای مختلف مثل رودخانه، مانع، ریل و دیگر جاهاست. هدف از این کار هم بقا و گرفتن امتیاز است. باید حواس‌تان باشد که سرعت عمل بالا در بازی یاد شده بسیار حائز اهمیت است و‌ به شما در کسب امتیاز کمک زیادی می‌کند. بنابراین اگر فکر می‌کنید در شرایط حساس می‌توانید تصمیمات درستی بگیرید، به شما پیشنهاد می‌کنیم هوش و خونسردی خود را با این بازی بسنجید.

از جذابیت‌های این بازی می‌توان به این موارد اشاره کرد که شما می‌توانید با انتخاب حیوانات مختلف مثل سگ، گربه، مرغ ، خرچنگ و دیگر موارد روی ریل و جاده‌ها راه بروید. تنوه حیوانات بالاست و هر حیوان هم سبک راه رفتن خاص خود را دارد. در نتیجه تنوع زیادی را شاهد خواهید بود و از انجام بازی خسته نمی‌شوید.

شما می‌توانید با انتخاب گزینه‌ی Multiplayer یا همان چندنفره، به صورت گروهی هم شروع به بازی کنید و‌ در کنار دوستان‌تان از آن لذت ببرید. بازی یاد شده بسیار اعتیادآور بوده و بدون شک بعد از تجربه‌ی آن از بازی کردن دست نخواهید کشید. Crossy road یکی از بهترین بازی‌هایی است که می‌توانید برای جمع‌های دوستان دانلود و تجربه کنید.

۶. Dots and Boxes

اگر به دنبال بازی‌هایی هستید که برای جمع‌های دوستانه با افراد مسن هم مناسب باشند، بازی جذاب Dots and Boxes یا همان نقطه و خط را معرفی می‌کنیم که حتما باید تجربه‌ی یک بار بازی کردن آن را حداقل روی کاغذ داشته باشید. اگر نه، حداقل اسم آن را شنیده‌اید.

بازی Dots and Boxes یک بازی تاکتیکی و سرگرم‌کننده بوده که معمولاً حداقل بین دو نفر و روی یک صفحه‌ی مستطیلی شکل انجام می‌شود. این بازی هم می‌تواند به شکل حضوری روی یک تکه کاغذ انجام شود و هم به صورت آنلاین همانند همین بازی Dots and Boxes. که البته در حالت دوم، جذاب‌تر و فوق‌العاده مهیج‌تر دنبال می‌شود چون با افراد مختلف می‌توانید آن را انجام دهید.

در این بازی روی صفحه‌‌ی اصلی، نقطه‌هایی با فاصله‌های معین از یک‌دیگر وجود دارند که شما به عنوان بازیکن می‌بایست با کشیدن یک‌سری خطوط و وصل کردن نقطه‌ها به یک دیگر مربع یا به اصطلاح Box درست کنید.

هر بازیکن به نوبه‌ی خود می‌تواند خطوط بین دو نقطه را افقی یا عمودی بکشد و در صورتی که یک مربع تشکیل شد آن را با خودکار پر کند تا مشخص شود این باکس مربوط به اوست. در نهایت بعد از اتمام نقطه‌ها باید دید کدام بازیکن خانه‌ی بیشتری را با نام خود پر کرده تا برنده‌ی بازی باشد.

در انجام این بازی، مهارت تصمیم‌گیری صحیح، استراتژیک و تاکتیکی بسیار حائز اهمیت است زیرا می‌توانید خانه‌های بیشتری را از آن خود کنید و دست رغیب را از گرفتن خانه کوتاه کنید. اگر به انجام یک‌ بازی سرگرم کننده همراه با دوستان‌تان علاقه‌مندید پیشنهاد می‌کنیم حتما Dots and Boxes را امتحان کنید چون هم جذاب و مهیج است و هم یک بازی سالم، نوستالژیک و ساده برای تمام سنین.

۷. Badland

بازی Badland یک بازی معروف و جذاب است که با سبک هنری خاص و گیم‌پلی بی‌نظیرش بسیار محبوب بوده و تا به حال بیش از میلیون‌ها کاربر آن را نصب کرده‌اند.

بازی یاد‌شده فوق‌العاده جذاب و در سبک ماجراجویی بوده و شما در نقش یک موجود کوچک و عجیب همراه با قدرت‌ها و توانایی‌های منحصر به فرد خود بازی می‌کنید و‌ باید مراحل پرچالش آن را پشت سر بگذارید. در هر یک از مراحل چالش‌های خاصی وجود دارند؛ به عنوان مثال تله. شما باید به کمک ویژگی‌های خاص خود چالش‌ها و موانع را پشت سر بگذارید و وارد مرحله‌ی جدیدی شوید.

از ویژگی‌های جذاب و دوست داشتنی این بازی، طراحی و گرافیک و کیفیت صداگذاری فوق‌العاده‌ی آن است. محیط‌های مرموز و‌ عجیب، جلوه‌های ویژه‌ی بازی و ترکیب رنگ‌ آن تجربه‌‌ی بصری خاصی را برایتان به ارمغان می‌آورد که هرگز تجربه نکرده‌اید. ناگفته نماند که شما قادر خواهید بود هم به صورت تکی بازی کنید و هم به صورت چند نفره و گروهی.

اگر به بازی‌های چالشی دارای مراحل مختلف علاقه‌مندید و دوست دارید با گروهی از دوستان خود ساعات خوشی را بگذرانید پیشنهاد می‌کنیم حتما BadLand را دانلود کنید.

۸. Brawl Stars

بازی Brawl Stars یک بازی دورهمی مهیج است. اگر شما از آن دست کاربرانی هستید که به بازی‌های موبایلی و گروهی علاقه دارید حتما باید اسم این بازی برای یک‌بار هم که شده به گوش‌تان خورده باشد. بازی یاد شده توسط استودیوی بازی سازی Supercell، سازنده بازی‌های معروفی همانند Clash of Clans ساخته شده است.

بازی یادشده نوعی بازی شوتر بوده که به صورت آنلاین می‌توانید با افراد مختلف در جهان بازی کنید. علاوه بر این‌ها این بازی امکان آن را به شما می‌دهد که به صورت گروهی همراه با خانواده یا دوستان خود هم تجربه‌اش کنید و لذت ببرید. یکی از ویژگی‌های جذاب بازی Brawl Stars این است که با داشتن تنوع شخصیت‌ها شما را به وجد می‌آورد و نمی‌گذارد حس یکنواختی به شما دست بدهد.

شما در این بازی می‌توانید با شخصیت انتخابی خاص خودتان بازی کنید. ناگفته نماند که هر شخصیت موجود در این بازی دارای توانایی‌های منحصر‌به‌فردی است که شما را قادر می‌سازد با تاکتیک‌های مختلف و به کارگیری هوش و گرفتن تصمیم درست پیروز شوید.

۹. کلش رویال

و اما بازی Clash Royal؛ از جمله بهترین بازی‌هایی که می‌توانید برای جمع‌های دوستانه خود دانلود و تجربه کنید. یک بازی استراتژیک، شوتر، اکشن و با قابلیت بازی چندنفره که توسط استودیوی بازی سازی محبوب Supercell سازنده بازی‌های محبوب Clash of Clans و Brawl stars، ساخته شده است.

اگر با بازی Clash of Clans آشنایی دارید قطعا نام این بازی را هم شنیده‌اید و آن را می‌شناسید. در این بازی شما می‌بایست ارتش خود را بسازید و آن‌ها را برای نبرد در برابر سایر افراد آماده کنید.

در این بازی شما کارت‌هایی دارید که با استفاده از آن‌ها می‌توانید از قلمرو پادشاهی خود محافظت کنید و حتی به منطقه‌ی نبرد بروید. نکته‌ی حائز اهمیتی که وجود دارد این است که هر کدام از کارت‌های شما ویژگی خاص خودش را داشته و استفاده‌ی درست شما از آن‌ها با یک ترکیب‌بندی درست و در زمان مناسب کمک می‌کند تا برنده باشید.

بازی Clash Royal به صورت آنلاین بوده و شما می‌توانید با گرفتن کمک از هم گروهی‌هایتان یا حتی از افراد حاضر از سراسر جهان در بازی، قدرت قلمرو خود را افزایش دهید و به یک پادشاهی بی‌رغیب تبدیل شوید. اگر تجربه‌ی بازی‌ Clash of Clans و Brawl stars را داشته‌اید قطعا از این بازی هم خوشتان خواهد آمد.

