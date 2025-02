راهنمای جامع گوگل مپ برای استفاده در ایران

«گوگل مپ» (Google Maps) یک سرویس نقشه‌یابی و مسیریابی آنلاین است که توسط شرکت «گوگل» (Google) توسعه داده شده و به کاربران امکان می‌دهد تا به سادگی مکان‌های مختلف را جست‌وجو و ضمن بررسی عکس‌ها و نظرات مرتبط، مسیرهای بهینه برای رسیدن به آن‌ها را پیدا کنند. هم‌چنین اطلاعاتی مانند وضعیت ترافیکی زنده، «نمای خیابان» (Street View)، تصاویر ماهواره‌ای و دریافت راهنمایی‌های مبتنی بر هوش مصنوعی، از دیگر قابلیت‌های مهم این سامانه‌ی آنلاین است.

گوگل مپ چیست؟

تاریخچه گوگل مپ

8 فوریه سال 2005 میلادی (20 بهمن 1383 خورشیدی) بود که نرم‌افزار وب‌پایه‌ی گوگل مپ رسما آغاز به کار کرد. این بستر آنلاین در حقیقت نتیجه‌ی وب‌محور کردن نرم‌افزار و امکاناتی بود که دو شرکت پیشین Where 2 Technologies و Keyhole کار روی آن را آغاز کرده بودند. یک سال پیش از آن در 2004، گوگل این دو شرکت را خریداری کرد و با توسعه‌ی فعالیت‌های آن‌ها، گوگل مپ و گوگل ارث شکل گرفت.

در سال 2007 کارت‌های اطلاعات به آن افزوده شد که با کلیک روی هر مکان، یک پنجره‌ی کوچک اطلاعات آن مانند تعداد نشانی و تعداد نظرات را به نمایش می‌گذاشت. در این سال همچنین گوگل با تصاحب «پانورامیو» (Panoramio) به کاربران امکان داد تا موقعیت مکانی عکس‌های خود را مشخص کنند و بتوانند آن‌ها را در گوگل مپ و گوگل ارث به نمایش بگذارند. این سرویس که در ایران هم کاربران فعالی از جمله مدیران منطقه‌ای گوگل مپ داشت، با پیشرفت گوگل مپز و ادغام بخش‌های آن، در سال 2016 متوقف شد.

در نوامبر 2008 نسخه‌ی موبایل 2.0 گوگل مپ عرضه شد که امکان نمایش مکان هر کاربر را بر اساس اطلاعات شبکه‌ی سلولی و از طریق آنتن‌های موبایل به نمایش می‌گذاشت و در همین سال، با عرضه‌ی نخستین دستگاه‌های اندرویدی، گوگل مپ برای اندروید هم منتشر شد. علاوه بر نسخه‌ی موبایل، در سال 2008 گوگل سرویس مهم دیگری به نام «مپ میکر» (Map Maker) را راه‌اندازی کرد که در نبود سازمان‌ها و شرکت‌های رسمی برای تکمیل نقشه، به کاربران امکان ویرایش نقشه را می‌داد. با پیشرفت گوگل مپ اما این سرویس نقشه هم که مانند دیگر نقاط جهان، دارای بخش فعال و مدیران منطقه‌ای در ایران بود، در سال 2017 بازنشسته شد.

سال 2009 بود که یکی از مهم‌ترین و کاربردی‌ترین قابلیت‌های گوگل مپ، یعنی مسیریابی گام‌به‌گام معرفی شد. این ویژگی ابتدا برای دستگاه‌های اندرویدی در دسترس بود و بر پایه‌ی GPS ناوبری رایگان همراه با راهنمایی صوتی ارائه می‌داد. پیش از این، گوگل مپ امکان برنامه‌ریزی مسیر ثابت را ارائه می‌کرد اما ناوبری لحظه‌ای در آن ممکن نبود.

در آوریل سال 2015 کاربران از نسخه‌ی قدیمی گوگل مپ به نسخه‌ی تازه هدایت شدند. علاوه بر این نسخه‌ی تازه، در این سال گوگل سرویس «راهنمایان محلی» یا «لوکال گاید» (Local Guides) را راه‌اندازی کرد تا کاربران در آن به ثبت نظرات، عکس‌ها و ویدیوهای مناسب و غنی برای مکان‌های مختلف روی نقشه بپردازند و به تکمیل اصولی نقشه کمک کنند.

یک سال بعد در 2016 گوگل به‌روزرسانی عظیمی برای تصاویر ماهواره‌ای زمین، به ویژه تصاویر ماهواره‌ی لندست 8 ارائه داد. در سال 2017 هم تصاویر ماهواره‌ای را به سیارات و قمرهای دیگر منظومه‌ی شمسی گسترش داد و بدین ترتیب امکان دیدن عطارد، ناهید، مریخ و قمرهایی مانند تایتان را فراهم کرد.

در سال 2019 مسیریابی گوگل مپ با ویژگی‌هایی مانند گزارش تصادف به‌روزرسانی شد تا شامل برخی از امکاناتی باشد که در «ویز» (Waze) هم وجود دارد. دیگر نرم‌افزار مسیریابی جامعه‌محور که در سال 2013 توسط گوگل خریداری شد. در این سال همچنین حالت ناشناس (incognito) به گوگل مپز آورده شد تا کاربران بدون نیاز به حساب گوگل امکان مسیریابی و یافتن مکان‌ها را داشته باشند.

بازطراحی نقشه‌ی گوگل در سال 2020 و به مناسبت 15 سالگی این سرویس انجام شد که طی آن لوگوی گوگل مپ هم دستخوش تغییر شد تا ضمن اشاره به نسخه‌های اولیه، مدرن‌تر و گویاتر باشد.

سال 2021 گوگل قابلیت مسیریابی بهینه برای خودروهای الکتریکی را عرضه کرد که به تدریج در کشورهای مختلف در دسترس قرار گرفت. در سال 2022 و در کنفرانس I/O گوگل از قابلیت «نمای فراگیر» (Immersive View) رونمایی کرد که نمای کلی ساختمان‌ها را به صورت سه‌بعدی به کاربران نمایش می‌دهد. قابلیتی که در سال‌های بعد برای مسیریابی هم در دسترس قرار گرفت.

اکنون گوگل مپ نه تنها یک نقشه‌ی آنلاین و نرم‌افزار مسیریابی است بلکه تحت برنامه‌ی لوکال گاید به یک شبکه‌ی اجتماعی غنی از داده‌های مکانی تبدیل شده است.

چگونه از گوگل مپ استفاده کنیم؟

استفاده‌ی عمومی از گوگل مپ برای یافتن مکان‌ها و مسیریابی بسیار ساده است. نقشه‌ی گوگل در دو نوع اپلیکیشن (هم برای اندروید و هم iOS) و تحت وب در دسترس است که با رفتن به هر یک، بستر نقشه را بر پایه‌ی موقعیتی که در آن قرار دارید، یا آخرین بار آن را نگاه کرده‌اید، خواهید دید. به آسانی می‌توانید در نقشه با کمک انگشت یا ماوس پیمایش و زوم کنید، روی مکان‌ها کلیک کنید تا مشخصات آن‌ها را ببینید و به آن‌ها مسیریابی کنید.

برای یافتن مکان‌های مورد نظر باید در کادر جست‌وجوی بالای صفحه نام آن را وارد کنید تا گوگل مپ بر پایه‌ی مکان فعلی شما، مکان‌هایی از اطراف را که متناسب با جست‌وجوی شما تشخیص می‌دهد، فهرست کند. هر مکان در گوگل مپس باید یک اسم خاص داشته باشد، بنابراین اگر مکان را با نام خاص جست‌وجو کنید، ممکن است تنها همان مکان نمایش داده شود. با باز کردن مشخصات هر مکان می‌توانید اطلاعاتی مانند نام، نشانی، ساعت کاری، شماره تلفن و همچنین عکس‌ها و نظرات آن را مشاهده کنید و برای رفتن به آن تصمیم بگیرید.

برای مسیریابی به یک مکان یا بین هر دو نقطه، کافی است پس از یافتن مکان مورد نظر و باز کردن مشخصات آن، روی دکمه‌ی «مسیریابی» (Directions) بزنید. سپس گوگل مپ بر اساس وضعیت ترافیک، نوع وسیله‌ی نقلیه شامل ماشین، پیاده، دوچرخه و حمل‌ونقل عمومی، بهترین مسیر را پیشنهاد می‌دهد.

هنگامی که با نسخه‌ی وب مسیریابی می‌کنید، این امکان را دارید که مسیریابی را مستقیما به گوشی همراه خود ارسال کنید تا در آن‌جا از مسیریابی گام‌به‌گام بهره ببرید. در صورت استفاده از گوشی، با زدن دکمه‌ی «شروع» (Start) می‌توانید مسیر را روی نقشه دنبال کنید و هرچند هنوز به زبان فارسی در دسترس نیست اما اگر راهنمای صوتی فعال باشد، گوگل مپ دستورالعمل‌های لازم را به صورت گویا اعلام می‌کند.

برای یافتن طول و عرض جغرافیایی در گوگل مپس هم کافی است روی هر نقطه‌ی دلخواه در نقشه کلیک راست کنید یا در اپ، انگشت را نگه دارید. سپس در منو یا پنجره‌ی نمایش داده شده، می‌توانید مختصات را ببینید و با فشردن آن، مختصات را در کلیپ بورد کپی کنید.

گوگل مپ وب

همان‌طور که اشاره شد، گوگل مپ از ابتدای راه‌اندازی در نسخه‌ی وب در دسترس بوده است. برای استفاده از آن کافی است به وب‌سایت گوگل مپ تحت دامنه‌ی اصلی گوگل بروید. در این صفحه بستر اصلی نقشه یعنی خیابان‌ها را به همراه مکان‌های مختلف خواهید دید. با کلیک روی هر نماد می‌توانید جزئیات آن را مشاهده کنید.

البته برای جلوگیری از شلوغ شدن نقشه، گوگل همه‌ی مکان‌ها را به صورت یک آیکن (نماد) به نمایش نمی‌گذارد بلکه برای دیدن جزئیات یک مکان، دقیق‌ترین راه استفاده از کادر جست‌وجو است که در بالای صفحه قرار گرفته است. در کنار این بخش، منوی همبرگری گوگل مپ قرار گرفته که امکان دسترسی به امکانات برنامه از جمله تنظیمات، نقشه‌های آفلاین و تغییر زبان برنامه را فراهم می‌کند.

گوگل مپ اندروید

از زمان معرفی اندروید برای گوشی‌های هوشمند، اپلیکیشن گوگل مپ برای اندروید هم عرضه شده است و همیشه به‌روزرسانی‌های پیوسته‌ای برای آن ارائه می‌شود. ظاهر اپلیکیشن اندروید گوگل مپ هم تا حد زیادی شبیه به نسخه‌ی وب است که البته در سال‌های اخیر با طراحی متریال اندروید، هماهنگ‌تر شده است.

در نمای اصلی گوگل مپ اندروید، بستر نقشه با خیابان‌ها و نشان‌گر مکان‌ها دیده می‌شود. بالای صفحه کادر جست‌وجو قرار دارد و در کنار آن عکس پروفایل قرار گرفته که با کلیک روی آن به منوی برنامه، نقشه‌های آفلاین و تنظیمات، از جمله تغییر زبان دسترسی خواهید داشت. پایین صفحه هم شامل گزینه‌های کاربردی برای کاوش در منطقه، دیدن مکان‌های ذخیره شده و مسیریابی و به‌روزرسانی‌ها می‌شود.

گوگل مپ آیفون

اپلیکیشن گوگل مپ برای آیفون دیرتر از اندروید عرضه شد اما به تدریج کامل‌تر شد و اکنون تا حد زیادی مشابه نسخه‌های وب و اندروید است. بدین ترتیب که در بالای صفحه به کادر جست‌وجو و منوی برنامه و در پایین صفحه به گزینه‌های برنامه مانند کاوش در منطقه، مسیریابی و مکان‌های ذخیره شده و به‌روزرسانی‌ها می‌شود.

جست‌وجو و یافتن مکان‌ها در گوگل مپ

کادر جست‌وجو یکی از شاخص‌ترین ویژگی‌های گوگل و گوگل مپ است. چه در نسخه‌ی وب و چه در نسخه‌ی اپلیکیشن‌های اندروید و iOS می‌توانید بالای صفحه این کادر را ببینید و از آن برای جست‌وجوی هر مکان با نام مشخص خود فراهم کنید. توجه داشته باشید که چون گوگل مپ یک سامانه‌ی مکان‌محور است. نتایج جست‌وجو بر اساس منطقه‌ای که در آن حضور دارید، متفاوت است و از مکان‌های مختلف، نباید انتظار نتایج یکسان داشته باشید.

هنگام جست‌وجو در گوگل مپ می‌توانید از فیلترهای مختلف برای محدود کردن نتایج استفاده کنید. این فیلترها شامل محدود کردن نتایج بر پایه‌ی رده‌بندی (Rating) و ساعت کاری (Working Houres) دلخواه می‌شوند. پس از آن‌که مکان مورد نظر را یافتید، می‌توانید جزئیات آن را مشاهده کنید. این جزئیات شامل نام، دسته‌بندی، نشانی، ساعت کاری، شماره تماس و وب‌سایت می‌شوند. علاوه بر این می‌توانید نظرات و عکس‌هایی را که کاربران از آن مکان به اشتراک گذاشته‌اند، ببینید. همچنین فهرستی از مکان‌های مرتبط در پایین کادر جزئیات مکان به نمایش درمی‌آید.

از سال 2023 همچنین هنگام جست‌وجو در نسخه‌ی اپلیکیشن گوگل مپ بخشی برای چت با هوش مصنوعی در نظر گرفته شده است. علاوه بر این جست‌وجو بر پایه‌ی تصاویر نیز قابلیت دیگری است که به اپ گوگل مپس افزوده شده‌اند و مکان‌هایی را که دارای عکس‌های مرتبط با عبارت جست‌وجوی کاربر هستند، در نتایج جست‌وجو نمایش می‌دهد.

موقعیت مکانی من در گوگل مپ

یکی از مهم‌ترین کاربردهای سرویس‌های نقشه‌ی آنلاین از جمله گوگل مپ، نمایش موقعیت لحظه‌ای کاربران است که بر اساس داده‌های صورت‌های فلکی ماهواره‌ای مانند GPS، گالیله، گلوناس و بایدو در کنار اطلاعات شبکه‌ی تلفن همراه ارائه می‌شود. اگر دستگاه شما سخت‌افزار مناسب نمایش موقعیت مکانی، به ویژه GPS را داشته باشد، برای دیدن موقعیت مکانی خود در گوگل مپ کافی است در پایین صفحه‌ی اصلی آن روی نشان‌گر دایره با چهار خط کوچک در اطرافش بزنید.

در صورت روشن بودن جی‌پی‌اس، مستقیما مکانی که در آن قرار دارید با نقطه‌ی آبی نمایش داده می‌شود، در غیر این صورت گوگل مپ ابتدا از شما می‌خواهد که GPS را روشن کنید. پس از انجام این کار موقعیت مکانی خود را با یک دایره‌ی آبی کوچک روی نقشه می‌بینید. علاوه بر این، با زدن روی نقطه‌ی آبی، گزینه‌هایی مانند «هم‌رسانی مکان» (Share location)، «کالیبره کردن» (Calibrate) و «ذخیره محل پارک» (Save parking) را خواهید دید.

چگونه با گوگل مپ ردیابی کنیم؟

ردیابی اشخاص هم در گوگل مپ ممکن است اما این کار تنها با رضایت خود شخص صورت می‌گیرد تا حریم خصوصی نقض نشود. برای ردیابی یک فرد، آن کاربر باید مکان لحظه‌ای خود را با دیگری به اشتراک گذاشته باشد. برای اشتراک‌گذاری موقعیت مکانی خود با دیگران، کافی است در منوی بالایی گوگل مپ یا با کلیک روی نقطه‌ی آبی، «هم‌رسانی مکان» (Share location) را انتخاب کنید.

با این کار گزینه‌های اشتراک‌گذاری لوکیشن شما شامل مدت زمان اشتراک‌گذاری، مخاطبان و برنامه‌هایی که می‌توانید از طریق آن‌ها مکان را هم‌رسانی کنید، نشان داده می‌شود. اگر مخاطب خاصی را از فهرست حساب‌های گوگل آشنایان خود انتخاب نکنید، یک لینک به شما ارائه می‌شود که هر کسی با داشتن آن می‌تواند موقعیت لحظه‌ای شما را ببیند. بنابراین در اشتراک‌گذاری موقعیت مکانی خود و به ویژه این لینک با دیگران دقت کافی داشته باشید.

چگونه لوکیشن بفرستیم؟

مسیریابی با گوگل مپ

ویژگی مسیریابی گوگل مپ از پایه‌ای‌ترین امکانات آن است و به کاربران امکان می‌دهد تا مسیرهای بهینه را برای رسیدن به مقصد خود بیابند. برای شروع، کافی است برنامه را باز کرده و در نوار جست‌وجو، مقصد دلخواه را وارد کنید. سپس روی گزینه‌ی «مسیریابی» (Directions) بزنید و مبدأ را مشخص کنید. گوگل مپ به‌طور خودکار مسیرهای پیشنهادی را نمایش می‌دهد و بر اساس عواملی مانند فاصله، ترافیک لحظه‌ای، وضعیت جاده‌ها و حمل‌ونقل عمومی و هم‌چنین میزان مصرف سوخت یا انرژی، بهترین مسیر را پیشنهاد می‌دهد.

در هر حالتی از سفر که باشید، از رانندگی با خودرو گرفته تا پیاده‌روی، دوچرخه‌سواری و همچنین حمل‌ونقل عمومی، گوگل مپ امکان پیشنهاد بهترین مسیر را دارد. برای هر مورد، اطلاعات دقیقی از زمان تقریبی رسیدن به مقصد، مسیرهای جایگزین و شرایط مسیر نمایش داده می‌شود. در صورتی که ترافیک در مسیر اصلی سنگین باشد، مسیرهای جایگزین پیشنهاد داده می‌شوند تا سریع‌تر به مقصد برسید. همچنین، هنگام استفاده از وسایل نقلیه‌ی عمومی، اطلاعاتی درباره‌ی زمان حرکت اتوبوس، مترو و قطار، ایستگاه‌های بین راهی و مدت زمان انتظار ارائه می‌شود. مسیریابی وسایل حمل‌ونقل عمومی اما مستلزم همکاری مستقیم شرکت‌های حمل‌ونقل با گوگل است و به همین دلیل در ایران در دسترس نیست.

از قابلیت‌های بخش مسیریابی گوگل مپ این است که علاوه بر مسیریابی بین دو نقطه، امکان مسیریابی بین چند نقطه نیز وجود دارد. برای این کار کافی است در نسخه‌ی وب گزینه‌ی «افزودن مقصد» (Add station) را مستقیما در پایین ایستگاه پایانی بزنید و با استفاده از نماد کنار هر ایستگاه، اولویت آن را تغییر دهید. این گزینه در نسخه‌ی اپلیکیشن جزو گزینه‌های پایین صفحه قرار گرفته است.

نکته: به جای وارد کردن جداگانه‌ی مبدأ و مقصد در گوگل مپ، می‌توان در کادر جست‌وجو نام مبدأ و در ادامه نام مقصد را با به کار بردن واژه‌ی «به» (to در جست‌وجو به انگلیسی) میان آن‌ها نوشت تا مستقیما بخش مسیریابی بین دو نقطه باز شود.

گوگل مپ برای ماشین

با فعال شدن قابلیت مسیریابی گام‌به‌گام در دهه‌های گذشته، تا به امروز استفاده از گوگل مپ برای ماشین هم به یک پدیده‌ی رایج تبدیل شده است. این ویژگی به رانندگان کمک می‌کند تا مسیرهای بهینه را پیدا کرده، از وضعیت ترافیک به صورت زنده مطلع شوند و به سادگی به مقصد خود برسند. برای استفاده از گوگل مپ در خودرو بهتر است.

برای مسیریابی لحظه‌ای، گوگل مپ با استفاده از GPS و داده‌های ترافیکی زنده و میانگین، بهترین مسیر را به شما پیشنهاد می‌دهد و در صورت نیاز، مسیر جایگزین ارائه می‌کند. وضعیت ترافیکی در گوگل مپ، با رنگ‌بندی‌های مختلف شامل سبز برای ترافیک روان، نارنجی برای ترافیک نیمه‌سنگین، قرمز روشن برای ترافیک سنگین و قرمز تیره برای گره ترافیکی نشان داده می‌شود.

علاوه بر سرعت لحظه‌ای یکی از قابلیت‌های مهم ناوبری گوگل مپ در سال‌های اخیر، هشدارهایی مانند وجود دوربین‌های کنترل سرعت، محدودیت سرعت، تصادفات و انسداد جاده هنگام رانندگی است که بر اساس داده‌های کاربران و اطلاعات آنی ترافیکی در نقشه ارائه می‌شود.

راهنمای صوتی هم به راننده کمک می‌کند تا به جای تمرکز روی تلفن همراه یا نمایشگر خودرو، روی مسیر تمرکز داشته باشد. در قسمت تنظیمات ناوبری، می‌توانید دستیار صوتی را شخصی‌سازی کنید. در این بخش همچنین گزینه‌هایی برای بهبود مسیریابی مانند پرهیز از بزرگراه‌ها یا جاده‌های عوارضی، تغییر واحد مسافت و نمایش سرعت‌سنج را خواهید دید.

برای داشتن مسیریابی بهینه‌تر متناسب با نوع خودرو می‌توانید از تنظیمات، در بخش «خودروهای شما» نوع خودرو را از میان گزینه‌های بنزینی، دیزل، هیبرید و برقی تعیین کنید. همچنین برای خودروهای هیبرید و برقی امکان تعیین نوع دوشاخته و آداپتور و برای خودروهای برقی امکان تعیین دقیق نوع خودرو وجود دارد.

