معرفی بهترین بازی های آیفون؛ بهترین‌ها در سبک‌های مختلف

امتیاز در اپ‌استور: ۴.۴

بهترین بازی های اندروید در سال ۲۰۲۴؛ بهترین‌ها در سبک‌های مختلف

بهترین بازی های آیفون برای بزرگسالان

۱. Genshin Impact

بازی Genshin Impact یکی از بهترین بازی ها برای آیفون در سبک اکشن نقش‌آفرینی (RPG) با جهانی باز ساخت شرکت miHoYo است. داستان بازی در دنیایی فانتزی به نام Teyvat رخ می‌دهد که به هفت ملت مختلف تقسیم شده است. هر یک از این ملت‌ها با یکی از عناصر طبیعی (آب، آتش، باد، خاک، برق، یخ و طبیعت) مرتبط هستند و توسط یک خدا یا «آرکون» حکمرانی می‌شوند.

بازیکن نقش یک مسافر را بازی می‌کنند که از دنیای دیگری به Teyvat آمده است. این مسافر برادر یا خواهر خود را گم می‌کند و در دنیای باز و بزرگ Teyvat به دنبال او می‌گردد. در ابتدای بازی می توانید انتخاب کنید که کدام شخصیت را کنترل کنید. اگر شخصیت خواهر را انتخاب کنید باید به دنبال برادر خود بگردید و برعکس.

بازی Genshin Impact به بازیکنان اجازه می‌دهد تا در یک دنیای باز و بزرگ کاوش کنند، با دشمنان مختلف و اهریمن‌ها مبارزه، معماها را حل و منابع مختلف مثل غذا و گیاه و… را جمع‌آوری کنند. بازیکنان می‌توانند بین شخصیت‌های مختلفی که هر کدام دارای توانایی‌ها و قدرت‌های منحصر به فرد خود هستند، جا‌به‌جا شوند. مبارزات بازی ترکیبی از حملات معمولی، توانایی‌های ویژه و استراتژی‌های مختلف است که با توجه به عناصر مختلف قابل ترکیب هستند. اگر به کاوش و ماجراجویی در یک جهان باز علاقه دارید حتما بازی یاد شده را تجربه کنید و عاشقش شوید.

۲. The Room: Old Sins

امتیاز در اپ‌استور: ۴.۹

بازی The Room: Old Sins چهارمین نسخه از سری بازی‌های معمایی محبوب «The Room» ساخت استودیوی Fireproof Games است. این بازی که در سال ۲۰۱۸ عرضه شد و برای بازیکنان یک تجربه معمایی پیچیده و جذاب ارائه می‌دهد. این بازی با داستانی اسرارآمیز و طراحی هنری بی‌نظیر، مخاطب را به دنیای عمیق خود غرق می‌کند طوری که متوجه گذر زمان نشوند.

در بازی The Room: Old Sins، شما نقش یک کارآگاه را بر عهده خواهید داشت که برای پیدا کردن زوجی مفقود شده در عمارت والدرگراو (Waldegrave Manor) به کاوش می‌پردازد. این زوج به طرز اسرارآمیزی ناپدید شده‌اند و شما باید سرنخ‌های مربوط به ناپدید شدن آن‌ها را در یک عروسک‌خانه پیچیده و مرموز پیدا کنید.

بازیکنان باید با استفاده از مهارت‌های خود، محیط را بررسی کنند، دستگاه‌ها و مکانیزم‌های مخفی را کشف و معماهای هوشمندانه را حل کنند تا به سرنخ‌های جدید دست یابند. طراحی دقیق و زیبای محیط‌ها و اشیاء بازی، باعث می‌شود تا هر گوشه از بازی با جزئیات فراوان و هنرمندی بالا به تصویر کشیده شود و شما را بیشتر غرق در خود کند. هرچه جلوتر می‌روید معماها پیچیده‌تر شده و در نتیجه نیاز دارید عمیق‌تر فکر کنید. اگر به بازی‌های معمایی و پر از رمز و راز علاقه دارید پیشنهاد می‌کنیم حتما بازی یاد شده را تجربه کنید.

۳. Oxenfree

امتیاز در اپ‌استور: ۴.۴

بازی Oxenfree یکی دیگر از بهترین بازی ها برای آیفون در سبک ماجراجویی و گرافیکی است که توسط استودیوی Night School Studio توسعه یافته و در ژانویه ۲۰۱۶ منتشر شده است. این بازی روی داستان و گیم‌پلی مبتنی بر مکالمات متمرکز بوده و در فضایی اسرارآمیز و فراطبیعی اتفاق می‌افتد. داستان بازی درباره‌ی گروهی از دوستان نوجوان است که برای تفریح به جزیره‌ای متروکه به نام Edwards Island سفر می‌کنند. شخصیت اصلی بازی، دختری به نام الکس است که همراه با برادر ناتنی‌اش جونا و دوستانش به این جزیره می‌آید. در ابتدای بازی، الکس به همراه دوستانش در حال کاوش جزیره و برقراری ارتباط با یکدیگر هستند، اما به زودی متوجه می‌شوند که جزیره دارای رازهای تاریک و مخفی است.

در طول بازی، شما نقش الکس را بر عهده دارید و با استفاده از یک رادیوی قدیمی امواجی را دریافت می‌کنید که ارتباط با موجودات فراطبیعی را ممکن می‌سازد. این امواج باعث باز شدن دروازه‌هایی به دنیای دیگر می‌شود و الکس و دوستانش در این میان با چالش‌های مختلفی مواجه می‌شوند. یکی از برجسته‌ترین ویژگی‌های Oxenfree سیستم مکالمات طبیعی آن است. دیالوگ‌ها به طور روان و بدون توقف جریان دارند و مطابق با انتخاب‌های خود بازیکن صورت می‌گیرد.

۴. Dead Cells

امتیاز در اپ‌استور: ۴.۸

بازی Dead Cells یک بازی اکشن و پلتفرمر با عناصر روگ‌لایک و مترویدوانیا است که توسط استودیوی مستقل Motion Twin توسعه یافته و در سال ۲۰۱۸ منتشر شد. این بازی به دلیل گیم‌پلی خاص، طراحی هنری زیبا، و سیستم پیشرفت چالش‌برانگیز خود طرفداران زیادی پیدا کرده است.

در بازی Dead Cells، بازیکن کنترل یک موجود ناشناخته به نام «زندانی» را برعهده دارد که در یک جزیره مرموز بیدار می‌شود. این موجود در تلاش است تا از این جزیره فرار کند و از مسیر پر از دشمنان، اهریمن‌ها و تله‌ها عبور کند. هر بار که بازیکن می‌میرد، بازی از ابتدا شروع می‌شود و نقشه‌ها و دشمنان به صورت تصادفی تولید می‌شوند. این ویژگی باعث می‌شود هر بار تجربه‌ای متفاوت داشته باشید.

این بازی از سیستم مبارزات سریع و تنوع بالای سلاح‌ها و توانایی‌ها برخوردار است که هر کدام سبک بازی متفاوتی را ارائه می‌دهند. با جمع‌آوری سلول‌های مرده، بازیکنان می‌توانند توانایی‌ها و سلاح‌های جدیدی را آزاد کنند که به آن‌ها کمک می‌کند در چالش‌های آینده بهتر عمل کنند. بازی یاد شده همچنین دارای محیط‌های مختلفی مانند زندان، باتلاق، و قلعه است که هر کدام با دشمنان و چالش‌های خاص خود طراحی شده‌اند.

۵. Grimvalor

امتیاز در اپ استور: ۴.۹

بازی Grimvalor هم یکی از بهترین بازی ها برای آیفون در سبک اکشن و ماجراجویی بوده که توسط شرکت Direlight توسعه یافته است. این بازی در ابتدا در سال ۲۰۱۸ برای سیستم‌عامل iOS منتشر شد و بعدها به اندروید و نینتندو سوییچ نیز راه یافت.

در دنیای تاریک و فانتزی Grimvalor، شما نقش یک جنگجوی بی‌نام را دارید که به دنبال پادشاه گمشده‌ی Vallaris می‌گردد. او باید در سرزمین‌های خطرناک و پر از هیولا و اهریمن سفر کند تا حقیقت پشت ناپدید شدن پادشاه را کشف کند و در نهایت عدالت و امنیت را به سرزمین بازگرداند.

Grimvalor ترکیبی از مبارزات چالش‌برانگیز با پلتفرمینگ دقیق است. شما باید با استفاده از حملات سریع، جاخالی دادن و استفاده از توانایی‌های ویژه، دشمنان مختلفی را شکست دهید. کنترل‌های بازی به صورت دقیق طراحی شده‌اند تا تجربه‌ی لذت‌بخشی از مبارزات را فراهم کنند. در طول بازی هم بازیکنان می‌توانند مهارت‌ها و تجهیزات خود را ارتقاء دهند و با استفاده از آیتم‌هایی که در دنیای بازی پیدا می‌کنند، شخصیت خود را قوی‌تر کنند. بازی Grimvalor با داستان جذاب، گیم‌پلی مهیج و طراحی زیبا، یک تجربه‌ی فوق‌العاده را در اختیار شما قرار می‌دهد.

۶. Honkai: Star Rail

بازی Honkai: Star Rail در سال ۲۰۲۴ به عنوان یکی از بهترین بازی‌های iOS شناخته شده است. این بازی، با هنر انیمه و گرافیک‌های سه‌بعدی بی‌نظیر، دنیایی جذاب و هیجان‌انگیز را به تصویر می‌کشد. miHoYo، سازنده بازی، که با عناوین معروفی همچون Genshin Impact شناخته می‌شود، Honkai: Star Rail را هم به عنوان یک اثر موفق دیگر عرضه کرده است.

در این بازی، شما به عنوان یک مسافر (Traveler) وارد داستانی پر از اکشن و ماجرا می‌شوید که در دنیای پس از فاجعه Honkai رخ می‌دهد. به عنوان یکی از اعضای سازمان Sunder، مأموریت شما حفظ امنیت نیروهای Honkai در کهکشان است. شما در نقش یک رهبر قوی و باتجربه، با تیم خود باید با هیولاها مبارزه کرده و از طریق مبارزات و رویدادهای مختلف، تهدیدات کهکشانی را از بین ببرید.

بازیکنان می‌توانند به صورت همزمان با دوستان خود به مبارزه بپردازند و با استفاده از استراتژی‌های هوشمندانه، دشمنان را شکست دهند. همچنین، سیستم کنترل ساده و کاربرپسند بازی، حتی برای کسانی که با بازی‌های اکشن آشنایی کمتری دارند، بسیار آسان و قابل فهم است.

بهترین بازی های رایگان آیفون

۱. PUBG Mobile

امتیاز در اپ‌استور: ۴.۳

بازی PUBG Mobile، یک بازی اکشن-بتل رویال بسیار محبوب و شگفت‌انگیز از استودیوی Tencent Games برای موبایل است که همانند فورتنایت و فری‌فایر، محبوبیت زیاد و طرفداران میلیونی دارد. در PUBG Mobile، شما به همراه ۹۹ بازیکن دیگر در یک نقشه ۸ در ۸ کیلومتری قرار می‌گیرید و باید آنقدر دشمنان را بکشید تا به آخرین بازمانده تبدیل شوید.

این بازی با استفاده از موتور گرافیکی Unreal Engine 4 ساخته شده و با گرافیک خیره‌کننده‌، صداگذاری فوق‌العاده و گیم‌پلی اعتیادآور خود، توانسته مخاطبان زیادی را به خود جلب کند. در PUBG Mobile، شما می‌توانید از تنوع گسترده‌ی سلاح‌ها برای دفاع بهره ببرید و از وسایل نقلیه‌های مختلف برای حرکت استفاده کنید.

این بازی علاوه بر حالت تک‌نفره، حالت‌های چند نفره متعددی را نیز در اختیار شما قرار می‌دهد که از جمله آن‌ها می‌توان به حالت گروهی اشاره کرد. این حالت شما را قادر می‌سازد تا با دوستان خود از سراسر جهان، در نبردهای چندنفره شرکت کنید و با همکاری تیمی، برای بقا مبارزه کنید.

۲. Asphalt 9: Legends

امتیاز در اپ‌استور: ۴.۷

بازی Asphalt 9: Legends یک بازی ویدیویی مسابقه‌ای است که توسط Gameloft توسعه یافته و منتشر شده است. بازی Asphalt 9: Legends نهمین نسخه از سری بازی‌های محبوب Asphalt است و به دلیل گرافیک بالا، گیم‌پلی هیجان‌انگیز و خودروهای فوق‌العاده معروف شده است. این بازی با گرافیک‌ واقع‌گرایانه و جزئیات بسیار بالا، محیط‌های متنوع و جلوه‌های بصری خیره‌کننده‌ای که دارد تجربه‌ی بسیار لذت‌بخشی را برایتان به ارمغان می‌آورد.

کنترل‌های ساده و روان بازی با ویژگی TouchDrive به بازیکنان امکان می‌دهد به راحتی مسیر خود را انتخاب کنند و تمرکز بیشتری روی لذت بردن از مسابقه داشته باشند. علاوه بر این گیم‌پلی بازی شامل حالت‌های تک‌نفره و چندنفره آنلاین است که بازیکنان می‌توانند در مسابقات مختلف با دوستان یا سایر بازیکنان از سراسر جهان رقابت کنند.

از دیگر ویژگی‌های خوب بازی یاد شده این است که بازیکنان می‌توانند خودروهای خود را با انواع رنگ‌ها، برچسب‌ها و قطعات تزیین کنند یا ارتقاء دهند تا خودروهایی منحصر به فرد و با عملکرد بهتر داشته باشند. Asphalt 9: Legends جز یکی از بهترین بازی‌ های آیفون در سبک مسابقه‌ای است که با ترکیبی از گرافیک فوق‌العاده، گیم‌پلی جذاب و تنوع بالای خودروها، قطعا شما را به اوج لذت می‌رساند.

۳. Call of Duty: Mobile

امتیاز در اپ‌استور: ۴.۷

یکی دیگر از بهترین بازی های آیفون در سبک بتل رویال بازی Call of Duty Mobile است. این بازی یکی از آخرین نسخه‌های سری معروف ندای وظیفه از شرکت بازی سازی Activision Publishing است. در بازی Call of Duty Mobile، مثل بازی‌های آنلاین چندنفره، با طیفی گسترده از بازیکنان از سراسر جهان به مبارزه و جنگ می‌پردازید و ماموریت مختلفی را هم در کنار آن انجام می‌دهید. بازی شامل چندین حالت مختلف از جمله PVP پنج نفره، حالت زامبی و… است که شما می‌توانید بین آن‌ها یکی را انتخاب کرده و ساعت‌ها در دنیای Call of Duty غرق شده و متوجه گذر زمان نشوید.

از جمله قابلیت‌های خوب این بازی می‌توان به گرافیک HD آن (که دقیقاً شبیه نسخه‌های کنسولی است)، کنترل لمسی فوق‌العاده، قابلیت شخصی‌سازی توسط بازیکن، سیستم گفت‌وگوی نوشتاری و صوتی، انواع حالت‌ها و نقشه‌های مختلف، حضور ده‌ها شخصیت منحصر به فرد برای تجربه بازی، داشتن فروشگاه با محصولات فراوان برای خرید، وجود انواع وسایل نقلیه از جمله هواپیما، موتور، ماشین و تانک برای حرکت در دنیای بازی، مجموعه‌ای گسترده از سلاح‌ها، زره‌ها و تجهیزات جنگی برای جمع‌آوری و دیگر موارد اشاره کرد. همچنین بروزرسانی‌های دقیق با اضافه شدن ویژگی‌های جدید هم یکی دیگر از ویژگی‌های خوب این بازی بوده که به جذابیت‌های آن افزوده است.

بهترین بازی‌ های استراتژیک آیفون

۱. Clash of Clans

امتیاز در اپ‌استور: ۴.۸

Clash of Clans یک بازی استراتژیک آنلاین موبایلی است که توسط شرکت Supercell ساخته شده است. در این بازی، شما به عنوان رهبر یک شهر افسانه‌ای و دارای قابلیت شخصی‌سازی، ماموریت دارید که آنرا از نابودی حفظ کرده و ارتقاء دهید. شما می‌بایست به جنگ با سایر قبایل بپردازید و منابع مختلفی را جمع‌آوری کنید. همچنین می‌توانید بناهای نظامی و مختلفی را برای ساختمان‌ها و تسهیلات مختلف در شهر خود احداث کنید. ارتقاء ساختمان‌ها و نیروها به شما کمک می‌کند تا هم از گزند دشمنان حفظ باشید و هم به منابع بیشتری دسترسی پیدا کنید و در نبردها پیروز شوید.

شما می‌توانید ارتش خود را ساخته و به نبرد با دشمنان بپردازید. هر نوع واحد نظامی دارای ویژگی‌ها و توانایی‌های خاص خود است که باید با هوش و استراتژی درست و دقیق متناسب با نوع نبرد استفاده شوند. بازیکنان می‌توانند به صورت تیمی در جنگ‌های قبیله شرکت کنند و با سایر بازیکنان به مبارزه بپردازند. استراتژی، هماهنگی و تاکتیک‌های خوب در جنگ‌ها اهمیت بسیاری دارند.

این بازی به عنوان یکی از بازی‌های پرطرفدار موبایل با گیم‌پلی عمیق، گرافیک زیبا و امکانات گوناگون، بازیکنان را به چالش می‌کشد تا استراتژی‌های مناسب را برای پیشرفت در بازی و در جنگ‌های قبیله به کار بگیرند.

۲. Clash Royale

امتیاز در اپ‌استور: ۴.۶

Clash Royale یک بازی استراتژیک آنلاین بوده که توسط شرکت Supercell ساخته شده و برای دستگاه‌های موبایل عرضه شده است. در این بازی، بازیکنان به صورت آنلاین با یکدیگر به مبارزه می‌پردازند تا پاداش‌ها و جوایز مختلفی را به دست آورند. هر بازیکن دارای یک سری کارت است. این کارت‌ها شخصیت‌ها و نیروهای مختلفی هستند که در زمینه‌های مختلف مانند نبرد، دفاع و حمله استفاده می‌شوند. میدان مبارزه هم به دو نیمه تقسیم می‌شود و هر بازیکن باید سعی کند نیروهای خود را به سمت نیمه دیگر حریف حرکت دهد و برای نابود کردن برج‌های حریف تلاش کند.

هر نیمه شامل دو برج و یک قلعه (King’s Tower) بوده و هدف اصلی بازیکنان نابود کردن برج‌های حریف و قلعه آن‌ها است تا پاداش‌های ارزشمندی کسب کنند. در هر نیمه زمین، یک منطقه تاج‌گذاری هم وجود دارد که بازیکن می‌بایست موفق شود آن را شکست دهد و امتیاز اضافی کسب کند. با پیشرفت در بازی، بازیکنان می‌توانند به لیگ‌های مختلف صعود کنند و در رقابت‌های مختلفی شرکت کنند تا به مهارت و تکتیک‌هایشان اضافه کنند.

به طور کلی، Clash Royale یک بازی جذاب است که ترکیبی از استراتژی، تاکتیک و سرعت عمل را در خود دارد و بازیکنان را به چالش می‌کشد تا با استفاده از منابع محدود و کارت‌هایی که دارند، بهترین راه برای شکست حریف را پیدا کنند.

۳. The Battle of Polytopia

امتیاز در اپ‌استور: ۴.۶

بازی The Battle of Polytopia یک بازی استراتژیک تاکتیکال است که توسط استودیوی Midjiwan AB برای سیستم عامل‌های iOS و اندروید توسعه داده شده است. در این بازی، شما به عنوان رهبر یک قبیله از انسان‌های کوچک به نام Polytopians ظاهر می‌شوید و در دنیایی با منظره‌های پلکانی که از مربع‌ها تشکیل شده است، به رقابت با دیگر قبایل می‌پردازید.

بازی The Battle of Polytopia با الهام از بازی‌های استراتژیک کلاسیک نظیر Civilization، با گیم‌پلیی ساده اما عمیق که شامل اکتشاف، استفاده از منابع، ساخت شهرها و نیروهای نظامی است، ارائه شده. بازی شامل حالت‌های تک‌نفره (Single Player) و چند نفره (Multiplayer) است که حالت چند نفره این اجازه را به شما می‌دهد که با دوستان خود یا بازیکنان دیگر به صورت آنلاین به رقابت بپردازید.

گرافیک پیکسلی ساده اما جذاب بازی The Battle of Polytopia چشمتان را خسته نمی‌کند و باعث می‌شود بیشتر از بازی لذت ببرید. به صورت کلی، The Battle of Polytopia یک بازی ساده به نظر می‌رسد اما استراتژی و تاکتیک‌های زیادی را که ارائه می‌دهد، بازیکنان را درگیر خود می‌کند و تجربه‌ی خوبی را برایشان به ارمغان می‌آورد.

۴. Tropico

امتیاز در اپ‌استور: ۴.۷ بازی Tropico یک بازی شبیه‌ساز جامعه و اقتصاد آن است که توسط استودیوی بازی‌سازی Haemimont Games ساخته شده است. در این بازی شما نقش یک رئیس جمهور در جزیره‌ای کوچک را بر عهده دارید و باید آن را اداره کنید. بازی Tropico در یک جزیره استوایی روایت می‌شود و شامل محیط‌های مختلفی از جمله سواحل، جنگل‌ها، کوهستان‌ها و شهرهای کوچک است.

بازی دارای محیطی زیبا و جزییات زیادی هم بوده که به خوبی به تصویر کشیده شده است. در Tropico، شما مسئولیت پیشبرد اقتصاد، سیاست‌ها، زیرساخت‌ها و رضایت مردم جزیره را بر عهده دارید. علاوه بر این می‌توانید زیرساخت‌های شهری را توسعه دهید، معابر و امکانات عمومی احداث و به بهبود اقتصاد و رفاه اجتماعی جامعه کمک کنید. انتخاب سیاست‌های داخلی و خارجی نیز برای تعامل با کشورهای دیگر و مدیریت ارتباطات بین‌المللی بسیار مهم است. در Tropico، شما با چالش‌های مختلفی از جمله تعادل بین نیازهای اقتصادی و اجتماعی، بهداشت و تحصیلات، تقاضای سیاسی و دیپلماسی و دیگر موارد هم مواجه هستید.

به طور خلاصه اگر به مدیریت و رهبری یک جزیره‌‌ی زیبا علاقه‌مندید Tropico یک بازی استراتژیک است که با توجه به تصمیم‌گیری‌های شما پیش می‌رود و می‌توانید از آن لذت زیادی ببرید.

۷. Hearthstone

امتیاز در اپ‌استور: ۴.۱

Hearthstone یک بازی آنلاین کارتی بوده که توسط Blizzard Entertainment ساخته و منتشر شده است. در این بازی، شما به عنوان بازیکن، نقش یک شکارچی کارت‌های جادویی را بر عهده دارید.

هر کارت دارای خصوصیت‌ها، قدرت‌ها و اثرات منحصربه‌فردی است که استراتژی بازی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. بازیکنان در مبارزات یک به یک در مقابل حریفان خود قرار می‌گیرند. برنده شدن در هارتستون به سرعت و مهارت یک بازیکن در استفاده از منابع و ترکیب کارت‌های مختلف بستگی دارد. از همین رو بازیکنان باید استراتژی‌های مختلف و دقیقی را برای شکست دادن حریفان خود طراحی و اجرا کنند.

هارتستون به عنوان یک بازی استراتژیک کارت‌بازی، توانسته است جامعه‌ای پر جنب و جوش و پویایی ایجاد کند که هر روزه به رشد و گسترش خود ادامه می‌دهد. این بازی برای علاقه‌مندان به استراتژی و مهارت در بازی‌های کارتی، تجربه‌ای جذاب و منحصر به فرد فراهم می‌کند.

بهترین بازی‌ های پولی آیفون

۱. Minecraft

امتیاز در اپ‌استور: ۴.۵

Minecraft هم همان‌طور که خیلی‌ها اسمش را شنیده‌اید یکی از بهترین بازی‌ های آیفون بوده که طرفداران بسیار زیادی را به خود اختصاص داده است. یک بازی ویدیویی محبوب در سبک سندباکس و ماجراجویی که توسط شرکت Mojang Studios توسعه یافته است.

در این بازی، بازیکنان به یک دنیای باز پر از بلوک‌های مختلف وارد می‌شوند و می‌توانند محیط‌های بزرگ و بی‌نهایتی را بسازند. اهداف اصلی بازی ساخت و ساز، تجارت، اکتشاف، و مبارزه با هیولاها است. بازیکنان می‌توانند با منابع طبیعی تعامل کنند، ابزار و اسلحه‌های خود را به دست آورند، آیتم‌های مختلف را تولید و ساختمان‌هایی را احداث کنند.

همچنین، Minecraft دارای حالت‌های مختلفی از جمله حالت تک‌نفره و چندنفره بوده که امکان بازی به صورت تیمی یا رقابتی را فراهم می‌کند و این‌گونه می‌توانید لذت بیشتری را هم از آن ببرید.

۲. Monument Valley

امتیاز در اپ‌استور: ۴.۷

Monument Valley یک بازی پازل سه‌بعدی است که توسط استودیوی ustwo games توسعه داده شده است. در این بازی، شما وارد دنیایی زیبا و معمایی می‌شوید که پر از ساختمان‌ها و سازه‌های هندسی مختلف است. هدف شما در این بازی، هدایت یک شخصیت به نام Ida بوده که در مسیر خود با معماها و چالش‌های مختلفی روبرو می‌شود.

در طول بازی، شما باید با حرکت و چرخش بخش‌های مختلف از سازه‌ها، مسیر Ida را بسازید تا وی بتواند به مقصد خود برسد. این سازه‌ها و ساختمان‌ها اغلب شامل الگوها و طرح‌های هندسی پیچیده‌ و خاصی هستند که با تغییر شکل آن‌ها، مسیرهای جدیدی برای Ida باز می‌شود.

Monument Valley با گرافیک زیبا، موسیقی آرام و جذاب، فضایی رویایی و با استفاده از تصاویر هنری خاص خود تجربه‌ی دلنشین و زیبایی را برای بازیکنان خود فراهم می‌کند.

۳. Stardew Valley

امتیاز در اپ‌استور: ۴.۸

Stardew Valley یک بازی شبیه‌سازی زندگی روستایی است که توسط یک توسعه‌دهنده به نام ConcernedApe طراحی و توسعه داده شده است. در این بازی، شما وارد یک مزرعه کوچک در شهری کوچک به نام Stardew Valley می‌شوید. هدف اصلی شما از زندگی در این روستا زراعت، دامداری، ماهیگیری، معدنکاری و کشف اسرار آن است.

با پیشرفت در بازی، شما می‌توانید دوستان جدید بیابید، روابطی رمانتیک برقرار کنید، و حتی شهر را از یک شهر خوابزده به یک فضای اجتماعی پویا تبدیل کنید. بازی شامل چندین فصل، هر کدام با رویدادها، جشنواره‌ها و فرصت‌های منحصر به فرد خود است که به شما اجازه می‌دهد به شهرت و ثروت خود افزوده و به روستا زندگی جدیدی ببخشید.

۴. Plague Inc

امتیاز در اپ‌استور: ۴.۸

بازی Plague Inc هم یکی از بهترین بازی های آیفون در سبک استراتژی برای توسعه‌ی بیماری‌ها بوده که توسط شرکت Ndemic Creations ساخته و منتشر شده است.

در Plague Inc، بازیکن نقش یک عامل بیماری‌زا (مانند باکتری، ویروس، قارچ و …) را ایفا می‌کند و هدف اصلی او این است که با گسترش این بیماری در سراسر جهان، تمامی انسان‌ها را مبتلا و در نهایت نابود کند. بازی با انتخاب کشور مبدأ شروع می‌شود و بازیکن باید استراتژی‌های مختلفی برای افزایش قابلیت‌های بیماری، مقاومت در برابر درمان‌ها و افزایش سرعت انتشار بیماری اتخاذ کند.

این بازی دارای گرافیک ساده اما جذاب و گیم‌پلی چالشی است. بازیکن باید به دقت منابع محدود خود را مدیریت کرده تصمیمات استراتژیک دقیقی بگیرد. بیماری‌ها می‌توانند علائم مختلفی مانند سرفه، تب، و نارسایی اعضای بدن ایجاد کنند که هر کدام تأثیرات متفاوتی بر سرعت انتشار و شدت بیماری دارند.

۵. Don’t Starve: Pocket Edition

امتیاز در اپ‌استور: ۴.۵

بازی Don’t Starve: Pocket Edition یک بازی بقا و ماجراجویی بوده که توسط استودیوی بازی سازی معروف Klei Entertainment ساخته شده است. این بازی، بازیکنان را در دنیایی خطرناک و پر از چالش قرار می‌دهد که باید در آن زنده بمانند.

در Don’t Starve: Pocket Edition، شما ویلسون را که یک دانشمند بدشانس است کنترل می‌کنید. این شخص توسط یک شیطان به دنیایی ناشناخته و وحشی انتقال داده شده و بازیکنان باید در این دنیای بی‌رحم و پر از موجودات خطرناک و اهریمنی زنده بمانند و در کنار آن منابع جمع‌آوری کنند، ابزار بسازند، و در برابر گرسنگی و هیولاها دوام بیاورند.

هر بار که بازی شروع می‌شود، نقشه‌ی جدیدی هم به صورت تصادفی ایجاد می‌شود که هر بار تجربه‌ای تازه و متفاوت را ارائه می‌دهد. همچنین این بازی دارای چرخه روز و شب است که هر کدام چالش‌های خاص خود را دارند. در شب‌ها خطرات بیشتری وجود دارد و بازیکنان باید آتش روشن کنند تا از تاریکی و موجودات شیطانی در امان بمانند.

Don’t Starve: Pocket Edition برای بازیکنانی که به دنبال چالش و ماجراجویی هستند، تجربه‌ای هیجان‌انگیز و منحصر به فردی خواهد بود و آن‌ها را در دنیایی خطرناک و پر از هیجان غرق می‌کند که هر تصمیمی می‌تواند به معنای اتمام یا ادامه‌ی زندگی باشد.

بهترین بازی‌ های دخترانه آیفون

۱. Cooking Mama: Let’s Cook

امتیاز در اپ‌استور: ۴

بازی Cooking Mama: Let’s Cook یکی از بهترین بازی های دخترانه آیفون بوده که بسیار سرگرم‌کننده و آموزشی ساخت شرکت Office Create Corp است. بازی یاد شده به بازیکنان اجازه می‌دهد تا در نقش یک آشپز ماهر، مجموعه‌ای از دستورهای غذایی متنوع را اجرا و آماده کنند.

در این بازی، بازیکنان مراحل مختلف تهیه کردن غذاهای مختلف و جذاب را از جمله خرد کردن، سرخ کردن، جوشاندن و سرو کردن تجربه می‌کنند. هر دستور پخت به چندین مرحله تقسیم می‌شود و بازیکنان باید هر مرحله را با استفاده از حرکات لمسی انجام دهند. این مراحل باید با دقت بالایی انجام شوند و در صورت اشتباه. بازیکنان دو بار دیگر هم فرصت دارند.

این بازی شامل مینی‌گیم‌های مختلفی است که هر کدام به یک مرحله از فرآیند آشپزی مربوط می‌شود. یکی دیگر از جذابیت‌های این بازی شامل دستورهای غذایی متنوع از غذاهای سنتی ژاپنی گرفته تا غذاهای بین‌المللی است. از آن‌جایی که گیم‌پلی بازی در آماده کردن غذا‌ها به صورت مرحله به مرحله است برای کودکان و کسانی که به آشپزی علاقه دارند بسیار مناسب و لذت‌بخش است. یکی از مواردی که چالش بازی را بیشتر و جذاب‌تر کرده زمان دار بودن مراحل بوده و همین باعث می‌شود که سعی کنید سریع‌تر کار‌ها را انجام دهید.

۲. Animal Crossing: Pocket Camp

امتیاز در اپ‌استور: ۴.۸

بازی Animal Crossing: Pocket Camp یک بازی موبایل رایگان از سری محبوب Animal Crossing بوده که توسط شرکت Nintendo توسعه یافته و منتشر شده است.

در بازی Animal Crossing: Pocket Camp، شما به عنوان مدیر یک کمپ تفریحی فعالیت می‌کنید. وظیفه شما این است که کمپ را به یک مکان دلپذیر و جذاب برای حیوانات دوست‌داشتنی مختلف تبدیل کنید. برای این کار، می‌توانید کمپ را تزئین کنید و فعالیت‌های متنوعی انجام دهید.

بازیکنان با سفر به نقاط مختلف نقشه مواد اولیه جمع‌آوری می‌کنند و با استفاده از این مواد می‌توانند آیتم‌های مختلفی مانند مبلمان، لباس‌ها و ابزارهای خاصی می‌سازند. هر آیتم نیاز به زمان خاصی برای ساخت دارد، اما بازیکنان می‌توانند با استفاده از ارز درون‌بازی (Leaf Tickets) این زمان را کوتاه کنند.

یکی از ویژگی‌های جذاب این بازی، تعامل با حیوانات دوست‌داشتنی است. شما می‌توانید برای حیوانات مختلف در کمپ خود کارهایی انجام دهید و در ازای آن‌ها پاداش بگیرید. بازی Animal Crossing: Pocket Camp یک بازی شاد و آرامش‌بخش به حساب می‌آید که با گرافیک زیبا و شخصیت‌های دوست‌داشتنی، تجربه‌ای دلپذیر و سرگرم‌کننده را برای بازیکنان فراهم می‌کند.

۳. Fashion Story

امتیاز در اپ‌استور: ۴.۱

بازی Fashion Story یکی دیگر از بهترین بازی های دخترانه آیفون مدیریتی است که توسط شرکت TeamLava توسعه یافته و در دسترس کاربران سیستم‌ عامل‌های iOS و اندروید قرار گرفته است. در این بازی، بازیکنان در نقش مدیر یک بوتیک مد قرار می‌گیرند و باید فروشگاه خود را طراحی و مدیریت کنند تا به یک بوتیک محبوب و موفق تبدیل شود.

بازیکنان می‌توانند بوتیک خود را با استفاده از انواع مختلفی از وسایل تزئینی و دکوراسیون شخصی‌سازی کنند. بازیکنان می‌توانند مجموعه‌های مختلفی از لباس‌ها، کفش‌ها، و اکسسوری‌ها را برای فروش در بوتیک خود تهیه کنند. هر محصول نیاز به زمان مشخصی برای آماده شدن دارد و پس از آن برای فروش آماده می‌شود.

مشتریان به بوتیک مراجعه کرده و بر اساس تنوع و جذابیت محصولات و دکوراسیون فروشگاه، بازخوردهای مختلفی ارائه می‌دهند. بازیکنان باید به این بازخوردها توجه کرده و وضعیت فروشگاه خود را بهبود بخشند. بازی به طور مداوم به‌روزرسانی می‌شود و رویدادهای فصلی و ویژه‌ای را ارائه می‌دهد که بازیکنان می‌توانند در آن‌ها شرکت و آیتم‌های منحصر به فردی کسب کنند.

علاوه بر همه‌ی این‌ها بازیکنان می‌توانند دوستان خود را به بازی دعوت کرده و از بوتیک‌های یکدیگر بازدید کنند. همچنین، امکان ارسال هدیه و پیام به دوستان در بازی هم وجود دارد.

۴. The Sims Mobile

امتیاز در اپ‌استور: ۴.۶

بازی The Sims Mobile یک بازی شبیه‌سازی زندگی است که توسط شرکت الکترونیک آرتس (EA) توسعه یافته و منتشر شده است. این بازی برای دستگاه‌های موبایل طراحی شده و یکی از محبوب‌ترین نسخه‌های سری بازی‌های The Sims به حساب می‌آید.

در The Sims Mobile، بازیکنان می‌توانند شخصیت‌های خود که به آن‌ها سیم گفته می‌شود را ایجاد و شخصی‌سازی کنند. بازیکنان می‌توانند ظاهر، لباس، و شخصیت سیم‌های خود را بر اساس سلیقه خود تغییر دهند.

هدف اصلی بازی مدیریت زندگی این شخصیت‌ها است، از انتخاب شغل آن‌ها گرفته و ساختن خانه تا برقراری روابط و ایجاد خانواده. بازیکنان می‌توانند با انجام وظایف روزانه و شرکت در رویدادهای مختلف، امتیاز و منابع کسب کنند. این امتیازها به آن‌ها کمک می‌کند تا زندگی سیم‌های خود را بهبود بخشند و وسایل جدیدی خریداری کنند.

بازی همچنین دارای مکان‌های عمومی بوده که بازیکنان می‌توانند در آنجا با دیگر سیم‌ها تعامل داشته باشند و همین موضوع رقابت و علاقه به بازی کردن را بیشتر کرده است. The Sims Mobile با گرافیک جذاب و گیم‌پلی متنوع خود، توانسته تجربه‌ای لذت‌بخش و هیجان‌انگیز از زندگی مجازی را برای کاربران فراهم کند. از همین رو پیشنهاد می‌کنیم اگر به بازی‌ های دخترانه و چالشی علاقه دارید حتما این بازی را تجربه کنید.

۵. Disney Magic Kingdoms

امتیاز در اپ‌استور: ۴.۷

Disney Magic Kingdoms یکی دیگر از بهترین بازی های آیفون دخترانه و مدیریتی بوده که توسط Gameloft توسعه یافته و منتشر شده است. این بازی به بازیکنان این امکان را می‌دهد که پارک تفریحی , رویایی دیزنی خود را بسازند و مدیریت کنند.

بازیکنان می‌توانند با ساختن و ارتقاء ساختمان‌ها و جاذبه‌های مختلف پارک خود را توسعه دهند. بازی شامل شخصیت‌های معروف دیزنی بوده که بازیکنان می‌توانند آزادشان کنند و وظایف مختلفی را به آن ها بسپارند. این شخصیت‌ها از کارتون‌هایی مانند شیرشاه، سفیدبرفی، زیبای خفته، و بسیاری از موارد دیگر هستند.

بازیکنان می‌توانند با انجام ماموریت‌های مختلف و شرکت در رویدادهای داستانی، پیشرفت کرده و جوایز کسب کنند. این ماموریت‌ها غالباً داستان‌های جذابی را دنبال می‌کنند که بازیکنان را در دنیای جادویی دیزنی غرق می‌کند. همچنین باید گفت که این بازی به طور مداوم به‌روزرسانی می‌شود و از همین رو رویدادهای جدیدی معرفی و شخصیت‌های را به پارک اضافه می‌شوند.

Disney Magic Kingdoms به طرفداران دیزنی این فرصت را می‌دهد که پارک تفریحی رویایی خود را بسازند و تجربه‌ای جادویی و جذاب داشته باشند و از بازی کردن نهایت لذت را ببرند.

۶. Love Nikki-Dress UP Queen

امتیاز در اپ‌استور: ۴.۵

بازی Love Nikki-Dress UP Queen یکی از بهترین بازی های آیفون در سبک نقش‌آفرینی و مد و پوشاک است که در آن بازیکن در نقش نیکی (Nikki) قرار می‌گیرد. یک دختر جوان که به دنیای مد و طراحی لباس علاقه‌مند است. او به دنیای جادویی Mira سفر می‌کند؛ جایی که با شخصیت‌های مختلف ملاقات کرده و در مسابقات طراحی لباس شرکت می‌کند.

هدف اصلی بازی، شرکت در چالش‌های مختلف مد و کسب امتیاز بیشتر با ترکیب لباس‌های گوناگون است. بازیکنان می‌توانند از میان هزاران لباس، کفش، زیورآلات و سایر اقلام مد، چیزی که دوست دارند انتخاب کرده و ست‌های منحصر به فرد خود را طراحی کنند. بازی شامل چالش‌های روزانه و فصلی است که بازیکنان باید با استفاده از خلاقیت خود، لباس‌های متناسب با تم‌های مختلف را انتخاب کنند تا امتیاز بالاتری کسب کنند.

این بازی داستانی جذاب دارد و با پیشرفت در آن، بیشتر آشکار می‌شود. البته هر فصل و هر مرحله داستانی متفاوت و جذاب دارد. یکی از ویژگی‌های خوب این بازی هم این است که بازیکنان می‌توانند با دوستان خود درون بازی ارتباط برقرار کنند، لباس‌های خود را به اشتراک بگذارند و در رقابت‌های چندنفره شرکت کنند. بازی Love Nikki-Dress UP Queen دارای گرافیکی زیبا و رنگارنگ بوده که با طراحی‌های دقیق لباس‌ها و شخصیت‌ها ترکیب شده است.

صداگذاری با کیفیت بالا و موسیقی‌های جذاب هم تجربه‌ی بازی را لذت‌بخش‌تر می‌کند. Love Nikki-Dress UP Queen یک بازی سرگرم‌کننده و همچنین خلاقانه است که به علاقه‌مندان به مد و طراحی لباس این امکان را می‌دهد تا خلاقیت خود را به نمایش بگذارند.

۷. Sweet Escapes: Build A Bakery

امتیاز در اپ‌استور: ۴.۷

Sweet Escapes: Build A Bakery یکی دیگر از بهترین بازی های دخترانه آیفون بوده که توسط شرکت Redemption Games توسعه یافته است. در این بازی، شما نقش یک شیرینی پز ماهر، بازاریاب و طراح را بر عهده دارید. اصلی‌ترین هدف شما این است که یک روستای خاص را احیا کرده و به یک مقصد گردشگری پرطرفدار تبدیل کنید. در این بازی باید خوش‌مزه‌ترین شیرینی‌ها را بپزید، مغازه‌های زیبایی را بسازید و طراحی‌شان کنید.

برای رسیدن به این هدف، شما باید به انواع مختلفی از پازل‌های معمایی و بازی‌های تطبیقی پرداخته و از منابع مختلفی برای بازسازی و تزئین مکان استفاده کنید. بازی دارای گرافیک رنگارنگ و جذابی است که باعث می‌شود تجربه‌ی بازی بسیار لذت‌بخش و دلنشین باشد.

بهترین بازی های آیفون؛ سخن پایانی

در این مطلب بهترین بازی های آیفون را در سبک‌های مختلف برای افراد مختلف به شما معرفی کردیم. از بازی‌های مناسب بزرگ‌سالان گرفته تا بازی‌های دخترانه که هر کدام از آن‌ها با سبک و سیاق خاص خود، می‌توانند بازیکنان را حسابی سرگرم نگه دارند.

۱۵ بازی موبایلی آرامش‌بخش؛ از جزیره‌ی پنگوئن تا ماجراجویی آلتو

منبع: دیجی‌کالا مگ

نوشته معرفی بهترین بازی های آیفون؛ بهترین‌ها در سبک‌های مختلف اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala