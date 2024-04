معرفی بازی موبایل نوروزی؛ بهترین عناوین داستانی

۱. The Wolf Among Us

The Wolf Among Us یکی از بهترین عناوین داستانی و ماجراجویی در سبک بازی‌های Point-And-Click فوق‌العاده مهیج از استودیو Telltale Games است. در این بازی، Bigby Wolf (کلانتر و (گرگ انسان نما شخصیت اول داستان)‌ ماموریت دارد تا در جستجوی حقایقی درباره قتل‌ها و اتفاقاتی که در Fabletown رخ می‌دهند، باشد.

در طول بازی، بازیکنان با مجموعه‌ای از شخصیت‌های مختلف از دنیای Fables روبرو می‌شوند و باید تصمیمات مهمی را در مورد رفتار و روابطشان با آن‌ها بگیرند. این تصمیمات تأثیر زیادی بر روند داستان دارند و به بازیکنان امکان می‌دهند داستان را به شکلی شخصی‌تر تجربه کنند.

در آغاز بازی The Wolf Among Us، بیگبی یا همان گرگ بزرگ، زنی را می‌بیند که توسط یک شکارچی مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرد. این صحنه اولیه، یکی از لحظات جذاب و پرتحرکی است که بازیکن را به داخل داستان جذب می‌کند.

این شرایط هیجان‌انگیز و پرتنش، منجر به پیروزی بیگبی با کمک زن جوان می‌شود و تجربه بهترین اکشن و ماجراجویی را برای بازیکنان به ارمغان می‌آورد. بازی پر از رویدادهای مهم و پیچیده است که هرگز اشتیاق شما برای ادامه آن را کم نمی‌کند و هر بار که یک بخش از داستان آشکار می‌شود، میزان هیجان و تمایل شما برای ادامه بازی بیشتر می‌شود.

۲. This War of Mine

یکی از بهترین عناوین داستانی برای اندروید و iOS بازی This War of Mine است که با توجه به گیم پلی جذاب، گرافیک و صداگذاری بی نظیری که دارد شما را غرق در دنیای خود کرده و با تجربه‌ی آن گذر زمان را حس نمی‌کنید.

همان‌طور که از اسم این بازی پیداست، محتوای آن اکشن، جنگی و دارای المان‌های تلاش برای بقا است. یک بقای تاریک که در آن بازیکنان گروهی از غیرنظامیان را کنترل کرده که تلاش می‌کنند در یک شهر محاصره شده زنده بمانند. در طول روز، تک تیراندازها شما را از ترک پناهگاهتان باز می‌دارند و به بازیکنان این فرصت را می‌دهند تا کاردستی بسازند، شروع به کسب درآمد و تجارت کنند، پناهگاه‌شان را ارتقا و به مردم غذا بدهند یا آن‌ها را درمان کنند.

در شب آن‌ها وظیفه دارند که مناطق مجاور را برای جستجوی غذا، دارو، اسلحه و سایر موارد مفید جست و جو کنند. تلاش برای بقا اندکی دشوار به نظر می‌رسد و باید احتیاط کنید زیرا اشتباهات کوچک ممکن است منجر به فاجعه‌های جبران ناپذیری شود.

این بازی ۱۲ سناریو داشته که هر یک از آن‌ها داستان خاص خود را دارد. هر داستان در جریان یک مرحله‌ی خاص آغاز شده و روایت متفاوتی خواهد داشت. علاوه بر این‌ها، DLC این بازی با نام This War of Mine: Stories – Father’s Promise هم در دسترس قرار دارد که ماجرای مردی به نام Adam را روایت می‌کند. مردی که در تلاش است تا جان دخترش را از جنگی مرگبار نجات دهد و راهی برای خروج از این شهر جنگ زده و محاصره شده پیدا کند.