همان‌طور که گفته شد، یکی از گزینه‌های نقطه‌ی آبی گوگل مپ، ذخیره محل پارک است. اگر ماشین خود را کنار خیابان، در یک پارکینگ روباز یا حتی یک پارکینگ طبقاتی با پشتیبانی از فرستنده‌های بلوتوث موقعیت مکانی (که گوگل آن‌ها را نشان‌فرست‌های تونل بلوتوث می‌نامد) پارک می‌کنید، با گزینه‌ی ذخیره‌ی محل پارک دیگر دغدغه‌ی به خاطر سپردن موقعیت خودروی خود را نخواهید داشت. در بخش «مکان پارک» (Parking location) حتی می‌توانید نزدیک‌ترین مکان روی نقشه را ببینید، یادداشتی دلخواه وارد کنید یا ساعتی که باید پارکینگ را ترک کنید، تعیین کنید. پس از برگشت و رسیدن به مکان پارک خودرو، می‌توانید با گزینه‌ی «پاک کردن» (Clear) موقعیت ذخیره شده را پاک کنید.

علاوه بر خود گوگل مپ، اپلیکیشن اندروید اتو هم برای خودروهای دارای سیستم موقعیت‌یاب ارائه شده است که با همگام‌سازی با گوگل مپ، مسیریابی را روی نمایشگر ماشین نشان می‌دهند.

تا این‌جا به کاربری عمومی گوگل مپ اشاره شد اما استفاده‌ی حرفه‌ای از گوگل مپ نیازمند آگاهی بیشتری است که شامل موارد گسترده‌ای می‌شود و در زیر به مرور آن‌ها می‌پردازیم.

ثبت لوکیشن در گوگل مپ

داده‌های گوگل مپ از راه‌های مختلفی تأمین می‌شود که از همکاری مستقیم گوگل با سازمان‌ها و نهادها و شرکت‌های رسمی تا داده‌های تولید شده توسط کاربران را دربر می‌گیرد. یکی از موارد کمک به غنی‌تر کردن نقشه و راهنمایی مردم، ثبت مکان در گوگل مپ است. این کار به آسانی قابل انجام است اما نکات خاص خودش را هم دارد که باید رعایت شود. تنها مکان‌هایی در نقشه قابل ثبت هستند که یک موقعیت فیزیکی قابل مراجعه به صورت عمومی داشته باشند و ثبت مکان‌های خصوصی، کسب‌وکارهای فقط مجازی یا کسب‌وکارهای فقط سیار روی نقشه مجاز نیست. همچنین هر مکان باید دقیقا در موقعیت صحیح خودش ثبت شود و باید از ثبت نقاط تکراری برای یک مکان پرهیز کرد.

برای ثبت لوکیشن در گوگل مپ، باید محدوده‌ای که می‌خواهید مکان را ثبت کنید، روی نقشه بیاورید. سپس لایه‌ی عکس ماهواره‌ای را فعال کنید و مرکز هندسی سطح اشغال شده را بیابید. برای مثال اگر می‌خواهید یک فروشگاه در یک مرکز خرید را ثبت کنید، باید مرکز هندسی خود فروشگاه (و نه مرکز هندسی کل مرکز خرید) را بیابید. سپس در موقعیت مورد نظر کلیک راست کنید یا برای نسخه‌ی اپلیکیشن، انگشت خود را نگه دارید تا گزینه‌ی «افزودن مکان جاافتاده» (Add amissing place) را ببینید و روی آن بزنید. در این بخش باید گزینه‌های مختلفی را به شرح زیر پر کنید.

نام مکان

ابتدا نام واقعی مکان را وارد کنید. دقت کنید که از گوگل مپ به هر زبانی استفاده می‌کنید، هنگام ثبت مکان، باید نام را هم به همان زبان وارد کنید. برای ثبت مکان با نام فارسی، ابتدا باید زبان کل نقشه را به فارسی تغییر دهید.

همچنین توجه کنید هر مکان باید یک اسم خاص داشته باشد و عبارت‌های کلی روی نقشه مجاز نیست. علاوه بر این، نام مکان باید در کوتاه‌ترین حالت نوشته شود و بدون هر گونه کلیدواژه و توضیحات از جمله نوع خدمات و نام شهر یا منطقه باشد. برای مثال «فروشگاه یخچال و فریزر بهاری غرب تهران» یا «بهترین فروشگاه لوازم خانگی تهران» عبارت‌های نادرستی برای نام‌گذاری است و عبارت «لوازم خانگی بهاری» نام درستی محسوب می‌شود.

نکته‌ی مهم دیگر این است که در صورتی که کسب‌وکار دارای چندین شعبه است، همه‌ی شعبه‌ها باید نام یکسانی در نقشه داشته باشند و نوشتن نام و کد شعبه در کنار نام اصلی کسب‌وکار درست نیست.

دسته

انتخاب دسته‌بندی مناسب یکی از موارد ضروری برای ثبت لوکیشن در گوگل مپس است. هزاران دسته‌بندی در گوگل مپ وجود دارد که مکان‌های مختلف را پوشش می‌دهد. می‌توانید دسته‌بندی را از میان گزینه‌های نمایش داده شده بیابید یا برای انتخاب دقیق‌تر، بخشی از نوع مکان را در کادر جست‌وجوی دسته‌بندی تایپ کنید تا گزینه‌های مرتبط نمایش داده شود.

توجه داشته باشید که برای انتخاب دسته‌بندی مناسب، بهتر است در این کادر جست‌وجو واژه‌های مختلف را بیازمایید تا دقیق‌ترین را پیدا کنید. هم‌چنین پیش از ثبت مکان، با جست‌وجوی مکان‌های مشابه و دیدن دسته‌بندی آن‌ها، می‌توانید به دید بهتری برای انتخاب دسته‌بندی دست یابید. اگر دسته‌بندی مناسبی برای مکان مورد نظر خود پیدا نکردید، یعنی مجاز به قرار دادن آن نوع مکان روی نقشه نیستید.

نشانی

زمانی که در یک نقطه‌ی مشخص افزودن مکان جاافتاده را زده باشید، نشانی به طور پیش‌فرض پر می‌شود اما این نشانی ممکن است دقیق نباشد. برای انتخاب نشانی دقیق باید بخشی از نام خیابانی که مکان در آن قرار دارد را تایپ کنید تا گزینه‌های مرتبط را ببینید. دقت کنید که نشانی باید تا جای ممکن از پیشنهادهای سیستم انتخاب شود که در بسیاری از موارد با نشانی دقیق پستی متفاوت است. پس از انتخاب نشانی هم توجه کنید که مجددا باید موقعیت نشان‌گر را جابه‌جا کنید و به مرکز هندسی سطح اشتغال شده منتقل کنید.

در بخش نشانی، فیلدی تحت عنوان «واقع در» (Located in) وجود دارد. اگر مکان مورد نظرتان درون یک مکان بزرگ‌تر قرار گرفته است، نام مکان بزرگ‌تر را در این بخش وارد و آن را از پیشنهادهای ارائه شده انتخاب کنید. برای نمونه اگر یک رستوران درون یک فودکورت درون یک مرکز خرید قرار گرفته، نام فوکورت در بخش «واقع در» رستوران و نام مرکز خرید در بخش «واقع در» فودکورت وارد می‌شود.

ساعت کاری

ساعت کاری هر مکان دیگر موردی است که باید هنگام ثبت لوکیشن ارائه شود. ثبت ساعت کاری منطبق بر واقعیت، به بهتر دیده شدن مکان کمک می‌کند. ساعت کاری به ساعت‌هایی اشاره دارد که مردم می‌توانند به صورت حضوری به مکان مراجعه کنند. اگر ساعت کاری کاملا اشتباهی، برای مثال شبانه‌روزی برای فروشگاهی که تنها در روز باز است، انتخاب شود، اعتبار آن در نقشه کاهش می‌یابد.

