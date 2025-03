معرفی بازی موبایل نوروزی؛ سبک مافیا

در این بازی، هر بازیکن نقش خاصی دارد که شامل شهروندان، مافیا، پزشک، کارآگاه و سایر نقش‌های ویژه می‌شود. هر نقش ویژگی‌های خاص خود را دارد. به‌طور مثال، پزشک می‌تواند در هر شب یک نفر را نجات دهد و کارآگاه می‌تواند هر شب یک نفر را بررسی کند تا ببیند آیا او مافیاست یا نه. حالا بازی به همین ترتیب پیش می‌رود تا زمانی که یکی از دو تیم، مافیا یا غیر مافیا، به طور کامل برنده شود.

نوروز همیشه فرصتی عالی برای استراحت، دور شدن از دغدغه‌های روزمره و تجربه لحظات خوش با دوستان و خانواده است. در همین راستا، ضمن تبریک سال نو به شما همراهان دیجی‌کالا مگ، در این مطلب قصد داریم چند بازی به سبک مافیا را معرفی کنیم که می‌توانند هیجان و سرگرمی را به دورهمی‌های نوروزی شما بیاورند. بازی‌های مافیایی ترکیبی از استراتژی، هیجان و چالش‌های ذهنی هستند و زمانی که به‌صورت گروهی بازی شوند، لذت آن‌ها چند برابر می‌شود. خود بازی مافیا که احتمالا با آن آشنا هستید، نیازی به تجهیزات خاصی ندارد و می‌توان آن را کاملاً آفلاین با چند بازیکن و چند تکه کاغذ اجرا کرد. اما اگر به دنبال تنوع بیشتری هستید، در این مطلب چند بازی دیگر را در این سبک پیشنهاد می‌کنیم که می‌توانند شما را ساعت‌ها سرگرم کنند.

بازی مافیا چسیت؟

محبوبیت چشمگیر این بازی در ایران ما را به نوشتن مطلبی وادار کرده که جمعی از بهترین بازی‌های موبایلی سبک مافیا را به شما پیشنهاد کنیم. عناوینی که مجاب‌تان می‌کند با یکدیگر همکاری کرده و در راستای هدفی مشترک تلاش کنید.

معرفی بازی به سبک مافیا

1. Among US

اولین بازی به سبک مافیا در این لیست، یکی از هیجان‌انگیزترین بازی‌هایی است که در سال‌های اخیر توانسته میلیون‌ها کاربر را در سراسر جهان سرگرم کند. منظورمان Among Us است. این بازی با مکانیزم ساده اما فوق‌العاده هوشمندانه، به سرعت به یکی از اعتیادآورترین تجربه‌های چندنفره تبدیل شد. توسعه‌دهندگان آن با استفاده از یک ایده‌ی خلاقانه، فضایی را خلق کردند که در آن بازیکنان باید به یکدیگر اعتماد کنند، اما در عین حال همیشه در شک و تردید باشند. نتیجه‌ی این خلاقیت، موفقیتی فراتر از انتظار بود. تا جایی که این عنوان بیش از 500 میلیون بار از گوگل پلی دانلود داشته و همچنان جزو محبوب‌ترین بازی‌های موبایلی محسوب می‌شود.

Among Us گرافیک پیچیده‌ای ندارد، اما داستان آن چنان جذاب است که بازیکنان را به طور کامل درگیر خود می‌کند. ماجرا در یک سفینه‌ی فضایی در حال حرکت میان کهکشان‌ها رخ می‌دهد. جایی که خدمه‌ی آن باید وظایف خود را برای تعمیر و نگهداری سفینه انجام دهند. اما یک مشکل بزرگ وجود دارد. در میان آن‌ها یک یا چند خائن (Impostor) پنهان شده‌اند که قصد خرابکاری و از بین بردن سایر اعضای تیم را دارند. بازیکنان باید با همکاری، بحث و استدلال، خائن را پیدا کرده و او را از سفینه بیرون بیندازند، در حالی که هیچکس از هویت واقعی دیگری اطمینان ندارد. همین فضا، تنش و هیجان فوق‌العاده‌ای را ایجاد کرده که باعث شده Among Us به یکی از اعتیادآورترین و پرطرفدارترین بازی‌های گروهی تبدیل شود.

این بازی را می‌توان هم به صورت آنلاین و هم آفلاین تجربه کرد، هرچند برای دسترسی به سرورهای جهانی، کاربران ایرانی به اپلیکیشن‌های تغییر IP نیاز خواهند داشت.

2. Silly Walks

Silly Walks یک بازی به سبک مافیا، آرکید و ماجراجویی جذاب از استودیوی Part Time Monkey است که با طراحی منحصر‌به‌فرد و گیم‌پلی سرگرم‌کننده، توجه کاربران زیادی را به خود جلب کرده است. در این بازی، شما در نقش شخصیت‌هایی بامزه قرار می‌گیرید که برای نجات دوستان خود، باید از مسیرهای پرخطر عبور کنید. این مسیرها مملو از موانعی مانند اجاق‌گازهای داغ، چاقوهای تیز و تبرهای مرگبار هستند که عبور از آن‌ها نیاز به مهارت و دقت بالایی دارد. کنترل‌های ساده و تک‌لمسی بازی به شما اجازه می‌دهند تا به‌راحتی شخصیت خود را هدایت کنید و با حرکات نرم و انعطاف‌پذیر، موانع را پشت سر بگذارید. طراحی هنری چشم‌نواز، موسیقی دلنشین و چالش‌های متنوع، Silly Walks را به یک تجربه فراموش‌نشدنی برایتان تبدیل خواهد کرد.

این بازی که بیش از 10 هزار بار از گوگل پلی دانلود شده، امتیاز عالی 4.7 از 5.0 را از کاربران دریافت کرده و همچنان محبوبیت زیادی در میان علاقه‌مندان به بازی‌های آرکید دارد. به خصوص که گیم‌پلی بسیار مهیج و سرگرم‌کننده‌ای هم دارد. بازی Silly Walks را می‌توان به‌صورت آفلاین اجرا کرد.

3. Suspects: Mystery Mansion

Suspects: Mystery Mansion یک بازی به سبک مافیا، اکشن و رقابتی جذاب از استودیوی Wildlife Studios است. این عنوان، با الهام از بازی پرطرفدار Among Us طراحی شده و بازیکنان را درون یک عمارت اسرارآمیز قرار می‌دهد. جایی که گروهی از شخصیت‌های حیوانی باید در کنار یکدیگر فعالیت کنند. درحالی‌که یکی از آن‌ها در نقش خرابکار مخفیانه تلاش می‌کند دیگران را از بین ببرد. باید بدانید هر تصمیمی که در Mystery Mansion می‌گیرید، می‌تواند سرنوشت شما و سایر بازیکنان را تغییر دهد.

گیم‌پلی بازی بسیار ساده اما در عین حال چالش‌برانگیز و پر از هیجان است. شما می‌توانید در نقش یکی از اعضای معمولی گروه وظایف خود را انجام دهید و سعی کنید فرد خرابکار را شناسایی کنید. یا در نقش Imposter قرار بگیرید و بدون جلب توجه، سایر بازیکنان را از بین ببرید. عمارت مرموزی که داستان بازی در آن روایت می‌شود، پر از اتاق‌ها و مسیرهای پنهانی است که می‌توانند به شما در پیشبرد اهداف‌تان کمک کنند. ارتباط بازیکنان نقش مهمی در موفقیت در این بازی دارد و هر رای‌گیری و تصمیم‌گیری گروهی می‌تواند به کشف حقیقت یا نابودی بی‌گناهان منجر شود. بنابراین حواستان را خوب جمع کنید.

یکی از جذاب‌ترین ویژگی‌های Suspects: Mystery Mansion امکان اجرای بازی به صورت کاملاً آنلاین و چندنفره است. هر بار که وارد بازی می‌شوید، با ترکیبی از بازیکنان جدید روبه‌رو خواهید شد که هرکدام سبک بازی خاص خود را دارند. این امر باعث می‌شود که هیچ دو مرحله‌ای شبیه به هم نباشد و هر دور از بازی تجربه‌ای تازه و غیرقابل پیش‌بینی باشد. گرافیک بازی با طراحی رنگارنگ و زنده، حس ماجراجویی را تقویت می‌کند و موسیقی متن آن نیز فضایی رازآلود و هیجان‌انگیز ایجاد می‌کند که بازیکنان را در عمق داستان غرق خواهد کرد.

