اتصال اپل واچ به اندروید؛ هر آنچه باید بدانید

اپل واچ همچنان انتخاب پیش‌فرض ساعت هوشمند برای کاربران آیفون است که این گجت کاربردی از زمان معرفی در سال ۲۰۱۵ شاهد نسل‌های تازه و به‌روز‌رسانی‌های سالانه‌ی Watch OS بوده است تا با طراحی زیبا و اتصال یکپارچه در اکوسیستم اپل همگام باقی بماند.

با وجود اینکه اپل واچ را احتمالا باید شاخص‌ترین ساعت هوشمند حال حاضر دانست، سازندگان دستگاه‌های اندرویدی هم اما با برترین ساعت‌های هوشمند برتر، فاصله‌ی زیادی تا رقیب خود یعنی اپل ندارند و با قیمت مناسب‌تر اپل واچ را به رقابت می‌خوانند. با این حال اگر نیاز دارید که از اپل واچ خود در کنار یک گوشی اندرویدی استفاده کنید، هرچند با چند اخطار و محدودیت، می‌توانید این کار را انجام دهید.

آیا اخیرا از آیفون به گوشی اندرویدی مهاجرت کرده‌اید؟ در این صورت شاید فکر کنید که ناچارید اپل واچ خود را هم با یک ساعت هوشمند اندرویدی تعویض کنید. اما چنین نیست. اگر نمی خواهید ساعت هوشمند مورد علاقه خود را کنار بگذارید، با این مطلب همراه باشید. در حالی که ترکیب اپل واچ و تلفن اندرویدی شاید تجربه‌ی یکپارچه‌ای نباشد اما تنظیم آن با استفاده از راهنمای زیر امکان پذیر است.

امکان اتصال اپل واچ به اندروید

با داشتن دو محصول از دو اکوسیستم متفاوت اپل و اندروید، قطعا به این فکر می‌کنید که آیا با گوشی اندرویدی می‌توان از اپل واچ استفاده کرد؟ در پاسخ باید گفت بله، اپل واچ خود را می‌توانید مستقل از آیفون و در کنار دستگاه اندرویدی هم استفاده کنید، اما این کار چالش‌هایی هم به همراه دارد و ساعت هوشمند اپل به طور مستقیم و کامل با اندروید همگام‌سازی نمی‌شود.

در این مطلب درباره‌ی اینکه چگونه می‌توانید Apple Watch خود را با یک تلفن هوشمند اندرویدی جفت کنید، ویژگی‌هایی که کاربران اندروید به آن‌ها دسترسی ندارند و چرا ساعت هوشمندی که از Wear OS استفاده می‌کنند، مانند Google Pixel Watch 2 یا Samsung Galaxy Watch 6 می‌توانند همراه بهتری برای تلفن همراه اندرویدی شما باشند، بحث می‌کنیم.

قابلیت اتصال اپل واچ به اندروید

همان‌طور که اشاره کردیم بدون داشتن با اتصال اپل واچ به اندروید امکان استفاده از قابلیت‌های آن وجود دارد اما نکته‌ای که در ابتدا باز هم به آن تأکید می‌کنیم این است که با اتصال به اندروید، اپل واچ شما برخی از عملکردها را از دست می‌دهد. بنابراین پیش از شروع، باید مطمئن شوید که محدودیت‌های ایجاد شده را در نظر دارید.

برای تکمیل مراحل اولیه‌ی تنظیمات اپل واچ، به آیفون نیاز دارید.

برخی از برنامه‌های انحصاری iOS ممکن است هنگام استفاده از ساعت با دستگاه اندرویدی به درستی یا اصلا کار نکنند.

در iMessage پیام‌های تحت وب به خوبی ارسال می‌شوند، اما با استفاده از اپل واچ بدون آیفون، امکان ارسال پیامک (SMS) معمولا از کار می‌افتند. در عین حال استفاده از اپلیکیشن‌هایی مانند تلگرام یا واتس‌اپ همچنان ممکن است و در پیام‌رسانی با این نرم‌افزارها مشکلی نخواهید داشت.

می‌توانید از برنامه‌های نظارت بر تناسب اندام و سلامت اپل واچ استفاده کنید، اما به دلیل در دسترس نبودن Apple Health، با دستگاه اندرویدی شما همگام نمی‌شوند.

به‌روز نگه داشتن اپل واچ هم با گوشی اندرویدی دشوار است.

آموزش اتصال اپل واچ به گوشی اندروید

برای اینکه این دو دستگاه مبتنی بر Wear OS و Android تا جای ممکن با هم کار کنند، به چند چیز احتیاج خواهید داشت. ابتدا به یک آیفون (حداقل آیفون ۶) و یک اپل واچ دارای سیم‌کارت نیاز دارید. مدل سیم‌کارت‌خور از این جهت که بتوانید مستقل از آیفون، تماس‌های تلفنی برقرار کنید و امکان تبادل پیامک داشته باشید. همچنین در گام‌های اول، باید سیم‌کارت خود را در آیفون قرار دهید.