شماره تلفن

همیشه یک راه ارتباطی برای مخاطبانی که مکان را در نقشه می‌بینند فراهم کنید. ثبت شماره تلفن دقیق مکان می‌تواند به افراد بیشتری برای ارتباط با آن کمک کند. در نظر داشته باشید با توجه به این‌که نقشه‌ی گوگل یک بستر مکان‌محور است، ثبت شماره تلفن ثابت که به مکان مشخصی اشاره دارد، مهم است.

وب‌سایت

در صورتی که یک مکان دارای وب‌سایت مشخصی است، نشانی آن را در این بخش وارد کنید. این وب‌سایت باید توسط خود مکان و مسؤولان آن مدیریت شود و وب‌سایت‌های متفرقه در آن جایی ندارند.

افزودن عکس

پس از تکمیل جزئیات مکان، بخشی برای افزودن عکس هم وجود دارد که باید عکس‌های موقعیت فیزیکی مکان را در آن وارد کنید. افزودن عکس قوانین خودش را دارد که در ادامه به آن اشاره کرده‌ایم.

با وجود این‌که کاربران خوب بسیاری به تکمیل نقشه کمک می‌کنند اما کاربرانی هم هستند که از روی ناآگاهی یا خرابکاری، مکان‌های نادرستی را به نقشه اضافه می‌کنند. علاوه بر این با توجه به تغییرات کسب‌وکارها و بسته یا جابه‌جا شدن آن‌ها، نیاز به تغییرات متناسب روی نقشه هم وجود دارد. به همین دلیل گوگل امکان پیشنهاد حذف را هم برای مکان‌های مختلف فراهم کرده است.

ویرایش مکان در گوگل مپ

ویرایش مکان در گوگل مپ هم ممکن است و هنگام ویرایش درست فیلدهایی مشابه ثبت مکان نمایش داده می‌شود. با این تفاوت که این بار ممکن است فیلدها پر باشند و نیاز به تغییر داشته باشند. در عین حال باید توجه داشت که اغلب مکان‌ها در نقشه دارای اطلاعات صحیحی هستند و نباید بی‌دلیل اقدام به ویرایش مشخصات یک مکان کرد.

ویرایش مشخصات مکان در گوگل مپ

برای ویرایش مشخصات و جزئیات مکان در نقشه گوگل، باید گزینه‌ی «پیشنهاد ویرایش» (Suggest an edit) را بزنید تا بخش‌های مختلفی که قابل ویرایش هستند، نمایش داده شوند. سپس با کلیک روی هر یک می‌توانید آن را ویرایش کنید. در نظر داشته باشید که باید از ویرایش‌های اضافه مانند افزودن کلیدواژه، ثبت شماره تلفن نادرست یا وب‌سایت متفرقه پرهیز کنید.

حذف شماره تلفن از گوگل مپ

یکی از مواردی که ممکن است مورد نیاز باشد، حذف شماره تلفن از یک مکان در گوگل مپ است. همان‌طور که اشاره شد، برای هر مکان باید یک راه ارتباطی ثبت شود اما اگر شماره تلفن مکانی تغییر کند، یا شماره تلفن اشتباهی برای یک مکان ثبت شده باشد، نیاز به حذف شماره تلفن خواهد بود. برای حذف شماره تلفن اگر شماره تماس جدید را می‌دانید، در بخش ویرایش مکان، آن را جایگزین قبلی کنید. در غیر این صورت از گزینه‌ی «نمی‌دانم ولی این نادرست است» استفاده کنید.

حذف لوکیشن از گوگل مپ

برای حذف لوکیشن از روی نقشه گوگل، ابتدا باید دلیل حذف را مشخص کنید. اینکه یک مکان کاملا غلط و گمراه‌کننده است، برای همیشه یا موقتی بسته شده است، یک مکان خصوصی و غیرقابل مراجعه برای عموم است یا به موقعیت دیگری جابه‌جا شده است، هر کدام گزینه‌های مخصوص به خود را در گوگل مپ دارد که فقط باید با بیان همان گزینه ویرایش پیشنهاد شود.

برای حذف لوکیشن از گوگل مپ، آن را در نقشه باز و سپس روی «پیشنهاد ویرایش» کلیک کنید. در ادامه «این مکان بسته است یا در اینجا نیست» (Place is closed or not here) را انتخاب کنید. در این بخش گزینه‌های مختلفی را خواهید دید. اگر مکان برای همیشه یا به صورت موقت بسته شده است، از گزینه‌ی مرتبط استفاده کنید. اگر مطمئن هستید مکان در محل وجود ندارد و موقعیت دقیق آن را هم از راه‌های مختلف پیدا نکرده‌اید از گزینه‌ی وجود ندارد استفاده کنید. اگر مکان تکراری ثبت شده باشد هم گزینه‌ی مرتبط را بزنید تا فهرستی از مکان‌های مشابه پیشنهاد شود و مکان اصلی را برگزینید.

اگر مکان ثبت شده کاملا هرزنگاری و جعلی محسوب می‌شود و یا بدون دفتر مشخص فقط برای تبلیغات و سئو ثبت شده است، گزینه‌ی «توهین‌آمیز، مضر، یا گمراه‌کننده» را بزنید. اگر یک مکان خصوصی مانند منزل شخصی روی نقشه قرار گرفته از «برای عموم باز نیست» استفاده کنید. اگر کسب‌وکار تغییر موقعیت داده و به جای دیگری رفته است، گزینه‌ی «به مکان جدید منتقل شده» را بزنید و اگر دلیل دیگری دارید، از «سایر» استفاده کنید.

معلق یا رد شدن ویرایش

همه‌ی ویرایش‌ها در نقشه‌ی گوگل تحت فرآیند بررسی قرار می‌گیرند که می‌تواند از چند ثانیه تا چند ماه طول بکشد. بسته به داده‌های موجود که هوش مصنوعی گوگل از سراسر وب گردآوری می‌کند، ممکن است نیاز به زمان طولانی‌تری برای بررسی باشد یا پس از فراهم نشدن اطلاعات لازم برای تأیید، ویرایش رد شود. بنابراین معلق ماندن و رد شدن ویرایش موضوعی کاملا طبیعی در گوگل مپ محسوب می‌شود. هنگامی که ویرایشی معلق است، نباید ویرایش تکراری انجام داد چون خلاف قوانین گوگل است و باعث سخت‌تر شدن ویرایش و کاهش اعتبار کاربر خاطی می‌شود.

ثبت کسب و کار در گوگل مپ

ثبت رسمی کسب و کار در سامانه‌ی گوگل، نه در نقشه، بلکه از طریق سرویس رایگان «نمایه کسب‌وکار گوگل» (Google Business Profile) انجام می‌شود. موقعیت مکانی در نقشه تنها بخشی از خدماتی است که از طریق این سامانه ارائه می‌شود. اگر بخواهید کسب و کاری را در کشورهای تحریم نشده ثبت کنید، می‌توانید از این پایگاه گوگل استفاده کنید و با طی مراحل آن و صحت‌سنجی موقعیت و نوع کسب‌وکار، کسب‌وکار را به صورت رسمی ثبت کنید و به گزینه‌های مختلف دارندگان کسب‌وکار از جمله اطلاع‌رسانی و قرار دادن لوگو دسترسی داشته باشید. اما در چند کشور محدود تحریم شده، از جمله ایران، امکان ثبت رسمی کسب‌وکار وجود ندارد و بنابراین ثبت کسب‌وکار باید از روش عادی ثبت مکان در گوگل مپ انجام شود.

