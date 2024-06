چگونه با گوشی اندرویدی استیکرهای مشابه Genmoji آیفون درست کنیم؟

در گام اول باید اپ Copilot را باز کنید و یک پرامپ مفصل برای ایجاد تصویر موردنظر بنویسید. باید خاطرنشان کنیم برای ایجاد تصاویر، باید وارد اکانت مایکروسافت خود شوید. در این مورد این پرامپت استفاده شده است: Make a cute caricature of an old woman, living with her cats in a mountain lodge. She is in her 70s, wears glasses, and is of Indian origin. She has long, white hair.

استفاده از اپ Copilot برای استیکرهای مشابه Genmoji آیفون

البته امکان بهره‌گیری از پرامپ‌های فارسی هم وجود دارد. بعد از نوشتن پرامپ و زدن روی دکمه‌ی ارسال، باید منتظر بمانید تا تصویر ایجاد شود.

بعد از اینکه از بین ۴ تصویر ایجاد، موردی پیدا کردید که مطابق با سلیقه شما بود، مانند تصویر زیر به راحتی قادر به دانلود آن هستید.

به همین راحتی تصویر موردنظر در گوشی شما ذخیره می‌شود.

چگونه این تصاویر را به استیکر تبدیل کنیم؟

اگر دوست دارید این تصاویر را در اینستاگرام به عنوان استیکر ارسال کنید، باید این کارها را انجام دهید:

ابتدا راهی دایرکت فرد موردنظر در اینستاگرام شوید. بعد از ضربه روی آیکن مثبت، Sticker و سپس Cutouts را انتخاب کنید و عکس موردنظر را مشخص کنید. البته در این مرحله می‌توانید هر عکسی که دوست دارید را انتخاب کنید.

بعد از انجام پردازش‌ها، روی Save Sticker ضربه بزنید. به همین راحتی می‌توانید تصویر جذاب ساخته شده با هوش مصنوعی را به عنوان استیکر ارسال کنید.

