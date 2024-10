اسکرین رکوردر آیفون؛ یک دکمه فاصله تا ثبت صفحه نمایش

با استفاده از اسکرین رکوردر آیفون به کمک چند لمس ساده، هر آنچه که روی صفحه نمایش آیفون شما می‌گذرد، به ویدئویی دقیق و باکیفیت تبدیل می‌شود. اما این همه ماجرا نیست! امکان ویرایش، ضبط صدا به همراه تصویر و اشتراک‌گذاری سریع فایل‌های ویدئویی، تنها گوشه‌ای از قابلیت‌هایی است که این ابزار به ارمغان می‌آورد. در ادامه این مطلب به صورت کامل اموزش اسکرین رکوردر ایفون در پاسخ به سوال چگونه در ایفون اسکرین رکورد بگیریم، توضیح داده شده است. پس با ما همراه باشید تا با امکانات جذاب این برنامه آشنا شوید.

آموزش اسکرین میرورینگ آیفون در مک‌بوک

اسکرین رکوردر ایفون کجاست

اسکرین رکوردر یا همان ضبط‌کننده صفحه نمایش در آیفون یکی از ویژگی‌های داخلی و بسیار کاربردی است که بسیاری از کاربران حتی از وجود آن آگاه نیستند. این قابلیت به شما امکان می‌دهد بدون نیاز به اپلیکیشن‌های جانبی، تمامی فعالیت‌هایی که روی صفحه نمایش گوشی انجام می‌دهید را به‌صورت ویدئویی ثبت کنید. این ابزار برای موقعیت‌های مختلف از جمله ضبط آموزش‌ها، بازی‌ها، مکالمات و حتی حل مشکلات نرم‌افزاری بسیار مفید است. با این حال، قبل از استفاده از آن باید ابتدا آن را فعال کنید. اما چگونه ضبط صفحه ایفون را فعال کنیم؟ در ادامه، مراحل کامل فعال‌سازی اسکرین رکوردر آیفون آورده شده است.

چگونه اسکرین رکوردر ایفون را فعال کنیم

اگر تاکنون با این ابزار کار نکرده‌اید، برایتان شوال پیش آمده که اسکرین رکوردر ایفون کجاست و چگونه اسکرین رکوردر ایفون را فعال کنیم، نگران نباشید. این ویژگی به طور مخفیانه در تنظیمات آیفون شما جا گرفته و تنها چند قدم ساده تا فعال‌سازی فاصله دارد. برای شروع اموزش اسکرین رکوردر ایفون، باید این قابلیت را به Control Center یا همان مرکز کنترل آیفون خود اضافه کنید.

برای این‌کار مراحل زیر را دنبال کنید تا این ویژگی را به صفحه میانبرهای سریع آیفون اضافه کنید.

ابتدا به Settings یا تنظیمات گوشی خود بروید. از میان گزینه‌ها، وارد Control Center شوید. در این بخش، لیستی از ابزارهایی که می‌توانید به مرکز کنترل اضافه کنید، مشاهده خواهید کرد. به سمت پایین لیست اسکرول کنید تا به گزینه Screen Recording برسید. روی دکمه سبز رنگ + در کنار این گزینه ضربه بزنید تا اسکرین رکوردر به لیست میانبرهای مرکز کنترل اضافه شود.

اکنون اسکرین رکوردر به مرکز کنترل گوشی شما اضافه شده و به راحتی می‌توانید از آن استفاده کنید. برای دسترسی به مرکز کنترل، کافی است انگشت خود را از بالای سمت راست صفحه به سمت پایین بکشید (در آیفون‌های جدیدتر) یا از پایین صفحه به سمت بالا بکشید (در آیفون‌های قدیمی‌تر).

اسکرین رکوردر ایفون ۱۳

آیفون ۱۳ یکی از پرچم‌داران اپل با ویژگی‌های جذاب و به‌روز است که هر روز افراد زیادی به خرید آیفون ۱۳ می‌پردازند. در کنار دوربین‌های پیشرفته، پردازنده قدرتمند و نمایشگر خیره‌کننده، یکی از قابلیت‌های جذاب این دستگاه، اسکرین رکوردر یا ضبط صفحه نمایش آن است. اپل با بهبودهایی که در آیفون ۱۳ ایجاد کرده، تجربه استفاده از این قابلیت را روان‌تر و کارآمدتر کرده است. این قابلیت یکی از ویژگی‌های داخلی و بسیار کاربردی است که بسیاری از کاربران حتی از وجود آن آگاه نیستند.

افزون بر این، یکی از نکات برجسته آیفون ۱۳، نمایشگر Super Retina XDR است که با کیفیت بی‌نظیر خود تجربه‌ای فوق‌العاده از تماشای محتوا ارائه می‌دهد. این بهبود در کیفیت نمایشگر به‌طور مستقیم روی کیفیت ویدئوهای ضبط‌شده از صفحه نمایش تأثیر می‌گذارد. ویدئوهایی که با اسکرین رکوردر آیفون ۱۳ ضبط می‌شوند، دارای وضوح و شفافیت بیشتری هستند و جزئیات بیشتری از تصاویر به ثبت می‌رسند. این بهبودها به خصوص برای کسانی که محتواهای آموزشی یا ویدئوهای بازی ضبط می‌کنند، بسیار حائز اهمیت است.

همچنین با بهره‌گیری از پردازنده A15 Bionic، آیفون ۱۳ به شما این امکان را می‌دهد که ویدئوهای صفحه نمایش را با سرعت و کارایی بیشتری ضبط کنید. این یعنی حتی هنگام ضبط ویدئوهای طولانی و حجیم، گوشی شما با کندی مواجه نخواهد شد و عملکردی کاملا روان خواهد داشت.

از طرفی یکی از دیگر امکاناتی که آیفون ۱۳ در ضبط صفحه نمایش به آن افزوده است، بهبود در کیفیت ضبط صدا است. اگر می‌خواهید در حین ضبط صفحه نمایش، توضیحات صوتی ارائه دهید، می‌توانید از میکروفون داخلی گوشی بهره ببرید. اپل در آیفون ۱۳ با بهبود سیستم میکروفون و الگوریتم‌های حذف نویز، صدای ضبط‌شده در کنار ویدئو را شفاف‌تر و واضح‌تر کرده است. این ویژگی برای ضبط پادکست‌های ویدئویی، آموزش‌ها و حتی بررسی‌های ویدئویی بسیار مفید است.

فعال کردن این قابلیت در آیفون ۱۳ با دیگر آیفون‌ها تفاوتی ندارد و می‌توانید از طریق همان control center برای فعال کردن آن اقدام کنید.

حتی پس از ضبط ویدئو هم ویژگی‌های مثبت آیفون ۱۳ طنازی می‌کنند. یکی از ویژگی‌های جدید در آیفون ۱۳، بهبود امکانات ویرایشی است. اپلیکیشن Photos در آیفون ۱۳ امکانات بیشتری برای ویرایش ویدئوهای ضبط‌شده ارائه می‌دهد. شما می‌توانید بخش‌های ناخواسته ویدئو را حذف کنید، صدا را تنظیم کنید و حتی افکت‌های خاصی به ویدئو اضافه کنید. این امکانات باعث می‌شود که برای انجام ویرایش‌های ساده نیازی به استفاده از اپلیکیشن‌های جانبی نداشته باشید و مستقیما از طریق آیفون خود بتوانید ویدئوهای حرفه‌ای تولید کنید. اگرچه برای ویرایش‌های دقیق باز هم نیاز به اپلیکیشن‌های جانبی خواهید داشت.

اگر آیفون ۱۳ دارید، خواندن مطالب تنظیم دوربین آیفون ۱۳ و بهترین کاور آیفون ۱۳ هم می‌تواند جذاب باشد.

تنظیمات اسکرین رکوردر ایفون

پس از اضافه کردن اسکرین رکوردر به مرکز کنترل، حالا نوبت به ضبط صفحه نمایش و تنظیمات اسکرین رکوردر ایفون می‌رسد. برای این کار از این مراحل استفاده کنید. ابتدا به مرکز کنترل بروید. روی آیکون دایره‌ای شکل ضبط صفحه که شبیه یک دایره توخالی است، ضربه بزنید. زمانی که ضبط شروع می‌شود، یک تایمر سه‌ثانیه‌ای روی صفحه نمایش نشان داده می‌شود و سپس آیکون ضبط به رنگ قرمز در می‌آید که نشان‌دهنده شروع فرایند فیلم‌برداری است.

در حین ضبط، می‌توانید هر گونه فعالیتی که روی صفحه انجام می‌دهید، شامل باز کردن برنامه‌ها، مرور وب‌سایت‌ها، ارسال پیام‌ها و هر چیز دیگر را ثبت کنید.

برای متوقف کردن ضبط، کافی است دوباره مرکز کنترل را باز کنید و روی آیکون قرمز ضبط ضربه بزنید. همچنین می‌توانید روی نوار وضعیت قرمز رنگ در بالای صفحه ضربه بزنید و گزینه Stop را انتخاب کنید.

پس از پایان ضبط ویدئو، فایل ویدئویی شما به طور خودکار در قسمت عکس‌ها ذخیره می‌شود. شما می‌توانید از طریق اپلیکیشن Photos ویدئوی خود را مشاهده، ویرایش و یا با دیگران به اشتراک بگذارید. به منظور ویرایش این ویدئو، اپلیکیشن Photos را باز کنید. ویدئوی ضبط شده را پیدا کرده و آن را انتخاب کنید و روی گزینه Edit در بالای صفحه ضربه بزنید. اکنون می‌توانید بخش‌های اضافی ویدئو را برش دهید، تغییرات مورد نیاز را اعمال کنید و نتیجه نهایی را ذخیره کنید.

توجه داشته باشید که برای جلوگیری از نمایش نوتیفیکیشن‌ها در ویدئوی خود، بهتر است حالت Do Not Disturb یا Focus را قبل از شروع ضبط فعال کنید. برای این حالت، برای فعال کردن این حالت، به مرکز کنترل بروید. روی آیکون Do Not Disturb که به شکل ماه است، ضربه بزنید. در نتیجه حالت Do Not Disturb فعال می‌شود و نوتیفیکیشن‌ها خاموش خواهند شد.

همچنین کیفیت ویدئوها به صورت پیش‌فرض بالا است، اما اگر قصد دارید فایل‌های ویدئویی را برای مدت طولانی ذخیره کنید، بهتر است از فضای ذخیره‌سازی دستگاه خود مطمئن شوید.

یکی از قابلیت‌های جالب و مفید اسکرین رکوردر آیفون، امکان ضبط صدا در کنار ویدئو است. اگر قصد دارید هنگام ضبط صفحه نمایش، صدای خود یا صداهای دیگر را نیز ثبت کنید، به راحتی می‌توانید این ویژگی را فعال کنید. برای فعال‌سازی ضبط صدا مراحل زیر را انجام دهید. مجدد مرکز کنترل را باز کنید. روی آیکون اسکرین رکوردر به مدت طولانی فشار دهید (فشار طولانی). منویی ظاهر می‌شود که در آن می‌توانید گزینه Microphone Audio را روشن کنید. پس از روشن کردن این گزینه، صداهای اطراف یا صدای خود شما نیز در حین ضبط ویدئو ثبت خواهد شد.

چرا اسکرین رکوردر ایفون صدا نداره

اگر تجربه استفاده از اسکرین رکوردر آیفون را داشته‌اید، احتمالا در برخی مواقع با مشکل نبود صدا در ویدئوهای ضبط‌ شده مواجه شده‌اید. این مشکل می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد و بسته به شرایط، راه‌حل‌های مختلفی برای آن وجود دارد. در ادامه، به بررسی دلایل احتمالی و راه‌حل‌های موجود برای رفع این مشکل می‌پردازیم.

یکی از دلایل اصلی نبود صدا در ویدئوهای ضبط‌ شده توسط اسکرین رکوردر، غیرفعال بودن گزینه ضبط صدا است. همان‌طور که قبلا اشاره شد، آیفون به‌طور پیش‌فرض صدای محیط یا صدای میکروفون را ضبط نمی‌کند. بنابراین اگر قصد دارید صدای خود یا محیط اطراف را در حین ضبط صفحه نمایش ثبت کنید، باید این ویژگی را به صورت دستی فعال کنید.

بسیاری از اپلیکیشن‌های پخش ویدئو مانند Netflix و YouTube، به دلایل رعایت حقوق کپی‌رایت، اجازه ضبط صدا را هنگام استفاده از اسکرین رکوردر نمی‌دهند. این بدان معنی است که حتی اگر ضبط صدا را فعال کرده باشید، صدای پخش ویدئو در این اپلیکیشن‌ها ضبط نخواهد شد. این محدودیت‌ها عمدتا به دلیل قوانین مربوط به حفاظت از محتوای دیجیتال است.

بنابراین، اگر در حین ضبط از این نوع اپلیکیشن‌ها استفاده می‌کنید و با مشکل نبود صدا مواجه می‌شوید، این موضوع به‌ دلیل محدودیت‌های خود اپلیکیشن است و قابل حل نیست. تنها راه‌حل ممکن در این شرایط، استفاده از روش‌های جایگزین مانند ضبط از طریق میکروفون خارجی است.

همچنین در برخی موارد، مشکلات نرم‌افزاری می‌تواند باعث بروز مشکل در ضبط صدا توسط اسکرین رکوردر شود. این مشکلات معمولا به دلیل باگ‌های موجود در سیستم‌ عامل یا تنظیمات نادرست رخ می‌دهد. اگر تمامی تنظیمات را به درستی انجام داده‌اید و هنوز صدایی در ویدئوهای ضبط‌ شده وجود ندارد، ممکن است لازم باشد اقدام به ری‌استارت گوشی یا به‌روزرسانی سیستم‌ عامل کنید.

یکی دیگر از دلایل نبود صدا در ویدئوهای ضبط‌ شده ممکن است به تنظیمات صدا مربوط باشد. اگر هنگام ضبط صفحه نمایش، گوشی شما در حالت Mute یا Silent قرار داشته باشد، صدای داخلی گوشی ضبط نخواهد شد. همچنین، اگر از هندزفری یا هدفون بلوتوث استفاده می‌کنید، ممکن است صدا به این دستگاه‌ها منتقل شود و در ویدئو ضبط نشود. پس پیش از ضبط فیلم از صفحه نمایش آیفون با صدا از سایلنت نبودن گوشی و همچنین عدم اتصال به هندزفری اطمینان حاصل کنید.

بهترین برنامه اسکرین رکورد در ایفون

در حالی که آیفون به‌صورت پیش‌فرض دارای قابلیت فیلم‌برداری از صفحه گوشی ایفون (اسکرین رکوردر) است، بسیاری از کاربران به دنبال برنامه‌های جانبی با امکانات بیشتر برای بهبود کیفیت ضبط، تنظیمات پیشرفته‌تر و ویرایش حرفه‌ای‌تر ویدئو هستند. این اپلیکیشن‌ها به کاربران حرفه‌ای‌تر، امکان ضبط با کیفیت بالاتر، مدیریت بهتر و افزودن ویژگی‌های شخصی‌سازی‌ شده را می‌دهند. اگر به دنبال بهترین برنامه‌های اسکرین رکورد برای آیفون هستید که فراتر از ابزار پیش‌فرض آیفون عمل کنند، در ادامه به معرفی و بررسی چند اپلیکیشن قدرتمند در این زمینه خواهیم پرداخت.

TechSmith Capture

یکی از بهترین برنامه‌های اسکرین رکورد برای آیفون، TechSmith Capture است. این برنامه که توسط شرکت TechSmith، سازنده نرم‌افزار مشهور Camtasia تولید شده، ابزاری ایده‌آل برای ضبط ویدئوهای صفحه نمایش و مدیریت آن‌هاست. این اپلیکیشن به‌ویژه برای کسانی که قصد تولید محتوای آموزشی، معرفی اپلیکیشن‌ها، یا ضبط جلسات وبینار دارند، بسیار مناسب است.

TechSmith Capture به شما اجازه می‌دهد تا ویدئوهای آموزشی باکیفیتی تهیه کنید و به راحتی آن‌ها را به رایانه خود منتقل کرده و ویرایش‌های پیچیده‌تری انجام دهید. این اپلیکیشن به‌طور کامل رایگان است، اما اگر به امکانات حرفه‌ای‌تر برای ویرایش نیاز دارید، می‌توانید از Camtasia در کنار آن استفاده کنید.

Record It

Record It یکی دیگر از برنامه‌های محبوب فیلمبرداری از صفحه گوشی ایفون است که قابلیت‌های پیشرفته‌ای برای ضبط صفحه و همچنین ویرایش ویدئو در اختیار کاربران قرار می‌دهد. این برنامه، علاوه بر ضبط صفحه، به شما امکان می‌دهد که ویدئوهای خود را مستقیما درون اپلیکیشن ویرایش کرده و آن‌ها را با دیگران به اشتراک بگذارید.

علاوه بر این، این اپلیکیشن به دلیل رابط کاربری ساده و کاربرپسند، برای هر نوع کاربری، چه حرفه‌ای و چه مبتدی، گزینه‌ای ایده‌آل است. Record It به شما اجازه می‌دهد تا پس از ضبط، توضیحات صوتی خود را به ویدئو اضافه کنید، که این قابلیت برای ساخت ویدئوهای آموزشی یا معرفی نرم‌افزار بسیار مفید است.

DU Recorder

یکی از اپلیکیشن‌های معروف و پرطرفدار برای ضبط صفحه ایفون، DU Recorder است. این برنامه طیف گسترده‌ای از امکانات را در اختیار کاربران قرار می‌دهد، از جمله قابلیت پخش زنده (Live Streaming)، ویرایش ویدئوها، و ذخیره‌سازی با کیفیت‌های متفاوت. DU Recorder به‌خصوص برای کاربران حرفه‌ای که به دنبال یک اپلیکیشن جامع برای تولید محتوا هستند، انتخابی عالی است.

DU Recorder با داشتن امکانات پخش زنده، به کاربران این امکان را می‌دهد که به‌طور مستقیم ویدئوهای خود را از آیفون خود در پلتفرم‌های مختلف به اشتراک بگذارند. همچنین با ابزارهای ویرایش پیشرفته، نیازی به اپلیکیشن‌های جانبی برای ویرایش ویدئوهای خود نخواهید داشت.

Screen Recorder: Go Record

اگر به دنبال یک برنامه ساده و کاربردی برای اسکرین ویدیو ایفون هستید که در عین حال امکانات ویرایشی خوبی نیز داشته باشد، Go Record گزینه مناسبی است. این اپلیکیشن به شما اجازه می‌دهد تا صفحه نمایش را با صدای خودتان یا بدون صدا ضبط کنید و سپس آن را ویرایش و به اشتراک بگذارید.

Go Record بیشتر برای کاربرانی طراحی شده که نیاز به یک برنامه ساده و سریع برای ضبط صفحه و ویرایش ابتدایی دارند. این اپلیکیشن با رابط کاربری آسان، به شما این امکان را می‌دهد که بدون پیچیدگی و به سرعت ویدئوهای خود را ضبط و منتشر کنید.

Screen Recorder – Livestream

یکی دیگر از برنامه‌های قدرتمند در زمینه ضبط ضبط صفحه نمایش ایفون و پخش زنده، Screen Recorder+ Live Stream است. این اپلیکیشن به شما امکان می‌دهد تا صفحه نمایش آیفون خود را با کیفیت بالا ضبط کرده و به‌طور مستقیم در پلتفرم‌های مختلف استریم کنید.

این برنامه برای کاربرانی که به دنبال ضبط و استریم حرفه‌ای هستند، گزینه‌ای عالی است. قابلیت پخش زنده و اضافه کردن فیس‌کم به شما این امکان را می‌دهد که ویدئوهایی کاملا حرفه‌ای و جذاب تولید کنید.

سخن پایانی

اسکرین رکوردر آیفون یک ابزار ساده برای ضبط ویدئو از صفحه نمایش است و به شما این قدرت را می‌دهد که به خلاقانه‌ترین شکل ممکن محتوای خود را به اشتراک بگذارید. این ویژگی که به سادگی در دسترس تمامی کاربران آیفون است می‌تواند در آموزش دادن، استریم کردن و یا ثبت لحظات جالب به شما کمک کند. از آنجا که این ویژگی به صورت داخلی در آیفون وجود دارد، نیازی به نصب اپلیکیشن‌های جانبی یا صرف وقت برای تنظیمات پیچیده نیست. کافی است یک بار آن را فعال کنید و سپس با چند لمس ساده، ویدئوهای باکیفیتی را ضبط کرده و با دیگران به اشتراک بگذارید. همچنین اگر به دنبال برنامه‌های دیگری برای اسکرین رکورد می‌گردید می‌توانید از سایر برنامه‌های پیشنهاد شده استتفاده کنید.

انتخاب بهترین برنامه اسکرین رکوردر ایفون بستگی به نیازها و هدف شما دارد. اگر به دنبال یک اپلیکیشن ساده و سریع هستید، Go Record و Record It انتخاب‌های مناسبی هستند. اما اگر به امکانات پیشرفته‌تری مانند پخش زنده یا ویرایش حرفه‌ای نیاز دارید، DU Recorder و Screen Recorder-Live Stream گزینه‌های بسیار قدرتمندی محسوب می‌شوند.

در نهایت، برای کاربرانی که می‌خواهند محتواهای آموزشی یا حرفه‌ای‌تر تولید کنند، TechSmith Capture با امکانات ویژه خود گزینه‌ای بی‌نظیر است که حتی امکان ویرایش ویدئوها در رایانه با Camtasia را نیز فراهم می‌کند. در نهایت، اگر به دنبال آموزشی برای ضبط اسکرین در کامپیوتر می‌گردید هم مطالب ضبط صفحه نمایش آنلاین و بهترین اسکرین ریکوردر ویندوز می‌تواند به کمک شما بیاید تا با خیال راحت محتوای خود را ضبط کنید و با دیگران به اشتراک بگذارید.

