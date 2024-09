بهترین بازی اکشن آیفون؛ برترین‌ها برای عاشقان آدرنالین

Call of Duty: Mobile به عنوان یکی از بهترین بازی‌ های اکشن آیفون، توانسته است با گرافیک بی‌نظیر، گیم‌پلی هیجان‌انگیز و تجربه‌ای بی‌نظیر، جایگاه ویژه‌ای در دل کاربران باز کند. این بازی، که توسط Activision منتشر شده، تمامی عناصر محبوب سری بازی‌های Call of Duty را به دنیای موبایل آورده و یک تجربه بی‌نظیر و همه‌جانبه را برای علاقه‌مندان به بازی‌های اکشن به همراه می‌آورد. یکی از ویژگی‌های هیجان‌انگیز Call of Duty: Mobile، گرافیک فوق‌العاده آن است که با استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته، جزئیات بسیار دقیقی را به نمایش می‌گذارد. از محیط‌های جنگی واقع‌گرایانه گرفته تا طراحی دقیق شخصیت‌ها و سلاح‌ها، همه چیز در این بازی به گونه‌ای طراحی شده است که شما را به دنیای واقعی جنگ‌های مدرن می‌برد. این سطح از دقت و جزئیات، به کاربران حس بازی کردن شبیه به کنسول‌های بازی را می‌دهد که فوق‌العاده جذاب است. همچنین این امکان وجود دارد که شما این بازی را به صورت داستانی نیز پیش ببرید که شما را در ماموریت‌های هیجان‌انگیزی قرار می‌دهد.

معرفی بهترین بازی های کم حجم آیفون؛ سرگرم‌کننده و جذاب با حجم پایین

اپ Call of Duty: Mobile؛ یکی از محبوب‌ترین و بهترین بازی‌ های اکشن آیفون

گیم‌پلی Call of Duty: Mobile نیز یکی از نقاط قوت اصلی آن است. این بازی با ارائه مدهای مختلف بازی، از جمله Battle Royale، Team Deathmatch و Domination، تنوع بسیاری را در اختیار بازیکنان قرار می‌دهد. هر مد بازی، با چالش‌ها و استراتژی‌های منحصربه‌فرد خود، ساعت‌ها سرگرمی و هیجان را برای شما به ارمغان می‌آورد. علاوه بر این، سیستم کنترل بازی به گونه‌ای طراحی شده است که تجربه‌ای روان و لذت‌بخش را حتی بر روی صفحه‌نمایش کوچک آیفون ارائه دهد. Call of Duty: Mobile همچنین با ارائه رویدادهای فصلی و به‌روزرسانی‌های منظم، همیشه تازه و جذاب باقی می‌ماند. این رویدادها و به‌روزرسانی‌ها، محتواهای جدیدی از جمله نقشه‌ها، سلاح‌ها و شخصیت‌ها را به بازی اضافه می‌کنند و باعث می‌شوند که هر بار که بازی را باز می‌کنید، با تجربه‌ای جدید و نوآورانه مواجه شوید. این تعهد به به‌روزرسانی و ارائه محتوای جدید، یکی از دلایل اصلی محبوبیت مداوم این بازی در میان کاربران آیفون است.

اپ PUBG Mobile؛ بهترین بازی اکشن آیفون با گرافیک بالا

در دنیای بازی‌ های موبایلی، PUBG Mobile به عنوان یک پدیده بی‌نظیر و انقلابی شناخته می‌شود که توانسته است با ترکیبی از گرافیک خیره‌کننده، گیم‌پلی استراتژیک و تجربه‌ای همه‌جانبه، قلب میلیون‌ها کاربر آیفون را تسخیر کند. این بازی، که توسط Tencent Games توسعه یافته است، نه تنها استانداردهای جدیدی را در صنعت بازی‌های موبایل تعیین کرده، بلکه توانسته است تجربه‌ای نزدیک به کنسول‌های بازی را برای کاربران به نمایش بگذارد. یکی از بارزترین ویژگی‌های PUBG Mobile، گرافیک فوق‌العاده آن است. با استفاده از موتور Unreal Engine 4، این بازی توانسته است محیط‌های بازی بسیار واقع‌گرایانه و جزئیات بصری بی‌نظیری را به نمایش بگذارد. از مناظر طبیعی زیبا و شهرهای متروکه گرفته تا جزئیات دقیق سلاح‌ها و وسایل نقلیه، همه چیز در PUBG Mobile به گونه‌ای طراحی شده است که شما را به دنیای واقعی نبردهای رویارویی می‌برد. دقت و جزئیات در این بازی حرف اول را می‌زند؛ به طوری که شما در حین بازی کردن حس می‌کنید که با یک کنسول بازی حرفه‌ای در حال انجام این بازی هستید.

PUBG Mobile که یکی از بهترین بازی های اکشن برای آیفون محسوب می‌شود، با ارائه یک گیم‌پلی استراتژیک و چالش‌برانگیز توانسته است تجربه‌ای منحصر به فرد و هیجان‌انگیز را در اختیار کاربرانش قرار دهد. در این بازی، شما به همراه ۹۹ بازیکن دیگر به یک جزیره بزرگ فرستاده می‌شوید و تنها هدف شما زنده ماندن است. با جستجو در محیط بازی و جمع‌آوری سلاح‌ها، تجهیزات و منابع، باید استراتژی‌های مختلفی را برای مقابله با دشمنان و بقا به کار ببرید. هر بازی یک تجربه جدید و متفاوت است که تصمیم‌گیری‌های سریع و هوشمندانه شما کاربران را می‌طلبد. یکی از نقاط قوت PUBG Mobile، امکان بازی به صورت تیمی و تعامل اجتماعی با دیگر بازیکنان است. با تشکیل تیم‌های چهار نفره، شما می‌توانید با دوستان خود به صورت هماهنگ و استراتژیک بازی کنید. همچنین PUBG Mobile با ارائه به‌روزرسانی‌های منظم و محتواهای جدید، همیشه تازه و جذاب باقی می‌ماند. این بازی نه تنها در iOS، بلکه می‌توان آن را جزو بهترین بازی های اکشن اندروید نیز دانست.

اپ War Machines؛ بهترین بازی اکشن تانکی آیفون

اگر از علاقه مندان به بازی‌های اکشن آن هم از نوع تانکی هستید، War Machines را به عنوان بهترین بازی اکشن تانکی برای آیفون به شما معرفی می‌کنیم. War Machines با ارائه جنگ‌های سه دقیقه‌ای، شما را به دنیایی پر از هیجان و سرعت می‌برد. در این نبردها، سرعت عمل و دقت شما تعیین‌کننده نتیجه خواهد بود. هرچه سریع‌تر و دقیق‌تر عمل کنید، شانس بیشتری برای کسب امتیازات بالا و پیروزی در مسابقات خواهید داشت. این بازی دارای دو حالت مختلف است: حالت تیمی و حالت آزاد. هر کدام از این حالت‌ها دارای قوانین و استراتژی‌های خاص خود هستند که تجربه‌ای متفاوت و چالش‌برانگیز را در اختیار شما قرار می‌دهند. خوشبختانه گرافیک این بازی کاملاً طبیعی و فوق‌العاده بالاست. با طراحی دقیق و جزئیات بی‌نظیر تانک‌ها و محیط‌های بازی، شما به دنیایی واقع‌گرایانه و جذاب وارد می‌شوید. هر تانک با دقت و جزئیات بالا طراحی شده و محیط‌های مختلف بازی، از بیابان‌ها و جنگل‌ها گرفته تا شهرهای متروکه، حس و حال بودن در صحنه را برای شما تداعی خواهند کرد.

War Machines که می‌توان آن را جزو ۵۰ بازی جنگی و نظامی برتر تاریخ نیز قرار داد، به شما امکان دسترسی به انواع مختلف تانک‌های شگفت‌انگیز را می‌دهد. هر تانک دارای ویژگی‌ها و قابلیت‌های منحصر به فردی است که می‌توانید آن‌ها را با توجه به سبک بازی خود انتخاب کنید. علاوه بر این، شما می‌توانید تانک‌ها و اسلحه‌های خود را سفارشی‌سازی و ارتقا دهید. این قابلیت به شما اجازه می‌دهد تا تجهیزات خود را بهبود بخشیده و قدرت بیشتری در میدان نبرد داشته باشید. War Machines همچنین دارای ده‌ها مکان مختلف برای نبرد است که هر کدام از این مکان‌ها دارای چالش‌ها و استراتژی‌های خاص خود هستند. علاوه بر این، صداگذاری فوق حرفه‌ای و موسیقی متن هیجانی War Machines، شما را به دنیای واقعی جنگ‌های تانکی می‌برد و موسیقی متن هیجانی، احساسات شما را در طول بازی به اوج می‌رساند. خوشبختانه امکان بازی به صورت آنلاین و آفلاین نیز وجود دارد و شما می‌توانید به صورت تکی یا تیمی در نبردها شرکت کنید و از تجربه بازی با دوستان خود لذت ببرید.

اپ Hitman: Sniper؛ بهترین بازی اکشن آیفون در سبک تیراندازی

در دنیای بازی‌های موبایلی، Hitman: Sniper به عنوان یکی از محبوب‌ترین و بهترین بازی‌ های اکشن افلاین تیراندازی برای آیفون شناخته می‌شود. این بازی که در سال ۲۰۱۵ توسط استودیوی مشهور اسکوئر انیکس منتشر شد، شما را در نقش تک تیراندازی به نام اجنت ۴۷ قرار می‌دهد و هیجان واقعی را در طول بازی بارها و بارها به شما القا می‌کند. در Hitman: Sniper، شما باید از طریق دوربین تفنگ تک تیراندازی خود، اهداف مختلفی را که در نقاط مختلف نقشه قرار دارند، شناسایی و از بین ببرید. گرافیک بسیار زیبا و با کیفیت بالا، صداگذاری حرفه‌ای و گیم‌پلی چالش‌برانگیز از ویژگی‌های برجسته این بازی هستند. دقت و حوصله در شناسایی اهداف و انتخاب زمان مناسب برای شلیک، کلید موفقیت شما در این بازی خواهد بود. هر شلیک باید با دقت و استراتژی انجام شود تا اهداف بدون اطلاع از حضور شما، حذف شوند. کنترل‌های Hitman: Sniper بسیار ساده و شهودی طراحی شده‌اند. شما می‌توانید با انگشت خود دوربین را جابجا کرده و روی اهداف زوم کنید. با لمس صفحه، شلیک انجام می‌شود.

بهترین بازی های اندروید در سال ۲۰۲۴

اما باید مراقب باشید؛ اگر زودتر از موقع شلیک کنید، هدف ممکن است متوجه حضور شما شده و فرار کند. بنابراین، انتخاب زمان مناسب برای شلیک اهمیت زیادی دارد. یکی از نکات جالب توجه Hitman: Sniper، امکان خریداری و ارتقاء سلاح‌های مختلف است. هر چه سلاح شما ارتقاء بیشتری داشته باشد، دقت و قدرت تخریب آن نیز بیشتر خواهد بود. برای ارتقاء سلاح‌ها، باید از پول بازی استفاده کنید که با پیشرفت در بازی و حذف اهداف بدست می‌آید. این قابلیت به شما اجازه می‌دهد تا تجهیزات خود را بهبود بخشیده و با قدرت بیشتری به مأموریت‌ها بپردازید. Hitman: Sniper دارای حالت چندنفره نیز است که به شما امکان می‌دهد به صورت آنلاین با دیگر بازیکنان رقابت کنید. در این حالت، شما و حریفانتان همزمان در یک نقشه قرار گرفته و باید سریع‌تر از بقیه اهداف مشخص شده را حذف کنید. علاوه بر حالت چندنفره، Hitman: Sniper دارای حالت داستانی گسترده‌ای نیز است. در این حالت، شما مأموریت‌های متنوعی را در محیط‌ها و مکان‌های گوناگون انجام می‌دهید. بدون شک می‌توان Hitman: Sniper را جزو بهترین بازی های آیفون دانست.

اپ Shadowgun Legends؛ بهترین بازی اکشن آیفون با گرافیکی در سطح بازی‌های کنسولی

اگر دوست دارید که با نسل جدید بازی‌ها اکشن آشنا شوید و هیجانی بی‌نظیر را تجربه کنید، Shadowgun Legends یکی از برترین گزینه‌ها برای کاربران آیفون محسوب می‌شود. گرافیک این بازی اولین نکته قابل توجه‌ای است که کاربران از کیفیتش به وجد می‌آیند. طراحی مراحل، داستان و گیم‌پلی این بازی نیز بسیار قوی و حرفه‌ای است، به طوری که شما را به دنیایی آینده‌نگر و علمی-تخیلی می‌برد. داستان Shadowgun Legends در دنیایی اتفاق می‌افتد که بشریت پس از قرن‌ها جنگ و نابودی، بالاخره به صلح و آرامش دست یافته است. اما ناگهان یک نیروی بیگانه و مرموز به نام “شبح” ظاهر می‌شود و دوباره جهان را به آشوب می‌کشاند. شما به عنوان یکی از اعضای گروه موسوم به شبح‌کش‌ها، وارد عمل می‌شوید تا با این نیروی شرور مبارزه کرده و صلح و آرامش را به جهان بازگردانید. در Shadowgun Legends، مجموعه‌ای گسترده از سلاح‌ها و تجهیزات متنوع در اختیار شما قرار دارد که می‌توانید آن‌ها را ارتقا دهید. همچنین امکان ساخت و تغییر ظاهر شخصیت بازیکن نیز وجود دارد، که این امر باعث می‌شود تجربه بازی را به شکلی کاملاً شخصی‌سازی شده تجربه کنید.

سیستم مبارزات و حرکات اکشن بازی بسیار روان و لذت‌بخش طراحی شده است. علاوه بر تیراندازی‌های پر اکشن، عناصری مانند پرش، غلت زدن و استتار نیز به گیم‌پلی عمق بیشتری بخشیده‌اند. یکی از ویژگی‌های برجسته Shadowgun Legends، حضور گسترده آن در زمینه بازی چندنفره است. شما می‌توانید به صورت تیمی و گروهی با دوستانتان مأموریت‌ها و مراحل بازی را طی کنید. شرکت در مسابقات PvP و تشکیل تیم با دوستانتان، تجربه‌ای بسیار هیجان‌انگیز و رقابتی را برای شما فراهم می‌کند. البته بازی تک‌نفره نیز بسیار جذاب و لذت‌بخش طراحی شده است. خوشبختانه Shadowgun Legends دارای جنبه‌های رقابتی قوی‌ای نیز است. بازیکنان می‌توانند در رده‌بندی‌های ماهانه و فصلی شرکت کنند و برای کسب رتبه‌های بالاتر با دیگر بازیکنان رقابت نمایند. همچنین این بازی دارای رویدادها و مسابقات موقتی است که به صورت مرتب برگزار می‌شوند. شرکت در این رویدادها باعث کسب پاداش‌های ارزشمندی برای بازیکنان خواهد شد و تجربه بازی را هیجان‌انگیزتر می‌کند. اگرچه این اپ جزو بهترین بازی‌های ۲۰۲۰ آیفون نیست، اما مطمئن باشید که از انتخاب آن پشیمان نخواهید شد.

بهترین بازی های مرد عنکبوتی برای اندروید و iOS

اپ Modern Strike Online؛ بهترین بازی اکشن آیفون از نوع ضد تروریستی

اگر از علاقه‌مندان به بازی‌های ضد تروریستی هستید، Modern Strike Online به عنوان یکی از بهترین گزینه‌ها برای شما معرفی می‌شود. این بازی اکشن، تجربه‌ای بی‌نظیر و هیجان‌انگیز از نبردهای مسلحانه آنلاین را در اختیار شما می‌گذارد. Modern Strike Online به گونه‌ای طراحی شده که در تمامی گوشی‌ها و تبلت‌ها، حتی دستگاه‌های قدیمی‌تر با سخت‌افزار ضعیف‌تر نیز به خوبی اجرا می‌شود. Modern Strike Online شامل سه حالت مختلف بازی است که شما می‌توانید از میان آن‌ها یکی را به دلخواه انتخاب کرده و وارد نبردهای نفس‌گیر شوید. یکی از ویژگی‌های برجسته این بازی، امکان ایجاد بازی با قوانینی است که خودتان تعیین می‌کنید. این امکان به شما اجازه می‌دهد تا با دوستانتان در محیطی که خودتان ساخته‌اید، به رقابت بپردازید. همچنین، بازی دارای ۷ نقشه مختلف با تاکتیک‌های خاص برای مبارزه است که هر کدام چالشی جدید و هیجان‌انگیز را به همراه دارند. در Modern Strike Online، شما به مجموعه‌ای گسترده از ۲۵ نوع سلاح مختلف دسترسی دارید که شامل طپانچه‌ها، تفنگ‌ها، تیربارهای نیمه‌اتوماتیک، تفنگ‌های شکاری و نارنجک‌ها می‌شود.

این تنوع سلاح‌ها به شما اجازه می‌دهد تا استراتژی‌های مختلفی را در نبردها به کار ببرید. همچنین، امکان استفاده از انواع و اقسام پوشش‌های زرهی و تغییر رنگ اسلحه و تمام قطعات آن از لوله گرفته تا خشاب و دوربین نیز وجود دارد. این ویژگی‌ها به شما کمک می‌کنند تا تجربه بازی را به شکلی کاملاً شخصی‌سازی شده تجربه کنید. یکی از نکات مثبت Modern Strike Online، به‌روزرسانی منظم و مداوم آن است. توسعه‌دهندگان این بازی به‌طور مرتب محتوای جدید مانند مراحل، سلاح‌ها، نقشه‌ها و ویژگی‌های جدید را به بازی اضافه می‌کنند تا تجربه کاربران را تازه نگه دارند. این به‌روزرسانی‌ها باعث می‌شوند که همیشه چالش‌ها و امکانات جدیدی در بازی در انتظار شما باشند. همچنین، شما می‌توانید در رقابت‌های آنلاین شرکت کرده و با تیراندازی به سمت سر حریفان خود، مقام اول را به دست آورید.

اپ Code of War؛ بهترین بازی اکشن آیفون با گرافیک سه‌بعدی

اگر به دنبال یک بازی اکشن با گرافیک سه‌بعدی خیره‌کننده و تجربه مبارزه آنلاین هستید، Code of War گزینه‌ای بی‌نظیر برای شما است. در Code of War، شما می‌توانید با کاربران دیگری از سراسر جهان به مبارزه بپردازید و از تجربه یک بازی اکشن تفنگی لذت ببرید. یکی از ویژگی‌های خوب Code of War، تنوع گسترده سلاح‌ها و تجهیزات جنگی است. شما می‌توانید از میان ده‌ها سلاح مختلف، از تفنگ‌های کوچک تا سلاح‌های بزرگ و قدرتمند، انتخاب کنید و آماده یک جنگ تمام عیار شوید. Code of War شامل بیش از ده‌ها ماموریت مختلف است که هر کدام شما را به نقاط مختلف دنیا می‌برد. در این ماموریت‌ها، شما باید به دشمنان خود پاتک بزنید و در مواقع ضروری موضع دفاعی بگیرید. هدف کلی در این بازی، پشت سر گذاشتن ماموریت‌ها به بهترین شکل ممکن است. یکی دیگر از ویژگی‌های مهم Code of War، کنترلرهای بسیار قوی و قابل تنظیم آن است. این کنترلرها به شما اجازه می‌دهند تا تجربه بازی را به شکلی کاملاً شخصی‌سازی شده تجربه کنید.

اپ Modern Combat 5؛ یکی از بهترین بازی های اکشن آیفون

اگر به دنبال یک بازی اکشن با داستانی هیجان‌انگیز هستید، Modern Combat 5: mobile FPS تجربه‌ی بصری فوق‌العاده‌ای به شما می‌دهد. داستان این بازی حول حملات تروریستی به ایالات متحده آمریکا می‌چرخد، جایی که رهبر این گروه تروریستی یکی از سربازان سابق آمریکا است. شما در نقش یک سرباز آمریکایی وظیفه دارید با این تهدیدات مقابله کنید و امنیت کشور را بازگردانید. Modern Combat 5 با ارائه انواع سلاح‌های نیمه‌اتوماتیک، دستی، شاتگان و نارنجک‌ها، تجربه یک نبرد واقعی را برای شما به همراه دارد. علاوه بر این، شما می‌توانید وسایل نقلیه مختلف را هدایت کنید و حتی کنترل هواپیماهای بدون سرنشین را بر عهده بگیرید. یکی از ویژگی‌های هیجان‌انگیز Modern Combat 5، امکان تجربه جنگ چند نفره و گروهی است. شما می‌توانید گروه اختصاصی خود را تشکیل دهید و دوستانتان را از سراسر دنیا به این گروه دعوت کنید.

در این حالت، مهارت‌ها و توانایی‌های فردی و گروهی خود را در مقابل طیف گسترده‌ای از بازیکنان سراسر دنیا به نمایش بگذارید. این تجربه چند نفره، بازی را به یک تجربه اجتماعی و تعاملی تبدیل می‌کند که شما را ساعت‌ها سرگرم خواهد کرد. علاوه بر حالت چند نفره، Modern Combat 5 امکان بازی به صورت تک نفره را نیز فراهم کرده است. در این حالت، شما در میان طیف عظیمی از دشمنان قرار می‌گیرید و باید با استفاده از سلاح‌ها و توانایی‌های خود همه آن‌ها را شکست دهید. در Modern Combat 5 همچنین شما می‌توانید سربازان خود را از میان چند دسته مختلف انتخاب کنید. یکی دیگر از ویژگی‌های جذاب Modern Combat 5، امکان چت صوتی در حین بازی است که شما می‌توانید با بازیکنان دیگر و یا دوستانتان در حین بازی صحبت کنید.

منبع: دیجی کالا مگ

بهترین بازی های فکری اندروید و iOS؛ ۴۰ بازی معمایی و چالش‌برانگیز

نوشته بهترین بازی اکشن آیفون؛ برترین‌ها برای عاشقان آدرنالین اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala