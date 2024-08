بهترین موزیک‌پلیرهای آیفون که هر عاشق موسیقی باید بشناسد

اپلیکیشن VOX، به عنوان یکی از بهترین موزیک‌پلیرهای آیفون، با طراحی زیبا و امکانات بی‌نظیر، توانسته است توجه و رضایت کاربران بسیاری را جلب کند. VOX با رابط کاربری ساده و در عین حال جذاب، تجربه‌ای متفاوت و لذت‌بخش از پخش موسیقی را به شما ارائه می‌دهد. این اپلیکیشن با پشتیبانی از فرمت‌های صوتی مختلف از جمله FLAC، MP3، ALAC و بسیاری دیگر، تضمین می‌کند که شما بتوانید هر نوع فایل صوتی را با کیفیت بالا گوش دهید. علاوه بر این، VOX با استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته، صدایی شفاف و دقیق را به گوش شما می‌رساند که شما را در دنیای موسیقی غرق می‌کند. یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد VOX، قابلیت همگام‌سازی با سرویس‌های آنلاین موسیقی مانند Spotify و SoundCloud است. این امکان به شما اجازه می‌دهد تا به راحتی به کتابخانه موسیقی خود دسترسی داشته باشید و از مجموعه‌ای بی‌پایان از آهنگ‌ها لذت ببرید.

۱. اپلیکیشن VOX؛ یکی از بهترین موزیک‌پلیرهای آیفون با ظاهری جذاب

همچنین، VOX با قابلیت‌های پیشرفته‌ای مانند اکولایزر ۳۲ باندی و تنظیمات دقیق صدا، به شما اجازه می‌دهد تا تجربه شنیداری خود را به صورت کامل شخصی‌سازی کنید و به بهترین کیفیت صدا دست یابید. طراحی مینیمالیستی و شیک VOX، یکی دیگر از نقاط قوت این اپلیکیشن است. با استفاده از این موزیک‌پلیر، نه تنها از کیفیت بالای صدا لذت خواهید برد، بلکه از زیبایی و سادگی رابط کاربری آن نیز بهره‌مند خواهید شد. اپلیکیشن VOX به طور کلی رایگان است و شما می‌توانید آن را به راحتی از اپ استور دانلود کنید. با این حال، برای دسترسی به برخی از ویژگی‌های پیشرفته‌تر، مانند فضای ابری نامحدود، نیاز به تهیه اشتراک ماهیانه خواهید داشت. یکی از قابلیت‌های جذاب VOX این است که شما می‌توانید این موزیک‌پلیر را بر روی اپل واچ خود نیز نصب کنید. این ویژگی به شما اجازه می‌دهد تا به راحتی موسیقی‌های مورد علاقه خود را از طریق ساعت هوشمندتان پخش کنید.

۲. اپلیکیشن Flacbox؛ یکی از بهترین موزیک‌پلیرهای آیفون با اکولایزر حرفه‌ای

اگر به دنبال یک موزیک‌پلیر حرفه‌ای و همه‌جانبه برای آیفون خود هستید، اپلیکیشن Flacbox گزینه‌ای بی‌نظیر و جذاب است که نمی‌توانید از دست بدهید. این اپلیکیشن با پشتیبانی از انواع فرمت‌های صوتی از جمله FLAC، MP3، AAC و بسیاری دیگر، به شما این امکان را می‌دهد تا هر نوع موسیقی را با بالاترین کیفیت ممکن پخش کنید. یکی از ویژگی‌های برجسته Flacbox، اکولایزر حرفه‌ای آن است. با این اکولایزر، شما می‌توانید تنظیمات صوتی را به دلخواه خود تغییر دهید و بهترین تجربه شنیداری را داشته باشید. این قابلیت به شما اجازه می‌دهد تا تمامی جزئیات موسیقی را با وضوح و دقتی بی‌نظیر بشنوید و لذت ببرید. فرقی نمی‌کند که به موسیقی کلاسیک علاقه دارید یا به آهنگ‌های پاپ؛ Flacbox با اکولایزر حرفه‌ای خود تمامی نیازهای شما را برآورده می‌کند. Flacbox همچنین از یک رابط کاربری ساده و جذاب بهره می‌برد که کار با آن را بسیار لذت‌بخش می‌کند.

طراحی مینیمالیستی و در عین حال شیک این اپلیکیشن، تجربه کاربری شما را به سطحی جدید می‌برد. تمامی امکانات و تنظیمات به راحتی در دسترس شما قرار دارند و می‌توانید به سرعت به موسیقی‌های مورد علاقه خود دسترسی پیدا کنید. یکی دیگر از ویژگی‌های مهم Flacbox، امکان پخش موسیقی از منابع مختلف است. شما می‌توانید موسیقی‌های خود را از سرویس‌های ابری مانند Google Drive، Dropbox، OneDrive و حتی NAS پخش کنید. این ویژگی به شما این امکان را می‌دهد که بدون نیاز به ذخیره‌سازی محلی، به تمامی موسیقی‌های خود دسترسی داشته باشید و از آن‌ها لذت ببرید. در نهایت، Flacbox با پشتیبانی از AirPlay و CarPlay، تجربه‌ای بی‌نظیر از پخش موسیقی را در تمامی دستگاه‌های اپل شما فراهم می‌کند. شما می‌توانید موسیقی‌های خود را به راحتی از طریق اسپیکرهای بی‌سیم یا سیستم‌های صوتی خودرو پخش کنید و از کیفیت صدای بی‌نظیر آن لذت ببرید. این برنامه به صورت رایگان در اپ استور موجود است، اما برای دسترسی به قابلیت‌های پیشرفته‌تر، می‌توانید اشتراک ماهیانه را از طریق پرداخت درون برنامه‌ای تهیه کنید.

۳. اپلیکیشن jetAudio؛ یکی از بهترین موزیک‌پلیرهای آیفون با حالت‌های خاص اکولایزر

اگر به دنبال یک موزیک‌پلیر با امکانات حرفه‌ای، با کیفیت بالا و با اصالت برای آیفون هستید، اپلیکیشن jetAudio می‌تواند انتخاب ایده‌آلی برای شما باشد. این اپلیکیشن با ویژگی‌های منحصر به فرد خود، تجربه‌ای بی‌نظیر از گوش دادن به موسیقی را برای شما فراهم می‌کند. یکی از برجسته‌ترین ویژگی‌های jetAudio، حالت‌های خاص اکولایزر آن است. این اپلیکیشن با ارائه بیش از ۲۰ حالت مختلف اکولایزر، به شما امکان می‌دهد تا صدای موسیقی را به دلخواه خود تنظیم کنید. از تنظیمات کلاسیک و جاز گرفته تا حالت‌های باس بوست و تریبل بوست، jetAudio به شما اجازه می‌دهد تا هر نوع موسیقی را با بهترین کیفیت ممکن بشنوید. علاوه بر اکولایزرهای حرفه‌ای، jetAudio از فرمت‌های مختلف صوتی مانند MP3، WAV، FLAC، و بسیاری دیگر پشتیبانی می‌کند. این ویژگی به شما امکان می‌دهد تا بدون نگرانی از ناسازگاری فرمت‌ها، به مجموعه موسیقی خود گوش دهید.

همچنین، این اپلیکیشن از قابلیت پخش موسیقی از طریق شبکه‌های محلی (Wi-Fi) و سرویس‌های ابری مانند Dropbox و Google Drive نیز پشتیبانی می‌کند. طراحی کاربری jetAudio نیز بسیار زیبا و کاربرپسند است. با یک رابط کاربری ساده و در عین حال جذاب، شما به راحتی می‌توانید به تمام ویژگی‌ها و تنظیمات دسترسی پیدا کنید. همچنین، این اپلیکیشن از قابلیت‌های پیشرفته‌ای مانند تایمر خواب، کنترل سرعت پخش و پشتیبانی از ویجت‌های مختلف نیز برخوردار است. شما می‌توانید این اپلیکیشن را به رایگان از اپ استور دانلود و نصب کنید. اما برای تجربه‌ای بدون تبلیغات و دسترسی به امکانات پیشرفته، نیاز به تهیه اشتراک ماهیانه دارید. با خرید اشتراک، علاوه بر حذف تبلیغات، ۲۰ حالت اکولایزر و تم‌های جدید و متنوع نیز به برنامه اضافه می‌شود. در نهایت، jetAudio با امکانات گسترده و کیفیت بالای خود، یکی از بهترین انتخاب‌ها برای کاربران آیفون است که به دنبال یک موزیک‌پلیر حرفه‌ای و کامل هستند.

۴. اپلیکیشن CS؛ یکی از بهترین موزیک‌پلیرهای آیفون با قابلیت‌های شخصی‌سازی جذاب

اپلیکیشن CS یکی از برترین موزیک‌پلیرهای موجود برای آیفون است که با قابلیت‌های شخصی‌سازی بی‌نظیر خود، تجربه‌ای متفاوت و لذت‌بخش از گوش دادن به موسیقی را برای کاربران فراهم می‌کند. این برنامه با پشتیبانی از انواع فرمت‌های صوتی از جمله FLAC، MP3، AAC و بسیاری دیگر، به شما این امکان را می‌دهد تا بدون نگرانی از نوع فایل، از موسیقی مورد علاقه‌تان لذت ببرید. یکی از ویژگی‌های کاربرپسند اپلیکیشن CS، اکولایزر حرفه‌ای آن است که به کاربران اجازه می‌دهد تا تنظیمات صوتی را به دلخواه خود تغییر داده و بهترین کیفیت صدا را تجربه کنند. با بیش از ۲۰ حالت اکولایزر و امکان ایجاد تنظیمات سفارشی، شما می‌توانید صدا را دقیقاً به همان شکلی که دوست دارید، تنظیم کنید. طراحی مینیمالیستی و شیک این اپلیکیشن، استفاده از آن را بسیار ساده و دلپذیر می‌کند.

رابط کاربری کاربرپسند و روان آن، به شما این امکان را می‌دهد تا به سرعت به تمامی امکانات دسترسی پیدا کنید و از تجربه‌ای بی‌نقص و لذت‌بخش بهره‌مند شوید. علاوه بر این، CS از پخش موسیقی از سرویس‌های ابری مانند Google Drive، Dropbox و OneDrive و همچنین NAS پشتیبانی می‌کند، بنابراین می‌توانید به راحتی به تمامی موسیقی‌های خود دسترسی داشته باشید. اگر به دنبال تجربه‌ای بدون تبلیغات هستید، می‌توانید اشتراک ماهیانه این اپلیکیشن را تهیه کنید. با خرید اشتراک، نه تنها از تبلیغات مزاحم خلاص می‌شوید، بلکه به تم‌های جدید و مختلف و امکانات پیشرفته‌تری نیز دسترسی خواهید داشت. CS همچنین از AirPlay و CarPlay پشتیبانی می‌کند، که این امکان را به شما می‌دهد تا موسیقی‌های خود را به راحتی در تمامی دستگاه‌های اپل خود پخش کنید و از تجربه‌ای یکپارچه و بی‌نقص لذت ببرید.

۵. اپلیکیشن MPX؛ یکی از بهترین موزیک‌پلیرهای آیفون با ظاهر مینیمال

اپلیکیشن MPX یکی از برترین موزیک‌پلیرهای آیفون است که تجربه‌ای فوق‌العاده از گوش دادن به موسیقی را برای کاربران به ارمغان می‌آورد. این برنامه با پشتیبانی از انواع فرمت‌های صوتی از جمله FLAC، MP3، AAC و WAV، به شما این امکان را می‌دهد که بدون نگرانی از نوع فایل، از تمامی آهنگ‌های محبوب خود بهره‌مند شوید. یکی از نقاط قوت برجسته MPX، طراحی مینیمالیستی و ساده آن است که استفاده از اپلیکیشن را برای کاربران بسیار راحت می‌کند. رابط کاربری این برنامه با تمرکز بر سادگی و کارایی طراحی شده است و به شما اجازه می‌دهد به سرعت به تمامی امکانات دسترسی پیدا کنید. این طراحی مینیمال، علاوه بر اینکه ظاهری شیک و مدرن به اپلیکیشن می‌بخشد، تجربه کاربری را نیز بهبود می‌دهد. MPX همچنین با ارائه یک اکولایزر حرفه‌ای، به کاربران این امکان را می‌دهد که تنظیمات صوتی را به دلخواه خود تغییر دهند و بهترین کیفیت صدا را تجربه کنند.

با چندین حالت اکولایزر و قابلیت تنظیمات سفارشی، شما می‌توانید صدای موسیقی را به شکلی که دوست دارید تنظیم کنید و از تجربه‌ای شخصی‌سازی شده لذت ببرید. این اپلیکیشن همچنین از پخش موسیقی از سرویس‌های ابری نظیر Google Drive، Dropbox، و OneDrive پشتیبانی می‌کند، که این امکان را به شما می‌دهد تا به راحتی به تمامی موسیقی‌های خود دسترسی داشته باشید. علاوه بر این، MPX از قابلیت‌های پیشرفته‌ای نظیر AirPlay و CarPlay نیز پشتیبانی می‌کند، که این امکان را به شما می‌دهد تا موسیقی‌های خود را به راحتی در تمامی دستگاه‌های اپل خود پخش کنید و از تجربه‌ای یکپارچه و بی‌نقص بهره‌مند شوید. برای کسانی که به دنبال تجربه‌ای بدون تبلیغات هستند، MPX امکان خرید اشتراک ماهیانه را فراهم کرده است. با خرید این اشتراک، نه تنها از تبلیغات مزاحم خلاص می‌شوید، بلکه به امکانات پیشرفته‌تری نظیر تم‌های متنوع و جدید دسترسی خواهید داشت.

۶. اپلیکیشن Jams On Toast؛ یکی از بهترین موزیک‌پلیرهای آیفون با قابلیت حدس موزیک بعدی

اپلیکیشن Jams On Toast یکی از نوآورانه‌ترین و پیشرفته‌ترین موزیک‌پلیرهای آیفون است که تجربه‌ای بی‌نظیر از گوش دادن به موسیقی را برای کاربران فراهم می‌کند. این اپلیکیشن با ترکیبی از طراحی مینیمال و قابلیت‌های پیشرفته، به کاربران این امکان را می‌دهد که به راحتی و با کیفیت بالا به موسیقی‌های مورد علاقه خود گوش دهند. یکی از ویژگی‌های برجسته Jams On Toast، قابلیت حدس موزیک بعدی است که با استفاده از الگوریتم‌های هوش مصنوعی پیشرفته، موسیقی‌هایی که ممکن است به سلیقه شما نزدیک باشند را پیشنهاد می‌دهد. در واقع این اپلیکیشن به مرور زمان سلیقه موسیقیایی شما را می‌آموزد و بر اساس آن، موسیقی‌هایی که ممکن است به آن‌ها علاقه داشته باشید را پیشنهاد می‌دهد. تصور کنید که اپلیکیشن به مرور زمان به قدری هوشمند می‌شود که دقیقا می‌داند شما در هر لحظه به چه نوع موسیقی نیاز دارید.

رابط کاربری Jams On Toast با تمرکز بر سادگی و کارایی طراحی شده است. این طراحی مینیمال و شیک، نه تنها ظاهری مدرن به اپلیکیشن می‌بخشد، بلکه استفاده از آن را نیز بسیار آسان می‌کند. با چند لمس ساده، شما می‌توانید به تمامی امکانات و قابلیت‌های اپلیکیشن دسترسی پیدا کنید. علاوه بر این، Jams On Toast به شما این امکان را می‌دهد که به راحتی پلی‌لیست‌های سفارشی ایجاد کنید و موسیقی‌های مورد علاقه خود را به ترتیب دلخواه پخش کنید. Jams On Toast همچنین از پخش موسیقی از سرویس‌های ابری نظیر Google Drive، Dropbox و OneDrive پشتیبانی می‌کند، که این امکان را به شما می‌دهد تا به راحتی به تمامی موسیقی‌های خود دسترسی داشته باشید. علاوه بر این، این اپلیکیشن از قابلیت‌های پیشرفته‌ای نظیر AirPlay و CarPlay نیز پشتیبانی می‌کند، که این امکان را به شما می‌دهد تا موسیقی‌های خود را به راحتی در تمامی دستگاه‌های اپل خود پخش کنید.

۷. اپلیکیشن foobar2000؛ یکی از بهترین موزیک‌پلیرهای آیفون با پشتیبانی از فرمت‌های خاص

اپلیکیشن foobar2000 یکی از برجسته‌ترین و پیشرفته‌ترین موزیک‌پلیرهای آیفون است که با پشتیبانی از طیف گسترده‌ای از فرمت‌های صوتی خاص، تجربه‌ای بی‌نظیر از گوش دادن به موسیقی را برای کاربران به همراه می‌آورد. این اپلیکیشن با تمرکز بر کیفیت صدا و انعطاف‌پذیری بالا، به یکی از محبوب‌ترین انتخاب‌ها برای علاقه‌مندان به موسیقی و حرفه‌ای‌های صنعت صدا تبدیل شده است. یکی از ویژگی‌های بارز foobar2000، پشتیبانی از فرمت‌های صوتی خاص و کمتر شناخته شده‌ای نظیر FLAC، ALAC، WAV، AIFF، و حتی DSD است. این ویژگی به کاربران این امکان را می‌دهد که به راحتی به موسیقی‌های با کیفیت بالا و بدون افت کیفیت گوش دهند. همچنین، foobar2000 از قابلیت پخش فایل‌های صوتی فشرده نشده و با کیفیت استودیو نیز پشتیبانی می‌کند، که این امر آن را به یک ابزار ایده‌آل برای حرفه‌ای‌ها و علاقه‌مندان به موسیقی با کیفیت بالا تبدیل کرده است.

رابط کاربری foobar2000 با تمرکز بر کارایی و انعطاف‌پذیری طراحی شده است. این اپلیکیشن با ارائه گزینه‌های گسترده‌ای برای تنظیمات و سفارشی‌سازی، به کاربران این امکان را می‌دهد که تجربه گوش دادن به موسیقی را بر اساس سلیقه و نیازهای خود تنظیم کنند. از جمله این امکانات می‌توان به اکولایزر حرفه‌ای، تنظیمات پیشرفته پخش و مدیریت کتابخانه موسیقی اشاره کرد. کاربران می‌توانند به راحتی پلی‌لیست‌های مختلف ایجاد کنند، کتابخانه موسیقی خود را مدیریت کنند و به سرعت به موسیقی‌های مورد علاقه خود دسترسی پیدا کنند. یکی دیگر از ویژگی‌های جذاب foobar2000، پشتیبانی از پلاگین‌های مختلف است که به کاربران این امکان را می‌دهد که قابلیت‌های اپلیکیشن را بر اساس نیازهای خود گسترش دهند. این پلاگین‌ها می‌توانند شامل ابزارهای مختلفی برای بهبود کیفیت صدا، مدیریت کتابخانه موسیقی و حتی امکاناتی برای پخش اینترنتی باشند. به این ترتیب، کاربران می‌توانند تجربه‌ای کاملاً شخصی‌سازی شده و منحصربه‌فرد از گوش دادن به موسیقی داشته باشند.

۸. اپلیکیشن New Monaural؛ یکی از بهترین موزیک‌پلیرهای آیفون با قابلیت نرخ هماهنگی LR

اپلیکیشن New Monaural یکی از بهترین موزیک‌پلیرهای آیفون است که با ویژگی‌های منحصر به فرد خود، تجربه‌ای متفاوت و حرفه‌ای از گوش دادن به موسیقی را برای کاربران فراهم می‌کند. یکی از برجسته‌ترین ویژگی‌های این اپلیکیشن، قابلیت نرخ هماهنگی LR (Left-Right) است که تجربه شنیداری کاربران را به سطح جدیدی ارتقا می‌دهد. قابلیت نرخ هماهنگی LR در New Monaural به کاربران این امکان را می‌دهد که تعادل بین کانال‌های چپ و راست صدا را به صورت دقیق تنظیم کنند. این ویژگی به ویژه برای افرادی که مشکلات شنوایی در یک گوش دارند یا به هر دلیلی نیاز به تنظیم دقیق‌تر صدا دارند، بسیار مفید است. با استفاده از این قابلیت، کاربران می‌توانند تجربه شنیداری خود را بهینه‌سازی کنند و از موسیقی با کیفیت و وضوح بالا لذت ببرند.

رابط کاربری New Monaural با طراحی مینیمالیستی و کاربرپسند خود، تجربه‌ای ساده و در عین حال حرفه‌ای را ارائه می‌دهد. این اپلیکیشن با ارائه گزینه‌های متعدد برای سفارشی‌سازی، به کاربران این امکان را می‌دهد که تجربه گوش دادن به موسیقی را بر اساس سلیقه و نیازهای خود تنظیم کنند. از جمله این امکانات می‌توان به اکولایزرهای پیشرفته، تنظیمات پخش و مدیریت کتابخانه موسیقی اشاره کرد. کاربران می‌توانند به راحتی پلی‌لیست‌های مختلف ایجاد کنند و به سرعت به موسیقی‌های مورد علاقه خود دسترسی پیدا کنند. New Monaural همچنین از پخش فایل‌های صوتی با کیفیت بالا پشتیبانی می‌کند. علاوه بر این، این اپلیکیشن از قابلیت پخش بدون وقفه (gapless playback) نیز پشتیبانی می‌کند، که تجربه‌ای یکپارچه و بی‌وقفه از گوش دادن به موسیقی را فراهم می‌کند.

نحوه اضافه کردن آهنگ‌های دانلود شده به موزیک پلیر در آیفون

برای افزودن آهنگ‌های دانلود شده به موزیک پلیر مد نظر خود در آیفون، مراحل زیر را به دقت دنبال کنید:

دانلود آهنگ: آهنگ‌های مورد نظر خود را از طریق دانلود منیجر‌های مختلف نظیر QWE، Documents و موارد دیگر دانلود کنید و در فایل‌های آیفون ذخیره کنید. انتقال به موزیک پلیر: اپلیکیشن دانلود منجر خود را باز کنید و به محل ذخیره آهنگ‌ها بروید.

آهنگ مورد نظر را انتخاب کرده و روی آن نگه دارید.

گزینه “Share” را انتخاب کنید.

از لیست باز شده، موزیک پلیر مد نظر خود را انتخاب کنید تا آهنگ به آن منتقل شود.

این مراحل به شما کمک می‌کنند تا آهنگ‌های دانلود شده را به راحتی به موزیک پلیر دلخواه خود اضافه کنید و از گوش دادن به موسیقی لذت ببرید.

