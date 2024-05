HyperOS در برابر One UI؛ بررسی ۷ تفاوت کلیدی

در این مقاله مقایسه HyperOS با One UI، به تفاوت‌های اصلی بین این دو رابط کاربری محبوب خواهیم پرداخت. برای یادآوری باید بگوییم که HyperOS نسخه جدید رابط کاربری MIUI است که در مقایسه با آن با تغییراتی روبرو شده.

لاک اسکرین

همانطور که می دانید، بارها و بارها در طول روز با لاک اسکرین خود مواجه می شوید. پس بیایید بررسی خود را از اینجا آغاز کنیم. هر دو رابط کاربری HyperOS و One UI 6.1 گزینه های زیادی را برای لاک اسکرین ارائه می دهند؛ با این حال، HyperOS دارای چیدمان‌های متنوعی برای لاک اسکرین است که می توانید از میان آنها انتخاب کنید. همچنین این رابط کاربری به شما امکان اضافه کردن افکت‌های مربوط به عمق را ارائه می‌دهد.

از طرف دیگر، One UI 6.1 به شما امکان می دهد چندین ویجت به لاک اسکرین اضافه کنید. همچنین امکان نمایش تصویر زمینه را در صفحه نمایش همیشه روشن (AOD) فراهم می‌کند. با این حال، در زمان نگارش این مطلب، این ویژگی تنها محدود به سری Galaxy S24 است.

یکی از چیزهایی که در HyperOS جذاب‌تر از One UI محسوب می‌شود، انیمیشن‌های جذاب‌تر در بخش نمایشگر همیشه روشن است که جذابیت استفاده از گوشی‌های شیائومی را افزایش داده.

هوم اسکرین

One UI 6.1 تنوع بیشتری از ویجت‌ها را برای صفحه اصلی ارائه می‌دهد و به شما امکان می‌دهد تا صفحه اصلی خود را به طور گسترده‌تری شخصی‌سازی کنید. شما حتی می‌توانید چندین ویجت را روی هم قرار دهید تا به آنها دسترسی آسان‌تر داشته باشید و فضای بیشتری برای آیکون‌ها و ویجت‌های دیگر ذخیره کنید. این ویژگی در آیفون‌ها نیز وجود دارد.

در HyperOS با قابلیت super folders روبرو هستیم که روش‌های مختلفی را برای مرتب‌سازی برنامه‌ها در پوشه‌ها به شما ارائه می‌دهد. این ویژگی می‌تواند در صورت داشتن برنامه‌های زیاد در صفحه اصلی مفید باشد. One UI 6.1 این قابلیت را ندارد، اما به شما امکان می‌دهد رنگ پس‌زمینه پوشه‌های برنامه را برای شناسایی سریع آنها تغییر دهید.

کنترل سنتر

سیستم‌عامل HyperOS دارای کنترل سنتر شبیه به iOS است که در بالای آن کلیدهای بزرگ برای وای‌فای و دیتای موبایل قرار دارد. همچنین، اسلایدرهای تنظیم نور و صدا برای تشخیص سریع، بسیار بزرگ هستند. به صورت پیش‌فرض، لیبل برنامه‌ها مخفی است و ممکن است شناسایی کارکرد هر آیکون را کمی دشوار کند، مگر اینکه به آن عادت کرده باشید. با این حال، گزینه‌ای در تنظیمات وجود دارد که می‌توانید با فعال کردن آن، لیبل برنامه‌ها را نمایش دهید.

One UI 6.1 پنل دسترسی سریع (کنترل سنتر) را به چند بخش تقسیم می‌کند. در بالای این پنل، دو میان‌بر بزرگ و سپس بخشی شامل اکثر میان‌برها قرار دارد. در زیر آن بخش کوچکی وجود دارد که به انتخاب سیم‌کارت برای تماس، پیام و دیتای موبایل اختصاص داده شده است. در حالی که هر دو سیستم‌عامل HyperOS و One UI 6.1 به شما امکان مرتب‌سازی مجدد میان‌برها در کنترل سنتر را می‌دهند، HyperOS تمامی میان‌برها را در یک صفحه‌ی قابل اسکرول نشان می‌دهد، در حالی که در One UI 6.1 برای دسترسی به تمامی میان‌برها نیاز به سوئیپ کردن به راست یا چپ است.

شخصی‌سازی

در زمینه شخصی‌سازی، One UI 6.1 از جهات مختلف برتری‌هایی نسبت به HyperOS دارد. اول از همه باید به امکان تغییر ترکیب رنگی رابط کاربری اشاره کنیم که می‌تواند جذابیت آن را بیشتر کند. در HyperOS چنین گزینه‌ای پیدا نمی‌شود.

یکی از قابلیت‌های جذابی که در One UI وجود دارد، Modes and Routines است. این مشخصه به شما اجازه می‌دهد که در زمان و مکان‌های مشخص، برخی قابلیت‌ها را فعال یا غیرفعال کنید. به عنوان مثال با استفاده از این قابلیت می‌توانید کاری کنید که هروقت به محل کار رسیدید، قابلیت‌های DND و نمایشگر همیشه روشن فعال شوند.

سرعت

هر دو رابط کاربری سرعت و عملکرد بسیار روانی دارند که البته در این زمینه قدرت سخت‌افزاری گوشی هم اهمیت دارد. اما در کل هیچکدام در این زمینه مزیت محسوسی نسبت به دیگری ارائه نمی‌دهند.

قابلیت‌های هوش مصنوعی

در زمینه هوش مصنوعی، OneUI بدون هیچ شک و تردیدی فاصله زیادی با رقیب خود یعنی HyperOS دارد. البته فقط تعدادی از گوشی‌های سامسونگ از این قابلیت‌ها بهره می‌برند اما نمی‌توانیم جذابیت این مشخصه‌ها را کتمان کنیم. برخی از این قابلیت‌ها عبارتند از:

Circle to Search

می‌توانید بدون باز کردن برنامه دیگری، هر چیزی را که روی صفحه‌تان نمایش داده می‌شود جستجو کنید. کافی است دکمه هوم یا نوار ناوبری را فشار داده و نگه دارید و هر ناحیه‌ای از صفحه را که می‌خواهید جستجو کنید، دایره بکشید. هایپراواس چنین قابلیتی یا قابلیت مشابهی ارائه نمی‌دهد.

اپ گالری فوق‌العاده

برنامه گالری در وان یوآی ۶.۱ از هوش مصنوعی برای جابه‌جایی، حذف یا تغییر اندازه افراد و اشیاء در عکس‌ها استفاده می‌کند. همچنین به طور خودکار پس‌زمینه را برای پر کردن هر ناحیه خالی تولید می‌کند. این رابط کاربری همچنین پیشنهادات ویرایش خودکار را ارائه می‌دهد.

البته هایپراواس در این زمینه کاملاً عقب نیست و قابلیت پر کردن خودکار پس‌زمینه و برش سوژه از تصویر برای حذف پس‌زمینه یا ذخیره آن به عنوان استیکر را ارائه می‌دهد. هر دوی هایپراواس و وان یوآی ۶.۱ به شما امکان تغییر پس‌زمینه تصویر را می‌دهند.

ترجمه زنده

وان یوآی ۶.۱ قابلیت ترجمه همزمان در حین برقراری تماس تلفنی را ارائه می‌دهد. این قابلیت برای برقراری ارتباط با افراد سراسر جهان بسیار کارآمد است. می‌توانید زبانی را که شما و فرد دیگر می‌شنوید انتخاب کنید. بهترین بخش این است که فرد مقابل نیازی به گوشی سامسونگ ندارد. البته طبیعتا در حال حاضر فقط از تعداد محدودی زبان پشتیبانی می‌کند.

بک‌گراند با هوش مصنوعی

رابط کاربری One UI 6.1 به کاربران اجازه می‌دهد با استفاده از هوش مصنوعی، تصاویر جذابی برای بک‌گراند گوشی آماده کنند. البته در این میان باید به محدودیت در کلیدواژه‌ها اشاره کنیم.

خلاصه کردن سایت‌ها

یکی دیگر از قابلیت‌ها، Browser Assist نام دارد که برای خلاصه کردن محتوای موجود در سایت‌ها و ترجمه کردن آن‌ها استفاده می‌شود. با استفاده از این قابلیت بدون اینکه نیازی به مطالعه کامل محتوا داشته باشید، می‌توانید منظور اصلی را به سرعت درک کنید.

Note Assist

اپ Notes در وان یوآی ۶.۱ نیز با قابلیت فرمت خودکار یادداشت‌ها، ترجمه زبان، خلاصه‌سازی متن و تصحیح اشتباهات گرامری از هوش مصنوعی بهره می‌برد. این ویژگی‌های هوش مصنوعی مفید هستند و در صورت یادداشت‌برداری زیاد می‌توانند در زمان شما صرفه‌جویی کنند.

Dynamic Notch

مانند جزیره پویا در آیفون‌ها، گوشی‌های مبتنی بر HyperOS هم می‌توانند قابلیت مشابهی را ارائه دهند. با این قابلیت زمانی که کارهایی مانند وصل کردن گوشی به شارژر، فعال کردن DND و موارد مشابه را انجام می‌دهید، در بخش فوقانی گوشی یک انیمیشن ساده نمایش داده می‌شود.

HyperOS در برابر One UI؛ کدام بهتر است؟

هر دو رابط کاربری HyperOS و One UI تجربیات کاربری بسیار خوبی را ارائه می‌دهند، اما انتخاب نهایی به نیازها و اولویت‌های شما بستگی دارد. HyperOS به شما تجربه‌ای مینیمالیستی با گزینه‌های شخصی‌سازی بیشتر برای لاک اسکرین و همچنین یکپارچه‌سازی بهتر با محصولات شیائومی ارائه می‌دهد. One UI 6.1 در مقابل، گزینه‌های شخصی‌سازی، ویجت‌ها و قابلیت‌های هوش مصنوعی بیشتری را در اختیار شما قرار می‌دهد. علاوه بر این، گوشی‌های سامسونگ با One UI 6.1 یکپارچه‌سازی بهتری با ویندوز دارند.

برای انتخاب بین HyperOS و One UI، پیشنهاد می‌کنیم لیستی از نیازها و اولویت‌های خود تهیه کنید و سپس بر اساس آن تصمیم‌گیری کنید. اگر به دنبال یک رابط کاربری ساده و مینیمالیستی هستید و از محصولات شیائومی استفاده می‌کنید، HyperOS می‌تواند انتخاب مناسبی برای شما باشد. اما اگر به دنبال گزینه‌های شخصی‌سازی بیشتر، ویجت‌ها و قابلیت‌های هوش مصنوعی هستید و یا از سیستم عامل ویندوز استفاده می‌کنید، One UI 6.1 را انتخاب کنید.

منبع: GizmoChina