۳. The Silent Age

از بهترین عناوین داستانی برای اندروید و iOS بازی The Silent Age یا همان عصر سکوت است که علاوه بر داستان جذاب و دلهره‌‌آوری که دارد یک بازی فکری و ماجراجویی هم محسوب می‌شود. شخصیت اول بازی مردی به نام جو است. او که به عنوان مأمور بخش جنایی انگلستان کار می‌کند، در حال جمع‌آوری سرنخ‌هایی برای دستگیری یک قاتل سریالی است که روش خاصی برای کشتن قربانیانش دارد.

اما داستان اصلی زمانی آغاز می‌شود که یک روز صبح در حالی که جو در حال انجام وظیفه‌ی خود است، ناگهان مردی مرموز و در حال مرگ را که از ناکجاآباد ظاهر می‌شود می‌بیند.

مرد مرموز به او هشدار می‌دهد که ظاهرا رویدادی وحشتناک در شرف وقوع است و از جو درخواست می‌کند که بشریت را نجات دهد. مرد در حالی که آخرین نفس‌های خود را می کشید، یک دستگاه عجیب سفر در زمان را به جو می‌دهد تا از آن کمک بگیرد. جو خیلی زود متوجه هویت سازمانی که برایش کار می‌کند می‌شود. حالا او باید برای فهمیدن ماجرا دست به ماجراجویی بزند.

جو در میان کارهای زمان حال و شروع تلاش برای نجات آینده سردرگم شده است. حال این شما هستید که در نقش جو برای نجات آینده تلاش می‌کنید.

۴. Lucid Dream Adventure: Mystery

Lucid Dream Adventure اولین قسمت از سه گانه‌ای جذاب با همین نام است که توسط استودیوی Dali Games: adventure games از کشور لهستان توسعه یافته و برای سیستم عامل اندروید نیز عرضه شده است.

این نسخه داستان به شدت دراماتیک شخصیت اصلی بازی یعنی لوسی، را روایت می‌کند. لوسی دخترکی فلج است که پدر خود را از دست داده و باید با مادرش که به شکل عجیبی فلج شده زندگی کند. به نظر می‌رسد نیروهای شیطانی و تاریک مادر لوسی را تسخیر کرده‌اند. اکنون لوسی باید به تنهایی سعی کند تا نه تنها شرایط بحرانی خود را کنترل کند، بلکه به مادرش کمک کند تا از بیماری مرموز خود رهایی یابد. لوسی به یک دنیای خیالی و افسانه‌ای منتقل می‌شود که به ظاهر شاداب و رنگارنگ است و در آن فلج نیست.

در طول بازی، کات‌سین‌های متعددی وجود دارند که به بازیکن کمک می‌کنند روند بازی را بهتر درک کنند و از تکراری شدن آن جلوگیری می‌کند. این بازی به صورت سه گانه دنبال می‌شود و توصیه می‌شود که قسمت‌های یک تا سه را به ترتیب انجام دهید تا داستان اصلی را کشف کنید. Lucid Dream Adventure بدون شک به یکی از بهترین عناوین داستانی تبدیل خواهد شد که تاکنون تجربه کرده‌اید.

۵. Thimbleweed Park

Thimbleweed Park از جذاب‌ترین، پرطرفدارترین و بهترین عناوین داستانی برای دستگاه‌های اندروید و iOS است. این بازی توسط استودیوی Terrible Toybox توسعه یافته و با قیمت ۸ دلار در گوگل پلی منتشر شده است.

Thimbleweed Park الهام گرفته از سریال‌های موفقی چون Twin Peak و True Detective بوده و دارای یک داستان جنایی مهیج است. آغاز بازی به زمانی برمی‌گردد که یک فرد ناشناس به قتل می‌رسد و شما کنترل دو کارآگاه به نام‌های ری و ریس را به عهده می‌گیرید تا به راز این قتل پی ببرید.

اما در حالی که داستان اصلی از این قسمت آغاز می‌شود، شما متوجه می‌شوید که در شهر تیمبل‌وید پارک، ماجراهای پیچیده‌تری منتظرتان است؛ با حضور شخصیت‌هایی چون رنسوم، یک دلقک نفرین شده که نمی‌تواند آرایش صورتش را پاک کند و دلورس، یک بازی‌ساز که به خاطر یک دلیل مشخص همیشه مورد سرزنش قرار می‌گیرد، این ماجرا پیچیده‌تر هم می‌شود.

در این شهر، علاوه بر داستان اصلی، اتفاقات مرموز دیگری نیز رخ می‌دهد، از جمله اینکه در حالی که داستان بازی در دهه ۸۰ میلادی جریان دارد، ما شاهد شهری هستیم که بسیاری از کارها توسط ماشین‌ها انجام می‌شود.

۶. Forgotten Memories

بازی Forgotten Memories یک اثر فوق العاده زیبا و تأثیرگذار از استودیوی Psychose Interactive Inc است که در سبک بقای ترسناک و روانشناسی ترسناک تولید شده. این بازی در سال ۲۰۱۵ برای iOS منتشر شد و سپس نسخه ریمستر و بازسازی شده آن برای سیستم عامل اندروید هم در دسترس قرار گرفت. این بازی به عنوان یکی از بهترین و پرطرفدارترین بازی‌های موبایلی در سبک ماجراجویی و ترسناک شناخته می‌شود و گرافیک بی‌نظیر و گیم‌پلی جذاب آن توجه هر بازیکنی را به خود جلب می‌کند.

در Forgotten Memories، شما نقش یک زن جوان به نام Rose Hawkins را برعهده دارید که در حال بررسی یک پرونده جنایی مربوط به ربوده شدن دختربچه‌ای به نام Eden است. اما به طور ناگهانی، Rose خود را در یک مکان تاریک و ترسناک پیدا می‌کند، بدون اینکه بتواند به چرا و چگونگی اینجا آمدنش فکر کند. او به دنبال پیدا کردن دختربچه ناپدید شده می‌رود و در این مسیر باید با ترس‌هایش مواجه شود و به دنبال سرنخ‌ها و رازهای مکان تاریک و ترسناکی که به شدت به گم شدن Eden مرتبط است، بگردد.

بازی Forgotten Memories از دید سوم شخص دنبال می‌شود و گیم‌پلی آن بسیار واقع‌گرایانه است. در این بازی، بازیکنان با حل پازل‌ها و جمع‌آوری سرنخ‌ها باید به دنبال حقیقت درباره‌ی گم شدن Eden بگردند. در مسیر خود، آن‌ها با شیاطین و موجودات ترسناکی که در این مکان وحشتناک پرسه می‌زنند هم روبرو خواهند شد.

۷. White Night

White Night یکی از بهترین عناوین داستانی ترسناک و معمایی است که با طراحی منحصر به فرد خود و استفاده از دو رنگ سیاه و سفید، بازیکنان را به دنیای تاریک و مرموز خود می‌کشاند. داستان بازی با ورود شما به یک عمارت قدیمی و خشن آغاز می‌شود که در آنجا اتفاقات عجیب و غریبی رخ می‌دهد. شما باید به عنوان بازیکن با تمام شجاعت و دقت، این ماجراجویی را آغاز کنید و رازهای مخفی این عمارت تاریک را کشف کنید.

در طول بازی White Night، شما با ده‌ها معمای مختلف و پازل‌های جذاب روبرو خواهید شد که برای حل آن‌ها باید از تمام توانایی‌های خود استفاده کنید. با گذر از مراحل مختلف بازی، شما با داستان پیچیده و جذاب White Night هم مواجه خواهید شد و به تدریج پرده از رازهای تاریک و پنهان این عمارت مطلع می‌شوید.

۸. Batman: The Telltale Series

بازی Batman: The Telltale Series یک بازی ۵ قسمتی است که یک بخش از داستان بتمن را برای شما روایت می‌کند. در این بازی، استودیو سازنده قصد دارد زندگی بروس وین را که اکنون به عنوان بتمن با خلافکاران گاتهام مبارزه می‌کند، به تصویر بکشد. داستان این بازی هیچ ارتباطی با فیلم‌ها یا بازی‌های گذشته‌ی بتمن ندارد؛ اما با وفاداری به کامیک‌های بتمن، از شخصیت‌ها و اسامی کامیک استفاده کرده است.

در این بازی، شما در نقش بروس وین قرار می‌گیرید که در آغاز دوران فعالیت خود به عنوان بتمن، شروع به مبارزه با خلافکاران گاتهام می‌کند. در یک شب، وقتی یک گروه مزدور قصد دزدیدن اطلاعاتی را از شهرداری گاتهام دارند، بتمن در مسیر آن‌ها قرار می‌گیرد. این موقعیت باعث می‌شود که او با شخصیت زن‌گربه‌ای یا سلینا کایل آشنا شود. همچنین، هاروی دنت هم که تمایل به شهردار شدن دارد، تحت حمایت بروس وین، کمپین تبلیغاتی‌اش را اداره می‌کند.

با شروع مهمانی تبلیغاتی هاروی دنت در ملک بروس وین، داستان Batman: The Telltale Series هم آغاز می‌شود. قسمت اول این بازی که قلمرو بازی‌ها نام دارد، مقدمه‌ای است برای ۴ قسمت بعدی. در این بازی شما باید تصمیمات مهمی بگیرید و مطمئن باشید در اپیزودهای بعدی این تصمیم‌ها در روند پیشروی شما تأثیر خواهند گذاشت.

۹. Grim Fandango Remastered

بازی Grim Fandango Remastered یک اثر بی‌نظیر و تکرارنشدنی از استودیوی معروف لوکاس آرتز است که برای اندروید در دسترس قرار دارد. این بازی به قیمت ۹.۹۹ دلار منتشر شده و تجربه‌ی فوق‌العاده‌ای از گیم‌پلی ماجرایی و کمیک را برای شما فراهم می‌کند.

داستان بازی درباره‌ی مانوئل کالاورا است که در اداره‌ی مرگ و میر به عنوان مسئول فروش بلیت‌های سفر مردگان فعالیت می‌کند. او درگیر فساد مقامات بالارتبه سازمان می‌شود و در این بین با زنی به نام مرسدس کولومار آشنا می‌شود که به خاطر ارتکاب یک اشتباه، به دنیای مردگان فرو می‌رود. این داستان علاوه بر تجربه‌ی ماجراجویی، عناصری از عشق و احساس گناه را نیز به کاربر منتقل می‌کند.

بازی Grim Fandango Remastered دارای ویژگی‌های فراوانی است که از جمله آن‌ها می‌توان به ماجراجویی هیجان‌انگیز در دنیای مردگان، روبرو شدن با ماموریت‌ها و معماهای متنوع، ماجراجویی در انواع مکان‌ها و محیط‌ها، ملاقات با شخصیت‌های مختلف، طراحی منحصر به‌فرد با گرافیک HD و موسیقی عالی اشاره کرد.

۱۰. The Last Express

The Last Express از جمله بهترین عناوین داستانی فوق‌العاده با الهام از جنگ جهانی اول و اتفاقات مرموز قطار Orient Express برای اندروید و iOS است که ۵ دلار هم قیمت دارد. این بازی با گرافیک خیره‌کننده و سبک هنری منحصر به فرد خود به عنوان یکی از مهمترین اثرهای مفهومی در دنیای بازی‌های ویدئویی شناخته می‌شود.

داستان بازی در سال ۱۹۱۴ آغاز می‌شود، جایی که شما به عنوان راهنمایی برای مسافران قطار Orient Express، به نام رابرت کت وارد یک سفر به مقصد استانبول می‌شوید. اما هنگام ورود به قطار، متوجه می‌شوید که چیزهایی در این سفر متفاوت است. بازیکنان با بررسی اتاق‌ها، صحبت‌ها با مسافران، و حل کردن معماها، باید اسرار مخفی درون قطار را کشف کنند. با توجه به زمان واقعی بازی، احساس فشار زمانی و رقابت با تصمیم‌هایی که باید در هر لحظه بگیرید، شما را وارد یک چالش جدی می‌کند.

از جمله ویژگی‌های منحصر به فرد The Last Express می‌توان به استفاده از انیمیشن‌های دست‌ساز با کیفیت بالا، گیم‌پلی در زمان واقعی و داستان غنی و پیچیده با اثر چندگانه اشاره کرد. همچنین، محیط زیبایی که در تصویرسازی اروپای قدیمی و کیفیت صدا و موسیقی آن به کار رفته است، تجربه‌ی زیبا و فوق‌العاده‌ای را برای بازیکنان فراهم می‌کند.

۱۱. Guardians of the Galaxy TTG

داستان کلی بازی Guardians of the Galaxy TTG درباره‌ی یک گروه از جنایتکاران به نام‌های Star-Lord، گامورا، Drax، راکت و Groot است که با تشکیل یک تیم، مأموریت دارند کهکشان را مورد کنترل و امنیت قرار دهند. این گروه که به نام نگهبانان کهکشان شناخته می‌شود، یکی از جالب‌ترین و عجیب‌ترین گروه‌های شکل گرفته در کل کهکشان است.

در حین یکی از ماموریت‌هایشان، اعضای گروه به نبردی با نژادی از بیگانگان قدیمی می‌پردازند که به دنبال یافتن یک شیء قدیمی و قدرتمند هستند. این شیء قدرتمند قادر است آروزهای دارنده‌اش را برآورده کند.

هر کدام از اعضای گروه، آرزوها و اهداف خود را برای کنترل این شیء دارند و در تلاشند تا آن را به دست آورند. اما از طرف دیگر، فرمانده بیگانگان که یک موجود قدرتمند است، تمام زندگی خود را صرف جستجوی این شیء کرده و هم‌اکنون با تمام توان خود به دنبال نابودی گروه و بازگرداندن این شیء است.

در این بازی، شما وارد داستان جذاب و هیجان‌انگیز این گروه می‌شوید و شاهد مبارزات آن‌ها با امیال خود و همچنین مواجهه با فرمانده بیگانگان قدرتمند می‌شوید.

۱۲. Life is Strange

Life is Strange شاید قدیمی باشد اما هر بار به ماجراجویی‌های آن اضافه می‌شود و همچنان یکی از بهترین عناوین داستانی موبایل است. Life is Strange داستان دختری به نام Max Caulfield را روایت می‌کند که علاقه‌ی خاصی به عکاسی دارد. Max به طور اتفاقی در یک موقعیت بحرانی قرار می‌گیرد و متوجه می‌شود که قدرتی عجیب و غریب دارد و می‌تواند زمان را به عقب بازگرداند.

در طول بازی، Max با رخدادهایی روبرو می‌شود که باید درباره‌ی آن‌ها تصمیم‌گیری کند. تصمیماتی که روی سرنوشتش هم تأثیر دارد. قدرت او باعث می‌شود چالش‌هایش در زندگی افزایش پیدا کند و برای برطرف کردن‌شان هم توانایی شما نیاز است.

شما باید در طول داستان تصمیم‌هایی را بگیرید که می‌تواند به تغییرات عمیقی در داستان و پایان آن منجر شود. در کل، Life is Strange یک بازی داستانی فوق‌العاده و جذاب است که با گرافیک زیبا، داستان عمیق و تصمیم‌گیری‌های مهم، شما را به سفری عاطفی و جذاب می‌برد.

بهترین عناوین داستانی؛ سخن پایانی

در این مطلب ۱۲ مورد از بهترین عناوین داستانی را به شما معرفی کردیم با این امید که تعطیلات عید نوروز ۱۴۰۳ را به بهترین شکل ممکن و با زیباترین داستان‌ها سپری کنید.