4. Hide Online

بازی Hide Online – Prop Hunt یکی از هیجان‌انگیزترین و متفاوت‌ترین بازی ها به سبک مافیا و اکشن برای اندروید است که با گیم‌پلی منحصر‌به‌فرد خود تجربه‌ای سرگرم‌کننده و اعتیادآور را برای کاربران رقم می‌زند. در این بازی، بازیکنان در دو گروه شکارچیان و اشیاء قرار می‌گیرند؛ شکارچیان باید در محیط بازی به دنبال اشیایی بگردند که در تلاش برای پنهان شدن هستند، در حالی که اشیاء می‌توانند به هر چیزی از یک فنجان کوچک گرفته تا یک صندلی تبدیل شوند و خود را از دید شکارچیان مخفی نگه دارند. البته این مخفی‌کاری دائمی نیست، زیرا پس از مدتی اشیاء مشخص شده و با پخش موسیقی، شکارچیان را از محل حضورشان باخبر می‌کنند. بازی با داشتن کنترل‌های روان و امکانات متنوعی همچون امکان تبدیل شکارچیان به حیوانات برای فرار، تجربه‌ای پرتنش و جذاب را برای بازیکنان رقم می‌زند.

Hide Online با بیش از 100 میلیون بار دانلود و امتیاز 4.6 از 5.0 در گوگل پلی از بین بیش از 4 میلیون نظر، به یکی از محبوب‌ترین بازی‌های چندنفره آنلاین تبدیل شده است. تنوع نقشه‌ها، قابلیت انتخاب کاراکترها و سلاح‌های مختلف و گیم‌پلی پویا، این عنوان را به گزینه‌ای مناسب برای بازیکنان در هر رده سنی تبدیل کرده است. چه به دنبال یک بازی رقابتی چالش‌برانگیز باشید و چه بخواهید لحظاتی مفرح را در کنار دوستان خود تجربه کنید، Hide Online می‌تواند انتخابی ایده‌آل باشد. این بازی به‌صورت رایگان در دسترس بوده و برای اجرا نیاز به اتصال اینترنت دارد.

5. Goose Goose Duck

Goose Goose Duck یک بازی استراتژیک چندنفره آنلاین است که با الهام از Among Us طراحی شده و تجربه‌ای هیجان‌انگیز از شناسایی و حذف نفوذی‌ها را در محیطی طنزآمیز و رقابتی ارائه می‌دهد. بازیکنان در نقش غازها باید میان خود، اردک‌های خرابکار را شناسایی کرده و از بازی حذف کنند تا امنیت گروه حفظ شود. بازی دارای بیش از 6 حالت مختلف است که از یکنواختی جلوگیری کرده و تنوعی جذاب به گیم‌پلی می‌بخشند. همچنین، چت صوتی و متنی داخلی به بازیکنان این امکان را می‌دهد تا برای کشف افراد مشکوک یا ایجاد استراتژی‌های جدید با یکدیگر تعامل داشته باشند.

گرافیک Goose Goose Duck بسیار چشم‌نواز بوده و انیمیشن‌های باکیفیت و افکت‌های صوتی هیجان‌انگیز، جذابیت آن را دوچندان کرده است. وجود بیش از 50 شخصیت مختلف، امکان شخصی‌سازی کاراکترها با آیتم‌های متنوع و همچنین طراحی 9 نقشه گوناگون با جزئیات بالا، محبوبیت این بازی را کماکان حفظ کرده است. با پشتیبانی از رویدادهای فصلی و اضافه شدن محتوای جدید در هر آپدیت، بازی همیشه تازگی خود را حفظ می‌کند. Goose Goose Duck تاکنون میلیون‌ها بار دانلود داشته و یکی از محبوب‌ترین بازی‌های گروهی آنلاین در بین علاقه‌مندان به سبک مخفی‌کاری و فریب به‌شمار می‌رود.

6. Hello Neighbor Full

Hello Neighbor یک بازی ماجراجویی و ترسناک منحصربه‌فرد از استودیوی tinyBuild برای اندروید است. در این بازی، شما در نقش یک پسر بچه کنجکاو قرار می‌گیرید که هنگام بازی در خیابان، متوجه رفتار مشکوک همسایه خود می‌شود. صدای جیغی که از خانه همسایه به گوش می‌رسد، باعث می‌شود که تصمیم بگیرید راز این خانه عجیب را کشف کنید. اما مشکل اینجاست که این همسایه سبیل‌کلفت و مرموز، به شدت مراقب خانه‌اش است و هر حرکت شما را زیر نظر دارد. برای حل معماهای بازی، باید با دقت وارد خانه او شوید، سرنخ‌ها را پیدا کنید و مراقب باشید که گیر نیفتید.

گیم‌پلی Hello Neighbor ترکیبی از ماجراجویی، حل معما و المان‌های ترسناک است که تجربه‌ای هیجان‌انگیز و دلهره‌آور را برای بازیکنان رقم می‌زند. طراحی بصری بازی با سبک کارتونی خاص خود، در کنار هوش مصنوعی پیشرفته همسایه که حرکات شما را یاد می‌گیرد، باعث می‌شود هر بار که بازی را ادامه می‌دهید، تجربه‌ای متفاوت داشته باشید. اگر به دنبال یک بازی متفاوت با چالش‌های جذاب و محیطی مرموز هستید، Hello Neighbor می‌تواند انتخابی عالی برای شما باشد!

7. The Escapists 2: Pocket Breakout

The Escapists 2: Pocket Breakout یک بازی به سبک مافیا جذاب، استراتژیک و ماجراجویی هیجان‌انگیز است که شما را در نقش یک زندانی قرار می‌دهد که هدفش فرار از زندان است. این بازی که ابتدا برای PC و کنسول‌ها منتشر شد، حالا با همان هیجان و چالش‌های خاص خود در دسترس کاربران اندروید قرار گرفته است. شما باید با برنامه‌ریزی دقیق، جمع‌آوری ابزارهای مختلف و همکاری با سایر زندانیان، نقشه‌ای بی‌نقص برای فرار طراحی کنید. اما مراقب باشید! نگهبانان زندان هر لحظه در حال نظارت بر حرکات شما هستند و کوچک‌ترین اشتباه می‌تواند نقشه‌های شما را نقش بر آب کند.

گیم‌پلی The Escapists 2 ترکیبی از شبیه‌سازی، حل معما و مدیریت زمان است که باعث می‌شود هر تصمیم شما تأثیر مستقیمی بر روند بازی داشته باشد. در این زندان، شما می‌توانید کارهای روزمره مانند رفتن به سر کار، شرکت در ورزش‌های گروهی و برقراری ارتباط با سایر زندانیان را انجام دهید. اما همه این‌ها باید در راستای یک هدف بزرگ‌تر باشد؛ فرار از زندان! تنوع ابزارها و راه‌های فرار باعث می‌شود که هر بار تجربه‌ای جدید از بازی داشته باشید. همچنین، وجود بیش از 100 آیتم مختلف، 5 مکان متنوع و موسیقی متن جذاب، این بازی را به یک اثر منحصربه‌فرد تبدیل کرده است.

اگر به دنبال یک بازی به سبک مافیا متفاوت و سرگرم‌کننده هستید که ساعت‌ها شما را درگیر کند، The Escapists 2: Pocket Breakout یکی از بهترین گزینه‌ها خواهد بود.

8. Betrayal.io

Betrayal.io یک بازی استراتژیک چندنفره هیجان‌انگیز از End Game Interactive برای اندروید است. این بازی که در ابتدا یک عنوان تحت وب بود، اکنون به دنیای موبایل راه یافته و تجربه‌ای چالش‌برانگیز را برای کاربران فراهم کرده است. در Betrayal.io بازیکنان در قالب دو نقش متفاوت، یعنی خائن و عضو معمولی، وارد بازی می‌شوند. اگر خائن باشید، هدف شما خرابکاری در سفینه و از بین بردن سایر بازیکنان بدون جلب توجه است، اما اگر عضو تیم باشید، باید تلاش کنید تا خائنان را شناسایی کرده و مأموریت‌های مختلفی را برای حفظ عملکرد سفینه انجام دهید.

گیم‌پلی این بازی با ترکیب استراتژی، حل معما و کار گروهی، تجربه‌ای نزدیک به Among Us اما با ویژگی‌های متنوع‌تر را ارائه می‌دهد. یکی از نکات کلیدی در Betrayal.io، سیستم گردهمایی اضطراری است که بازیکنان می‌توانند در آن با رأی‌گیری، فردی را که به عنوان خائن مشکوک است از سفینه خارج کنند. اگر خائنان زودتر شناسایی شوند، اعضای سفینه برنده خواهند شد. اما اگر اعضای عادی نتوانند خائنان را پیدا کنند و یکی پس از دیگری حذف شوند، خائنان پیروز خواهند شد.

Betrayal.io از طراحی‌های گرافیکی منحصر‌به‌فرد و جهان‌های متنوعی بهره می‌برد تا نسبت به عناوین مشابه جذاب‌تر به نظر برسد. کاراکترها طراحی خاصی دارند، نورپردازی محیط‌ها عالی است، انیمیشن‌ها روان هستند. خلاصه جلوه بصری شگفت‌انگیز است. از نظر صوتی، بازی موسیقی متن خاصی ندارد، اما امکان گفت‌وگو و چت با دیگر بازیکنان وجود دارد.

9. کد نیمز

بازی کد نیمز، یک تجربه گروهی مهیج است که به تنهایی قابل انجام نیست و برای لذت بردن از آن، باید با دوستان خود دور هم جمع شوید. این بازی برای گروه‌های 4-8 نفره مناسب بوده و بر پایه‌ی حدس کلمات و استفاده از نشانه‌ها برای پیدا کردن واژه‌های هم‌تیمی‌ها است. هر بازیکن در تیم آبی یا قرمز قرار می‌گیرد و هدف اصلی، کشف تمام کلمات تیم خود پیش از تیم مقابل است.

با شروع بازی، 25 کلمه به‌طور تصادفی انتخاب می‌شوند؛ 9 کلمه مخصوص تیم آبی، 8 کلمه برای تیم قرمز، 7 کلمه به رهگذران تعلق دارد و یک کلمه نیز به قاتل اختصاص داده می‌شود. فرمانده‌ی هر تیم، کلمات مخصوص تیم خود را مشاهده کرده و باید با ارائه‌ی یک کد رمز، هم‌تیمی‌هایش را راهنمایی کند تا کلمات درست را حدس بزنند. این کد رمز شامل یک واژه و یک عدد است که به تیم کمک می‌کند کلمات مرتبط را پیدا کند. اما اشتباه در انتخاب ممکن است به نفع تیم مقابل تمام شود.

در طول بازی، چهار سناریو ممکن است رخ دهد. انتخاب درست یک کلمه و ادامه‌ی نوبت، اشتباه و رو شدن کلمه‌ی تیم مقابل که باعث پایان نوبت می‌شود. کلیک روی کارت رهگذران که نتیجه‌ای جز پایان نوبت ندارد. در بدترین حالت، انتخاب کارت قاتل که به معنای شکست فوری تیم است. بنابراین، فرمانده باید در انتخاب کلمه رمز دقت کند و از قوانین مشخص پیروی کند. از جمله عدم استفاده از کلمات هم‌آوا، اجتناب از کلماتی که در بین کارت‌ها هستند و تأیید کلمه توسط فرمانده تیم مقابل در موارد حساس. بازی ادامه پیدا می‌کند تا زمانی که یکی از تیم‌ها تمام کلمات خود را کشف کرده و برنده شود یا تیمی با انتخاب کارت قاتل، به‌طور ناگهانی بازنده اعلام شود.

10. Spy

Spy، یک بازی به سبک مافیا با جریان بسیار سریع و جذاب است که آن باید جاسوس را در آن پیدا کنید. جاسوسی که خودش باید تلاش کند تا کلمه‌ای که شما شهروندان عادی در حال پنهان کردنش از او هستید را حدس بزند. نحوه انجام بازی به این صورت است که یک اسم به‌طور رندوم انتخاب می‌شود و همه بازیکنان به جز یک نفر، که جاسوس است، از این اسم باخبر هستند. حال افراد عادی و جاسوس‌ها که از هویت سایر افراد اطلاعی ندارند، بر اساس شواهد موجود از یکدیگر سوالات دو گزینه‌ای می‌پرسند که مرتبط با آن کلمه است. اگر فرد جاسوس نباشد، ارتباط را یافته و به خوبی می‌تواند گزینه درست را انتخاب کند. اما اگر جاسوس باشد چون از هویت کلمه اصلی بی‌خبر است، احتمال انتخاب گزینه اشتباه را دارد و در نتیجه هویتش فاش می‌شود.

مثلا، کلمه اگر کامپیوتر باشد. آن کسی که از کلمه آگاه است از شخصی دیگر می‌پرسد؛ فناوری یا هنر. اگر شخص جاسوس باشد که هیچ ایده‌ای ندارد و باید بر اساس شانس انتخاب کند. اما اگر جاسوس نباشد، به خوبی می‌داند کامپیوتر به فناوری ارتباط دارد.

Spy برای جذاب‌تر کردن دورهمی‌های زمان عید یک انتخاب فوق‌العاده هیجان‌انگیز و جذاب است که پیشنهاد می‌کنیم حتما تجربه‌اش کنید.

11. Imposter Solo Kill

Imposter Solo Kill یک بازی به سبک مافیا و در نتیجه فکری و استراتژیک است که در دنیای خیانت و مخفی‌کاری به شما اجازه می‌دهد نقش یک خرابکار حرفه‌ای را بازی کنید. این بازی الهام‌گرفته از بازی محبوب Among Us است. اما با تغییرات منحصربه‌فرد در گیم‌پلی خود، هویت خاصی پیدا کرده است. در این بازی شما همیشه نقش خرابکار را بر عهده دارید و باید اعضای سفینه فضایی را یکی پس از دیگری از میان بردارید.

گیم‌پلی بازی ترکیبی از استراتژی، دقت و زمان‌بندی است که هر مرحله با چالش‌های جدیدی روبرو می‌کند. در حالی که محیط‌های Among Us وسیع و پیچیده هستند، در این بازی مراحل در فضایی محدود اما پرجزئیات جریان دارند. بازیکنان باید مسیرهای خود را با دقت برنامه‌ریزی کرده و اعضای سفینه را به‌نحوی از بازی خارج کنند که هیچ نشانه‌ای از حضورشان باقی نماند. امکان مخفی شدن در نقاط خاص و استفاده از ابزارهای خرابکارانه برای فریب دیگر شخصیت‌ها از جمله ویژگی‌هایی است که این بازی را هیجان‌انگیزتر می‌کند. اگر بازیکن در اجرای نقشه‌های خود موفق نباشد، شناسایی و از سفینه بیرون انداخته می‌شود، که باعث شروع مجدد مرحله خواهد شد.

یکی از ویژگی‌های خوب Imposter Solo Kill امکان بازی آفلاین است. قابلیتی که به شما اجازه می‌دهد در هر زمان و مکانی، بدون نیاز به اینترنت، وارد دنیای پرهیجان بازی شوید. مراحل اولیه بازی نقش آموزشی دارند و بازیکنان را با اصول اولیه آشنا می‌کنند، اما به تدریج چالش‌ها سخت‌تر می‌شود و نیاز به مهارت و برنامه‌ریزی دقیق‌تر افزایش می‌یابد. علاوه بر این، این بازی با ارائه امکانات شخصی‌سازی، از جمله لباس‌ها و کلاه‌های مختلف، به شما این امکان را می‌دهد که ظاهر شخصیت خود را تغییر دهید و سفینه را با سلیقه خود تسخیر کنید.

بهترین بازی به سبک مافیا؛ سخن پایانی

در این بازی 11 بازی به سبک مافیا را به شما معرفی کردیم که همگی جز پرطرفدارترین و جذاب‌ترین بازی‌ها در سبک خودشان به حساب می‌آیند. امیدواریم با این 11 بازی دورهمی‌های نوروزی خود را به جمعی شاد و مهیج تبدیل کنید.

منبع: دیجی‌کالا مگ

نوشته معرفی بازی موبایل نوروزی؛ سبک مافیا اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala