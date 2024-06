بهترین بازی های اندروید در سال ۲۰۲۴؛ بهترین‌ها در سبک‌های مختلف

بهترین بازی های اکشن اندروید ۲۰۲۴

۱. Genshin Impact

بهترین بازی های اندروید در سال ۲۰۲۴ عنوان جذاب و هیجان‌انگیز Genshin Impact است؛ یک بازی نقش‌آفرینی با گیم‌پلی فوق‌العاده و گرافیکی خیره‌کننده که توسط استودیوی miHoYo توسعه یافته است. این بازی در دنیایی به نام Teyvat است، جایی که شما نقش یک مسافر جوان به نام The Traveler را دارید که به دنبال راز گمشده‌ی خودش می‌گردید.

اتفاقات بازی از آنجایی شروع می شود که دو خواهر و برادر که به طور مداوم در حال سفر هستن بالاخره به Teyvat می رسند و در آن‌جا، یک موجود ناشناخته، عجیب و قدرتمند با آن‌ها درگیر شده و یکی از آن‌ها را اسیر می کند.

اینکه برادر یا خواهر نجات‌یافته کدام باشد، بستگی به شما دارد. هر کدام را انتخاب کنید،‌ مدتی بعد به هوش آمده و حین ماهیگیری با Paimon که موجودی دوست داشتنی بوده و به عنوان راهنما در طول بازی کنارتان حضور خواهد داشت.

یکی از جذابیت‌های اصلی این بازی، سیستم مبارزه‌ی دینامیک و گوناگون آن است که شما را درگیر و مشغول نگه می‌دارد. گرافیک و صداگذاری باورنکردنی Genshin Impact از دیگر نقاط قوت این بازی است. جهان باز و جذاب Teyvat با جزئیات دقیقی طراحی شده و به شما احساس حضور در یک دنیای واقعی را می‌دهد. شما می‌توانید به صورت آنلاین با افراد دیگر و حتی دوستانتان این بازی را تجربه کنید.

۲. Grimvalor

بازی Grimvalor یک بازی اکشن نقش‌آفرینی است که توسط استودیوی بازی‌سازی Direlight توسعه یافته و در دنیایی از نیروهای تاریکی جریان دارد. این بازی، بازیکنان را به یک ماجراجویی پرخطر و پرهیجان مشغول می‌کند و در سبک خود بسیار پرطرفدار و سرگرم‌کننده است. داستان بازی یاد شده در یک قلمرو امپراطوری بوده که مرزهای آن توسط نیروهای تاریکی در امان نیست. شما نقش یک جنگجو را ایفا خواهید کرد که باید در قلمرو والاریس، که توسط نیروهای شیطانی تسخیر شده است، به جستجوی پادشاه گمشده بپردازید.

بازی ترکیبی از مبارزات سریع و دقیق بوده و بازیکنان را به چالش می‌کشد تا در برابر دشمنان مختلف و قدرتمند مبارزه کنند. علاوه بر این، بازیکنان می‌توانند شخصیت خود را با استفاده از تجهیزات و مهارت‌های مختلف ارتقا دهند. Grimvalor با گرافیک دو بعدی خیره‌کننده، صدا گذاری فوق العاده و داستانی جذاب، تجربه‌ای چالش‌برانگیز و جذابی را برای علاقه‌مندان به بازی‌های اکشن فراهم می‌کند.

۳. Call of Duty: Mobile

Call of Duty: Mobile بهترین بازی های اندروید در سال ۲۰۲۴ در ژانر اکشن، آنلاین و چندنفره بوده که در سبک خود یک بازی بسیار پرطرفدار به حساب می‌آید. در این بازی نقشه‌ها، سلاح‌ها، حالت‌ها و حتی شخصیت‌های گوناگونی وجود دارند و روند بازی اصلا یکنواخت نیست. بازیکنان در Call of Duty: Mobile به مبارزه با یکدیگر در نقش‌های مختلف از جمله حالت‌های تیمی، حالت زامبی، حالت بتل رویال مانند بازی‌های PUBG و Fortnite و حالت‌های دیگری که به تازگی به بازی اضافه شده است می‌پردازند.

علاوه بر این، لازم به ذکر است که گیم‌پلی بازی یاد شده آسان و روان بوده و برای بازی کردن با پیچیدگی و سختی خاصی رو به رو نخواهید شد. در این بازی همچنین می‌توانید شخصیت و سلاح‌هایی که دارید را ارتقا دهید و به بازیکنان این امکان را می‌دهد تا به مرور زمان مهارت‌های خود را بهبود بخشیده و تجهیزات بهتری را به دست آورند. اگر از علاقه‌مندان به بازی‌های اکشن به خصوص بازی‌های call of duty هستید حتما این بازی را تجربه کنید و از آن لذت ببرید.

۴. PUBG New State

بازی PUBG: New State یک بازی اکشن است که توسط استودیوی کره ای KRAFTON, Inc توسعه پیدا کرده است. در این بازی، بازیکنان به یک مکان جدید به نام TROI وارد می‌شوند که دارای شرایط، وسایل نقلیه، و تجهیزات جدیدی است. بازی با بهره‌مند بودن از فناوری هوشمند گرافیکی جدیدی به نام global illumination، از موتور گرافیکی بسیار پیشرفته و واقع‌گرایانه استفاده می‌کند که تجربه بصری شگفت‌انگیزی را ارائه می‌دهد.

این بازی محبوب و بسیار پرطرفدار شامل ویژگی‌هایی مثل دراپ‌ها، پهپادها و قابلیت‌های شخصی‌سازی سلاح‌ها است. بازیکنان می توانند به صورت انفرادی یا تیمی با همکاری ده‌ها شخص گوناگون از سراسر دنیا وارد میدان نبرد شوند که هدفشان بقا و پیروزی است. ناگفته نماند که بازی یاد شده آنلاین بوده و به صورت آفلاین امکان بازی وجود ندارد.

۵. Dead Cells

بازی Dead Cells یکی دیگر بهترین بازی های اندروید در سال ۲۰۲۴ به حساب می‌آید که توسط کمپانی مطرح فرانسوی Playdigious سازنده بازی های معروفی همچون White night و Mini Metro و Ok Golf و چند بازی دیگر انتشار رسید.

در این بازی، شما یک موجود غیرطبیعی به نام Prisoner یا (زندانی) را کنترل می‌کنید که این شخص در واقع یک کیمیاگر شکست خورده بوده و همیشه به دنبال راز‌های مخفی و عجیب است و اما این بار در یک جزیره‌ی دور افتاده و پر از نیروهای تاریکی باید از دست دشمنان فرار کند.

Dead Cells با گیم‌پلی چالش‌برانگیز و مراحل متفاوتی که دارد بسیار سرگرم‌کننده است. بازیکنان باید در محیط‌های تصادفی و پر از نیروهای تاریکی از انواع سلاح‌ها و قدرت‌های مختلف استفاده کرده و دشمنان را شکست دهند. علاوه بر این یکی از ویژگی‌های جالب بازی Dead Cells مرگ و بازگشت به زندگی است.

هر بار که شخصیت شما می‌میرد، باید از ابتدا شروع کنید، اما با حفظ برخی از پیشرفت‌ها و مهارت‌های کسب شده. در این بازی با گرافیک پیکسلی زیبا و مبارزات هیجان‌انگیز، تجربه‌ای منحصر به فرد و اعتیادآوری از یک بازی اکشن برایتان به ارمغان می‌آورد.

۶. Omega Strikers

در بازی Omega Strikers با شخصیت های انیمه ای فوتبال بازی کنید! Omega Strikers یک بازی اکشن چندنفره و آنلاین بوده که ترکیبی کار تیمی و اکشن است. بازیکنان را در نقش شخصیت‌هایی با توانایی‌های ویژه قرار دارند و می‌بایست به سرعت به حرف خود گل بزنند. در Omega Strikers، دو تیم سه‌نفره به مصاف هم‌دیگر رفته و هدف اصلی‌شان این است که توپ را به دروازه حریف وارد کنند. هر کس که بتواند سریع‌تر گل بزند در نهایت امتیاز بیشتری دریافت کرده و برنده می‌شود.

هر شخصیت در بازی دارای مهارت‌ها و توانایی‌های منحصر به فردی خاص خود هستند و می‌توانند در حمله و دفاع در جایگاه خاص خود به کار گرفته شوند. تمرکز زیادی بر همکاری تیمی، استراتژی‌های مختلف و واکنش‌های سریع است که به هیجان بازی می‌افزاید. این بازی با گرافیک رنگارنگ و گیم‌پلی چالش برانگیزی که دارد می‌تواند بسیار سرگرم‌کننده باشد.

۷. Honkai: Star Rail

بازی Honkai: Star Rail در بین بهترین بازی های اندروید در سال ۲۰۲۴ جایگاه خاصی دارد. این بازی بسیار هیجان‌انگیز در دنیایی از هنر انیمه و گرافیک‌های سه‌بعدی فوق‌العاده جذاب و زیبا جریان دارد. بازی یاد شده توسط miHoYo ساخته شده که عناوین بزرگی چون Genshin Impact را در کارنامه‌ی خود دارد. در Honkai: Star Rail، شما وارد داستانی پر از اکشن و مهیج می‌شوید که در دنیایی پس از فاجعه‌ی Honkai رقم می‌خورد.

داستان شما به عنوان یک Traveler یا مسافر آغاز می‌شود و به عنوان یکی از اعضای سازمان Sunder که باعث حفظ امنیت نیروهای Honkai در کهکشان می‌شود، مأموریت‌های مختلفی را بر عهده دارید. شما نقش به عنوان یک رهبر قوی و باتجربه که باید با تیم خود در مقابله با هیولاها مبارزه کنید و از طریق مبارزات و رویدادهای مختلف، در مسیری پر از ماجراجویی قرار می‌گیرید تا تهدیداتی که به کهکشان وارد شده است را برطرف کنید.

شما می‌توانید به صورت همزمان با دوستان خود به مبارزه کنید و استراتژی‌های هوشمندانه‌ای را برای شکست دشمنان در پیش بگیرید. همچنین، سیستم کنترل راحت و قابل فهم این بازی، حتی برای کسانی که با بازی‌های اکشن آشنایی کمی دارند هم آسان است.

۸. Fortnite

Fortnite یکی از بازی‌های آنلاین بسیار جذاب، دوست داشتنی و اکشن است که استودیوی اپیک گیمز (Epic Games, Inc) آن را توسعه داده است. در این بازی شما با ۹۹ بازیکن دیگر در یک جزیره بسیار بزرگ قرار می‌گیرید و می‌بایست به دنبال سلاح‌ها و منابع متفاوتی بگردید تا بتوانید برای بقا در مقابل دیگر بازیکنان جنگیده و آخرین بازیکن بازمانده شوید. تلاش برای بقا و زنده ماندن به عنوان تنها شخص بسیار هیجان‌انگیز است و شما را به وجود می‌آورد.

یکی از ویژگی‌های منحصربه‌فرد بازی Fortnite، سیستم ساخت و ساز آن است که به شما اجازه می‌دهد سازه‌های مختلفی از جمله دیوارها، پل‌ها، و پایگاه‌های دفاعی بسازید تا بتوانید هر چه بهتر دفاع کنید. علاوه بر این‌ها بازی یاد شده به شما این امکان را می‌دهد که به صورت تک نفره، دو نفره و چهار نفره بازی کنید. در نهایت اگر به دنبال یک بازی فوق جذاب اکشن و با هیجان بالا هستید حتما Fortnite را نصب کنید. (این بازی به دلیل خروج از پلی استور و اپ استور باید به صورت مستقیم دانلود و نصب شود.)

۹. Into the dead 2

بازی Into the Dead 2 بهترین بازی های اندروید در سال ۲۰۲۴ در سبک زامبی محسوب می‌شود که استودیوی بازی سازی مطرح PIKPOK توسعه یافته است. این بازی نسخه‌ی جدیدی از بازی Into the dead بوده و داستان از این قرار است که در یک جهان همه‌ی افراد غیر از شما کشته شده‌اند و اینک شما می بایست به حمله با زامبی‌ها بپردازید. شما نقش شخصیت اول به نام جیمز را ایفا می‌کنید که در دنیایی پر از زامبی‌ها در جستجوی خانواده‌اش است.

این بازی شامل مراحل مختلفی بوده که هر کدام دارای چالش‌ها و اهداف متفاوتی هستند. شما باید در حین دویدن و تلاش برای بقا، با استفاده از انواع سلاح‌ها و تجهیزاتی که دارید زامبی‌ها را از بین ببرید. علاوه بر این‌ها ناگفته نماند که بازی یادشده یک نوع بازی نقش‌آفرینی هم محسوب می‌شود و تصمیم‌هایی که در طول آن می‌گیرید روی مسیر بازی تاثیر دارد. Into the Dead 2 با گرافیک فوق‌العاده، داستان‌ن‌هایی متنوع، و گیم‌پلی روان و هیجان‌انگیز، تجربه‌ای مهیج و خوبی را از مبارزه برای بقا در دنیای آخرالزمانی ارائه می‌دهد.

۱۰. Garena Free Fire Max

فری‌فایر کاربران بسیار زیادی خصوصا در بین ایرانی‌ها دارد و توانست بعد از مدت کوتاهی، طرفداران سبک بتل رویال را عاشق خود کند. سبک بازی کاملا مشابه تمام بازی‌های بتل رویالی است که در حال حاضر در دسترس قرار دارند با این تفاوت که تعداد بازیکنان آن ۵۰ نفر است.

جریان بازی از این قرار است که شما و ۴۹ بازیکن دیگر از سراسر جهان درون یک جزیره‌ی دورافتاده فرود می‌آیید و با یکدیگر به رقابت می‌پردازید تا زمانی که بالاخره به جز یک نفر، سایر بازیکنان از بازی حذف شوند. اگر با این سبک بازی‌ها آشنایی داشته باشید می‌دانید که میدان نبرد بعد از زمان مشخصی کوچک‌تر می‌شود تا بازیکنان مجبور شوند به سمت مرکز زمین حرکت کنند. گرافیک این بازی عالی است و این اجازه را هم به کاربران می‌دهد که در اسکوادهای ۴ نفره به مبارزه بپردازند.

این بازی که برای اندروید و iOS در دسترس قرار دارد اگرچه رایگان است اما خرید درون برنامه‌ای هم دارد که بیشتر جنبه‌ی زینتی به خود می‌گیرد. با این حال هرچه که نیاز داشته باشید در اختیارتان قرار دارد تا بتوانید یک تجربه‌ی لذت‌بخش از انجام یک بازی بتل رویال مهیج و جذاب داشته باشید.

بهترین بازی های سبک ماجراجویی اندروید ۲۰۲۴

۱. Alien: Isolation

بازی Alien: Isolation یک بازی ترسناک، اکشن و بقا در فضا است که توسط استودیوی Creative Assembly توسعه یافت. در این بازی، شما نقش دختری به نام آماندا را ایفا می‌کنید. دختر مرموز ویلیامز، که در جستجوی مادرش به فضا سفر می‌کند.

در محیطی تاریک و ترسناک کشتی فضایی Sevastopol، شما با موجودی مرموز، بیگانه و خطرناک یعنی Alien روبرو می‌شوید. Alien بیک تهدید جدی در بازی به حساب می‌آید و تمام تلاشش را برای قتل آماندا است. شما می‌بایست با استفاده از مهارت‌های گوناگون و منابع محدود خود، از دست او فرار کرده و در کنارش پازل‌ها و معماها را حل کنید تا راه خروج را پیدا کنید و جلوی این اتفاق تلخ را بگیرید.

این بازی با گرافیک فوق‌العاده، صداگذاری ترسناک و حس اضطراب و ناامنی تجربه‌ای مهیج و ترسناک خواهید داشت. فضایی پر از احساس ترس و خطر و موجودات بیگانه که دائما باید در فرار و حل چالش‌ها باشید.

۲. Sky: Children of the Light

بازی Sky: Children of the Light یکی از جذاب‌ترین و بهترین بازی های اندروید در سال ۲۰۲۴ در سبک ماجراجویی است که توسط استودیوی thatgamecompany توسعه یافته و روی سیستم عامل‌های iOS، اندروید و کنسول‌های بازی قابل انجام است.

در این بازی، شما وارد یک دنیای جذاب، جادویی و زیبا می‌شوید که پر از ماجراهای مختلف و رازهایی است که باید آن‌ها را کشف کنید. شما نقش یکی از کودکان نور را بازی می‌کنید که باید به دنبال ارواح گمشده در دنیا بگردید خاطراتشان را پیدا کنید و آن‌ها را به خانه‌شان بازگردانید.

یکی از ویژگی‌های بارز بازی Sky، گرافیک فوق زیبا، خارق‌العاده و بی نظیر آن است که با صداگذاری فوق‌العاده و موسیقی زیبای آن همراه می‌شود. از همین رو با تجربه‌ی این بازی قطعا لذتی تکرارنشدنی از تجربه‌ی یک بازی آنلاین با جهان باز و آنلاین خواهید داشت.

یکی از نکات جالب این بازی، امکان ارتباط و همکاری با دیگر بازیکنان در سراسر جهان است. شما می‌توانید با دیگر بازیکنان ارتباط برقرار کرده و با آن‌ها به تکنیک‌های مختلف دست یافته و به انجام ماموریت‌ها و چالش‌های گوناگون بپردازید. لازم به ذکر است که شما می‌توانید با دادن شمع‌هایی که روزانه آن‌ها را دریافت می‌کنید به دوستانتان ارتباط خود را با آن‌ها ارتقا دهید و بتوانید دستشان را بگیرید، بغل و حتی کولشان کنید!

از زیبایی‌های و جذابیت‌های این بازی هرچه بگوییم کم است و حتما می‌بایست خودتان ان را تجربه کنید تا ببینید چقدر یک بازی می‌تواند زیبا در عین حال یک تجربه مفرح و احساسی باشد.

۳. Machinarium

Machinarium یکی از بهترین، محبوب‌ترین و جذاب‌ترین بازی های سبک ماجراجویی و پازلی است که توسط استودیوی Amanita Design توسعه یافت است. شرکت یاد شده برای طراحی بازی ماشیناروم دو سال مداوم تلاش کرده و اینک این بازی فوق جذاب با گرافیک بی‌نظیر خود در اختیار شما عزیزان قرار دارد. در این بازی، شما یک ربات کوچک به نام جوزف را کنترل می کنید که در یک شهر ماشینی پر از معماها و چالش‌هایی قرار دارد.

در طی روند بازی جوزف باید با حل معماهای مختلف و ارتباط برقرار کردن با شخصیت‌های مختلف به دنبال رسیدن به هدف خود بپردازد. با موسیقی متن فوق‌العاده و جذاب و داستان مفصل و هیجان‌انگیز Machinarium یک تجربه بی‌نظیر از ماجراجویی و حل معماهای چالش برانگیز را برایتان فراهم می‌کند. این بازی تقریبا با قیمت ۷ دلار عرضه شده است.

بهترین بازی های آرکید اندروید در سال ۲۰۲۴

۱. Knock Balls

بازی Knock Balls یک بازی آرکید ساده، سرگرم‌کننده و بسیار اعتیادآور بوده که توسط استودیوی Voodoo توسعه یافته است. در این بازی، شما با یک توپ، باید به قسمت‌های هدفی که در مراحل مختلف وجود دارند بزنید تا آن‌ها را تخریب کنید. اینکه کدام نقطه از قسمت‌های مورد هدف را ضربه بزنید کاملا اختیاری بوده و در نهایت روی نتیجه‌ی کار شما تاثیر می‌گذارد. گیم‌پلی بازی یاد شده به گونه‌ای طراحی شده که در همان لحظه‌ی اول شما را به خود علاقه‌مند و تا ساعت‌ها میخکوب بازی می‌کند. با گذشت هر مرحله، چالش‌ها بیشتر و پیچیده‌تر شده و شما باید استراتژی‌های جدیدی را برای رسیدن به اهداف خود استفاده کنید. اگر می‌خواهید با بازی کردن گذر زمان را حس نکنید و نهایت لذت را ببرید پیشنهاد می‌کنیم حتما برای یک بار هم که شده بازی Knock Balls را تجربه کنید.

۲. Push’em all

بازی Push’em all یکی دیگر از بازی‌های موبایل آرکید، اکشن و مسابقه‌ای است و توسط استودیوی بازیسازی Voodoo سازنده‌‌ی بازی Knock Balls که پیش‌تر آن را توضیح دادیم توسعه یافته است. در این بازی، شما به عنوان یکی از آدمک‌های رنگی بازی، در یک مسیر پر از موانع و رقیبان قرار دارید و باید با استفاده از تکنیک‌های مناسب، آنها را از مسیر خود حذف کرده و سکوها را خالی کنید تا در نهایت خودتان به پیروزی برسید. شما با داشتن یک میله‌ی رنگی می‌توانید رقیب‌های خود را هل داده و آن‌ها ار پرتاب کنید. علاوه‌ بر این با استفاده از میله می‌توانید حرکت خود را سریع‌تر کرده و زودتر به هدف خود برسید. گیم‌پلی بازی یاد شده آسان، رنگارنگ و مهیج است و باعث می‌شود به بازی کردن اعتیاد پیدا کنید. البته ناگفته نماند که با گذشت هر مرحله، چالش‌های پیش رو بیشتر و پیچیده‌تر شده و حریفانتان غول‌آسا می‌شوند و از همین رو پرتاب کردن آن‌ها دشوارتر است. در نتیجه شما می‌بایست بیشتر دقت کنید و تاکتیک‌های جدیدتری را به کار بگیرید.

۳. Pocket Plants

بازی Pocket Plants یک بازی سبک آرکید و بسیار دوست‌داشتنی بوده و استودیوی شرقی Kongregate آن را توسعه داده است. در این بازی، شما می‌بایست قفل هزاران گیاه‌ عجیب و بامزه را گیاهان را باز کرده و آن ها را کشت کنید. علاوه بر این باید از آن‌ها مراقبت کرده تا به رشد و نموشان کمک کنید.

در طول بازی وظیفه‌های مختلفی به شما داده می‌شود و علاوه بر انجام آن ها باید گیاهان جدیدی را هم بکارید و جایزه‌های متعددی را کسب کنید. گرافیک بازی یاد شده مینیمال، ساده و رنگارنگ است و می‌تواند برایتان تجربه‌ی دلنشینی را به ارمغان بی‌آورد.

۴. Tank Stars

Tank Stars یک بازی موبایل آرکید، چند نفره، اکشن و استراتژیک است و استودیوی بازی‌سازی Playgendary آن را توسعه داده است. در این بازی، شما نقش راننده‌ی یک تانک را به عهده می‌گیرید و با در نبردی تنگاتنگ باز مبارزان دیگر مبارزه می‌کنید. از جمله‌ امکانات خوب این بازی این است که می‌توانید آن را آفلاین یا آنلاین بازی کنید. هر کدام از تانک‌های موجود در بازی امکانات ویژه و منحصر به فردی دارند که می‌توانید نهایت استفاده را از هر کدام از آن‌ها داشته باشید.

شما باید بعد از انتخاب انواع مختلف تانک‌های موجود، زاویه‌ی شلیک‌های خود را درست تنظیم کرده و استفاده از تاکتیک‌های مناسب حریفان خود را شکست دهید. بازی یاد شده با داشتن گرافیک HD، صداگذاری ویژه و گیم‌پلی آسان خود به یک بازی آرکید اعتیادآور و دوست داشتنی تبدیل شده است.

بهترین بازی های کارتی اندروید ۲۰۲۴

۱. Cultist Simulator

Cultist Simulator یکی از پرطرفدارترین و بهترین بازی های اندروید در سال ۲۰۲۴ در سبک کارتی، استراتژیک و معمایی است که توسط استودیوی Weather Factory توسعه یافته. در این بازی، شما نقش یک فرد جوان و خلافکار را به عهده می‌گیرید که در تلاش برای کشف اسرار مخفی و کسب قدرت است. این بازی علاوه بر موارد فوق ژانر کمی ترسناکی دارد چراکه باید در طی روند بازی بیگانگان را احضار کنید، راز‌های ممنوعه را بشناسید و در نهایت به کشف رمز و رازها نهان بپردازید.

در ابتدای بازی ممکن است روند کمی دشوار به نظر برسد چراکه ممکن است در اثر بیماری کشته یا گیج شوید یا حتی پلیس دستگیرتان کند. شما باید با استفاده از کارت‌ها، جادو، و چیزهای دیگر معماهای دنیای تاریک و عجیبی را کشف کنید که روندی بسیار مهیج و سرگرم کننده است. با گذشتن از مراحل مختلف، شما به تدریج قدرت خود را افزایش داده و در جهان مرموز Cultist Simulator پیشرفت خواهید کرد. گرافیک بازی بسیار جذاب است و صداگذاری فوق‌العاده‌ی بازی فضای ترسناک، تاریک و پر رمز راز آن را به خوبی منتقل می‌‌کند. این بازی با قیمت ۷ دلار در دسترس قرار دارد.

۲. Hearthstone

Hearthstone یک بازی کارتی آنلاین است که توسط شرکت Blizzard Entertainment توسعه یافته. در این بازی، شما به عنوان یک افسر وارد دنیای جادویی وارکرافت شده و با استفاده از یک مجموعه از کارت‌های جادویی و شخصیت‌های افسانه‌ای بازیکنان را به یک جهان جادویی و شگفت‌انگیز دعوت می‌کند که پر از جادوگران، هیولاها و ارواح است.

شما می‌توانید استراتژی‌های خود را برای پیروزی در میدان جنگ به کار ببرید و به رقابت‌های روزانه بپیوندید. در بازی Hearthstone، بازیکنان به صورت آنلاین با یکدیگر و همچنین به شکل تک نفره به مبارزه می‌پردازند. هر بازیکن یک سری کارت دارد که شامل کارت‌های قدرتمند و جادویی است. این کارت‌ها از جنسیت‌ها، نژادها و نیروهای مختلف هستند که هر کدام قابلیت‌ها و ویژگی‌های منحصر به فردی دارند.

بازیکنان می‌بایست استراتژی‌هایی متناسب را در انتخاب کارت‌های خود به کار گرفته تا بهترین نتیجه را بدست آورند.علاوه بر این، Hearthstone دارای سیستم به‌روزرسانی‌ است که شامل اضافه شدن کارت‌های جدید، محتوای تازه، و حتی تغییرات در گیم‌پلی و قوانین بازی می‌شود.

۳. Gwent: The Witcher Card Game

Gwent: The Witcher Card Game یکی دیگر از بهترین بازی‌های کارتی و استراتژیک در سبک The Witcher بوده و توسط استودیوی لهستانی مطرح CD Projekt Red ساخته شده است. این بازی بر اساس دنیای بازی پرطرفدار و محبوب Witcher به سبک تخته‌ای و کارتی طراحی شده و از همین رو اگر از علاقه‌مندان به بازی‌های ماجراجویانه‌ی ویچر هستید احتمال دارد که از بازی Gwent لذت ببرید.

شما با استفاده از کارت‌های خود با دیگر بازیکنان به رقابت می‌پردازید و تلاش می‌کنید تا با استفاده از تاکتیک‌های منحصر به فرد امتیازهای بیشتری را کسب کرده و پیروز شوید. حال می‌بایست با انتخاب کارت‌های مناسب و اجرای استراتژی‌های درست و کارآمد در برابر رقبای خود پیروز شوید.

۴. Clash Royale

Clash Royale یک بازی استراتژیک آنلاین موبایل ساخت شرکت Supercell است. در این بازی، شما کنترل شخصیت‌های بازی کلش آف کلنز را برعهده دارید و به مبارزات آنلاین با سایر بازیکنان در سراسر جهان می‌پردازید. هدف شما در بازی، نابود کردن برج‌های حریف و فتح سکه‌ها و جواهرات است.

شما باید از کارت‌هایی که دارید استفاده کنید و بهترین استراتژی را برای شکست حریف در دوئل‌های سه دقیقه‌ای در پیش بگیرید. با گرافیک جذاب و مکانیک بازی سرگرم‌کننده، Clash Royale یک تجربه‌ی هیجان‌انگیز از مبارزه‌های استراتژیک در دنیای موبایل را به ارائه می‌دهد.

۵. Card Thief

Card Thief یکی از بهترین بازی های اندروید در سال ۲۰۲۴ در سبک استراتژیک و معمایی ساخت استودیوی Tinytouchtales است. در این بازی، شما نقش یک دزد ماهر را بازی می‌کنید که به دنبال انجام دزدی‌های خطرناک در یک دنیای خیالی و تاریک است.

با استفاده از کارت‌ها، شما باید به کمک زور و هوش، از محله به محله حرکت کرده، گنجینه‌ها و آثار هنری مهم را سرقت کنید و از دست پلیس و نیروهای امنیتی فرار کنید. با گرافیک مینیمالیستی و چشم‌نواز، Card Thief تجربه‌ای متفاوت و جذاب از دنیای دزدانه و معمایی را برای شما ایجاد می‌کند.

بهترین بازی های پازلی اندرویدی ۲۰۲۴

۱. Braid Anniversary Edition

Braid Anniversary Edition یک نسخه بازسازی شده از بازی محبوب و معروف Braid است که توسط استودیوی مستقل Thekla, Inc. توسعه یافته است. این بازی پلتفرمر پازل‌محور دارای گرافیک بهبود یافته، موسیقی جدید و امکانات اضافی است که به مناسبت سالگرد عرضه این بازی منتشر شده است.

در Braid Anniversary Edition، شما در نقش یک شخصیت به نام Tim قرار می‌گیرید که در جستجوی نجات دخترش است. این بازی از مکانیک زمان‌بندی منحصر به فردی بهره می‌برد که به شما امکان مهارت‌های زمان‌سفر، به حل معماهای پیچیده و پیشبرد در دنیای غمگین و جذاب بازی کمک می‌کند.

با گیم‌پلی عمیق، داستان متفاوت و پرمعنای خود، و زیبایی بصری و صوتی فوق‌العاده، Braid Anniversary Edition تجربه‌ای جدید و متفاوت از این بازی کلاسیک را برای طرفداران و بازیکنان جدید ارائه می‌دهد.

۲. Shadowmatic

Shadowmatic یک بازی پازل سه‌بعدی است که توسط Triada Studio Games توسعه داده شده است. در این بازی، شما با قرار دادن اشیاء سه‌بعدی در نور یک چراغ، باید سایه‌های جالب و متفاوتی را به وجود بیاورید.

هر سطح از بازی یک معما یا پازل منحصر به فرد دارد که شما باید با چرخاندن و حرکت دادن اشیاء، سایه مطلوب را بسازید. همچنین، با پیشرفت در بازی، سطوح دشوارتری با معماهای پیچیده‌تر و شگفت‌انگیزتر به شما ارائه می‌شود.

این بازی روایت داستانی خاصی ندارد اما به خاطر طراحی بصری فوق‌العاده و موسیقی آرامش‌بخش، هم از سوی منتقدین و هم کاربران، نقدهای مثبت فراوانی دریافت کرده است.

۳. Samsara Room

بازی Samsara Room یکی از بهترین بازی های اندروید در سال ۲۰۲۴ در سبک معمایی و ماجرایی ساخت استودیو Rusty Lake است. این بازی به عنوان یک نسخه بازسازی شده از یکی از اولین بازی‌های این استودیو عرضه شده و دارای سبک اشاره و کلیک (point-and-click) است.

در Samsara Room، بازیکن در یک اتاق ناشناخته بیدار می‌شود و باید با حل معماها و یافتن سرنخ‌ها، راهی برای خروج از اتاق پیدا کند. بازی شامل محیط‌های گرافیکی منحصر به فرد و معماهای چالش‌برانگیز است که نیاز به تفکر انتزاعی و توجه به جزئیات دارند.

با پیشرفت در بازی، بازیکن متوجه می‌شود که این اتاق تنها بخشی از یک چرخه بزرگ‌تر است که به مفهوم سامسارا (چرخه تولد و مرگ) اشاره دارد. بازیکن با هر بار حل معماها و پیشروی در داستان، به جنبه‌های جدیدی از این چرخه پی می‌برد و با دگرگونی‌های بیشتری مواجه می‌شود.

به صورت کلی، داستان بازی حول محور تغییر و تحول شخصیت اصلی می‌چرخد. شما از طریق تجربه‌های مختلف و مواجهه با مرگ و تولد مجدد، به درک عمیق‌تری از زندگی و معنای آن دست می‌یابید. این سفر فلسفی و ذهنی، شما را به تفکر درباره مفهوم زندگی، مرگ، و دگرگونی دعوت می‌کند.

۴. Dream Detective

بازی Dream Detective یک بازی معمایی ماجراجویانه ساخت استودیوی Game Lingo است که در آن، بازیکنان در نقش کارآگاه آلیس قرار می‌گیرند که باید با حل معماها و پیدا کردن اشیاء مخفی در دنیایی پر از جزئیات و هنری زیبا، به جلو برود.

بازی از سبک هنری منحصر به فردی بهره می‌برد که به هر صحنه‌ی آن حالت جذاب و فانتزی خاصی می‌بخشد. مراحل بازی بسیار متنوع و شامل مکان‌های مختلف و داستان‌های جذاب است که هر یک با دقت طراحی شده‌اند تا بازیکنان را به چالش بکشند.

این بازی نه تنها از لحاظ بصری بلکه از لحاظ گیم‌پلی نیز مورد تحسین قرار گرفته است، چرا که ترکیب مناسبی از پازل‌های هوشمندانه و داستان‌سرایی جذاب را ارائه می‌دهد.

بهترین بازی های مسابقه ای اندروید ۲۰۲۴

۱. Riptide GP: Renegade

بازی Riptide GP: Renegade یکی از بهترین بازی های اندروید در سال ۲۰۲۴ در سبک مسابقه‌ای و آب‌پیمایی است که توسط استودیوی Vector Unit توسعه یافته و منتشر شده است.

در Riptide GP: Renegade، بازیکنان نقش یک مسابقه‌دهنده حرفه‌ای آب‌پیمایی را ایفا می‌کنند که به اشتباه از مسابقات رسمی اخراج شده است و اکنون باید در مسابقات غیرقانونی شرکت کند تا اعتبار خود را بازپس گیرد. بازی در آینده‌ای نزدیک اتفاق می‌افتد و محیط‌های مختلف آن از جمله شهرهای مدرن، رودخانه‌ها و مناطق صنعتی را شامل می‌شود.

گیم‌پلی این بازی بر پایه مسابقات سریع و هیجان‌انگیز آب‌پیمایی استوار است. بازیکنان می‌توانند انواع حرکات آکروباتیک را در هوا انجام دهند و با استفاده از امکاناتی مانند توربو، سرعت خود را افزایش دهند. همچنین، بازی دارای یک سیستم پیشرفت و ارتقاء است که به بازیکنان امکان می‌دهد تا جت‌اسکی‌های خود را بهبود بخشند و عملکرد بهتری در مسابقات داشته باشند.

این بازی به صورت داستانی، چند نفره آنلاین و چند نفره محلی (به صورت اسپلیت اسکرین) قابل تجربه است و لحظات خوشی را برایتان فراهم می‌کند.

۲. Asphalt 9: Legends

Asphalt 9: Legends یکی از باگرافیک‌ترین بازی های اندروید به حساب می‌آید که در آن جزئیات دقیق خودروها و محیط‌ها، استفاده از جلوه‌های ویژه و نورپردازی پیشرفته، تجربه‌ای نزدیک به واقعیت را برای بازیکنان فراهم می‌کند.

بازی بیش از ۸۰ مدل خودرو از برندهای معتبر جهان مانند فراری، لامبورگینی، پورشه و Bugatti را شامل می‌شود. مسیرهای مسابقه در مکان‌های مختلف و زیبایی از سراسر جهان مانند شانگهای، کوه‌های آلپ، ایسلند و موارد دیگر قرار دارند و با چالش‌های منحصر به فرد و مناظر خیره‌کننده طراحی شده‌اند.

Asphalt 9 دارای حالت‌های مختلفی از جمله حالت داستانی (Career Mode)، مسابقات چند نفره (Multiplayer) و رویدادهای زمانی محدود است. در حالت داستانی، بازیکن به عنوان یک راننده مبتدی شروع می‌کند و هدفش پیشرفت در دنیای مسابقات خودرو و تبدیل شدن به یک افسانه در این زمینه است.

۳. GRID Autosport

بازی GRID Autosport یک بازی ویدیویی در سبک شبیه‌سازی مسابقات اتومبیل‌رانی است که پنج حالت مختلف مسابقه دارد: تورینگ، اندورانس، اپن-ویل، تیونر و استریت. هر یک از این حالت‌ها سبک‌های مختلفی از مسابقات را ارائه می‌دهند و به بازیکنان امکان تجربه‌ی انواع مختلف رانندگی را می‌دهند.

بازی دارای گرافیک با کیفیت بالا و طراحی دقیق خودروها و پیست‌ها است. هر جزئیات خودروها و محیط‌های مسابقه با دقت بالایی طراحی شده‌اند تا تجربه‌ای واقعی و جذاب ارائه دهند.

در حالت حرفه‌ای، بازیکنان می‌توانند به عنوان راننده حرفه‌ای در تیم‌های مختلف مسابقه دهند. این حالت شامل یک سیستم پیشرفت است که بازیکنان را به چالش می‌کشد تا مهارت‌های خود را ارتقا دهند و به بهترین راننده تبدیل شوند. GRID Autosport امکان بازی چند نفره آنلاین را نیز فراهم می‌کند. بازیکنان می‌توانند با دیگران از سراسر جهان مسابقه دهند و در رقابت‌های جهانی شرکت کنند. این بازی ۱۰ دلار قیمت دارد.

۴. CSR 2

بازی CSR Racing 2 (CSR 2) یکی از محبوب‌ترین بازی‌های مسابقه‌ای موبایل با گرافیک خیره‌کننده است. بازی با استفاده از موتور گرافیکی پیشرفته‌ای طراحی شده که جزئیات خودروها و محیط‌ها را به‌طور واقعی و جذاب نمایش می‌دهد. مدل‌های خودروها با دقت بالایی طراحی شده‌اند و شامل جزئیات دقیقی از جمله جنس و بافت‌های مختلف بدنه و داخل خودرو می‌شوند.

CSR 2 یک بازی مسابقه‌ای درگ (drag racing) است که در آن بازیکنان باید در مسیرهای مستقیم کوتاه با سایر خودروها رقابت کنند. بازی روی دقت در تغییر دنده و استفاده به موقع از نیتروژین تمرکز دارد. کنترل بازی نسبتاً ساده است و بازیکنان می‌توانند با ضربه زدن به صفحه نمایش خودرو را کنترل کنند. با این حال، برای موفقیت در مسابقات، نیاز به دقت و زمان‌بندی دقیق دارید.

CSR 2 شامل حالت‌های مختلف بازی است که شامل مسابقات داستانی، چالش‌های روزانه، و مسابقات چندنفره آنلاین می‌شود. حالت چندنفره امکان رقابت با بازیکنان دیگر از سراسر جهان را فراهم می‌کند و بازیکنان می‌توانند در لیگ‌ها و رویدادهای ویژه شرکت کنند.

۵. Wreckfest

Wreckfest یک بازی مسابقه و اکشن با تمرکز بر تخریب خودروها ساخت استودیو Bugbear Entertainment است. یکی از ویژگی‌های برجسته Wreckfest، فیزیک واقع‌گرایانه خودروها و تخریب‌پذیری آن‌ها است. بازیکنان می‌توانند در مسابقاتی شرکت کنند که از انواع مختلفی از مسیرها و محیط‌ها، از جمله مسابقات مداری، مسابقات خودروهای غیر اصلاح شده، و مسابقات تخریبی تشکیل شده است.

تمامی خودروها قابل سفارشی‌سازی هستند و بازیکنان می‌توانند از اجزای مختلف، از جمله موتور، آشیانه، و لوله‌های انتقال قدرت، برای بهبود عملکرد و دوام خودروها استفاده کنند.

علاوه بر حالت‌های چندنفره آنلاین، Wreckfest دارای حالت‌های تک‌نفره متنوعی نیز است که شامل مسابقات روزانه، آزمون‌ها، و چالش‌های مختلف می‌شود. گرافیک با کیفیت و صداگذاری مطلوب همراه با یک تجربه‌ی بازی جذاب، این بازی را یکی از محبوب‌ترین بازی‌های مسابقه خودرویی و تخریبی در بین بازی‌های ویدیویی قرار داده است. این بازی با قیمت ۱۰ دلار در دسترس قرار دارد.

بهترین بازی های سبک ورزشی ۲۰۲۴

۱. Golf Clash

Golf Clash یک بازی ورزشی موبایل است که در آن، شما بازیکنان دیگری را به چالش می‌کشید و در مسابقات گلف آنلاین در سراسر جهان شرکت می‌کنید. در Golf Clash، شما می‌توانید با دوستان خود یا بازیکنان دیگری از سراسر جهان در مسابقات گلف آنلاین رقابت کنید. همچنین، Golf Clash از عناصر اجتماعی نیز پشتیبانی می‌کند، به طوری که شما می‌توانید با دوستان خود در چت گفتگو کنید، آن‌ها را به بازی دعوت کنید و یا حتی در گروه‌های بازی عضو شوید.

یکی از ویژگی‌های برجسته Golf Clash، فیزیک بسیار واقع‌گرایانه‌ای است که بازی را زنده و هیجان‌انگیز می‌کند. با پیشرفت در بازی، شما می‌توانید تجهیزات خود را ارتقاء دهید و به مراحل بالاتری از بازی دست پیدا کنید.

۲. EA SPORTS FC Mobile Soccer

EA SPORTS FC Mobile Soccer یکی از بهترین بازی های اندروید در سال ۲۰۲۴ در سبک ورزشی (فوتبال) است که میلیون‌ها کاربر از سراسر جهان دارد. در این بازی شما می‌بایست تیم خود را تشکیل دهید، بازیکنان حرفه‌ای را جذب کرده و در مسابقات و جام‌های مختلف شرکت کنید. شما می‌توانید بازیکنان را آموزش دهید، استراتژی‌های بازی را بهبود ببخشید و تاکتیک‌های مناسب را برای بهبود عملکرد تیم خود به کار ببرید تا بتوانید در برابر رقبا پیروز شوید. EA SPORTS FC Mobile Soccer از ویژگی‌های چندنفره آنلاین نیز پشتیبانی می‌کند، به این ترتیب شما می‌توانید با دوستان خود یا بازیکنان دیگر از سراسر جهان رقابت کنید و توانایی‌های خود را به چالش بکشید.

۳. NBA 2K Mobile Basketball Game

NBA 2K Mobile Basketball Game یکی از محبوب‌ترین بازی‌های موبایل در دنیای بسکتبال است. این بازی توسط شرکت ۲K Sports توسعه یافته و در آن شما می‌توانید به عنوان یک بازیکن حرفه‌ای در مسابقات بسکتبال شرکت کنید، تیم خود را ساخته و به موفقیت‌های بزرگ دست یابید. یکی از نکات برجسته این بازی، گرافیک بسیار واقعی و با کیفیت آن است. بازیکنان می‌توانند تجربه گرافیکی بی‌نظیری از بازی داشته باشند که به وفور به جزئیات از جمله حرکات بازیکنان، ورزشگاه‌ها و مراحل مسابقه توجه دارد. همچنین، NBA 2K Mobile دارای یک سری از ویژگی‌های جذاب است که باعث افزایش محبوبیت چشمگیر آن شده است. از جمله حضور بازیکنان و تیم‌های واقعی NBA، حالت‌های مختلف بازی از جمله مسابقات دونفره و حتی حالت‌های آفلاین، و امکان سفارشی‌سازی بازیکنان و تیم‌ها. با توجه به کنترل‌های ساده و سازگاری با دستگاه‌های لمسی، NBA 2K Mobile Basketball Game به شما امکان می‌دهد تا به راحتی و بدون هیچ مشکلی از بازی لذت ببرید.

بهترین بازی های استراتژیک اندروید ۲۰۲۴

۱. Clash of Clans

Clash of Clans یک بازی استراتژیک آنلاین محبوب و کاملا شناخته شده است که توسط شرکت Supercell توسعه یافته و منتشر شده. این بازی روی دستگاه‌های iOS و اندروید قابل انجام است و بازیکنان را به جهانی از قلعه‌ها، ارتش‌ها و جنگ‌های استراتژیک می‌برد. در Clash of Clans، بازیکنان باید قلعه خود را بنا کرده، ارتش خود را آماده کنند و به جنگ با سایر بازیکنان بپردازند. این بازی شامل دو بخش اصلی است: ساخت و تقویت قلعه و ارتش، و جنگ با سایر بازیکنان برای به دست آوردن منابع و قهرمانی. یکی از جذابیت‌های اصلی Clash of Clans، امکان ایجاد اتحادات و ارتباطات اجتماعی است. بازیکنان می‌توانند به اتحادات (که به نام کلن‌ها شناخته می‌شوند) بپیوندند یا خودشان یک کلن بسازند و با دوستان و همبازیان خود به جنگ بروند. همچنین، Clash of Clans به طور مداوم به‌روزرسانی می‌شود و محتوای جدیدی به آن اضافه می‌شود تا از خسته‌کننده بودن در بیاید. از جمله این موارد می‌توان به ارتقاء‌های جدید، قهرمانان، ارتش‌ها و نبردهای جدید و… اشاره کرد. این بازی با گرافیک زیبا و محیطی جذاب، میلیون‌ها بازیکن را به خود جذب کرده و یکی از بهترین عناوین آنلاین محسوب می‌شود.

۲. Mushroom Wars 2

Mushroom Wars 2 یک بازی استراتژیک، زیبا و بامزه‌ای است که توسط استودیوی بازی سازی Zillion Whales توسعه یافت. بازی یاد شده با داشتن گرافیک جذاب، چشم‌نواز و شخصیت‌های قارچی بامزه‌ای که دارد قطعا به دلتان می‌نشیند و از آن لذت خواهید برد.

در این بازی، شما به عنوان فرمانده قوایی از میوه‌ها هستید که باید ارتش خود را رهبری کرده و در جنگ‌های جذاب و مهیج با دشمنان خود مبارزه کنید. با انتخاب و مدیریت نیروهای نظامی خود، باید منابع کارآمد را جمع‌آوری کرده و استراتژی‌های مناسبی برای پیروزی در نبردهای تنگاتنگ انتخاب کنید.

۳. Company of Heroes

Company of Heroes یکی از بهترین بازی های اندروید در سال ۲۰۲۴ در سبک استراتژیک RTS (Real-Time Strategy) بوده و توسط استودیوی THQ منتشر شده است. این بازی در دوران جنگ جهانی دوم رخ می‌دهد و شما را به عنوان فرمانده‌ی یکی از ارتش‌های آمریکا یا آلمان قرار هستید. گیم‌پلی و گرافیک بازی یاد شده تجربه‌ی لذت‌بخشی از بازی را برایتان به ارمغان می‌آورد و برای افرادی که عاشق رهبری و بازی‌های استراتژیک هستند بسیار سرگرم‌کننده خواهد بود.

در بازی Company of Heroes، شما مسئولیت ساختن پایگاه، آموزش منابع ،مدیریت منابع و استفاده‌ی درست از نیروهای نظامی خود هستید. علاوه بر این‌ها این شما هستید که حمله جدیدی را آغاز می‌کنید. لازم به ذکر است که Company of Heroes یک بازی استراتژیک سبک تاکتیکی بوده و شما مسئول تاکتیک‌های نظامی و موقعیت‌های استراتژیک هستید. این بازی فوق‌العاده با قیمت ۱۴ دلار در دسترس قرار دارد.

۴. DomiNations

DomiNations یکی دیگر از بازی‌های سبک استراتژیک و آنلاین بوده و توسط استودیوی بازی سازی Big Huge توسعه یافت و توسط Nexon منتشر شده است. در این بازی، شما نقش یک رهبر ملی بزرگ و مهم را دارید و می‌بایست برای ایجاد یک امپراتوری بزرگ و پرقدرت در طول تاریخ بین‌المللی تلاش کنید. اگر از روحیه‌ی رهبری و مدیریت گروه‌ها بهره می‌برید این بازی بدون شک می‌تواند برایتان جذاب باشد.

شما می‌توانید از سرزمین‌های اولیه قبایل کوچک تبدیل به شهرها و امپراتوری‌های بزرگ شوید. در طول بازی، باید به منابع مختلفی مانند نیروهای انسانی، غذا، منابع طبیعی و دیگر موارد دست یابی. ارتش قدرتمند خود را بسازید، آن‌ها را آموزش دهید و به مبارزه با دشمنانتان برخیزید. علاوه بر موارد ذکر شده، شما می‌توانید با سایر بازیکنان از سراسر جهان هم متحد شوید یا بالعکس با آن‌ها به نبرد بپردازید.

۵. Plague Inc

بازی Plague Inc هم یک بازی استراتژیک شبیه‌سازی شده است که توسط استودیوی بازی سازی Ndemic Creations توسعه یافت. در این بازی، شما نقش یک میکروب یا ویروس را داشته و باید آن را به گونه‌ای تغییر دهید تا توانایی گسترش و فروپاشی جمعیت جهان را داشته باشید. حتی قبل از بازی کردن این هدف عجیب و هیجان‌انگیز شما را برای بازی‌ کردن مشتاق می‌کند.

شما می‌بایست با تغییر ویژگی‌های میکروبی یا ویروسی خود، انتقال آن به سراسر جهان و انتشار بیماری را تسریع کنید. همه‌ی این موارد در حالی بوده که باید در مقابل تلاش‌های پژوهشگران برای یافتن درمان و پیشگیری از گسترش بیماری مقاومت کنید. با گرافیک مینیمالیستی و چالش‌های متعددی که این بازی در اختیارتان قرار می‌دهد می‌تواند در سبک خود بسیار سرگرم‌کننده باشد.

۶. Plants vs. Zombies 2

Plants vs. Zombies 2 ادامه‌ای بازی پرطرفدار Plants vs. Zombies بوده که توسط شرکت بازی سازی PopCap Games توسعه یافته است. در نسخه‌ی جدید این بازی، بازیکنان به دنیای جدید پر از زامبی‌های متفاوت و گیاهان دوست‌ عجیب و جدید باز می‌گردند. با استفاده از استراتژی‌های منحصربه‌فرد و تجهیزات جدید و عجیب، بازیکنان می‌بایست گیاهان مختلف را با هوشمندی هرچه تمام‌تر برای مقابله با حملات زامبی‌های مختلف قرار دهند.

بازیکنان حتما باید این نکته را به یاد داشته باشند که انتخاب نادرست از ابزار‌های دفاعی موجود می تواند به ضررشان تبدیل شده و در مقابل حمله‌ی گسترده زامبی‌ها ناکام بمانند.در این نسخه از بازی Plants vs. Zombies، مراحل جدید و جالبی به بازی اضافه شده‌اند که باعث افزایش چالش و هیجان بازی می‌شود. بازی یاد شده با داشتن گرافیک زیبا و محتوای سرگرم‌کننده خود به یک بازی پرهیجان و محبوب تبدیل شده است و تجربه‌ای جذاب از یک بازی استراتژیک برایتان به ارمغان می‌آورد.

بهترین بازی های اندروید در سال ۲۰۲۴؛ سخن پایانی

در این مطلب بهترین بازی های اندروید در سال ۲۰۲۴ را در ۸ دسته‌ی مختلف به شما معرفی کردیم. بازی‌هایی که همگی از امتیاز بسیار خوبی در پلتفرم‌های مورد نظر برخوردار هستند و در نتیجه قطعا شما را راضی نگه خواهند داشت. فقط توجه داشته باشید برخی از این بازی‌ها را نمی‌توانید از فروشگاه‌های اصلی یعنی پلی استور و اپ استور دانلود کنید. در نتیجه باید در اینترنت به صورت سایدلود آن را روی گوشی نصب کنید. البته دارندگان گوشی‌های آیفون بهتر است از منابع دیگر مثل آی اپس و… برای دانلود بازی مورد نظر استفاده کنند.

