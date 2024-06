بهترین بازی‌ های استراتژیک ایفون؛ ۱۳ بازی با چالش‌های فکری هیجان‌انگیز

در Phobies، شما با مجموعه‌ای از موجودات ترسناک و خیالی روبرو می‌شوید که هر کدام دارای توانایی‌ها و ویژگی‌های خاص خود هستند. هدف شما در این بازی، استفاده هوشمندانه از این موجودات برای شکست دادن دشمنان و تسلط بر میدان نبرد است. بازی به صورت نوبتی انجام می‌شود و شما باید در هر نوبت با دقت و استراتژی مناسب حرکت کنید تا بتوانید برتری خود را حفظ کنید.

بازی Phobies

یکی از ویژگی‌های برجسته Phobies، طراحی بصری فوق‌العاده آن است. Phobies همچنین دارای حالت‌های مختلف بازی است که به شما امکان می‌دهد تا در مقابل هوش مصنوعی یا دیگر بازیکنان از سراسر جهان به رقابت بپردازید. این تنوع در حالت‌های بازی، باعث می‌شود که هر بار که به بازی برمی‌گردید، تجربه‌ای تازه و هیجان‌انگیز داشته باشید. اگر به دنبال یک بازی استراتژیک با گیم‌پلی عمیق و طراحی جذاب هستید، Phobies یک گزینه عالی برای شما خواهد بود.

بازی DOMINATIONS



بازی DOMINATIONS یکی از بهترین و محبوب‌ترین بازی‌ های استراتژیک ایفون است. در DOMINATIONS، شما به عنوان رهبر یک تمدن کوچک شروع به کار می‌کنید و هدف شما این است که این تمدن را از دوران باستان تا عصر مدرن پیش ببرید. شما باید منابع مختلف را جمع‌آوری کنید، ساختمان‌ها و زیرساخت‌های مختلف را بسازید و ارتش خود را تقویت کنید تا بتوانید در برابر دشمنان مقاومت کنید و قلمرو خود را گسترش دهید.

یکی از ویژگی‌های برجسته این بازی، امکان انتخاب از بین تمدن‌های مختلف مانند رومی‌ها، چینی‌ها، یونانی‌ها و غیره است که هر کدام دارای ویژگی‌ها و توانایی‌های منحصر به فرد خود هستند. گرافیک بازی DOMINATIONS بسیار زیبا و چشم‌نواز است و جزئیات تاریخی به خوبی در طراحی ساختمان‌ها، واحدها و محیط‌های بازی منعکس شده است. علاوه بر این، موسیقی و صداگذاری بازی نیز با کیفیت بالا انجام شده و به تجربه کلی بازی افزوده است. یکی از نقاط قوت DOMINATIONS، گیم‌پلی چندنفره آن است. همچنین، می‌توانید در جنگ‌های جهانی شرکت کنید و با استراتژی‌های هوشمندانه، دشمنان خود را شکست دهید و امتیاز کسب کنید.

بازی CDO2: DUNGEON DEFENCE



بازی CDO2: Dungeon Defence یکی از جذاب‌ترین و استراتژیک‌ترین بازی‌ های ایفون است که توانسته با ترکیب المان‌های دفاع از قلعه و نقش‌آفرینی، تجربه‌ای منحصر به فرد را برای کاربران فراهم کند. در CDO2: Dungeon Defence، شما نقش یک فرمانده را برعهده دارید که وظیفه‌اش دفاع از سیاه‌چاله در برابر موج‌های پیاپی دشمنان است. شما باید با استفاده از قهرمانان مختلف و توانایی‌های منحصر به فرد آن‌ها، استراتژی‌های مناسبی را برای مقابله با دشمنان انتخاب کنید. هر قهرمان دارای مهارت‌ها و قدرت‌های خاص خود است که باید به درستی از آن‌ها استفاده کنید.

این بازی دارای مراحل مختلف و چالش‌های متنوعی است که هر کدام نیازمند استراتژی‌های خاص خود هستند. یکی از ویژگی‌های برجسته CDO2: Dungeon Defence، امکان ارتقاء و سفارشی‌سازی قهرمانان و تجهیزات آن‌ها است. شما می‌توانید با جمع‌آوری منابع و امتیازات مختلف، قهرمانان خود را قوی‌تر کرده و تجهیزات بهتری برای آن‌ها فراهم کنید. این امر باعث می‌شود تا بتوانید با استراتژی‌های متنوع‌تری به مقابله با دشمنان بپردازید.

بازی Xenowerk Tactics



اگر به دنبال پیدا کردن یکی از بهترین بازی‌ های استراتژیک موبایل هستید، از انتخاب بازی Xenowerk Tactics به هیچ عنوان پشیمان نخواهید شد. در Xenowerk Tactics، شما به عنوان فرمانده یک تیم ویژه عمل می‌کنید که وظیفه‌اش پاکسازی مناطق آلوده به موجودات جهش‌یافته و نجات بازماندگان است. داستان بازی در دنیایی پس از یک حادثه زیستی رخ می‌دهد که منجر به ایجاد موجودات خطرناک و جهش‌یافته شده است. شما باید با استفاده از تیم خود، به مناطق مختلف سفر کرده و مأموریت‌های مختلفی را انجام دهید. یکی از ویژگی‌های برجسته Xenowerk Tactics، گیم‌پلی تاکتیکی و استراتژیک آن است. شما باید با استفاده از استراتژی‌های مناسب و مدیریت منابع، تیم خود را هدایت کرده و در برابر دشمنان مقاومت کنید.

هر یک از اعضای تیم دارای توانایی‌ها و مهارت‌های خاص خود هستند که باید به درستی از آن‌ها استفاده کنید تا موفقیت در مأموریت‌ها را تضمین کنید. بازی Xenowerk Tactics همچنین دارای سیستم ارتقاء و سفارشی‌سازی است که به شما امکان می‌دهد تیم خود را قوی‌تر کرده و تجهیزات بهتری برای آن‌ها فراهم کنید. این بازی دارای مراحل مختلف و چالش‌های متنوعی است که هر کدام نیازمند استراتژی‌های خاص خود هستند.

بازی Rise of Empires: Fire and War



بازی Rise of Empires: Fire and War به عنوان یکی از بهترین بازی‌ های استراتژیک محبوب برای ایفون، توجه کاربران سراسر جهان را به خود جلب کرده است. این بازی در دنیایی وسیع و آشفته از جنگ‌ها جریان دارد و ترکیب منحصر به فردی از ساخت و ساز شهری، مدیریت منابع و نبردهای تاکتیکی را ارائه می‌دهد که آن را در ژانر استراتژیک متمایز می‌سازد. در ابتدای بازی Rise of Empires، شما مسئولیت ساخت و مدیریت شهر خود را بر عهده می‌گیرید. این کار نیازمند تعادل ظریفی در تخصیص منابع، توسعه ساختاری و برنامه‌ریزی دفاعی است. بازی از بازیکنان می‌خواهد که پیش‌بینی کنند و هر حرکتی را از ساخت زیرساخت‌ها تا آموزش ارتش‌ها استراتژیک انجام دهند.

عمق استراتژیک بازی با جزء چندنفره آن بیشتر تقویت می‌شود. بازیکنان می‌توانند با دیگران اتحاد ببندند، که این امر استراتژی‌های دیپلماتیک را باز می‌کند که می‌تواند به اندازه قدرت نظامی حائز اهمیت باشد. بازیکنان باید نیروهای خود را که شامل انواع واحدها با نقاط قوت و ضعف خاص خود هستند، گرد آورند و در نبردها علیه فرقه‌های دشمن وارد شوند. نتیجه این درگیری‌ها تنها به تعداد سربازان بستگی ندارد، بلکه به نحوه استفاده بازیکنان از توانایی‌ها و تشکیلات ارتش‌هایشان نیز وابسته است. گرافیک و رابط کاربری بازی برای آیفون طراحی شده است و تجربه‌ای فراگیر با محیط‌های دقیق و کنترل‌های شهودی ارائه می‌دهد.

بازی State.io – War Strategy Games



این بازی توسط استودیوی Azur Interactive Games Limited توسعه یافته و با طراحی ساده اما هوشمندانه خود، تجربه‌ای لذت‌بخش و اعتیادآور را برای بازیکنان فراهم می‌کند. در State.io، بازیکنان باید با استفاده از استراتژی‌های هوشمندانه و تاکتیک‌های مناسب، کنترل مناطق مختلف را به دست بگیرند و دشمنان خود را شکست دهند. بازی در نقشه‌ای گسترده و پر از مناطق مختلف جریان دارد که هر کدام از این مناطق نیازمند استراتژی‌های خاص خود هستند. هدف اصلی بازی، تصرف تمامی مناطق و تبدیل شدن به قدرت برتر در نقشه است. بازیکنان باید با استفاده از نیروهای خود، مناطق را تصرف کرده و از حملات دشمنان دفاع کنند.

هر تصمیم استراتژیکی که بازیکن می‌گیرد، می‌تواند تأثیر بزرگی بر نتیجه نهایی بازی داشته باشد. این امر باعث می‌شود تا بازیکنان همواره در حال فکر کردن و برنامه‌ریزی برای حرکات بعدی خود باشند. گرافیک بازی State.io با طراحی‌های مینیمالیستی و رنگ‌های جذاب، تجربه‌ای دیدنی و دلپذیر را برای بازیکنان ایجاد کرده است. همچنین، بازی دارای رابط کاربری ساده و کاربرپسندی است که به بازیکنان امکان می‌دهد به راحتی با مکانیک‌های بازی آشنا شوند و از آن لذت ببرند. یکی دیگر از نقاط قوت State.io، قابلیت بازی چند نفره آن است. بازیکنان می‌توانند با دوستان خود یا بازیکنان دیگر از سراسر جهان رقابت کنند و مهارت‌های استراتژیک خود را به چالش بکشند.

بازی Stick War: Legacy



بازی Stick War: Legacy، یکی از بهترین و چالش‌برانگیزترین بازی‌ های استراتژیک موجود برای ایفون است که با گیم‌پلی پویا و مکانیزم‌های فکری خود، طرفداران زیادی را به خود جلب کرده است. این بازی، که در دنیایی با شخصیت‌های استیکمنی روایت می‌شود، به بازیکنان این امکان را می‌دهد که ارتشی از نیروهای مختلف را جمع‌آوری کرده و به رهبری آن‌ها در جنگ‌های مختلف بپردازند. در Stick War: Legacy، هر بازیکن باید با استفاده از تاکتیک‌ها و استراتژی‌های هوشمندانه، امپراطوری خود را گسترش دهد. این کار شامل مدیریت منابع، ساخت واحدهای نظامی و دفاعی و همچنین نبردهای مستقیم با دشمنان است.

تنوع واحدها از جنگجویان پیاده نظام گرفته تا کمانداران و جادوگران، به بازیکنان اجازه می‌دهد که ارتش‌هایی با ترکیب‌های مختلف بسازند و استراتژی‌های متفاوتی را امتحان کنند. علاوه بر این، کنترل‌های لمسی بازی به گونه‌ای طراحی شده‌اند که بازیکنان می‌توانند به راحتی واحدها و ساختمان‌های خود را مدیریت کنند، که این امر تجربه‌ای روان و لذت‌بخش را به ارمغان می‌آورد. بازی Stick War: Legacy همچنین دارای مدهای مختلف بازی است، از جمله مد کمپین که در آن بازیکنان می‌توانند داستان بازی را دنبال کنند و به چالش‌های متعددی که در هر مرحله وجود دارد، پاسخ دهند. همچنین مد «زنده ماندن» وجود دارد که در آن بازیکنان باید در برابر امواج بی‌پایان دشمنان دوام بیاورند و مهارت‌های استراتژیک خود را به بالاترین سطح برسانند.

بازی XCOM: Enemy Within



بازی XCOM: Enemy Within یکی از برجسته‌ترین و جذاب‌ترین بازی‌ های استراتژیک تیمی برای ایفون است که توسط استودیوی مشهور Firaxis Games توسعه یافته و توسط ۲K Games منتشر شده است. این بازی توانسته با افزودن محتوای جدید و بهبودهای گوناگون، تجربه‌ای بی‌نظیر و غنی را برای علاقه‌مندان به بازی‌های استراتژیک فراهم کند. در XCOM: Enemy Within، بازیکنان به عنوان فرمانده سازمان XCOM، وظیفه دارند تا با تهدیدات بیگانگان فضایی که به زمین حمله کرده‌اند، مقابله کنند.

بازی از دو بخش اصلی تشکیل شده است: بخش استراتژیک که در آن بازیکنان باید منابع را مدیریت کنند، تحقیقات علمی انجام دهند، و پایگاه‌های خود را ارتقاء دهند؛ و بخش تاکتیکی که در آن بازیکنان در میدان نبرد، تیم‌های خود را هدایت می‌کنند تا مأموریت‌های مختلف را انجام دهند. یکی از ویژگی‌های هیجان‌انگیز XCOM: Enemy Within، عمق و پیچیدگی گیم‌پلی آن است. هر تصمیمی که بازیکن در طول بازی می‌گیرد، تأثیرات بلندمدتی بر روند بازی دارد. از انتخاب تجهیزات و توانایی‌های سربازان گرفته تا تصمیم‌گیری در مورد ساخت و توسعه پایگاه‌ها، همه و همه نیازمند تفکر استراتژیک و برنامه‌ریزی دقیق هستند. این امر باعث می‌شود تا بازی همواره چالش‌برانگیز و هیجان‌انگیز باقی بماند.

بازی Boom Beach



بازی Boom Beach، یکی از مهیج‌ترین و اعتیادآورترین بازی‌ های استراتژیک ایفون است که توسط شرکت Supercell، سازنده بازی‌های موفقی چون Clash of Clans و Hay Day، توسعه یافته است. این بازی تجربه‌ای جذاب از نبردهای استراتژیک را در سواحل دورافتاده و جزایر گرمسیری ارائه می‌دهد. در Boom Beach، بازیکنان در نقش فرمانده‌ای قدرتمند ظاهر می‌شوند که باید پایگاه خود را بسازند، نیروهای خود را تربیت کنند و به جنگ با دشمنان بروند. بازیکنان می‌توانند با استفاده از منابعی که جمع‌آوری می‌کنند، پایگاه خود را توسعه دهند و آن را در برابر حملات دشمنان محافظت کنند.

یکی از نکات قوت Boom Beach، گرافیک رنگارنگ و جذاب آن است که باعث می‌شود بازیکنان احساس کنند واقعاً در یک محیط گرمسیری و سرسبز هستند. صداگذاری و موسیقی بازی نیز به گونه‌ای طراحی شده‌اند که حس هیجان و تنش را در طول نبردها افزایش می‌دهند. علاوه بر حالت تک‌نفره، Boom Beach دارای یک حالت چندنفره است که در آن بازیکنان می‌توانند به گروه‌ها یا قبیله‌های دیگر ملحق شوند و با دیگر بازیکنان از سراسر جهان همکاری کنند. این ویژگی اجتماعی به بازیکنان این امکان را می‌دهد که استراتژی‌های خود را با دیگران به اشتراک گذاشته و در چالش‌های گروهی شرکت کنند.

بازی Iron Marines: RTS Offline Game



بازی Iron Marines: RTS Offline Game یکی از بهترین و هیجان‌انگیزترین بازی‌ های استراتژیک برای ایفون است که توسط استودیوی Ironhide Game Studio، خالق سری محبوب Kingdom Rush، توسعه یافته است. این بازی با ترکیب المان‌های استراتژی در زمان واقعی (RTS) و گیم‌پلی تاکتیکی، توانسته تجربه‌ای منحصر به فرد و جذاب را برای علاقه‌مندان به این سبک فراهم کند. بازی دارای مجموعه‌ای گسترده از واحدها، توانایی‌ها و تجهیزات است که بازیکنان می‌توانند از آنها برای ساخت استراتژی‌های مختلف استفاده کنند. هر واحد دارای توانایی‌ها و نقاط قوت خاص خود است و بازیکنان باید با ترکیب مناسب آنها، به بهترین شکل ممکن با چالش‌های مختلف روبرو شوند.

همچنین، این بازی دارای سیستم ارتقاء پیشرفته‌ای است که به بازیکنان امکان می‌دهد تا واحدها و تجهیزات خود را بهبود بخشند و توانایی‌های جدیدی به دست آورند. گرافیک و طراحی بصری Iron Marines نیز بسیار چشم‌نواز و جذاب است. با طراحی‌های دقیق و رنگارنگ، بازی توانسته دنیایی علمی-تخیلی و پرجزئیات را به تصویر بکشد که بازیکنان را به خود جذب می‌کند. همچنین، افکت‌های صوتی و موسیقی بازی به خوبی با فضای آن هماهنگ شده و تجربه‌ای همه‌جانبه و هیجان‌انگیز را برای بازیکنان ایجاد می‌کند. Iron Marines همچنین به صورت آفلاین قابل بازی است.

بازی ROME: Total War



بازی ROME: Total War، یک اثر هنری شاهکار در دنیای بازی‌های ویدیویی است که حالا روی دستگاه‌های ایفون نیز قابل تجربه است. این بازی، که در ابتدا برای کامپیوترهای شخصی منتشر شده بود، به سرعت به یکی از محبوب‌ترین و تحسین‌شده‌ترین بازی‌های استراتژیک تبدیل شد و حالا با انتقالی باشکوه، تجربه‌ای بی‌نظیر از نبردهای حماسی و مدیریت امپراتوری را به کاربران ایفون ارائه می‌دهد. در ROME: Total War، شما به عنوان فرمانده‌ای بزرگ، کنترل یکی از بزرگ‌ترین تمدن‌ها دوران باستان، یعنی روم، را بر عهده می‌گیرید. بازیکنان در این بازی استراتژیک نوبتی به چالش کشیده می‌شوند تا با استفاده از تاکتیک‌های نظامی، دیپلماسی و اقتصادی، امپراتوری خود را گسترش دهند و از میان رقبای قدرتمند به پیروزی برسند.

با انتخاب یکی از سه خانواده‌ی قدرتمند رومی، شما می‌توانید سرنوشت امپراتوری خود را رقم بزنید. هر خانواده ویژگی‌ها و مزیت‌های منحصربه‌فرد خود را دارد و این انتخاب اولیه می‌تواند استراتژی‌های شما را در طول بازی شکل دهد. از مدیریت شهرها و جذب نیروهای جدید گرفته تا مذاکره با دیگر تمدن‌ها و اعلام جنگ، هر تصمیمی که می‌گیرید، می‌تواند تاثیری دائمی بر روند بازی داشته باشد. گرافیک بازی با جزئیات دقیق و زیبایی خیره‌کننده، به خوبی به نمایش گذاشته شده است و تجربه‌ای واقع‌گرایانه از جنگ‌های دوران باستان را فراهم می‌کند. نبردهای تاکتیکی در زمان واقعی، که در آن بازیکنان باید نیروهای خود را در میدان‌های جنگ هدایت کنند، بخش مهمی از بازی را تشکیل می‌دهند و از نقاط قوت اصلی آن به شمار می‌روند.

بازی Citytopia



Citytopia یکی از هیجان‌انگیزترین و بهترین بازی‌ های استراتژیک فرا حماسی برای ایفون است که توسط Atari توسعه یافته است. در Citytopia، بازیکنان وظیفه دارند تا یک شهر بزرگ و پررونق را از صفر بسازند و مدیریت کنند. این شامل طراحی و احداث ساختمان‌های مسکونی، تجاری و صنعتی، ایجاد زیرساخت‌های حمل‌ونقل، و مدیریت منابع مالی و انسانی است. بازیکنان باید با برنامه‌ریزی دقیق و استفاده هوشمندانه از منابع، شهر خود را توسعه دهند و نیازهای شهروندان را برآورده کنند. همچنین، بازی دارای سیستم پیشرفته‌ای برای مدیریت ترافیک و حمل‌ونقل عمومی است که بازیکنان را به چالش می‌کشد تا بهترین راه‌حل‌ها را برای بهبود جریان ترافیک و کاهش ترافیک‌های سنگین پیدا کنند.

بازی Game of Thrones: Conquest



بازی Game of Thrones: Conquest، یک تجربه‌ی جذاب و چالش‌برانگیز در ژانر استراتژیک ایفون است که شما را به دنیای پرتنش و سراسر نیرنگ و توطئه‌ی بازی تاج و تخت می‌برد. این بازی به بازیکنان اجازه می‌دهد تا در نقش یکی از لوردهای قدرتمند وستروس ظاهر شوند و برای بقا و سیادت بر سرزمین‌های مختلف مبارزه کنند. در Game of Thrones: Conquest، شما مسئولیت ساخت و توسعه‌ی قلعه‌ی خود را بر عهده دارید، جایی که می‌توانید ارتش خود را تجهیز و آماده‌ی نبردهای بزرگ کنید. بازیکنان باید با استفاده از مهارت‌های دیپلماتیک و نظامی خود، اتحادهای استراتژیک تشکیل دهند و یا با دیگر بازیکنان به رقابت بپردازند تا قدرت خود را در نقشه‌ی وستروس گسترش دهند.

یکی از جنبه‌های منحصربه‌فرد Game of Thrones: Conquest، سیستم دژهای بزرگ است که به بازیکنان اجازه می‌دهد تا دژهای معروف مانند وینترفل و کاسترلی راک را تصرف کنند و از مزایای استراتژیک آن‌ها بهره‌مند شوند. این امکان، یک لایه‌ی عمیق‌تر از استراتژی را به بازی اضافه می‌کند و باعث می‌شود که بازیکنان برای به دست آوردن برتری بیشتر فکر کنند.

منبع متن: digikala