حذف کسب و کار از گوگل مپ

ابتدا باید ببینید دلیل حذف کسب و کار چیست. هیچ گاه نباید یک کسب و کار واقعی و فعال را از روی نقشه حذف کنید. این کار نه تنها گمراه کردن کاربران است بلکه، باعث مسدود شدن حساب کاربر خطاکار می‌شود. با این حال اگر کسب‌وکاری بسته شده است، می‌توانید برای حذف آن، و به عبارت دقیق‌تر برای بسته اعلام کردن آن اقدام کنید.

اگر کسب و کار به صورت رسمی و از طریق سرویس بیزنس گوگل ثبت شده است، برای حذف آن باید به سرویس نمایه کسب‌وکار بروید و مراحل آن را برای حذف دنبال کنید. در این صورت کسب‌وکار از نقشه‌ی گوگل هم پنهان خواهد شد. اما اگر کسب و کار تنها در نقشه و از روش عمومی افزودن مکان، ثبت شده است، برای حذف آن مطابق با راهنمای کلی حذف لوکیشن عمل کنید.

ثبت آدرس در گوگل مپ رایگان

اگر هدف شما از ثبت آدرس، ثبت یک مکان مشخص در گوگل مپ باشد، باید از روش معمولی ثبت مکان که در بالا اشاره شد، استفاده کنید. اما اگر هدف شما ثبت یک نشانی باشد، باید محدوده‌ی مورد نظر را در اپلیکیشن گوگل مپ بیاورید و به حالت عکس ماهواره‌ای جابه‌جا شوید. سپس با نگه داشتن انگشت، در پنجره‌ی نمایش داده شده گزینه‌ی «پیشنهاد ویرایش برای سنجاق چسبان» (Suggest edit for pin) و سپس «ویرایش نشانی» (Edit address) را بزنید و مراحل و بخش‌های مختلف آن را به صورت دقیق پر کنید. نتیجه‌ی این نوع ویرایش اغلب پس از چندین ماه مشخص می‌شود.

افزودن و ویرایش خیابان در گوگل مپ

همان‌طور که اشاره شد، همکاری گوگل با مراجع رسمی یکی از راه‌های به‌روزرسانی نقشه است. در اغلب کشورها این همکاری در زمینه‌ی افزودن و ویرایش جاده‌ها و خیابان‌ها بسیار گسترده است و همین باعث به‌روزرسانی سریع‌تر نقشه می‌شود. اما در کنار این همکاری، گوگل از داده‌های ارائه شده توسط کاربران هم استفاده می‌کند که به ویژه در کشورهایی مانند ایران اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

برای افزودن خیابان در گوگل مپ، مسیرهای مختلفی وجود دارد اما راه ساده، این است که در نسخه‌ی وب، پس از آوردن محدوده‌ی مورد نظر، در نسخه‌ی وب روی نقشه کلیک راست کرده و «گزارش اشکال در داده‌ها» (Report a data problem) را انتخاب کنید. سپس روی «افزودن یا تصحیح جاده» (Add or fix a road) را بزنید تا وارد رابط کاربری ویرایش جاده و خیابان شوید. برای افزودن یک خیابان و راهی که در نقشه موجود نیست، از «افزودن جاده» استفاده کنید و برای ویرایش یک خیابان موجود، روی آن کلیک کنید، بخش‌های مرتبط در امتداد آن را به ترتیب برگزینید و سپس از گزینه‌های کنار صفحه یک مورد را انتخاب کنید و پس از تغییرات لازم، در نهایت «انجام شد» (Done) را بزنید.

در اپلیکیشن گوگل مپ هم مسیر تقریبا مشابه است. باید پس از نگه داشتن انگشت در پنل نمایش داده شده، گزینه‌ی «پیشنهاد ویرایش برای سنجاق چسبان» و سپس گزینه‌ی «افزودن یا تصحیح جاده» (Add or fix a road) را بزنید تا گزینه‌های مورد نظر برای اعمال تغییرات را ببینید. از بخش منوی برنامه و سپس «راهنما و بازخورد» (Help & feedback) و سپس «ویرایش نقشه» (Edit Map) نیز به همین گزینه می‌رسید. در نهایت برای افزودن یک خیابان، گزینه‌ی «جاده در نقشه نیست» (Road does not exist) را انتخاب کنید و پس از طراحی لازم طبق عکس ماهواره‌ای، آن را ارسال کنید.

دقت داشته باشید که طراحی مناسبی برای رسم خیابان انجام دهید. همچنین خیابانی که اضافه می‌کنید باید حتما به یک خیابان موجود متصل باشد و با کم‌ترین تعداد نقاط و به دقیق‌ترین شیوه رسم شود تا هماهنگی خوبی با جاده‌ی واقعی داشته باشد.

افزودن روستا و محله به گوگل مپ

اکثر شهرها و روستاهای کشور که در نقشه‌های بین‌المللی موجود بوده‌اند از سال‌های ابتدایی گوگل مپ در آن ثبت شده‌اند. بسیاری از شهرها و روستاها و محله‌ها هم توسط کاربران در دهه‌ی ابتدایی گوگل مپ روی نقشه قرار گرفته‌اند. اما از حدود یک دهه پیش، افزودن شهر، روستا، منطقه و محله به گوگل مپ، کاری نیست که توسط کاربران قابل انجام باشد و فقط توسط گوگل و سازمان‌های همکار آن ممکن است. اگر یک کاربر هستید، برای اطلاع به گوگل درباره‌ی نیاز به ثبت و تغییرات مورد نظر، درخواست کاربر باید با مدارک رسمی در انجمن جهانی کمک گوگل یا به انجمن‌های محلی گوگل در هر کشور گزارش شود.

افزودن محتوا به گوگل مپ

از راه‌های مختلفی می‌توان محتوای صحیح را در گوگل مپ قرار داد که در زیر به آن‌ها اشاره می‌کنیم. باید در نظر داشت که رعایت قوانین گوگل هنگام مشارکت در گوگل مپ و افزودن محتوا به آن ضروری است و در غیر این صورت محتوایی که خط مشی‌های گوگل را نقض کرده باشد پنهان می‌شود و در صورت تکرار خطا توسط کاربر، احتمال مسدودسازی کامل حساب او وجود خواهد داشت.

افزودن عکس و ویدیو به گوگل مپ

یکی از امکانات گوگل که بسیاری از نقشه‌های آنلاین از آن الگو گرفته‌اند، امکان افزودن عکس و ویدیو به مکان‌های مختلف است. افزودن عکس و ویدیو به گوگل مپ قوانین خودش را دارد؛ از جمله این‌که سوژه‌ی عکس فضای داخلی و بیرونی مکان و ویژگی‌های آن باشد، کپی از جایی نباشد و اثر شخصی کاربر باشد، چهره یا پلاک در آن نباشد و کیفیت مناسبی داشته باشد. برای قرار دادن عکس در حالت عمومی، کافی است مکان مورد نظر را در نقشه باز کنید و دکمه‌ی «افزودن عکس و ویدیو» (Add photo and video) را بزنید.

این دکمه برای کاربران ایرانی در نسخه‌ی وب در دسترس است اما در نسخه‌ی اپلیکیشن کاربران ایرانی به دلیل تحریم «گوگل مپس پلتفرم» با محدودیت مواجه هستند. با این حال چند راهکار جایگزین برای افزودن عکس و ویدیو در اپ گوگل مپس در ایران وجود دارد که بهترین آن استفاده از دکمه‌ی موجود در منوی بیشتر است. برای این کار، مکان مورد نظر را یافته، دکمه‌های بالای کارت اطلاعات آن را به چپ یا راست (بسته به زبان نقشه) جابه‌جا کنید تا به گزینه‌ی «بیشتر…» (…More) را برسید و پس از زدن روی آن، «افزودن عکس‌ها» (Add photos) را انتخاب کنید. پس از انتخاب عکس‌ها و ویدیوهای مورد نظر، «انتشار» (Publish) را بزنید و منتظر بارگذاری بمانید. راه دیگر برای افزودن عکس، بارگذاری آن‌ها همراه با نوشتن نظر است.

اگر عکس یا ویدیو را به اشتباه یا خلاف قوانین نقشه بارگذاری کردید، برای حذف عکس از گوگل مپ کافی است از منوی برنامه به «نمایه کاربری» (Profile) در اپلیکیشن یا «مشارکت‌های شما» (Your contributions) در نسخه‌ی وب بروید و از بخش عکس‌ها، عکس مورد نظر را یافته و از منوی سه نقطه‌ی بالای آن «حذف این عکس» (Remove this photo) را انتخاب کنید. توجه کنید که در نسخه‌ی وب ممکن است از برخی خدمات‌دهنده‌های اینترنت ایران، برای حذف عکس با خطا مواجه شوید که در این صورت باید از اپلیکیشن یا با تغییر موقعیت اینترنت خود اقدام به حذف عکس کنید.

نوشتن نظر در گوگل مپ

برای نوشتن نظر در گوگل مپ نسخه‌ی وب، باید پس از باز کردن مشخصات مکان، از دکمه‌ی «مروری بنویسید» (Write a review) استفاده کنید. در نسخه‌ی اپ اما باید پس از باز کردن مکان، به زبانه‌ی نظرات رفته تا ضمن دیدن نظرات کاربران، در بالای آن‌ها ستاره‌ها را برای رتبه‌دهی و نوشتن نظر ببینید و پس از نوشتن نظر گزینه‌ی «پست» (Post) را بزنید.

اما تحریم گوگل مپس پلتفرم، روی این بخش هم اثر گذاشته است و کاربران ایران گزینه‌ی افزودن نظر را در اپلیکیشن نمی‌بینند. بنابراین برای افزودن نظر از اپلیکیشن، باید محدوده‌ای را که مکان در آن قرار دارد در اپلیکیشن بیاورید و سپس از زبانه‌ی «هم‌بخشی» (Contribute) یا «شما» (You) در پایین صفحه، گزینه‌ی «افزودن مرور» (Add review) را بزنید. اگر در لحظه‌ی ثبت نظر، در همان مکان حضور داشته باشید، با زدن این گزینه مستقیما فهرستی از مکان‌های اطراف را می‌بینید که باید مکان مورد نظر را از میان آن‌ها انتخاب کنید. در غیر این صورت باید در کادر جست‌وجو با وارد کردن نام دقیق مکان، آن را یافته و وارد بخش افزودن نظر شوید و در ادامه امتیاز خود را ثبت و نظر خود را بنویسید و در پایان گزینه‌ی پست را بزنید. بسته به نوع مکان بخش نظردهی می‌تواند شامل جزئیات بیش‌تری هم برای پر کردن باشد. رستوران‌ها و کافه‌ها از این جمله‌اند.

اگر نظری را به اشتباه نوشته باشید با گزینه‌ی بالای آن در نمایه کاربری خود، امکان حذف آن وجود دارد. همچنین می‌توانید آن را ویرایش کنید. در نظر داشته باشید که با توجه به تحریم گوگل مپس پلتفرم، کاربران ایرانی در اپلیکیشن گوگل مپس، نظر خود را روی مکان‌ها نمی‌بینند و برای حذف یا ویرایش نظر در اپ، فقط باید از پروفایل خود اقدام کنند. برای دیدن جزئیات نظر دادن در گوگل مپ این راهنما را بخوانید.

پاسخ به پرسش کاربران در گوگل مپ

یکی دیگر از راه‌های مشارکت در نقشه گوگل، پاسخ به پرسش‌های کاربران است. هنگامی که مکانی را در گوگل مپ باز می‌کنید، بخشی برای طرح پرسش درباره‌ی مکان و ویژگی‌های آن وجود دارد که تنها در صورت اطلاع از پاسخ، می‌توانید آن را بنویسید.

پاسخ به پرسش‌های سیستمی در گوگل مپ

علاوه بر کاربران، توسط خود گوگل مپ هم پرسش‌هایی برای مکان‌های مختلف تعریف شده است. اگر مکانی را می‌شناسید و با آن تعامل داشته باشید، با باز کردن آن در اپلیکیشن، گزینه‌ای برای پاسخ به پرسش‌های کوتاه در پایین صفحه ظاهر می‌شود. در ادامه کارت‌های مختلفی شامل پرسش‌های متنوع درباره‌ی ویژگی‌های مکان نمایش داده می‌شود که می‌توانید با «بله»، «نه» یا «مطمئن نیستم» به آن‌ها پاسخ دهید.

پست به‌روزرسانی روی مکان

مکان‌های مختلف در واقعیت پویا هستند و برنامه‌های متنوعی را اجرا می‌کنند. مثلا غذای تازه‌ای که به منوی رستورانی اضافه شده یا نمایشگاه تازه‌ای که در یک نگارخانه برپا می‌شود. چنین تغییراتی را می‌توان از بخش «به‌روزرسانی‌ها» (Updates) در گوگل مپس بارگذاری و اطلاع‌رسانی کرد.

برای این کار باید پس از باز کردن مکان، گزینه‌های بالای صفحه را جابه‌جا کنید تا به «پست کردن» (Post updates) برسید. با زدن آن و سپس «افزودن عکس» (Add photo) عکس‌های مورد نظر را انتخاب کنید، توضیحات را در کادر مخصوص به آن بنویسید و سپس «پست کردن» (Post) را بزنید. این پست‌ها در زبانه‌ی «به‌روزرسانی‌ها» روی مکان نشان داده می‌شوند.

برنامه راهنمایان محلی (لوکال گاید) گوگل

یکی از برنامه‌هایی که بر بستر نقشه‌ی گوگل و برای غنی‌تر کردن آن شکل گرفته است، برنامه‌ی «راهنماهای محلی» (Local Guides) گوگل است. این برنامه در سال 2015 راه‌اندازی شد و هدف آن ارائه‌ی نظرات، عکس‌ها و اطلاعات نقشه توسط کسانی است که دغدغه‌ی راهنمایی داوطلبانه‌ی دیگران بر پایه‌ی نقشه را دارند.

پیوستن به برنامه‌ی راهنمایان محلی گوگل که برای افراد حقیقی تعریف شده، رایگان است و فقط کاربر باید سن قانونی متناسب با کشور خود را داشته باشد که در اغلب کشورها 13 سال تمام است. بنابراین عضویت برندها و شرکت‌ها و هر گونه فعالیت تجاری و مالی در این برنامه مجاز نیست. از سویی هرچند هدف برنامه کمک به نقشه است، اما الزاما هر راهنمای محلی گوگل کاربر سازنده‌ای محسوب نمی‌شود.

تحت این برنامه کاربران با مشارکت در نقشه امتیاز کسب می‌کنند تا به هر یک از 10 سطح تعریف شده که به ترتیب به 0، 15، 75، 250، 500، 1500، 5 هزار، 15 هزار، 50 هزار و 100 هزار امتیاز نیاز دارد، برسند. هرچند این امتیازها و سطح‌ها تنها یک مشوق است و تفاوتی در میزان دسترسی‌ها به امکانات نقشه ندارند. بلکه عاملی که از نظر سطح دسترسی بین کاربران تمایز ایجاد می‌کند، نوع مشارکت کاربر و دقت او در رعایت قوانین نقشه است.

این برنامه برای تجمیع فعالیت‌های کاربران، علاوه بر داشتن انجمن جهانی، دارای انجمن فعال در کشورهای مختلف است که کاربران فعال در آن به راهنمایی برای مشارکت بهتر کاربران می‌پردازند و فعالیت‌های عام‌المنفعه را پیش می‌برند. از جمله انجمن راهنمایان محلی گوگل در ایران که به آموزش کاربران و توسعه‌ی صحیح گوگل مپ متناسب با زبان فارسی و محدوده‌ی کشور ایران می‌پردازد.

در این برنامه همچنین امکان فالو کردن پروفایل کاربران وجود دارد و بدین ترتیب می‌توان عکس‌ها و نظراتی را که کاربران دیگر به اشتراک می‌گذارند، دنبال و مشاهده کرد.

دیگر امکانات گوگل مپ

گوگل مپ امکانات زیادی دارد که یک راهنما احتمالا برای آن کافی نباشد با این حال از جمله مهم‌ترین ویژگی‌های آن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

نقشه‌های آفلاین

داشتن نقشه‌ی همراه، زمانی که به اینترنت دسترسی ندارید، یکی از ضروری‌ترین مواردی است که اپلیکیشن‌های نقشه باید از آن پشتیبانی کنند. این قابلیت از سال‌ها پیش در گوگل مپ فراهم شده است. با دانلود و ذخیره‌ی نقشه‌ی آفلاین، می‌توانید حتی زمانی که به اینترنت دسترسی ندارید، در میان مکان‌های موجود در منطقه‌ی مورد نظر جست‌وجو کنید و مسیریابی انجام دهید.

برای دانلود نقشه‌ی آفلاین محدوده‌ی دلخواه هر مکان مشخص، می‌توانید پس از باز کردن آن در اپلیکیشن، از بخش «بیشتر…» گزینه‌ی «بارگیری نقشه آفلاین» (Download offline map) را انتخاب کنید.

برای دیدن نقشه‌های آفلاین ذخیره شده و مدیریت آن‌ها، یا دانلود یک نقشه‌ی آفلاین تازه، باید از منوی بالایی برنامه، گزینه‌ی «نقشه‌های آفلاین» (Offline Maps) را انتخاب کنید.

ذخیره و مدیریت مکان‌های مورد علاقه

در گوگل مپ این امکان فراهم شده است تا مکان‌های مورد نظر خود را در فهرست‌های دلخواه ذخیره کنید تا بعدا بهتر به آن‌ها دسترسی پیدا کنید. برای ذخیره‌ی هر مکان در یک فهرست، کافی است مکان مورد نظر را باز کرده و از گزینه‌های بالای بخش مشخصات آن روی «ذخیره» (Save) بزنید.

در نسخه‌ی وب هم همین گزینه وجود دارد و به سادگی می‌توانید مکان‌های دلخواه را ذخیره کنید. اگر یک فهرست دلخواه بسازید، امکان قرار دادن عنوان، توضیحات و ایموجی (شکلک) دلخواه برای آن وجود دارد تا روی نقشه کاملا متمایز دیده شود. برای دسترسی به مکان‌های ذخیره شده کافی است در صفحه‌ی اول اپلیکیشن گوگل مپ روی «ذخیره‌شده‌ها» (Saved) بزنید یا در نسخه‌ی وب از منوی برنامه «ذخیره‌شده» (Saved) را انتخاب کنید.

اندازه‌گیری فاصله بین دو نقطه

از دیگر قابلیت‌های کاربردی گوگل مپ می‌توان به اندازه‌گیری فاصله بین دو نقطه‌ی دلخواه اشاره کرد. برای این کار در نسخه‌ی وب کلیک راست کنید و «اندازه‌گیری فاصله» (Measure distance) را بزنید. با این گزینه همچنین امکان اندازه‌گیری مساحت دلخواه وجود دارد.

در اپلیکیشن نیز پس از نگه داشتن انگشت روی نقطه‌ی شروع، از گزینه‌های سنجاق چسبان، روی «اندازه‌گیری فاصله» (Measure distance) بزنید و اندازه‌گیری را آغاز کنید.

نمای خیابان

یکی از امکانات گوگل مپ که از سال‌های ابتدایی برای آن تعبیه شده است، قابلیت نمای خیابان است که در بسیاری از کشورها به صورت رسمی توسط گوگل اجرایی شده و در بسیاری از کشورها و نقاط دیگر از جمله ایران هم توسط داوطلبان انجام می‌شود. برای دیدن تصاویر نمای خیابان، کافی است لایه‌ی مرتبط با آن را از دکمه‌ی لایه‌ها که در اپلیکیشن بالای صفحه و در نسخه‌ی وب پایین صفحه قرار گرفته است، انتخاب کنید. در این حالت نقاط و مسیرهای دارای استریت ویو به رنگ آبی دیده می‌شوند و با کلیک روی هر قسمت از آن‌ها می‌توانید وارد تصاویر سه‌بعدی نمای خیابان شوید.

علاوه بر تصاویر موجود، در صورتی که در سال‌های پیشین هم تصاویری برای یک خیابان بارگذاری شده باشد، می‌توان با استفاده از ویژگی ماشین زمان، استریت ویو سال‌های گذشته را هم دید و روند تغییرات در طول چند سال را از نزدیک مشاهده کرد.

نقشه‌های من

یکی دیگر از سرویس‌های کاربردی که بر پایه‌ی گوگل مپس راه‌اندازی شده است، سامانه‌ی «نقشه‌های من» (My Maps) گوگل است. با توجه به اینکه امکان تغییهر تغییر دلخواه در نقشه‌ی عمومی گوگل وجود ندارد و کاربران مجاز به چنین کاری نیستند، گوگل این ابزار را فراهم کرده است تا کاربران بتوانند نقشه‌های دلخواه خود را با مکان‌ها و مسیرهای دلخواه بسازند و آن را با دیگران به اشتراک بگذارند. از جمله این نقشه‌ها می‌توان به نقشه متروی تهران اشاره کرد که با توجه به در دسترس نبودن لایه‌ی حمل‌ونقل در ایران تهیه شده است.

در این ابزار، امکان جست‌وجوی مکان‌های روی گوگل مپس و افزودن آن‌ها به نقشه‌ی اختصاصی وجود دارد. ثبت مکان‌های دلخواه، افزودن عکس، استفاده از نمادهای دلخواه و افزودن مسیرهای مختلف، از جمله قابلیت‌های ابزار مای مپس گوگل است. در نهایت نقشه‌های ساخته شده روی گوگل درایو ذخیره می‌شوند و می‌توان از بخش «ذخیره‌شده‌ها» (Saved) و سپس Maps در نسخه‌ی اپلیکیشن و نسخه‌ی وب گوگل مپ به آن‌ها دسترسی داشت.

جمع‌بندی

گوگل مپ یکی از ابزارهای بسیار کاربردی و البته رایگان شرکت گوگل است که تحولی در دنیای مسیریابی و یافتن مکان‌ها ایجاد کرده است. استفاده‌ی عمومی از آن به سادگی باز کردن و پیمایش نقشه است اما بهره‌گیری از همه‌ی امکانات آن چه برای تردد روزانه و چه برای سفر، نیازمند رعایت قوانین آن و آگاهی از ویژگی‌های گسترده‌ی آن است که در این مطلب به صورت جامع به آن‌ها اشاره شد.