۱۰. BombSquad

بازی گروهی بعدی بازی محبوب و پرطرفدار BombSquad نام دارد که توسط استودیوی بازی سازی Eric Froemling ساخته شده و بیش از ده میلیون کاربر آن را دانلود کرده‌اند. BombSquad یک بازی اکشن، جذاب و بسیار سرگرم کننده است و می‌توانید به صورت گروهی همراه با کسانی که دوست دارید آن را تجربه کرده و لذت ببرید.

این بازی شامل تعداد زیادی مینی‌گیم است که در همه‌ی آن‌ها می‌بایست یک‌سری بمب را منفجر کنید. شما قادر خواهید بود با روش‌های مختلفی مثل بلند کردن حریف و پرت کردن او به زمین، منجمد کردن حریف توسط تکه‌های یخ و دیگر موارد با آن‌ها بجنگید.

قابلیت بازی کردن به صورت چندنفره تا ۸ نفر لذت تجربه‌ی بازی کردن را برایتان دوچندان می‌کند. گیم‌پلی جذاب، گرافیک و صداگذاری عالی و افکت‌های فوق‌العاده و همه و همه‌ی این موارد یک بازی اکشن و گروهی عالی را برایتان فراهم کرده‌اند تا ساعات خوشی را داشته باشید. BombSquad یکی از بهترین بازی‌هایی است که می‌توانید برای جمع‌های دوستان دانلود و تجربه کنید.

۱۱. شطرنج Chess Live

قطعا همه‌ی شما بازی شطرنج را می‌شناسید و می‌دانید که در سبک خود یکی از بهترین بازی‌های دونفره فکری است که علاوه بر اینکه ذهن‌تان را به خوبی به چالش می‌کشد ساعات بسیار لذت بخشی را نیز در کنار دوستان یا خانوده برایتان فراهم می‌کند.

بازی شطرنج علاوه بر سبک سنتی خود که درای صفحه‌ی بازی و مهره‌های شطرنج است می‌تواند به صورت یک بازی آنلاین هم وجود داشته باشد و هنگامی که نمی‌توانید به صورت حضوری با دوستان خود بازی کنید، انجام آن به صورت بازی آنلاین در دسترس است.

بازی Chess Live یکی از بازی‌های آنلاین شطرنج است که از محوبیت خوبی برخوردار بوده و گیم پلی آسان و بدون دردسری دارد. این بازی به شما امکان بازی یک نفره، دو نفره و حتی رقابت آنلاین با افراد مختلف را می‌دهد و حتی می‌توانید به طور همزمان با چند کاربار رقابت کنید.

اگر به بازی‌های چالش برانگیز، فکری و پرهیجان در یک محیط رقابتی و همین‌طور صمیمانه علاقه‌مند هستید پیشنهاد می‌کنیم حتما بازی Chess Live را دانلود کنید و ذهن خود را به چالش بکشید.

۱۲. منچ

و اما می‌رسیم به آخرین بازی هیجان‌انگیز و سرگرم‌کننده‌ از این لیست یعنی منچ. قطعا بازی منچ را می‌شناسید و تجربه‌ی بازی آن را از سال‌ها پیش داشته‌اید. بازی منچ نیز همانند شطرنج علاوه بر دارا بودن مهره‌ و صفحه‌ی اصلی فیزیکی به صورت بازی آنلاین هم در دسترس‌ شما قرار دارد.

این بازی این امکان را به شما می‌دهد که به صورت تک نفره (با کامپیوتر) تا حداکثر چهار نفره (با دوستان) بازی کنید و اوقات خوشی را در کنار دوستان و آشنایان‌تان تجربه کنید. منچ یکی از بهترین بازی‌هایی است که می‌توانید برای جمع‌های دوستانه دانلود و تجربه کنید.

بازی‌هایی برای جمع‌های دوستانه؛ سخن پایانی

در این مطلب ۱۲ بازی دورهمی و جذاب را به شما معرفی کردیم که می‌توانند در ایام عید، دوستان و آشنایان را گرد هم آورده و خاطرات شیرین و لذت‌بخشی را برایشان به ارمغان بیاورند.

