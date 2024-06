بهترین بازی های ماشینی اندروید؛ هیجان‌انگیزترین‌ها برای عاشقان سرعت

Asphalt 9: Legends، جواهری در تاج بهترین بازی‌ های ماشینی اندروید است که توسط استودیوی بازی‌سازی Gameloft ساخته شده‌ است. این بازی، که تازه‌ترین نسخه در سری محبوب و پرطرفدار Asphalt به شمار می‌رود، با گرافیکی خیره‌کننده، انتخابی وسیع از خودروهای اسپرت و سوپراسپرت، و مکانیک‌های نوآورانه‌ی رانندگی، تجربه‌ای بی‌نظیر از مسابقات اتومبیل‌رانی را به ارمغان می‌آورد. یکی از برجسته‌ترین ویژگی‌های Asphalt 9: Legends، گرافیک بی‌نظیر آن است. با جزئیاتی دقیق و وضوح بالا، هر مسابقه‌ای شبیه به یک تجربه‌ی سینمایی است. نورپردازی پویا و افکت‌های ویژه‌ی حرفه‌ای، هر تصادف و لغزش را به یک صحنه‌ی دیدنی تبدیل می‌کنند.

بهترین بازی های اندروید در سال ۲۰۲۴

بازی Asphalt 9 Legends؛ یکی از بهترین بازی های ماشینی اندروید با گرافیک بالا



Asphalt 9: Legends با داشتن بیش از ۶۰ خودرو از معتبرترین برندهای جهانی مانند Ferrari, Lamborghini و Porsche، به شما اجازه می‌دهد که رویای رانندگی با سریع‌ترین و زیباترین ماشین‌های جهان را تجربه کنید. هر خودرو را می‌توانید با ارتقاءهای مختلف شخصی‌سازی کنید تا عملکرد آن‌ها را به حداکثر برسانید. این بازی تنها یک بازی ماشین‌ سواری نیست؛ بلکه یک جامعه‌ی فعال از رانندگان و علاقه‌مندان به مسابقات است. شما می‌توانید در کلاب‌های مختلف عضو شوید، با دوستان خود مسابقه دهید و در رقابت‌های جهانی شرکت کنید تا مهارت‌های خود را به اثبات برسانید. گیم‌پلی Asphalt 9: Legends نوآورانه و همزمان آشنا است.

بازی CarX Highway Racing؛ یکی از بهترین بازی های ماشینی اندروید افلاین

بازی CarX Highway Racing یکی از بهترین و محبوب‌ترین بازی‌ های ماشینی اندروید آفلاین است که توانسته است توجه بسیاری از علاقه‌مندان به مسابقات ماشین‌سواری را به خود جلب کند. این بازی با ارائه گرافیک خیره‌کننده، فیزیک واقع‌گرایانه و گیم‌پلی هیجان‌انگیز، تجربه‌ای بی‌نظیر و پر از آدرنالین را برای کاربران فراهم می‌کند. یکی از ویژگی‌های برجسته CarX Highway Racing، گرافیک با کیفیت و طراحی دقیق خودروها و محیط‌های بازی است. این بازی با استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته، تصاویر و جلوه‌های بصری بسیار واقع‌گرایانه‌ای را ارائه می‌دهد که حس قرار گرفتن در یک مسابقه واقعی را به شما منتقل می‌کند. از جاده‌های شهری پر ترافیک گرفته تا مسیرهای کوهستانی و بیابانی، هر محیط بازی با جزئیات دقیق و زیبایی طراحی شده است.

گیم‌پلی CarX Highway Racing نیز بسیار متنوع و چالش‌برانگیز است. این بازی دارای حالت‌های مختلفی از جمله مسابقات تک‌نفره، چالش‌های زمانی و مسابقات حذفی است که هر کدام از این حالت‌ها تجربه‌ای متفاوت و هیجان‌انگیز را برای کاربران فراهم می‌کنند. علاوه بر این، بازی دارای سیستم ارتقاء و سفارشی‌سازی خودروها است که به شما امکان می‌دهد با استفاده از قطعات و تجهیزات مختلف، عملکرد و ظاهر خودروهای خود را بهبود بخشید. یکی از نقاط قوت CarX Highway Racing، سیستم کنترل ساده و کاربرپسند آن است.

بازی CSR Racing 2

CSR Racing 2، یکی از پیشگامان بازی‌های مسابقه‌ای درگ (Drag Racing) برای پلتفرم‌های موبایل است که توسط NaturalMotionGames Ltd توسعه یافته است. این بازی، که در دسته‌ی بازی‌های اتومبیل‌رانی آفلاین اندروید قرار می‌گیرد، با ارائه‌ی گرافیکی فوق‌العاده واقع‌گرایانه و تجربه‌ی مسابقه‌ای پرشور، توانسته است جایگاه ویژه‌ای در دل‌های دوست‌داران سرعت باز کند. CSR Racing 2 با استفاده از تکنولوژی‌های نوین گرافیکی، مرزهای واقع‌گرایی در بازی‌های موبایلی را جابجا کرده است. خودروها با جزئیاتی دقیق و باورنکردنی طراحی شده‌اند که هر نگاهی را به خود خیره می‌سازند.

با کتابخانه‌ای از بیش از ۲۰۰ خودروی معتبر جهانی از جمله Ferrari, Porsche, Aston Martin و McLaren، CSR Racing 2 به شما امکان می‌دهد که علاوه بر انتخاب خودروی رویایی‌تان، آن را به دلخواه خود سفارشی‌سازی کنید. از رنگ‌بندی و رینگ‌ها گرفته تا تیونینگ موتور و ارتقاء اجزای داخلی، هر تغییری که اعمال می‌کنید، تأثیر مستقیمی بر عملکرد خودرو در مسابقات خواهد داشت. گیم‌پلی CSR Racing 2 بر پایه‌ی مهارت و زمان‌بندی دقیق است. در هر مسابقه‌ی درگ، شما باید به بهترین شکل ممکن دنده‌ها را عوض کنید و از نیتروژن به‌موقع استفاده کنید تا به خط پایان برسید. این بازی همچنین دارای حالت‌های مختلفی است که شامل مسابقات داستانی، چالش‌های روزانه و رویدادهای خاص با جوایز منحصربه‌فرد می‌شود.

بازی CarX Street؛ یکی از بهترین بازی های ماشینی خیابانی اندروید

بازی CarX Highway Racing یکی از محبوب‌ترین و بهترین بازی‌ های ریسینگ اندروید آفلاین است که توانسته است رضایت بسیاری از علاقه‌مندان به مسابقات ماشین‌سواری را به دست بیاورد. این بازی با ارائه گرافیک خیره‌کننده، فیزیک واقع‌گرایانه و گیم‌پلی هیجان‌انگیز، تجربه‌ای فوق‌العاده و پر از هیجان را برای کاربران فراهم می‌کند. یکی از نقاط قوت CarX Highway Racing، سیستم کنترل ساده و کاربرپسند آن است. کنترل‌های لمسی دقیق و حساس بازی به شما امکان می‌دهند تا به راحتی خودرو خود را هدایت کرده و از موانع عبور کنید. همچنین، بازی دارای گزینه‌های کنترل سفارشی‌سازی است که به شما اجازه می‌دهد کنترل‌های بازی را بر اساس سلیقه و نیازهای خود تنظیم کنید.

این بازی دارای حالت‌های مختلفی از جمله مسابقات تک‌نفره، چالش‌های زمانی و مسابقات حذفی است که هر کدام از این حالت‌ها تجربه‌ای متفاوت و هیجان‌انگیز را برای کاربران فراهم می‌کنند. علاوه بر این، بازی دارای سیستم ارتقاء و سفارشی‌سازی خودروها است که به شما امکان می‌دهد با استفاده از قطعات و تجهیزات مختلف، عملکرد و ظاهر خودروهای خود را بهبود بخشید. یکی دیگر از ویژگی‌های جذاب CarX Highway Racing، گرافیک با کیفیت و طراحی دقیق خودروها و محیط‌های بازی است. این بازی با استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته، تصاویر و جلوه‌های بصری بسیار واقع‌گرایانه‌ای را ارائه می‌دهد که حس قرار گرفتن در یک مسابقه واقعی را به شما منتقل می‌کند. از جاده‌های شهری پر ترافیک گرفته تا مسیرهای کوهستانی و بیابانی، هر محیط بازی با جزئیات دقیق و زیبایی طراحی شده است.

بازی Nitro Nation Drag & Drift

هنگامی که صحبت از مسابقات درگ و دریفت می‌شود، Nitro Nation Drag & Drift به سرعت خود را به عنوان یک اثر برجسته در میان بازی‌های ماشینی اندروید آفلاین مطرح می‌کند. این بازی با ترکیبی از عمق فنی و هیجان مسابقات سرعت، تجربه‌ای فراموش‌نشدنی برای عاشقان سرعت به ارمغان می‌آورد. با گرافیکی که هر دیتیل را با دقت به تصویر می‌کشد، Nitro Nation یک جهان وسیع از مسابقات درگ و دریفت را با جزئیاتی دیدنی به نمایش می‌گذارد. خودروهای مدل بالا با جلوه‌های بصری واقع‌گرایانه و انیمیشن‌های روان، هر حرکت و تغییر دنده را با شکوهی هرچه تمام‌تر به تصویر می‌کشند. در Nitro Nation، شما کنترل کاملی بر روی انتخاب و سفارشی‌سازی خودروی خود دارید. با دسترسی به صدها خودروی مختلف از برندهای معتبر، هر راننده‌ای می‌تواند سلیقه شخصی خود را در انتخاب خودروی رویایی‌اش به نمایش بگذارد.

از تقویت موتور گرفته تا تغییر رنگ و اضافه کردن دکال‌ها، هر تغییری امکان‌پذیر است. مکانیک‌های مسابقه‌ی Nitro Nation به گونه‌ای طراحی شده‌اند که هم برای تازه‌کاران دلپذیر باشند و هم برای حرفه‌ای‌ها چالش‌برانگیز. تایمینگ در تغییر دنده‌ها و استفاده به‌موقع از نیترو، کلید پیروزی در مسابقات درگ است، در حالی که مهارت‌های دریفت نیازمند دقت و کنترلی است که تنها با تمرین به دست می‌آید. Nitro Nation با داشتن حالت‌های متنوعی از رقابت‌های آنلاین، هر روز چالش‌های تازه‌ای را پیش روی شما قرار می‌دهد. از مسابقات هفتگی گرفته تا تورنمنت‌های بزرگ، هر برد شما را به سمت قهرمانی و افتخارات بیشتر سوق می‌دهد.

بازی Top Speed 2

زمانی که نوبت به تجربه‌ای خالص از سرعت و هیجان در دنیای بازی‌های موبایلی می‌رسد، Top Speed 2 نامی است که می‌تواند قلب هر علاقه‌مند به ماشین‌ها را تندتر بزند. این بازی، با ارائه‌ی یک تجربه‌ی مسابقه‌ای آفلاین و بی‌پایان، شما را به چالش می‌کشد تا به سرعت‌هایی برسید که پیش از این فقط در رویاهایتان تصورشان کرده‌اید. Top Speed 2 که جزو یکی از بهترین بازی ماشینی اندروید است، شما را به مکان‌هایی می‌برد که هر کدام با دقت و جزئیات خاص خود، یک پس‌زمینه‌ی منحصر به فرد برای مسابقات شما ایجاد می‌کنند. از خیابان‌های شهری گرفته تا بیابان‌های دورافتاده، هر محیطی داستان خود را دارد و شما را به چالش می‌کشد تا در هر شرایطی بهترین عملکرد را از خود نشان دهید. یکی از جذاب‌ترین ویژگی‌های Top Speed 2، کلکسیون گسترده‌ی خودروهایی است که در اختیار شما قرار می‌گیرد.

با هر سلیقه‌ای که باشید، از خودروهای کلاسیک گرفته تا سوپر اسپرت‌های مدرن، این بازی به شما این امکان را می‌دهد که خودروی مورد نظر خود را انتخاب کنید و با ارتقاء دادن آن‌ها به سطح بعدی برسید. Top Speed 2 با یک سیستم مسابقه‌ی پویا و پیچیده، از شما می‌خواهد که مهارت‌های رانندگی خود را بهبود ببخشید و در هر مسابقه بهتر از قبل عمل کنید. با انواع مختلف مسابقات و تورنمنت‌ها، هر بار باید استراتژی‌های جدیدی را برای پیروزی امتحان کنید. هر مسابقه در Top Speed 2 فقط یک چالش نیست، بلکه یک فرصت برای اثبات توانایی‌های شما به عنوان یک راننده‌ی حرفه‌ای است. با سیستم رقابتی که در هر لحظه شما را به مصاف حریفان واقعی می‌برد، این بازی انگیزه‌ای دائمی برای پیشرفت و تسلط بر مهارت‌های رانندگی ارائه می‌دهد.

بازی Torque Drift



آیا همیشه دوست داشته‌اید که کنترل یک ماشین دریفت حرفه‌ای را در دست بگیرید و آدرنالین را در رگ‌هایتان حس کنید؟ Torque Drift بازی است که رویای شما را به واقعیت تبدیل می‌کند. این بازی که یکی از بهترین بازی های ماشینی اندروید محسوب می‌شود، با مکانیک‌های پیشرفته و گرافیکی خیره‌کننده، فضایی را فراهم می‌آورد که هر طرفدار دریفتی را به وجد می‌آورد. Torque Drift با بهره‌گیری از فیزیک واقع‌گرایانه و گرافیکی که تا به حال کمتر در بازی‌های موبایلی دیده‌ایم، تجربه‌ای بی‌نظیر از دریفت را ارائه می‌دهد. دود لاستیک‌ها، جرقه‌های برخاسته از برخورد فلز به مانع، و انعکاس نور بر روی بدنه‌ی خودروها، همه و همه در این بازی به گونه‌ای طراحی شده‌اند که شما احساس کنید واقعاً در پشت فرمان هستید. Torque Drift بیش از یک بازی معمولی دریفت است؛ این یک سفر هیجان‌انگیز به دنیای رانندگی انحرافی است که در هر لحظه شما را به چالش می‌کشد.

در Torque Drift، شما می‌توانید از میان ده‌ها خودروی مختلف انتخاب کنید و آن‌ها را به سلیقه‌ی خود تنظیم و سفارشی‌سازی کنید. هر قطعه‌ای از خودرو قابل تغییر است: از موتور و گیربکس گرفته تا رنگ بدنه و طرح‌های روی آن. این سطح از سفارشی‌سازی به شما اجازه می‌دهد که یک خودروی منحصر به فرد بسازید که نه تنها خوب به نظر برسد بلکه عملکرد فوق‌العاده‌ای هم داشته باشد. این بازی محبوب با داشتن مسابقات متنوع و چالش‌های هفتگی، هیچگاه اجازه نمی‌دهد که شما احساس خستگی کنید. شرکت در مسابقات آنلاین و رقابت با دیگر بازیکنان از سراسر جهان، یا حتی شرکت در چالش‌های زمان‌دار که هر بار یک تجربه‌ی جدید را به شما ارائه می‌دهند، شما را همواره در حال پیشرفت نگه می‌دارد. Torque Drift تنها یک بازی نیست؛ این یک جامعه است. با امکان به اشتراک‌گذاری امتیازات و دستاوردهای خود، شما می‌توانید با دوستانتان به رقابت بپردازید.

بازی Asphalt Xtreme؛ یکی از بهترین بازی های ماشینی آفرود اندروید

در دنیای بازی‌های ریسینگ اندروید، Asphalt Xtreme یک نام آشنا برای عاشقان سرعت و هیجان است. این بازی، که از سری بازی‌های معتبر Asphalt است، شما را از مسیرهای معمول و آسفالته دور می‌کند و به دل طبیعت وحشی و بی‌پایان می‌برد؛ جایی که قوانین به دست شما نوشته می‌شوند. Asphalt Xtreme با گرافیکی خیره‌کننده و دقت بصری بالا، هر تصویری را به یک شاهکار هنری تبدیل می‌کند. از تپه‌های شنی گرفته تا جنگل‌های سرسبز و کوهستان‌های پوشیده از برف، هر محیطی با جزئیات دقیق و زیبا پیاده‌سازی شده است. صدای موتورهای غران و افکت‌های صوتی محیطی، هیجان مسابقه را دوچندان می‌کنند. این بازی با داشتن مودهای مختلف مسابقه، از جمله مسابقات تک‌نفره، چالش‌های گروهی و رویدادهای ویژه، همواره چیز جدیدی برای ارائه دارد.

از ماشین‌های رالی گرفته تا کامیون‌های غول‌پیکر، Asphalt Xtreme مجموعه‌ای گسترده از وسایل نقلیه را برای تسخیر مسیرهای ناهموار به شما ارائه می‌دهد. هر خودرو قابلیت سفارشی‌سازی دارد و می‌توانید آن‌ها را به سلاح‌های واقعی سرعت در مسیرهای آفرود تبدیل کنید. شما در Asphalt Xtreme تنها نیستید. با پیوستن به جامعه‌ی جهانی بازیکنان، می‌توانید در مسابقات آنلاین شرکت کنید، رکوردهای خود را با دوستان به اشتراک بگذارید و در رقابت‌های جهانی به نبرد پرداخته و مهارت‌های رانندگی خود را به چالش بکشید. Asphalt Xtreme بازی‌ای است که مرزهای رانندگی آفرود را جابجا می‌کند و هر بار تجربه‌ای نو و هیجان‌انگیز را به شما ارائه می‌دهد.

بازی Offroad Legends 2

هنگامی که صحبت از مسابقات ماشین‌سواری می‌شود، Offroad Legends 2 بی‌شک یکی از گرانبهاترین جواهرات دنیای بهترین ماشین بازی اندروید است. Offroad Legends 2 با گرافیکی سه‌بعدی و پویا، ماشین‌ها و محیط‌هایی را به نمایش می‌گذارد که هر چشمی را خیره می‌کند. جزئیات دقیق و تکسچرهای باکیفیت، حس واقعی بودن در مسیرهای آفرود را به بازیکن القا می‌کنند. صداهای موتور و تصادفات، همراه با موسیقی متن هیجان‌انگیز، فضایی را خلق می‌کنند که بازیکنان را بیش از پیش درگیر بازی می‌سازد.

گیم‌پلی Offroad Legends 2 بر پایه فیزیک واقع‌گرایانه‌ای است که هر پرش و تصادفی را به یک تجربه منحصربه‌فرد تبدیل می‌کند. در این بازی، شما از میان انواع وسایل نقلیه آفرود، از جمله مونستر تراک‌ها، بگی‌های شنی و حتی ۴×۴ کلاسیک‌ها انتخاب می‌کنید. هر خودرو قابلیت‌ها و ویژگی‌های منحصربه‌فرد خود را دارد که می‌توانید در مسیرهای مختلف و چالش‌برانگیز به کار بگیرید. بازی شامل بیش از ۶۴ مسیر متنوع است که هر کدام به شما اجازه می‌دهند تا مهارت‌های رانندگی خود را به آزمایش بگذارید.

بازی F1 Mobile Racing

آیا آماده‌اید تا در مسابقات فرمول یک، آدرنالین خود را به جریان بیندازید؟ F1 Mobile Racing شما را به دنیای سرعت و هیجان دعوت می‌کند، جایی که هر ثانیه حکم مرز بین پیروزی و شکست را دارد. این بازی، که به عنوان یکی از بهترین بازی‌ های ماشینی اندروید آفلاین شناخته می‌شود، تجربه‌ای واقع‌گرایانه و بی‌نظیر از مسابقات F1 را برای شما به ارمغان می‌آورد. F1 Mobile Racing با استفاده از گرافیکی خیره‌کننده و جزئیاتی دقیق، هیجان مسابقات فرمول یک را به صفحه نمایشگر شما می‌آورد. مسیرهای معتبر و واقعی همراه با تغییرات آب و هوایی دینامیک، شما را به چالش می‌کشند تا در شرایط مختلف مهارت‌های رانندگی خود را به نمایش بگذارید. هر پیچ و خم، هر صافی و شیب، دقیقاً همانند واقعیت طراحی شده است تا شما را به وجد آورد.

بازی Need for Speed: No Limits

آماده‌اید تا قوانین را بشکنید و به دنیای سرعت بی‌پایان پا بگذارید؟ Need for Speed: No Limits بازی‌ای است که تجربه مسابقات خیابانی را با شور و هیجانی بی‌نظیر به گوشی هوشمند شما می‌آورد. این بازی، با گرافیکی شگفت‌انگیز و گیم‌پلی پرتنش، به شما این امکان را می‌دهد که بدون هیچ محدودیتی به رقابت‌های پرسرعت بپردازید. با ورود به Need for Speed: No Limits، نخستین چیزی که نظر شما را جلب می‌کند، گرافیک خیره‌کننده و جلوه‌های بصری است که هر تعقیب و گریزی را به تجربه‌ای به‌یادماندنی تبدیل می‌کند. برای کسانی که دوست دارند هر بار که دکمه گاز را فشار می‌دهند، حسی فراتر از یک بازی ساده را تجربه کنند، این بازی گزینه‌ای بی‌نظیر است.

بازی Real Racing 3

آیا به دنبال تجربه‌ای ناب و واقع‌گرایانه از مسابقات اتومبیل‌رانی هستید که در عین حال قابلیت بازی بدون نیاز به اینترنت را داشته باشد؟ Real Racing 3 با ارائه یکی از پیشرفته‌ترین موتورهای فیزیک مسابقه‌ای و طیف گسترده‌ای از خودروها و مسیرهای مسابقه‌ای واقعی، پاسخگوی نیاز شماست. Real Racing 3، شما را به سطح جدیدی از واقع‌گرایی در بازی‌های موبایلی خواهد برد. گرافیکی خیره‌کننده، با جزئیات دقیق و تکسچرهای باکیفیت، هر مسابقه را به یک تجربه بصری لذت‌بخش تبدیل می‌کند. در این بازی، شما می‌توانید از میان صدها خودروی افسانه‌ای انتخاب کنید و آن‌ها را با قطعات مختلف سفارشی‌سازی نمایید.

منبع: دیجی کالا مگ

معرفی بهترین بازی‌های آفلاین اندروید ‌و iOS

نوشته بهترین بازی های ماشینی اندروید؛ هیجان‌انگیزترین‌ها برای عاشقان سرعت اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala