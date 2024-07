از رابط کاربری One UI 7 سامسونگ چه انتظاراتی داریم؟

تجربه‌ی نرم افزاری سامسونگ از زمان ورود One UI دستخوش دگرگونی قابل توجهی شده است. زمانی در گذشته این رابط کاربری به عنوان رابط بسیار کند در نظر گرفته می‌شد، اما این رابط حالا به یکی از جذاب‌ترین و روان‌ترین تجربه‌های اندروید در بازار تبدیل شده است. آخرین نسخه، One UI 6.1، مجموعه ای از پیشرفت‌های هیجان انگیز مبتنی بر هوش مصنوعی را معرفی کرد.

در حال حاضر انتظار داریم نسخه‌ی بعدی One UI منتشر شود. در حالی که جزئیات دقیق نسخه‌ی بعدی One UI هنوز مشخص نیست، می‌توانیم قابلیت‌های One UI 7 را که انتظار داریم در این مطلب مطرح کنیم.

شایعه‌های زیادی پیرامون قابلیت‌های One UI 7 به وجود آمده، اما این موارد ما را از رویاپردازی باز نمی‌دارد. با توجه به استفاده‌ی روزافزون از هوش مصنوعی در اکثر رابط‌های تعاملی – به ویژه در One UI 6.1 – احتمالا از جمله قابلیت‌های One UI 7 می‌توان به ویژگی‌های هوش مصنوعی نیز اشاره کرد.

هوش مصنوعی همیشه فعال

در صدر لیست خواسته‌های ما، توانایی اجرای یک مدل هوش مصنوعی مانند گوگل جمینای یا ChatGPT به طور مستقیم روی دستگاه سامسونگ شما است. در حالی که این موضوع امکان دارد به دلیل نیازهای پردازشی به گوشی‌های پرچمدار و تاشوها محدود شود، می‌تواند چندین جنبه از تجربه‌ی پرچمدار سامسونگ را متحول کند.

هوش مصنوعی روی گوشی می‌تواند تجربه‌های منحصر به فرد مانند ویرایش تصویر تولیدی، ترجمه‌ی سریع و پیشنهادهای تایپ هوشمند را به طرز چشمگیری بهبود بخشد. به علاوه، امتیاز دسترسی آفلاین به این ویژگی‌ها و حفظ حریم خصوصی افزایش یافته و این موضوع را می‌توان به فال نیک گرفت.

رصد سلامت باتری

در مرحله‌ی بعد، شایعات مربوط به نظارت بر سلامت باتری را تکرار می‌کنیم. اگر اندروید ۱۵ این ویژگی را معرفی کند، سامسونگ این ویژگی را در رابط کاربری خود باید قرار دهد. با تعهد سامسونگ به چرخه‌های پشتیبانی نرم افزاری طولانی‌تر، درک سلامت باتری برای اطمینان از سالم ماندن و قابل استفاده بودن دستگاه شما در بلندمدت بسیار مهم خواهد بود.

در حالت ایده‌آل، ویژگی رصد سلامت باتری می‌تواند گزارش‌هایی را در مورد تعداد چرخه‌های شارژ که گوشی شما تکمیل کرده، ارائه دهد. از طرف دیگر، حتی نمایش سلامت باتری به عنوان درصدی از ظرفیت اصلی آن (مانند آیفون‌ها) بسیار مفید خواهد بود.

قدرت شخصی‌سای بیشتر

اگر بخواهیم درباره‌ی شخصی‌سازی بیشتر صحبت کنیم، قطع به یقین قابلیت‌های One UI 7 باید متنوع‌تر به نظر برسند. برای مثال تغییر اندازه‌ی پوشه‌های صفحه‌ی اصلی یا تغییر در اندازه‌ی آیکون‌ها به طور پیش‌فرض جزو تغییرات قابل توجه محسوب می‌شوند.

تاریخ انتشار One UI 7 و اسم احتمالی نسخه

سامسونگ یک الگوی به نسبت قابل پیش‌بینی برای به‌روزرسانی‌های اصلی One UI ایجاد کرده است؛ با توجه به این الگو، می‌توان زمان انتشار One UI 7 را نزدیک دانست. بیایید به پنج سال گذشته نگاه کنیم:

رابط One UI 1.0 (اندروید ۹ پای): فوریه ۲۰۱۹

رابط One UI 2.0 (اندروید ۱۰): دسامبر ۲۰۱۹

رابط One UI 3.0 (اندروید ۱۱): دسامبر ۲۰۲۰

رابط One UI 4.0 (اندروید ۱۲): نوامبر ۲۰۲۱

رابط One UI 5.0 (اندروید ۱۳): اکتبر ۲۰۲۲

رابط One UI 6.0 (اندروید ۱۴): اکتبر ۲۰۲۳

همان طور که متوجه شده‌اید، الگوی جالبی برای زمان انتشار وجود دارد. از همین رو، انتظار داریم رابط One UI 7 تقریبا اکتبر ۲۰۲۴، درست پس از انتشار اندروید ۱۵ عرضه شود. احتمالا اسم این نسخه نیز از الگوی متفاوتی پیروی نکرده و با اسم One UI 7.0 مواجه می‌شویم.

آیا نسخه‌ی بتا برای One UI 7 در نظر گرفته می‌شود؟

سامسونگ سابقه‌ی خوبی در ارائه‌ی برنامه‌های بتا برای به روزرسانی‌های One UI دارد و ما انتظار داریم که One UI 7 تفاوتی نداشته باشد. این رویه به کاربران مشتاق اجازه می‌دهد تا ویژگی‌های جدید را به طور پیش‌نمایش تجربه کرده و قبل از عرضه‌ی نهایی نسخه پایدار One UI 7 به دستگاه‌ها بازخورد ارزشمندی را ارائه دهند.

اگر همچنان روال کاری مثل گذشته باشد، نسخه‌ی بتای One UI 7 در ماه آگوست ۲۰۲۴ (شهریور) عرضه خواهد شد. به تبع این نسخه برای گوشی‌های هوشمند پرچمدار سامسونگ به طور انحصاری منتشر می‌شود؛ بنابراین اگر صاحب یکی از گوشی‌های سری S24 سامسونگ هستید، احتمالا قادر به تجربه‌ی این نسخه خواهید بود. البته نسخه‌ی بتا برای گوشی‌های تاشوی فلیپ ۶ و گلکسی زد فولد ۶ نیز به احتمال زیاد خواهد آمد.

برخی از کارشناسان انتظار دارند قابلیت‌های One UI 7 در نسخه‌ی بتا حوالی هفته‌ی آخر ماه جولای و شروع ماه آگوست منتشر می‌شود. در هر صورت، فعلا که این مطلب نوشته می‌شود هنوز زمان دقیق انتشار نسخه‌ی بتا One UI 7 اعلام نشده است.

مهم است که به یاد داشته باشید نرم افزار بتا ذاتا پایداری کمتری نسبت به نسخه‌های رسمی دارد. امکان دارد با ایرادها، اشکال‌ها و مشکلات عملکردی غیرمنتظره مواجه شوید. به همین دلیل، هرگز نصب نسخه‌ی بتا را روی تلفن اصلی توصیه نمی‌کنیم.

قابلیت‌های One UI 7؛ مواردی که صرفا شایعه شده‌اند

در حالی که جزئیات دقیق در مورد One UI 7 کمیاب است، این احتمال وجود دارد که بسیاری از ویژگی‌های جدید هیجان‌انگیز که در اندروید ۱۵ معرفی شده‌اند، به سایر دستگاه‌های سامسونگ نیز راه پیدا کنند. بیایید نگاهی دقیق‌تر به چند مورد از این ویژگی‌های احتمالی بیندازیم.

اشتراک‌گذاری جزئی صفحه نمایش

این ویژگی که در ابتدا در اندروید ۱۴ QPR2 برای دستگاه‌های پیکسل معرفی شد، با اندروید ۱۵ به اکوسیستم گسترده‌تر اندروید راه پیدا می‌کند. قابلیت مذکور به شما امکان می‌دهد به جای کل صفحه‌ی خود، یک پنجره برنامه خاص را به اشتراک بگذارید یا ضبط کنید، حریم خصوصی را افزایش دهید و فعالیت‌های چندوظیفه‌ای را ساده کنید. در حالی که سامسونگ ممکن است این ویژگی را به روش خود پیاده‌سازی کند، ما پیش‌بینی می‌کنیم که عملکرد مشابهی در One UI 7 وارد شود.

تغییر در نوار نوتیفیکیشن‌ها

اندروید ۱۵ همچنین مجموعه‌ای از قابلیت‌ها را تحت عنوان Notification Colldown معرفی کرده است. این قابلیت به طور خودکار صدای نوتیفیکیشن‌های مکرر از یک اپلیکیشن را کم می‌کند تا مخاطب کلافه نشود! احتمالا این ویژگی جزو قابلیت‌های One UI 7 نیز خواهد بود تا مدیریت پیام‌ها راحت‌تر انجام شود.

دکمه‌های چسبی و پرشی

گوگل همین الان چنین قابلیت‌هایی را در اندروید ۱۴ QPR3 بتا ۲ عرضه کرده، اما احتمالا در آینده به اندروید ۱۵ نیز اضافه خواهد شد. کلیدهای چسبنده با فعال نگه داشتن کلیدهای اصلاح کننده (مانند Alt، Ctrl و Shift) حتی پس از انتشار، اجرای میانبرهای صفحه‌ی کلید را برای کاربران آسان‌تر می‌کند. کلیدهای پرشی یا Bounce از فشردن مکرر کلیدهای تصادفی جلوگیری می‌کنند، که برای کاربرانی با سطوح مختلفی از سلامتی ایده‌آل به نظر می‌رسد. انتظار داریم این ویژگی‌های مفید با به‌روزرسانی One UI 7.0 روی گوشی‌ها و تبلت‌های سامسونگ قرار بگیرند.

آیکون‌ها و ویجت‌های گرد

شایعه‌ای از Chunvn8888 پخش شده و او ادعا می‌کند که نسخه‌ی بعدی One UI به شدت از iOS 18 الهام گرفته شده است. یکی از راه‌هایی که این رابط تعاملی از سیستم ‌عامل اپل تقلید می‌کند این است که آیکون‌های آن گردتر و طراحی سه‌بعدی‌تر شده است. ویجت‌های صفحه قفل نیز می‌توانند دارای طراحی گرد باشند. این کاربر چند اسکرین شات از طراحی مجدد را ارائه کرده است:

این منبع اطلاعاتی، همچنین تصویری را به اشتراک گذاشت که در آن کاربر می‌تواند نماد و سبک ویجت را انتخاب کند، که آن را با iOS 18 مقایسه می‌کند. جالب اینجاست که به نظر می‌رسد سامسونگ نیز ظاهر نماد باتری را به شکل قرص تغییر داده است.

قابلیت Quick Action

آیفون اپل دارای قابلیتی به نام اقدام سریع یا Quick Action است که منویی از اقداماتی را که می‌توانید با یک برنامه انجام دهید را نمایش می‌دهد. اعتقاد بر این است که سامسونگ ویژگی مشابهی را به صفحه‌ی قفل خود اضافه خواهد کرد.

صفحه‌های پنل اعلانیه‌ها

Chunvn8888 ادعا می‌کند که پنل اعلان سامسونگ، منوی کشویی جداگانه‌ای را برای اعلان‌ها و تنظیمات سریع دریافت می‌کند. این تغییر می‌تواند شامل اعلان‌ها در سمت چپ و تنظیمات سریع در سمت راست باشد. گفته می‌شود که این مدل طراحی تقریبا مشابه پوسته‌های MIUI/HyperOS شیائومی کار می‌کند که برای جابجایی بین دو صفحه، باید انگشت خود را به صورت جانبی بکشید.

رابط کاربری جدید دوربین

Chunvn8888 همچنین ادعا می‌کند که رابط کاربری برنامه‌ی دوربین تغییر خواهد کرد. تنظیمات سریع دوربین در بالای صفحه ممکن است به همراه حالت‌های دوربین به پایین منتقل شوند. علاوه بر این، گفته شده میانبری اضافه خواهد شد که چندین تنظیمات سریع دوربین را گسترش می‌دهد. این کاربر اضافه می‌کند که رابط کاربری برای تجربه‌ی یک دست دوستانه‌تر بهینه‌سازی شده است.

حالت جزیره‌ای پویا و کلون‌های فعالیت‌های زنده

شایعه‌ی دیگری که از Chunvn8888 منتشر شده حاکی از آن است که سامسونگ نسخه اختصاصی خود از جزیره‌ی پویای اپل را ساخته است که در رابط کاربری One UI 7 عرضه خواهد شد. این منبع اطلاعاتی همچنین ادعا می‌کند که سامسونگ از ویژگی Live Activities اپل کپی کرده است.

رابط One UI 7 با چه دستگاه‌هایی سازگار است؟

سامسونگ یکی از سخاوتمندانه‌ترین سیاست‌های پشتیبانی نرم‌افزاری در دنیای اندروید را به رخ می‌کشد. بنابراین جای تعجب نیست که لیست دستگاه‌هایی که انتظار می‌رود به‌روزرسانی One UI 7 را دریافت کنند بسیار طولانی است.

تقریبا همه دستگاه‌های گلکسی که با اندروید ۱۳ یا جدیدتر راه‌اندازی شده‌اند، واجد شرایط هستند. علاوه بر این مورد، گوشی‌های پرچمدار و منتخب میان‌رده‌ای که در سال ۲۰۲۱ یا پس از آن عرضه می‌شوند و تحت وعده به‌روزرسانی چهار نسل سامسونگ قرار می‌گیرند، نیز باید گنجانده شوند.

در حالی که سامسونگ لیستی رسمی از دستگاه‌های پشتیبانی شده را به محض انتشار رسمی One UI 7 منتشر می‌کند، می‌توانیم از الگوهای تاریخی استنباط کنیم و بگوییم که دستگاه‌های زیر، شانس دریافت One UI را خواهند داشت:

همه گوشی‌های گلکسی اس از سری S21 تا سری S24 (از جمله نسخه‌های FE)

همه دستگاه‌های تاشو Galaxy Z از جمله Fold 3، Flip 3 و همه مدل‌های جدیدتر

تبلت‌های اخیر گلکسی، از جمله همه مدل‌های زیر مجموعه Tab S8 و S9

جدیدترین گوشی‌های سری گلکسی A (A15، A25، A35 و A55) در کنار نسل‌های قبلی خود (A54، A34، A53 و A33)

مدل‌های بین المللی از سری گلکسی F و M

در حالی که ما منتظر خبر رسمی سامسونگ هستیم، انتظارات برای قابلیت‌های One UI 7 روز به روز در حال افزایش است. البته ارتقاهای بالقوه‌ی هوش مصنوعی و ادغام ویژگی‌های جدید اندروید ۱۵، این به‌روزرسانی را هیجان‌انگیز کرده است. چنین مسئله‌ای را با خط‌ مشی پشتیبانی یکه‌تازِ سامسونگ همراه کنید. انتشار One UI 7 دلیل خوبی به نظر می‌رسد تا به فکر ارتقای گوشی خود یا خرید گوشی سامسونگ باشید.

منبع: androidauthority