اگر آیفون ۱۳ یا قدیمی‌تر دارید، برای بیرون آوردن و انتقال سیم‌کارت فیزیکی بین دستگاه‌هایتان به سوزن سیم‌کارت نیاز دارید. مطمئن شوید که گوشی اندرویدی و آیفون شما از سیم‌کارت فیزیکی هم‌انداز‌ه استفاده می‌کنند.

همه‌ی آیفون‌های مدرن و اکثر گوشی‌های اندرویدی مدرن از سیم‌کارت نانو استفاده می‌کنند، اما همه‌ی گوشی‌های اندرویدی چنین نیستند. برخی از دستگاه‌های اندرویدی ممکن است از میکرو سیم کارت استفاده کنند. اگر می‌خواهید از آیفون ۱۵ استفاده کنید، از یک سیم کارت مجازی در گوشی اندرویدی خود استفاده کنید که بتوانید آن را به آیفون انتقال دهید.

تنظیم اپل واچ برای اندروید

هنگامی که تمام لوازم مورد نیاز را آماده کردید، برای اتصال ساعت هوشنمد اپل به گوشی اندرویدی این مراحل را دنبال کنید.

۱. اپل واچ خود را با آیفونی که به حساب iCloud شما وارد شده است، همگام‌سازی کنید. این مرحله برای اتصال دستگاه به شماره تلفن شما و دانلود هر برنامه‌ای که در اپل واچ لازم است، باید انجام شود.

۲. پیش از روشن کردن اپل واچ، مطمئن شوید که سیم کارت شما در آیفون قرار دارد.

۳. هر دو دستگاه را روشن کنید و آن‌ها را نزدیک یکدیگر نگه دارید. یک صفحه‌ی همگام‌سازی جدید ظاهر می‌شود. همچنین می‌توانید به برنامه‌ی Watch بروید و Pair New Watch را انتخاب کنید.

۴. Set Up for Myself را بزنید.

۵. یک دایره‌ی آبی چرخان روی اپل واچ ظاهر می‌شود و دوربین Viewfinder در آیفون شما باز می‌شود. تلفن را روی دستگاه و طوری قرار دهید که منظره‌یاب تصویر ساعت را بگیرد و دستگاه‌ها شروع به همگام‌سازی کنند.

۶. برای آشنایی بیشتر با شیوه‌ی عملکرد ساعت و انتخاب برنامه‌ها، گزینه‌ی Get to Know Your Watch را انتخاب کنید.

راهنمای کامل اتصال اپل واچ به آیفون

۷. تمام دستگاه‌های خود را خاموش کنید.

۸. سیم‌کارت خود را از آیفون به گوشی اندرویدی انتقال دهید.

۹. دستگاه اندرویدی خود را روشن کنید و اجازه دهید به شبکه‌ی تلفن همراه شما متصل شود، سپس اپل واچ را روشن کنید.

در این مرحله، اپل واچ شما باید تماس‌ها و پیام‌ها را دریافت کند، حتی اگر شماره‌ی اصلی شما به یک دستگاه اندرویدی متصل باشد. اپل واچ و تلفن اندرویدی شما متصل نیستند، اما می‌توانید بدون آیفون از عملکردهای اصلی ساعت استفاده کنید. اگر در پیام رسانی یا تماس تلفنی مشکل دارید، دستگاه را دوباره با آیفون خود جفت کنید و آن را به روز کنید.

اپلیکیشن اتصال اپل واچ به اندروید

برای اتصال اپل واچ به دستگاه اندرویدی نیاز به نصب اپلیکیشن مجزایی روی آن یا روی اپل واچ نیست و با استفاده از قابلیت‌های داخلی هر دو اکوسیستم می‌توانید این کار را انجام دهید. با این حال برخی اپلیکیشن‌ها وجود دارند که امکانات کامل‌تر و ساده‌تری برای اتصال اپل واچ به دستگاه اندرویدی در اختیارتان قرار می‌دهند. از جمله این اپلیکیشن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

در این اپ‌ها برای ایجاد یک آیفون مجازی در گوشی اندرویدی، باید دستورالعمل‌های موجود در برنامه را دنبال کنید و سپس، اپل واچ خود را با استفاده از تنظیمات بلوتوث با گوشی خود جفت کنید. هنگامی که اپل واچ با آیفون مجازی جفت شد، باید بتوانید از برخی از عملکردهای پایه‌ای اپل واچ مانند اعلام زمان، دریافت اعلان‌ها و تناسب اندام استفاده کنید.

توجه به این نکته مهم است که در عین وجود برخی برنامه‌های شناخته شده مانند مواردی که اشاره شد، بسیاری از برنامه‌های شخص ثالث ممکن است قابل اعتماد یا ایمن نباشند. همچنین ممکن است از همه‌ی ویژگی‌های اپل واچ پشتیبانی نکنند. علاوه بر این، اگر از یک برنامه شخص ثالث برای اتصال آن به تلفن اندرویدی در کشورهایی که اپل خدمات مستقیم دارد استفاده کنید، ممکن است گارانتی اپل واچ شما باطل شود.

نرم افزار اتصال اپل واچ به اندروید

همان‌طور که در زمینه‌ی اپلیکیشن اشاره شد، برای پیوند دادن اپل واچ به گوشی اندرویدی هم نیازی به استفاده از رایانه و نصب نرم‌افزار جداگانه‌ای روی آن نیست و با پذیرفتن محدودیت‌های اشاره شده، امکان استفاده از دو گجت در کنار هم وجود دارد.

نحوه اتصال اپل واچ به اندروید

مشاهده کردید که با طی کردن مراحل بالا امکان استفاده از هر دو دستگاه در کنار هم وجود دارد و می‌توانید بسیاری از قابلیت‌های اپل واچ را بدون نیاز به خرید آیفون در اختیار داشته باشید. در این مورد باید توجه داشته باشید که اتصال مستقیم اپل واچ به اندروید هنوز کامل نیست و بهترین کارایی را تنها با همگام‌سازی اپل واچ و آیفون یا آیپد در اختیار خواهید داشت.

بنابراین در حالی که اتصال اپل واچ به اندروید با بلوتوث مانند آیفون ممکن نیست، با طی مراحل بیان شده اکنون هر دو دستگاه جزئیات سیم‌کارت یکسانی را به اشتراک می‌گذارند. این موضوع به شما امکان می‌دهد تا تماس برقرار کنید و از ویژگی‌های پیام‌رسانی، و البته کنترل‌های صوتی محدود در هر دو دستگاه استفاده کنید.

روش اتصال اپل واچ به اندروید

در این مطلب به بررسی شیوه‌ی اتصال اپل واچ به اندروید پرداختیم و اشاره کردیم که با از دست دادن برخی قابلیت‌ها، این امکان وجود دارد که ساعت هوشمند اپل خود را به یک گوشی یا تبلت اندرویدی متصل کنید.

برنامه اتصال اپل واچ به اندروید

همان‌طور که بیان شد برای اتصال اپل واچ به اندروید نیاز به برنامه‌ی جداگانه‌ای نیست و تنها با استفاده از قابلیت‌های داخلی ساعت هوشمند و تلفن همراه خود می‌توانید از هر دو اکوسیستم در کنار هم استفاده کنید.

محدودیت‌های اتصال اپل واچ به اندروید

با وجود آنکه استفاده از اپل واچ در کنار گوشی اندرویدی ممکن است اما از آنجایی که اپل واچ به طور خاص برای کار با آیفون طراحی شده است، محدودیت‌های زیادی در هنگام استفاده از این گچت پوشیدنی با گوشی اندرویدی وجود دارد.

چون اپل واچ و اندروید هرگز با استفاده راه حل بیان شده به طور مستقیم همگام‌سازی نمی‌شوند، بازتاب نوتیفیکیشن‌ها، تجزیه‌و‌تحلیل داده‌های سلامت از طریق Apple Health، توانایی کنترل موارد روی گوشی با استفاده از اپل واچ و ویژگی‌های خاص اپل مانند این واکی تاکی و سیری را در اختیار نخواهید داشت.

علاوه بر این، با توجه به اینکه این روش به ویژگی‌های LTE اپل واچ برای دریافت تماس‌ها و پیام‌ها وابسته است، نرخ مصرف باتری ساعت هم بدون استفاده از آیفون افزایش پیدا می‌کند. در واقع، این تنها راه حل موجود برای استفاده از اپل واچ همراه دستگاه اندرویدی کاملا پایدار محسوب نمی‌شود، به ویژه اینکه در هر حال برای تنظیم آن به آیفون نیاز خواهید داشت.

امکانات بهتر با ساعت هوشمند Wear OS

با وجود مطالب گفته شده، توجه داشته باشید هرچند در صورت خرید اپل واچ راه‌اندازی و استفاده از آن با یک تلفن اندرویدی امکان پذیر است، اما این تجربه به هیچ وجه به آیفون نزدیک نیست. چون در این صوت چندین ویژگی اصلی سلامت، اپلیکیشن iMessage و موارد دیگری را از دست می‌دهید. اگر می‌خواهید تجربه‌ی کاملی از ساعت هوشمند با دستگاه اندرویدی خود داشته باشید، بهتر است ساعت‌های هوشمند پرچم‌دار اندرویدی مانند گلکسی واچ ۶ سامسونگ یا پیکسل واچ گوگل را امتحان کنید. وقتی در مورد انتخاب ساعت خود تصمیم گرفتید، می‌توانید این نکات و ترفندهای WearOS را بررسی کنید تا از گجت پوشیدنی خود نهایت استفاده را ببرید.

منبع: Android Police, Life Wire, Black View

نوشته اتصال اپل واچ به اندروید؛ هر آنچه باید بدانید اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala