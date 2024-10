بهترین اپلیکیشن‌های to do list؛ برنامه‌ریزی سریع و آسان

اگر به موضوعات آموزشی و توسعه فردی علاقه‌مند هستید، خواندن نوشته‌های بهترین اپلیکیشن‌های بدنسازی، یادگیری زبان با هوش مصنوعی و اپلیکیشن‌های آموزش آشپزی خالی از لطف نیست. در واقع اپلیکیشن‌های to do list می‌توانند به عنوان یک دستیار شخصی عمل کرده و با ایجاد نظم ذهنی،‌ کاهش استرس و افزایش تمرکز انجام فعالیت‌های روزانه را برای شما لذت‌بخش‌تر کنند. برای این منظور،‌ اپلیکیشن‌های بسیار متنوعی طراحی شده‌اند که باید با توجه به نیاز‌های خاص خود‌تان آن‌ها را امتحان کنید تا بتوانید بهترین اپلیکیشن های to do list را پیدا کنید. برای مثال برخی از این اپلیکیشن‌ها طراحی ساده و مینیمال دارند، در حالی که برخی دیگر با امکانات پیشرفته‌تری مانند زمان‌بندی، همکاری تیمی، امکان یادداشت‌برداری و تحلیل فعالیت همراه شده‌اند.

در ادامه این نوشته، به بهترین اپلیکیشن‌های to do list اشاره می‌شود که می‌توانید با توجه به فعالیت مورد نظر خود و همچنین علایق خود آن‌ها را انتخاب کنید و دیگر نگران به خاطر سپردن امور نباشید.

بهترین اپلیکیشن‌های تقویت حافظه؛ برترین‌ها برای داشتن ذهنی قوی‌تر

بهترین اپلیکیشن های to do list؛ Microsoft To Do

یکی از بهترین اپلیکیشن‌ها برای انجام امور روزانه و مدیریت آن‌ها برنامه Microsoft To Do است. این اپلیکیشن رایگان است و با طراحی ساده و کاربر پسند خود، شما را در مدیرت امور روزانه‌تان یاری می‌دهد.

این برنامه با حساب کاربری مایکروسافت همگام می‌شود و می‌توانید لیست طراحی شده و اطلاعات خود را از طریق این حساب به دیگر دستگاه‌ها مانند لپ‌تاپ و گوشی منتقل کنید. از طریق این اپلیکیشن می‌توانید به تهیه لیست‌های مختلف برای انجام امور، اولویت‌بندی و تنظیم یادآور‌ها بپردازید. از مزایای مهم دیگر این اپلیکیشن همگام شدن با سایرمحصولات مایکروسافت برای مثال one note و calendar است. همچنین در این برنامه قابلیت تقسیم کار‌های بزرگ به مراحل کوچک‌تر وجود دارد تا انجام امور برای شما تهسیل شود.

استفاده از این اپلیکیشن بسیار ساده است و بعد از ثبت‌نام و یا ورود به حساب کاربری، امکان ایجاد لیست برای شما فراهم می‌شود واز قسمت Myday می‌توانید برای هر روز برنامه بریزید و یادآور مشخص کنید. هر تغییری که ایجاد کنید به صورت خودکار با سایر دستگاه‌های متصل همگام‌سازی می‌شود. البته از جمله محدودیت‌های جزئی این برنامه می‌توان به عدم امکان همکاری تیمی و برخی امکانات پیشرفته اشاره کرد.

بهترین اپلیکیشن های to do list؛ Google Keep

یکی دیگر از اپلیکیشن‌های معروف برای یادداشت برداری، دسته‌بندی و مدیریت کار‌های روزانه را ممکن می‌کند، Google Keep است. این اپلیکیشن هم به صورت رایگان عرضه شده است و از طریق حساب کاربری گوگل با تمام دستگاه‌های کاربران همگام‌سازی می‌شود.

این برنامه رابط کاربری ساده‌ای را ارائه می‌دهد و می‌توانید به راحتی یادداشت ایجاد کنید و یادآور تنظیم کنید. همچنین امکان افزودن چک لیست و یادداشت‌های عکس‌دار و صوتی هم در این برنامه وجود دارد تا بتوانید به روش‌های مختلف وقایع را ثبت کنید.برچسب‌ها و رنگ‌های مختلف موجود در برنامه دسته بندی کار‌ها را تسهیل می‌کند تا سریع‌تر بتوانید به اطلاعاتتان دست پیدا کنید.

یکی از جالب‌ترین ویژگی‌های این برنامه یادداشت‌های مکانی است، یعنی شما می‌توانید مکان و یا فروشگاهی را در برنامه وارد کنید تا در صورت رفتن به آن‌جا لیست خاص و یا لیست خرید‌تان را یادآوری کند. افزون بر این، می‌توانید یادداشت‌های طولانی خود را به گوگل داک منتقل کنید تا پردازش آن‌ها راحت‌تر باشد.

کار کردن با این برنامه هم بسیار راحت است. پس از نصب اپلیکیشن و ورود به حساب گوگل، می‌توانید به‌راحتی شروع به ایجاد یادداشت‌های متنی، چک‌لیست‌ها و تصاویر کنید. برای یادآوری کارها یا مکان‌ها، می‌توانید از ویژگی تنظیم یادآور استفاده کنید.همچنین به منظور بهینه کردن لیست‌ها از تگ و یا رنگ‌های مختلف استفاده کنید. شاید تنها محدودیت این برنامه این باشد که بیشتر برای یادداشت‌های سریع و وظایف ساده طراحی شده و برای پروژه‌های بزرگ و پیچیده گزینه مناسبی نیست.

بهترین اپلیکیشن های to do list؛ TickTick

TickTick هم یکی دیگر از گزینه‌های انتخابی به عنوان بهترین اپلیکیشن‌های to do list است. این برنامه با ایجاد طراحی زیبا و امکانات جامع خود برای سازمان‌دهی دقیق کار‌ها پیشنهاد می‌شود. این برنامه به دو صورت رایگان و پریمیوم عرضه شده است که نسخه پریمیوم آن امکانات بیشتری ارائه می‌دهد. با این حال نسخه رایگان آن هم برای مدیریت وظایف شخصی و روز‌مره کافی است. در این برنامه می‌توانید کار‌های خود را اولویت‌بندی و زمان‌بندی کنید و با تنظیم یادآور و اعلان از انجام امور مختلف غافل نشوید.

یکی از امکانات جالب این برنامه ردیابی عادت‌هاست. این ویژگی به شما اجازه می‌دهد تا عادات روزانه خود را پیگیری کنید و با ایجاد روتین‌های منظم، بهره‌وری خود را افزایش دهید. در نسخه پولی کاربران می‌توانند وظایف را با دیگران به اشتراک بگذارند و به‌صورت تیمی بر روی پروژه‌ها کار کنند. همچنین استفاده از برخی تم‌های خاص تنها در نسخه پولی امکان‌پذیر است.

برای استفاده از این اپلیکیشن،‌ بعد از نصب و ایجاد حساب کاربری، شروع به ایجاد لیست‌های مختلف کنید. رابط کاربری ساده آن به شما این امکان را می‌دهد که به‌سرعت وظایف را اضافه کرده و برای هر کدام زمان سررسید، یادآور، و اولویت‌بندی مشخص کنید. یکی از بزرگ‌ترین محدودیت‌های این برنامه محدودیت تعداد لیست‌ها در نسخه رایگان است که برای افرادی که قصد افزودن لیست‌های مختلف و طولانی دارند، پیشنهاد نمی‌شود.

بهترین اپلیکیشن های to do list؛ Any do

یکی دیگر از اپلیکیشن‌های نام‌آشنا برای مدیریت و برنامه‌ریزی کار‌ها Any do است. این برنامه هم در دو نسخه رایگان و پریمیوم تنظیم سده است که با توجه به امکانات متنوع نسخه رایگان آن کار کاربران عادی را راه بیندازد. اما اگر قصد استفاده از تمام امکانات برنامه مانند تم‌های سفارشی، یادآورهای پیشرفته و همکاری تیمی را دارید،‌ نسخه پولی پیشنهاد می‌شود.

در این برنامه یک تقویم داخلی وجود دارد که کمک می‌کند وظایف خود را به صورت دقیق در تقویم روزانه و هفتگی وارد کنید. همچنین لیست‌های تهیه شده در Any do با تمام دستگاه‌های شما به صورت خودکار همگام‌سازی می‌شود. ویجت صفحه نمایش به شما امکان می‌دهد که لیست وظایف و برنامه‌های خود را مستقیما روی صفحه نمایش گوشی مشاهد کنید و به سرعت به آن‌ها دسترسی پیدا کنید.

امکان افزودن وظایف با استفاده از صدا هم به شما کمک می‌کند به‌سرعت از کار‌ها بدون تایپ کردن لیست تهیه کنید. در این برنامه هم یادآور مکانی وجود دارد. پس از نصب اپلیکیشن، می‌توانید از طریق رابط کاربری ساده و کاربرپسند، لیست‌های جدیدی برای خود ایجاد کنید و با استفاده از تقویم داخلی، برنامه‌های خود را بهتر مدیریت کنید. این اپلیکیشن هم برای کار‌های پیچیده پیشنهاد نمی‌شود.

بهترین اپلیکیشن های to do list؛ Trello

Trello یکی از محبوب‌ترین اپلیکیشن‌ها برای مدیریت کار‌ها و تهیه لیست است. از مهم‌ترین مزیت‌های این برنامه امکان مدیریت تیمی و پروژه‌های گرهی است که به صورت رایگان در دسترس قرار دارد، اگرچه در نسخه پریمیوم امکانات بیشتری ارائه می‌شود. اساس این برنامه روش مدیریت کانبان است و با وجود برد‌های مختلف به راحتی می‌توانید پروژهای ایجاد کنید و لیست کار‌ها را به آن بیفزایید.

در هر لیست می‌توانید کارت‌های وظایف،‌ یادداشت و فایل اضافه کنید و آن را در ستون‌های لیست وظایف، در حال انجام و تکمیل شده قرار دهید. می‌توانیداین کارت‌ها را با دیگر اعضای تیم به اشتراک بگذارید و وظایف را به افراد مختلف اختصاص دهید. Trello با دیگر اپلیکیشن‌ها مانند گوگل درایو و دراپ باکس می‌تواند همگام شود. قابلیت افزودن افزونه‌های مختلف مانند تقویم، نظرسنجی و گزارش‌دهی هم وجود دارد که در نسخه پریمیوم گسترده‌تر هستند.

Habitica

اگر قصد تغییر عادت و یا افزودن یک عادت جدید را دارید، می‌توانید از برنامه جالب و فانتزی Habitica استفاده کنید. این برنامه به گونه‌ای طراحی شده است که با انجام کار‌های روزمره و ایجاد عادات مثبت و روتین،‌ شخصیت خود را در بازی تقویت می‌کنید، ماموریت‌ها را کامل می‌کنید و پاداش دریافت می‌کنید.

اگرچه تمام امکانات در نسخه پولی ارائه می‌شود،‌ اما نسخه رایگان هم قابلیت‌های خوبی را به نمایش می‌گذارد. در این برنامه در راستای هدف‌تان ماموریت‌هایی ایجاد می‌شود و با انجام آن‌ها سطح‌تان بالا‌تر می‌رود و در صورت انجام ندادن آن‌ها نمره منفی دریافت می‌کنید. یکی از منحصر به فرد‌ترین قابلیت‌های این برنامه اشتراک ماموریت‌ها با دوستان‌تان است که می‌توانید به صورت شریکی آن را انجام دهید و دشمنانتان را شکست دهید. همچنین می‌توانید لیست‌های کاری و اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت ایجاد کنید و بر اساس انجام وظایف امتیاز بگیرید.

پس از ثبت‌نام و ایجاد شخصیت، شما می‌توانید لیست کارها و عادات روزانه خود را تنظیم کنید. به مرور زمان، با تقویت شخصیت خود از طریق انجام وظایف و اهداف، سطح خود را بالا می‌برید و دستاوردهای جدیدی کسب می‌کنید. این برنامه برای ایجاد انگیزه و تبدیل وظایف روزمره به یک بازی و چالش طراحی شده است که باعث می‌شود انجام کار‌ها برایتان لذت بخش‌تر شود و از روتین‌های تکراری و کسل کننده خارج شوید. این برنامه برای انجام عادات روزانه طراحی شده است و برای پروژه‌های پیچیده و یا کسانی که حوصله بازی ندارند،‌ مناسب نیست.

Notion

اگر به دنبال یک اپلیکیشن قدرتمند و همه فن حریف برای انجام کار‌ها و همچنین پروژه‌های پیچیده می‌گردید،‌ Notion یکی از بهترین پیشنهادات است. اکثر قابلیت‌های Notion در نسخه رایگان آن وجود دارد، ولی برخی امکانات مانند فضای ذخیره‌سازی نامحدود و همکاری پیشرفته در نسخه پریمیوم دیده می‌شود. این برنامه رابط کاربری ساده و مینیمالی دارد و در عین حال قابلیت‌های پیشرفته‌ای ارائه می‌دهد که توجه کاربران زیادی را به خود جلب کرده است.

دراین برنامه شما می‌توانید انواع مختلفی از محتوا مانند متن، لیست، جدول و تصاویر اضافه کنید و آن را در یک فضای کاری سازمان‌دهی کنید. بلوک‌های مختلفی مانند متن، لیست، جداول و غیره می‌توانند برای کمک به این سازماندهی اضافه شوند. از مهم‌ترین قابلیت‌های این برنام امکان همکاری تیمی است که به سادگی می‌توانید با دیگر افراد به صورت هم‌زمان روی یک پروژه کار کنید.

این برنامه با گوگل درایو و بسیاری دیگر از سرویس‌های مرسوم هم‌گام می‌شود و از طریق دستگاه‌های مختلف می‌توانید به آن دسترسی پیدا کنید. امکان دارد برای کاربران جدید در ابتدا یادگیری و استفاده از امکانات این برنامه پیچیده باشد، اما با صرف زمان کمی شما هم به یکی از علاقه‌مندان این برنامه تبدیل خواهید شد.

Asana

یکی دیگر از ایپلیکشن‌های کاربردی برای مدیریت پروژه‌ها،‌ انجام وظایف و کار‌های روزمره،‌ Asana است. این برنامه به شما امکان می‌دهد تا کارها و پروژه‌های مختلف را پیگیری کنید، وظایف را به اعضای تیم اختصاص دهید و تمام مراحل پروژه را در یک محیط ساده دنبال کنید. این برنامه هم در دو نسخه رایگان و پریمیوم عرضه است که نسخه پریمیوم آن برای انجام پروژه‌های بزرگ و شرکت‌ها پیشنهاد می‌شود.

استفاده از تقویم و زمان‌بندی کار‌ها از دیگر مزایای این اپلیکیشن است و لیست کار‌ها به دو صورت ردیفی و یا در یک خط زمانی (نمای کانبان) قابل نمایش است. این برنامه با دیگر برنامه‌ها مانند گوگل درایو و دراپ باکس همگام می‌شود و به صورت تیمی می‌توانید پروژه‌ها را توسط این برنامه انجام دهید. گزارش‌دهی امور هم قابلیت پیگیری پروژ‌ها و درصد پیشرفت کار را نشان می‌دهد.

Remember The Milk

یکی از قدیمی‌ترین و ساده‌ترین ابزار‌های مدیریت وظایف و برنامه‌ریزی Remember The Milk است. این اپلیکیشن با طراحی لیست‌های کار به صورت ساده و کارآمد امکان مدیریت کار‌های روزمره، پروژه‌ها و یا اهداف بلند مدت را ممکن می‌کند. در این برنامه امکان تعیین تاریخ‌های مختلف برای هر کار و دریافت یادآوری‌ها از طریق ایمیل، پیامک، یا نوتیفیکیشن‌های اپلیکیشن وجود دارد و با دسته‌بندی کاری‌های خود از طریق برچسب‌ها می‌توانید راحت‌تر به آن‌ها دسترسی پیدا کنید.

با استفاده از جستجو‌ی هوشمند و فیلتر کردن وظایف بر اساس تاریخ، برچسب‌ها و اولویت سازماندهی بهتری بر کار‌ها خواهید داشت. همچنین امکان کار تیمی و تخصیص وظایف به اعضا تیم در این برنامه وجود دارد. بعد از نصب و ثبت نام به صفحه اصلی برنامه وارد خواهید شد که با زدن روی گزینه اضافه کردن وظیفه می‌توانید کار‌های خود را به آن وارد کرده و براساس اولویت، زمان و موضوع دسته‌بندی کنید.

Things 3

یکی از بهترین اپلیکیشن‌های برنامه‌ریزی و تهیه لیست کار‌ها برای کاربران آیفون،‌ آیپد و مک Things 3 است. این برنامه به دلیل طراحی زیبا و کاربر‌پسند آن بسیار مورد توجه قرار گرفته است و برای انجام وظایف روزانه، پروژه‌ها و اهداف بلندمدت پیشنهاد می‌شود.

در این برنامه می‌توانید پروژه‌های بزرگ خود را به دسته‌های مختلف طبقه‌بندی کنید تا انجام آن‌ها راحت‌تر شود و با نظم بهتری صورت بگیرد. این برنامه دارای یک تقویم داخلی است که به شما اجازه برنامه‌ریزی روزانه،‌ هفتگی و ماهانه را می‌دهد. همچنین امکان تنظیم یادآور‌ هم وجود دارد و از طریق آیکلود با تمام دستگاه‌های اپل شما هم‌گام می‌شود.

بعد از نصب در قسمت وظایف جدید می‌توانید کار‌های خود را وارد کنید و در نمای امروز این برنامه می‌توانید وظایف مربوط به همان امروز را مشاهده کنید. متاسفانه این برنام به صورت پولی عرضه می‌شود و باید برای استفاده از امکانات آن هزینه پرداخت کرده یا از نسخه‌های کرک شده استفاده کنید.

Checklist

Checklist یک برنامه کارآمد و ساده است که برای انجام دادن کار‌ها، تنظیم یادآور‌ها و مدیریت فعالیت‌ها پیشنهاد می‌شود. این برنامه با قابلیت ایجاد چک لیست به انجام کار‌هایتان نظم می‌بخشد و سادگی برنامه استفاده از آن را ساده و سریع کرده است. به راحتی می‌توانید چک لیست خود را با دیگران به اشتراک بگذارید. برای مثال می‌توانید لیست خرید خانه را با همسر‌تان شیر کنید تا راحت‌تر بتوانید خرید‌هایتان را انجام دهید.

این برنامه قالب‌های آماده‌ای مانند لیست خرید، سفر و … را ارائه کرده است که به سرعت می‌توانید از آن‌ها استفاده کنید. این برنامه کاملا رایگان است و اگر به دنبال یک برنامه ساده و سریع برای کار‌های روزمره خود هستید و قصد انجام پروژه‌های پیچیده را ندارید، Checklist می‌توانید یکی از بهترین اپلیکیشن های to do list پیشنهادی باشد.

Quire

اپلیکیشن Quire هم یکی دیگر از گزینه‌های پیشنهادی روی میز به عنوان برنامه مدیریت پروژه و تهیه لیست وظایف است. این برنامه انجام پروژه‌های پیچیده و گروهی مناسب است که به شیوه‌ای ساده و در عین حال قدرتمند به مدیریت برنامه‌ها می‌پردازد. در این برنامه امکان تهیه لیست و تقسیم‌بندی وظایف، اشتراک‌گذاری با سایر اعضای تیم و تخصیص وظایف وجود دارد که به صورت کانبان مرتب می‌شوند.

این برنامه با سایر برنامه‌ها مانند گیت‌هاب، گوگل‌درایو و اسلک یکپارچه می‌شود و می‌توانید کار‌ها را اولویت‌بندی کنید و به آن‌ها زمان اختصاص دهید. امکان گزارش‌گیری از کار‌ها آنالیز عملکرد پروژه‌ها را تسهیل می‌کند. اکثر قابلیت‌های این برنامه رایگان هستند، اما امکانات پیشرفته نیاز به پرداخت هزینه دارند.

بهترین اپلیکیشن های to do list ؛ سخن پایانی

اگرچه اپلیکیشن‌های متعددی معرفی شدند، اما انتخاب بهترین اپلیکیشن‌های to do list به نیاز، سلیقه و سبک زندگی شما بستگی دارد. برای مثال برخی از این اپلیکیشن‌ها برای انجام امور درسی بهتر هستند که می‌تواند به گزینه‌ای برای دانش‌آموزان و دانشجویان بدل شود،‌ در حالیکه برخی برای انجام خرید‌های روزانه و انجام امور روزمره بهینه شده‌اند. امیدوارم از قدرت این برنامه‌ها برای رسیدن به اهداف خود بهره ببرید و اجازه دهید تا زندگی‌تان را به سمت نظم و موفقیت هدایت کنند. اگر قصد یادگیری زبان دیگری را دارید، مطالب بهترین اپلیکیشن برای یادگیری زبان فرانسه و بهترین اپلیکیشن های آموزش زبان انگلیسی می‌توانند به شما کمک کنند.

منبع: دیجی‌کالا مگ

بهترین اپلیکیشن برنامه‌ریزی فارسی؛ معرفی ۷ مورد از کاربردی‌ترین‌ها

نوشته بهترین اپلیکیشن‌های to do list؛ برنامه‌ریزی سریع و آسان اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala