بهترین اپلیکیشن های آموزش زبان انگلیسی برای آیفون و اندروید

۱. اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی Duolingo (تقویت چهار مهارت زبان)

Duolingo یکی از محبوب‌ترین اپلیکیشن های آموزش زبان انگلیسی برای آیفون و اندروید است که به شما امکان می‌دهد به صورت رایگان زبان‌های مختلف را یاد بگیرید. این برنامه از روش آموزشی تعاملی و بازی‌های آموزشی استفاده می‌کند تا یادگیری زبان را برای کاربرانش جذاب‌تر کند. با Duolingo می‌توانید مهارت‌های گوش دادن، صحبت کردن، خواندن و نوشتن را تقویت کنید و از طریق تمرین‌های مختلف و مواد آموزشی گسترده، به زبان مورد نظر خود مسلط شوید. امکاناتی مانند تشخیص گفتار، بازی‌های تعاملی، تمرین‌های تلفظ و تکرار کلمات، از ویژگی‌های برجسته این اپلیکیشن به حساب می‌آیند. Duolingo همچنین امکان دسترسی به دوره‌های زبان مختلف از ساده تا پیشرفته را فراهم می‌کند و به کاربران اجازه می‌دهد تا بر اساس سطح زبانی خود، به تعامل با آموزش بپردازند.

۲. اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی Babbel (تقویت چهار مهارت زبان)

Babbel یک اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی برای آیفون و اندروید است که به شما امکان می‌دهد تا با فقط چند دقیقه تمرین در هر روز به صورت پیوسته، به طور مؤثری زبان مورد نظر خود را یاد بگیرید. این برنامه از آموزش‌های کوتاه و تعاملی استفاده می‌کند که باعث می‌شود هر زبان‌آموز، از مبتدی تا پیشرفته، بتواند نیازهای خود را برطرف کند. در این اپ، با حل کوییز‌های گوناگون، می‌توانید پیشرفت خود را اندازه‌گیری کنید و با تکنیک‌های آموزشی ایده‌آل، مهارت‌های مختلفی از جمله شنیداری، نوشتن، خواندن و صحبت کردن را تقویت کنید. Babbel امکانات متنوع دیگری را هم ارائه می‌دهد از جمله درس‌های تعاملی در بیش از ۱۴ زبان مختلف، آموزش‌های مخصوص به افراد مبتدی و پیشرفته و تکنولوژی تشخیص گفتار برای بهبود تلفظ.

۳. اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی British Radios (تقویت مهارت شنیداری)

اپلیکیشن British Radios یک منبع بسیار ارزشمند برای علاقمندان به زبان و فرهنگ بریتانیاست. این اپلیکیشن امکان دسترسی به ایستگاه‌های رادیویی محبوب انگلیسی را فراهم می‌کند، از جمله BBC Radio و ایستگاه‌های دیگر. با استفاده از British Radios، کاربران می‌توانند به برنامه‌های متنوعی از جمله اخبار، موسیقی، برنامه‌های ترکیبی و بحث‌های فرهنگی دسترسی داشته باشند. این اپلیکیشن برای بهبود مهارت‌های شنیداری در زبان انگلیسی ایده‌آل است.

۴. اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی Memrise (تقویت چهار مهارت)

Memrise یکی از محبوب‌ترین اپلیکیشن های آموزش زبان انگلیسی برای آیفون و اندروید است که به کاربران اجازه می‌دهد با استفاده از روش‌های تعاملی و بازی‌های آموزشی، زبان‌های مختلف را یاد بگیرند. این اپلیکیشن از روش یادگیری لغات با کمک فلش کارت (Flashcards) بهره می‌برد که به صورت تکراری و تدریجی به یادگیری لغات کمک می‌کند. Memrise امکاناتی متنوع از جمله دوره‌های آموزشی متنوع، تمرین‌های تعاملی، ویدئوهای آموزشی، تمرینات تلفظ و تمرینات شنیداری را ارائه می‌دهد. با امکان مرور کلمات برای ثبت در حافظه طولانی‌مدت، کاربران می‌توانند از یادگیری پایدار و موثر هم نفع ببرند. این اپلیکیشن از دوره‌های آموزشی مبتدی تا پیشرفته هم بهره می‌برد.

۵. اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی Busuu (تقویت مهارت شنیداری و گفتاری)

Busuu از روش‌های متنوعی از جمله درس‌های تعاملی، تمرین‌های شنیداری و گفتاری، ویدئوهای آموزشی و تمرینات تلفظ استفاده می‌کند تا به کاربران کمک کند مهارت‌های زبانی خود را بهبود بخشند. از جمله برجسته‌ترین قابلیت‌های Busuu این است که امکان مکالمه با سایر افراد زبان آموز را نیز فراهم می‌کند. این ویژگی به کاربران اجازه می‌دهد با افراد دیگری که زبان مورد نظر را یاد می‌گیرند، در تمرین مکالمه شرکت کنند و از تجربیات یکدیگر بهره‌مند شوند. همچنین، Busuu از سیستم ارزیابی و پیگیری پیشرفت کاربران برخوردار است تا به آن‌ها کمک کند مهارت‌های خود را بهبود بخشند و به سطوح بالاتری از زبان دست یابند. این اپ هم دارای دوره‌های آموزشی از مبتدی تا پیشرفته است.

۶. اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی HelloTalk (تقویت مکالمه و مهارت شنیداری)

HelloTalk یک اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی ارزشمند برای آیفون و اندروید است که با تمرکز بر تبادل زبانی و مکالمه با افراد بومی، به کاربران کمک می‌کند تا مهارت‌های مکالمه خود را بهبود بخشند. این اپلیکیشن به کاربران اجازه می‌دهد تا با افراد بومی زبان انگلیسی صحبت کنند و از تصحیحات و پیشنهادات آن‌ها بهره‌مند شوند. این اپلیکیشن به دلیل اینکه یادگیری را بر پایه‌ی برقراری ارتباط با افراد بومی بنا کرده، نه تنها در یادگیری زبان بلکه در یافتن دوست، افزایش اعتماد به نفس و آشنایی با فرهنگ کشورهای دیگر هم به زبان‌آموزان کمک می‌کند.

۷. اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی Tandem (تقویت مهارت مکالمه)

Tandem یک پلتفرم و اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی آنلاین برای آیفون و اندروید است که به کاربران امکان می‌دهد با افراد دیگر از سراسر جهان ارتباط برقرار کرده و زبان مورد نظر خود را به صورت تعاملی یاد بگیرند. این پلتفرم از انواع زبان‌ها از جمله انگلیسی، اسپانیایی، فرانسوی، آلمانی، ژاپنی و بسیاری زبان‌های دیگر پشتیبانی می‌کند. کاربران Tandem می‌توانند با افرادی که زبان مورد نظرشان را می‌فهمند، ارتباط برقرار کرده و از طریق مکالمات، پیام‌ها و تمرینات مختلف با هم زبان مورد نظر را تمرین کنند. این پلتفرم از امکاناتی مانند چت تعاملی، تمرینات مکالمه، ارسال پیام، و موارد دیگر برای ارائه تجربه آموزشی بهتر برای کاربران استفاده می‌کند.

۸. اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی Drops (تقویت دایره واژگان)

Drops بر اساس روش یادگیری زبان از طریق تصاویر و بازی‌های آموزشی، زبان را به شما تدریس می‌کند. این اپلیکیشن به کاربران اجازه می‌دهد با مشاهده تصاویر و لغات همراه با تلفظ‌ها، زبان‌های مختلف را یاد بگیرند. هدف اصلی Drops از طریق تمرین‌های کوتاه و جذاب، افزایش دایره لغات کاربران در زبان‌های مختلف است. با استفاده از Drops، کاربران می‌توانند بازی‌های آموزشی مختلفی از جمله تطابق تصاویر با کلمات، بازی هوشی و تمرین تلفظ را تجربه کنند. هر جلسه در Drops بسیار کوتاه است، اما به دلیل طراحی جذاب و تفاوت با محیط‌های یادگیری سنتی، بسیار موثر است.

۹. اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی Hello English (تقویت چهار مهارت زبان)

Hello English یک اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی برای آیفون و اندروید و مناسب افرادی با تمام سطوح زبانی است. این اپلیکیشن از روش‌های متنوعی برای یادگیری زبان استفاده می‌کند، از جمله درس‌های تعاملی، تمرین‌های شنیداری و گفتاری، تمرینات گرامری، ویدئوهای آموزشی و بازی‌های آموزشی. Hello English دارای محتوای آموزشی گسترده‌ای است که از موضوعات مختلفی نظیر مکالمات روزمره، واژگان مهم، تلفظ، گرامر و مکالمات تخصصی برای آموزش استفاده می‌کند. یکی از ویژگی‌های برجسته Hello English، امکان ارائه بازخورد فوری به کاربران است. این اپلیکیشن به شما اجازه می‌دهد تا پس از انجام تمرین‌ها، بازخورد مستقیم و نکاتی برای بهبود مهارت‌های زبانی خود دریافت کنید.

۱۰. اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی Preply (تقویت چهار مهارت زبان)

Preply یک پلتفرم آموزش زبان آنلاین است که به کاربران امکان می‌دهد با مربیان زبان متخصص و ماهر از سراسر جهان در ارتباط باشند و زبان مورد نظر خود را یاد بگیرند. این پلتفرم از انواع زبان‌ها از جمله انگلیسی، اسپانیایی، فرانسوی، آلمانی، چینی و بسیاری زبان‌های دیگر پشتیبانی می‌کند. کاربران Preply می‌توانند بر اساس نیازهای خود، یک معلم زبان را انتخاب کرده و در جلسات آموزشی آنلاین آن‌ها شرکت کنند. هر مربی دارای مهارت‌ها، تجربه و استعدادهای مختلفی است که به کاربران این امکان را می‌دهد تا با شناخت بهتری آن‌ها را انتخاب کنند.

۱۱. اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی Rosetta Stone

اپلیکیشن Rosetta Stone یکی از معروف‌ترین و اپلیکیشن های آموزش زبان انگلیسی است که به کاربران کمک می‌کند تا به شیوه‌ای موثر و جامع زبان‌های مختلف، از جمله زبان انگلیسی، را یاد بگیرند. این اپلیکیشن از روش غوطه‌وری (Immersion) استفاده می‌کند، که به معنای یادگیری زبان جدید به همان شیوه‌ای است که زبان مادری را آموخته‌ایم: بدون ترجمه مستقیم و با تمرکز بر تصاویر، صداها، و متن‌ها به زبان مقصد.

این اپلیکیشن درس‌های تعاملی متنوعی ارائه می‌دهد که تمامی مهارت‌های زبانی شامل شنیداری، گفتاری، خواندن، و نوشتن را پوشش می‌دهند. همچنین، Rosetta Stone دارای برنامه‌های خاصی برای یادگیری لغات و گرامر است که به تقویت و تثبیت دانش زبانی کمک می‌کند. هرچند تمرکز ویژه‌ی این اپ روی مهارت گفتاری و شنیداری است. یکی دیگر از مزایای این اپلیکیشن، دسترسی به محتوای آموزشی در هر زمان و مکان است. کاربران می‌توانند به راحتی از طریق گوشی‌های هوشمند، تبلت‌ها، و کامپیوترها به درس‌های خود دسترسی داشته باشند و حتی به صورت آفلاین نیز به یادگیری ادامه دهند.

۱۲. اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی Musixmatch (تقویت مهارت شنیداری و واژگان)

Musixmatch مثل لیریکا، به کاربران امکان می‌دهد تا زبان انگلیسی را با مشاهده متن آن تمرین کنند. این اپلیکیشن به طور خودکار متن‌های آهنگ‌ها را در زمان پخش از منابع مختلف موسیقی مثل اسپاتیفای، Apple Music و YouTube Music نشان می‌دهد. یکی از ویژگی‌های برجسته Musixmatch، امکان ترجمه متن‌های آهنگ‌ها به زبان‌های مختلف است. با استفاده از این امکان، کاربران می‌توانند معنی متن‌های آهنگ‌ها را در زبان مورد نظر خود مشاهده کنند و به یادگیری زبان انگلیسی و دیگر زبان‌ها بپردازند.

۱۳. اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی Speakly (تقویت مهارت گفتاری، دایره واژگان)

زبان انگلیسی را ۵ برابر سریع‌تر یاد بگیرید؛ این شعار برنامه Speakly است. برنامه‌ای که با استفاده از روش‌های پیشرفته و هوش مصنوعی، به کاربران کمک می‌کند تا به سرعت و به طور کاربردی زبان مورد نظر خود را یاد بگیرند. این برنامه با تمرکز بر مکالمه و درک مطلب، به کاربران امکان می‌دهد تا به طور موثر و با لذت زبان مورد نظر خود را تسلط پیدا کنند. یکی از ویژگی‌های برجسته Speakly، روش یادگیری مبتنی بر فعالیت و تکرار مداوم است. این برنامه با ارائه واژگان و جملات در قالب موضوعات مختلف، از کاربران می‌خواهد تا آن‌ها را بارها و بارها تکرار و تمرین کنند. این روش کمک می‌کند تا واژگان و جملات در ذهن بلندمدت ثبت شده و استفاده از زبان به صورت طبیعی‌تر و سریع‌تر اتفاق بیفتد. علاوه بر این، Speakly دارای ویژگی‌هایی مانند تشخیص صدا و تلفظ، تمرین‌های تعاملی و بازخورد فوری است که به کاربران کمک می‌کند تا مهارت‌های مختلف زبانی خود را بهبود بخشند.

بهترین اپلیکیشن های ایرانی؛ کاربردی‌ترین اپ‌ها در دسته‌های مختلف

بهترین اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی برای آیفون و اندروید – ایرانی

۱. زبانشناس (تقویت چهار مهارت زبان)

اپلیکیشن زبانشناس یکی از بهترین و کامل‌ترین اپلیکیشن های آموزش زبان انگلیسی برای آیفون و اندروید است که به کمک آن به راحتی می‌توانید با استفاده از گوشی هوشمند خود یادگیری زبان را آغاز کنید و با انجام تمرینات و فعالیت‌های متنوع، مهارت‌های زبانی خود را بهبود بخشید. با زبانشناس، شما می‌توانید از طریق منابع متنوعی مانند کتاب، فیلم، انیمیشن، آهنگ، پادکست و… زبان انگلیسی را یاد بگیرید. زبانشناس به طور کامل برای کاربران ایرانی بومی‌سازی شده است و با توجه به چالش‌های یادگیری زبان انگلیسی کاربران ایرانی، منابع و محتوای مناسبی برای یادگیری زبان انگلیسی ارائه می‌دهد. این اپلیکیشن از منابع متنوع و با سطوح مختلف زبانی استفاده می‌کند که برای کاربران از سطوح مبتدی (داستان‌های کودکانه) تا فوق پیشرفته (مکالمات تجاری) مناسب است.

۲. دیکشنری تحلیلگران (تقویت واژگان، مترادف‌ها و گرامر)

دیکشنری تحلیلگران یک فرهنگ لغت جامع و کاربردی است که علاوه بر ترجمه‌های انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی، شامل مثال‌ها، مترادف‌ها و اطلاعات گرامری مفید نیز می‌شود. این فرهنگ لغت اگرچه برای آموزش زبان طراحی نشده اما به زبان‌آموزان در رسیدن به هدف‌شان کمک زیادی می‌کند و دست کم، دایره لغات‌شان را با گسترش شبکه‌ی اطراف یک کلمه، افزایش می‌دهد. این اپ، نسخه رسمی iOS ندارد اما با ورود به این صفحه می‌توانید آموزش اضافه کردن آن به گوشی آیفون خود را مشاهده کنید.

۳. لرنیت (Lernit – تقویت چهار مهارت زبان)

لرنیت به عنوان یک پلتفرم و اپلیکیشن یادگیری زبان انگلیسی برای آیفون و اندروید، درس‌ها را به صورت منظم و طبقه‌بندی شده ارائه می‌دهد. یکی از ویژگی‌های برجسته این اپلیکیشن این است که بر خلاف بسیاری از اپلیکیشن‌های آموزش لغات، به بررسی همه‌جانبه گرامر، مکالمه، گفتار، شنیدار و جمله‌سازی می‌پردازد. لرنیت پنج سطح از مقدماتی تا پیشرفته دارد و هر سطح شامل جلسات آموزشی منظم است. به عنوان مثال، سطح مقدماتی و مبتدی شامل بیش از ۲۰ جلسه آموزش است که هر یک از این جلسات مکالمه، گرامر مرتبط با آن مکالمه، لغات و موارد دیگر را پوشش می‌دهد. این اپلیکیشن نسخه رسمی برای iOS ندارد اما نسخه‌ی وب آن در دسترس است.

بهترین اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی برای آیفون – کودکان

۱. English Games for Kids

این اپلیکیشن یک پلتفرم آموزشی جذاب برای کودکان است که طراحی شده تا به صورت بازی‌گونه به آموزش زبان انگلیسی بپردازد. این اپلیکیشن با ارائه بازی‌های جذاب و فعالیت‌های آموزشی، کودکان را در یادگیری انگلیسی تشویق می‌کند و همزمان با افزایش تعاملات، مهارت‌های زبانی آن‌ها را بهبود می‌بخشد. اپلیکیشن English Games for Kids شامل فعالیت‌ها و تمرین‌های متنوعی است که از طریق آن‌ها کودکان می‌توانند لغات، اصطلاحات و ساختارهای جملات انگلیسی را یاد بگیرند.

۲. Lingokids

Lingokids بهترین اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی برای آیفون و اندروید است که به طور ویژه برای کودکان در سنین پیش‌دبستانی تا ۸ سالگی طراحی شده و هدف آن ارائه یک تجربه آموزشی جذاب و موثر در زمینه یادگیری زبان انگلیسی است. این اپلیکیشن با استفاده از بازی‌ها، آهنگ‌ها، انیمیشن‌ها و فعالیت‌های تعاملی، به کودکان کمک می‌کند تا به طور مفرح و اثربخش مهارت‌های زبانی خود را ارتقا دهند. این اپلیکیشن به لطف متد آموزشی پیشرفته، برای تقویت هر چهار مهارت زبان هم مناسب خواهد بود.

۳. Duolingo ABC

Duolingo ABC اپلیکیشنی است که با استفاده از انیمیشن‌ها، بازی‌ها و فعالیت‌های تعاملی، به کودکان کمک می‌کند تا الگوهای صحیح خواندن و نوشتن را یاد بگیرند. Duolingo ABC به طور خلاصه به دسته‌بندی موضوعات مختلف مربوط به حروف الفبا، شکل‌ها، اعداد، واژگان روزمره و سایر مفاهیم اولیه مرتبط با یادگیری زبان کودکان می‌پردازد. همچنین امکاناتی مانند بازخورد صوتی و تصویری به کودکان کمک می‌کند تا بهترین نتیجه را از فعالیت‌های خود بدست آورند.

۴. Endless Alphabet

Endless Alphabet یک اپلیکیشن آموزشی جذاب برای آموزش زبان انگلیسی کودکان برای آیفون و اندروید است که به آن‌ها کمک می‌کند تا لغات انگلیسی را با استفاده از بازی‌ها و تعاملات شاد و زیبا یاد بگیرند. این اپلیکیشن برای کودکان در محدوده‌ی سنی ۲ تا ۶ سال طراحی شده و با استفاده از شخصیت‌های جذاب و رنگارنگ، محیطی دوست‌داشتنی را برای یادگیری فراهم می‌کند. با استفاده از این اپلیکیشن، کودکان با لغات جدید آشنا می‌شوند و آن‌ها را با استفاده از تصاویر زیبا و جذاب، صوت‌های زنده و موسیقی آموزش می‌بینند و می‌شنوند. هر کلمه در این اپلیکیشن با یک انیمیشن جذاب ترسیم شده که کودکان را به یادگیری ترغیب می‌کند.

بهترین وب‌سایت آموزش زبان انگلیسی

۱. BBC Learning English (تقویت مهارت شنیداری)

وب‌سایت BBC Learning English یکی از منابع معتبر آموزش زبان انگلیسی است که توسط شبکه‌ی اخباری بریتانیایی BBC اداره می‌شود. این وب‌سایت به عنوان یک منبع جامع آموزش زبان انگلیسی برای افرادی با هر سطح مهارت زبانی فعالیت می‌کند. از متن‌ها و ویدیوهای آموزشی و اخبار و رویدادهای روز گرفته تا برنامه‌های رادیویی و پادکست‌ها، همه‌چیز در این وب‌سایت موجود است. BBC Learning English به ارائه منابع متنوعی می‌پردازد که شامل موضوعات مختلفی از جمله گرامر، لغت، مکالمه، مهارت‌های شنیداری و خواندن، مهارت‌های نوشتاری و تلفظ است. همچنین، مطالب و فعالیت‌های ارائه شده در این وب‌سایت بر اساس سطوح مختلف زبان طراحی شده‌اند تا به نیازهای مختلف کاربران با هر سطح زبانی پاسخ دهند.

۲. British Council Learn English (تقویت چهار مهارت زبان)

وب‌سایت British Council Learn English توسط British Council، یکی از سازمان‌های فرهنگی بریتانیا، اداره می‌شود. این وب‌سایت منابع غنی و متنوعی را برای یادگیری زبان انگلیسی ارائه می‌دهد که شامل درس‌های آموزشی، بازی‌های تعاملی، فعالیت‌های تمرینی و منابع آموزشی چندرسانه‌ای است. از درس‌های آموزشی مبتدی تا موارد پیشرفته‌تر، همه می‌توانند از این وب‌سایت برای بهبود مهارت‌های خود در زمینه مکالمه، شنیدار، خواندن و نوشتن استفاده کنند. ویژگی دیگر این وب‌سایت، ارائه دوره‌های آموزشی متخصصانه است که برای زبان‌آموزانی که به تسلط بر مهارت‌های خاصی از زبان انگلیسی نیاز دارند، مناسب است. همچنین، این وب‌سایت منابع آموزشی برای آمادگی در آزمون‌های زبان انگلیسی معتبر مانند IELTS ،TOEFL و Cambridge English نیز ارائه می‌دهد.

۳. FluentU (تقویت مهارت شنیداری)

FluentU یک پلتفرم آموزشی برای یادگیری زبان انگلیسی است که با استفاده از ویدیوهای واقعی، تجربه یادگیری متفاوتی را ارائه می‌دهد. این وب‌سایت که اپلیکیشن آن هم در دسترس قرار دارد، محتوای تصویری از سراسر اینترنت را جمع‌آوری می‌کند و آن‌ها را با ابزارهای آموزشی ترکیب می‌کند تا زبان‌آموزان را در فرآیند یادگیری زبان انگلیسی همراهی کند. به لطف این برنامه، زبان‌آموزان از طریق تماشای ویدیوهای جذاب و جذاب می‌توانند مهارت‌های گوش دادن، شنیداری، واژگان، گرامر و حتی مفاهیم فرهنگی را تقویت کنند. با استفاده از فناوری زیرنویس‌های دوتایی، FluentU به کاربران امکان می‌دهد که معنی و ترجمه لغات را ببینند و به راحتی از واژگان و عبارات جدید آشنا شوند.

۴. TED Talks (تقویت مهارت شنیداری)

TED Talks یک منبع آموزشی بسیار معروف است که محتوای متنوعی را در زمینه‌های مختلف ارائه می‌دهد. این موارد شامل سخنرانی‌ها، نکات کوتاه، و تجارب شخصی افراد مختلف در زمینه‌های مختلف از علوم تا هنر و فناوری می‌شود. TED Talks از طریق ویدیوها و پادکست‌های خود، به مخاطبان خود امکان می‌دهد تا از تجارب و دیدگاه‌های بینشی افراد معروف و متخصص در سراسر جهان بهره ببرند. یکی از ویژگی‌های برجسته TED Talks، تنوع محتوا و موضوعات پوشش داده شده است. از مباحث علمی و فناوری گرفته تا هنر، روانشناسی، سیاست، و اجتماعی، در این پلتفرم می‌توانید مطالبی را پیدا کنید که به افزایش دانش عمومی شما کمک می‌کند. همچنین، از آنجا که تمام محتواها با زیرنویس ارائه می‌شوند، علاقه‌مندان به یادگیری زبان هم می‌توانند از آن نفع ببرند. اما توجه داشته باشید این وب‌سایت برای افراد با سطح زبانی متوسط به بالا مناسب است.

۵. News in Levels تقویت مهارت نوشتاری و خواندن)

News in Levels یک پلتفرم آموزشی است که اخبار روز را در سه سطح مختلف ساده، متوسط و پیشرفته ارائه می‌کند تا به افراد با توانایی‌های مختلف زبانی اجازه دهد اخبار را به راحتی مطالعه کنند و همزمان زبان انگلیسی خود را تقویت کنند. یکی از ویژگی‌های برجسته News in Levels این است که هر متن اخبار به همراه ترجمه کلمات کلیدی و توضیحات گرامری ارائه می‌شود، که این امر به کاربران کمک می‌کند تا مفهوم کلی متن را بهتر فهمیده و دایره واژگان خود را گسترش دهند.

بهترین اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی برای آیفون – آیلتس و تافل

۱. Magoosh

Magoosh یک پلتفرم آموزشی آنلاین برای آمادگی در آزمون‌های استاندارد مختلف مانند SAT ،GRE ،GMAT ،TOEFL و IELTS است. این پلتفرم ابزارهای آموزشی متنوعی ارائه می‌دهد، از جمله دروس تعاملی و ویدیوهای آموزشی تا تمرین‌های تستی و آزمون‌های شبیه‌سازی شده. یکی از ویژگی‌های برجسته Magoosh این است که مطالب آموزشی آن به طور مداوم به‌روزرسانی می‌شود و با استفاده از روش‌های مدرن آموزشی، کاربران را در آمادگی بهتر برای آزمون‌های استاندارد کمک می‌کند. این پلتفرم اپ‌های زیادی را در اپ استور منتشر کرده که با رفتن به صفحه زیر می‌توانید آن‌ها را متناسب با نیاز خود دانلود کنید.

۲. TOEFL Practice Test

TOEFL Practice Test یکی از محبوب‌ترین اپلیکیشن های آموزش زبان انگلیسی برای آیفون و اندروید و یک ابزار مفید و کارآمد برای آمادگی برای آزمون TOEFL است. این اپلیکیشن شامل مجموعه‌ای از تست‌های تمرینی است که قالب و سطح دشواری مشابه آزمون واقعی TOEFL را ارائه می‌دهد. این اپ از دو بخش اصلی تشکیل شده است. تست‌های تمرینی؛ که شامل تمامی بخش‌های آزمون TOEFL می‌شوند، از جمله شنیدار، خواندن، نوشتن و مکالمه. این تست‌ها به شما کمک می‌کنند تا با قالب و نحوه ارزیابی در آزمون TOEFL آشنا شوید و مهارت‌های لازم برای موفقیت در آن را بهبود ببخشید. بازخورد فوری؛ پس از انجام هر تست، اپلیکیشن به شما بازخورد فوری و جامعی ارائه می‌دهد تا بتوانید نقاط ضعف خود را شناسایی کنید و روی آن‌ها کار کنید. این بازخورد شامل نمره‌دهی و تحلیل کامل عملکرد شما در هر بخش از آزمون TOEFL می‌شود.

بهترین اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی برای آیفون و اندروید؛ سخن پایانی

در این مطلب بهترین اپلیکیشن های آموزش زبان انگلیسی برای آیفون و اندروید را به شما معرفی کردیم. این اپ‌ها برای سهولت استفاده، به بخش‌های مختلفی از جمله خارجی، ایرانی، وب‌سایت و کودکان تقسیم شده‌اند و روبروی هر کدام از آن‌ها هم هدف اصلی برنامه ذکر شده تا بدین ترتیب کاربر با اطلاعات کامل، به دانلود آن‌ها اقدام کنند. توجه داشته باشید برخی از این اپ‌ها رایگان و برخی دیگر پولی هستند. اما بعضی از نمونه‌های پولی را می‌توان به صورت آنلاک شده در وب‌سایت‌های ایرانی پیدا کرد.

