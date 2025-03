معرفی بازی موبایل نوروزی؛ بهترین‌های مسابقه‌ای

معرفی بهترین بازی مسابقه‌ای

1. بازی مسابقه‌ای CSR 2 Realistic Drag Racing

CSR Racing 2 نسخه دوم یکی از محبوب‌ترین و گرافیکی‌ترین بازی‌های ماشین‌سواری در سبک درگ برای دستگاه‌های اندرویدی است که تا به امروز بیش از 50 میلیون بار توسط کاربران اندرویدی در سراسر جهان دانلود شده است. این بازی به دلیل گیم‌پلی اعتیادآور و گرافیک کنسولی نسل جدید، تجربه‌ای فوق‌العاده و هیجان‌انگیز از مسابقات درگ را به بازیکنان ارائه می‌دهد. در این بازی، شما با انواع خودروهای لوکس و اسپرت از برندهای معروف دنیا مانند LaFerrari، مک‌لارن P1، آئودی R8 V10 پلاس و Koenigsegg One به رقابت می‌پردازید. هدف اصلی بازی، برنده شدن در مسابقات درگ است که در آن باید حریف خود را در مسیر کوتاهی پشت سر بگذارید.

یکی از ویژگی‌های جذاب CSR Racing 2، امکان شخصی‌سازی دقیق تمامی بخش‌های داخلی و خارجی خودروها است. شما می‌توانید با جمع‌آوری پول از مسابقات، خودروهای خود را ارتقا داده و آن‌ها را به ماشین‌های رویایی تبدیل کنید. همچنین، بازی به شما این فرصت را می‌دهد که در مسابقات آنلاین با دیگر بازیکنان از سراسر جهان رقابت کنید، گروه‌های اختصاصی تشکیل دهید و در چالش‌های روزانه شرکت کنید. گرافیک 2K و صداگذاری واقعی بازی، به همراه گیم‌پلی جذاب و محیط‌های مختلف مسابقه، باعث می‌شود تا تجربه‌ای بی‌نظیر از مسابقات درگ را در گوشی خود داشته باشدی.

2. Offroad Legends 2

آفرودبازها نمی‌توانند و نه باید این بازی را از دست بدهند. آب دستتان هست بگذارید زمین و این بازی را همین حالا دانلود کنید. امکان ندارد آفرودباز باشید اما از این بازی خوشتان نیاید. چون بهتر از این بازی مسابقه‌ای آفرود نداریم. Offroad Legends 2 – Hill Climb به‌خاطر گیم‌پلی خاص و هیجان‌انگیزش یکی از محبوب‌ترین بازی‌های اتومبیل‌رانی با سبک جدید و چالش‌های منحصر به فرد در گوشی‌های هوشمند است. در این بازی، شما باید با استفاده از کنترلرهای ساده، ماشین‌های سنگین مختلف را هدایت کرده، حرکات نمایشی انجام دهید و از موانع مختلف عبور کنید تا مراحل بازی را یکی پس از دیگری پشت سر بگذارید. بازی شامل چهار دسته از ماشین‌ها است: Monsters و 4×4 off-roaders و Behemoths و Fun cars که هرکدام ویژگی‌ها و چالش‌های خاص خود را دارند.

یکی از ویژگی‌های جذاب این بازی، گرافیک اچ‌دی خیره‌کننده و تاثیرات واقعی آب و هوا است که تجربه‌ای واقع‌گرایانه از رانندگی در محیط‌های مختلف را به شما ارائه می‌دهد. این بازی همچنین از موسیقی‌های مهیج و کنترلرهای عالی بهره می‌برد که باعث می‌شود تجربه بازی جذاب‌تر و لذت‌بخش‌تر شود. علاوه بر این، Offroad Legends 2 – Hill Climb شامل 12 خودروی فوق‌العاده، 4 حالت مختلف بازی (ریسینگ، ترنسپورتر، تخریب، و پرش روی گدازه)، بیش از 48 مسیر زیبا و امکان بازی مولتی‌پلیر از طریق سرویس‌های گوگل است. اگر به دنبال یک بازی مسابقه‌ای چالش‌برانگیز و هیجان‌انگیز در دنیای اتومبیل‌رانی هستید، این بازی می‌تواند انتخابی عالی برای شما باشد.

3. بازی مسابقه‌ای CarX Highway Racing

CarX Highway Racing یکی از گرافیکی‌ترین، هیجان‌انگیزترین و زیباترین بازی‌های ماشین‌سواری برای گوشی‌های هوشمند است که توسط استودیوی مطرح CarX Technologies به صورت رایگان منتشر شده است. این بازی به شما این امکان را می‌دهد که پشت فرمان انواع ماشین‌های رویایی بنشینید و در بزرگراه‌های شهری مختلف و زیبای جهان به مسابقه بپردازید.

مسابقات در حالت‌های مختلف رقابتی و فرار از دست پلیس برگزار می‌شود. جایی که باید با سرعت زیاد از دستگیری فرار کنید. پس اگر عاشق آدرنالین هستید، جای درستی آمده‌اید. جالب است بدانید این بازی دارای حالت‌های مختلف آب و هوایی و چرخه شب و روز هم هست که هیجان بازی را دوچندان می‌کند. از گرافیک آن هم دیگر چیزی نمی‌گوییم. فقط کافی است نصبش کنید و متوجه شوید چرا تا این اندازه از این بازی تعریف می‌کنیم.

از جمله حالت‌های بازی می‌توان به مسابقات آنلاین در مقابل سایر بازیکنان جهان، حمله‌های زمانی، مسابقه بقا و تکمیل مسابقه بدون صدمه اشاره کرد. یک حالت پلیس هم وجود دارد که با فعال کردن آن، قانون به جاده برمی‌گردد تا دیگر هر کسی به راحتی نتواند مانور دهد. حدس بزنید این حالت چه غافلگیری دارد؟ شما پلیس هستید! بله درست شنیدید. شما باید با بی‌قانونی مبارزه و رانندگان خاطی را دستگیر کنید. منتظر چه هستید؟ بازی مسابقه‌ای از CarX Highway Racing جذاب‌تر مگر سراغ داریم؟

4. Nitro Nation: Car Racing Game

Nitro Nation Online یک بازی مسابقات Drag Racing آنلاین است که در آن می‌توانید ده‌ها خودرو واقعی و لایسنس‌شده از برندهای معروف جهانی مانند آئودی، BMW، فورد، مرسدس بنز، نیسان و بسیاری دیگر را انتخاب کنید و آن‌ها را به دنیای مسابقات بیاورید. شما می‌توانید خودروهای خود را به دلخواه تیونینگ کرده، آن‌ها را ارتقا دهید و در مسابقات مختلف از 1/8 مایل تا یک مایل کامل با حریفان آنلاین به رقابت بپردازید. ویژگی‌های منحصربه‌فرد این بازی شامل عدم نیاز به سوخت یا زمان انتظار برای ارتقا است؛ بنابراین تمرکز بازی بر مهارت رانندگی و استراتژی شماست.

در Nitro Nation Online شما می‌توانید تیم خود را تشکیل داده و دوستانتان را دعوت کنید تا در مسابقات آنلاین زنده شرکت کنید و در تورنمنت‌ها پیروز شوید. همچنین این بازی مسابقه‌ای به شما این امکان را می‌دهد که قطعات خودرو را به صورت آنلاین با سایر بازیکنان معامله کنید و ماشین رویاییتان را بسازید. با استفاده از موتور فیزیک CarX، تجربه‌ای واقع‌گرایانه از فیزیک خودرو خواهید داشت و می‌توانید ماشین‌ها را با تجزیه و تحلیل‌های دقیق و جدول‌های داینو تنظیم کنید تا مهارت‌های خود را به چالش بکشید.

5. بازی مسابقه‌ای Real Racing 3

سرعت، هیجان، احساس آزادی و تسلط بر جاده می‌خواهید؟ Real Racing 3 همان چیزی است که نیاز دارید. این بازی برای کسانی است که همیشه آرزو داشتند در پیست‌های واقعی دنیا رانندگی کنند و در میان بهترین‌های جهان رقابت کنند. با بیش از 100 میلیون دانلود و امتیاز 4.5 از بیش از 7 میلیون نفر، Real Racing 3 نه تنها یکی از محبوب‌ترین بازی‌های مسابقه‌ای موبایلی است، بلکه به عنوان یک تجربه واقعی رانندگی شناخته می‌شود که می‌تواند هر علاقه‌مندی به خودرو را جذب کند.

آنچه این بازی را خاص می‌کند، گرافیک بی‌نظیر و جزئیات دقیقی است که در هر پیست و هر خودرو وجود دارد. شما می‌توانید از میان بیش از 40 برند معروف خودروهای واقعی مانند فراری، پورشه، و لامبورگینی انتخاب کنید و با آن‌ها در پیست‌هایی مثل Circuit de Spa-Francorchamps یا Silverstone به رقابت بپردازید. سیستم ارتقاء و شخصی‌سازی خودرو نیز به شما این امکان را می‌دهد تا خودروهای خود را با قطعات و تجهیزات منحصر به فرد به بهترین شکل ممکن آماده کنید و در رقابت‌ها پیروز شوید.

در Real Racing 3 هر مسابقه یک چالش جدید است. شما می‌توانید در حالت‌های مختلف بازی مانند مسابقات زمانی، تور‌های جهانی و حتی رقابت‌های آنلاین شرکت کنید. علاوه بر این، سیستم مدیریت زمان و ارتقاء خودرو به شما این فرصت را می‌دهد که با پیشرفت در بازی، اتومبیل‌های خود را به بالاترین سطح ممکن ارتقا دهید و در میان بهترین رانندگان جهانی قرار بگیرید. این بازی مسابقه‌ای از شما می‌خواهد که نه تنها مهارت رانندگی خود را به نمایش بگذارید، بلکه استراتژی‌های هوشمندانه‌ای برای مدیریت زمان و ارتقاء خودروها داشته باشید.

6. Need for Speed No Limits

Need for Speed No Limits برای کسانی است که عاشق سرعت و هیجان واقعی در مسابقات خیابانی هستند. اگر همیشه رویای رانندگی با خودروهای اسپرت و شخصی‌سازی آن‌ها را داشتید، این بازی جایی است که باید تمام این علاقه‌ها را پیاده کنید. آن هم در جهانی پر از آدرنالین. از سرعت‌های دیوانه‌وار گرفته تا تعقیب و گریزهای نفس‌گیر، هر لحظه از بازی شما را به گونه‌ای به وجد می‌آورد که نظیرش را هم ندیده‌اید.

با بیش از 100 میلیون دانلود و امتیاز 4.4 از بیش از 5 میلیون نفر، Need for Speed No Limits توانسته محبوبیت زیادی در بین گیمرها پیدا کند. شما در این بازی می‌توانید خودروهای مختلفی از برندهای معروف را انتخاب کنید و آن‌ها را مطابق سلیقه خود ارتقا داده و شخصی‌سازی کنید. هر خودرو به شما این امکان را می‌دهد که در مسابقات پرهیجان خیابانی شرکت کنید و مهارت‌های رانندگی خود را به چالش بکشید.

از نظر گیم‌پلی، این بازی تجربه‌ای سریع و در عین حال پیچیده را برایتان به ارمغان می‌آورد. چه بخواهید در مسابقات کوتاه و هیجان‌انگیز شرکت کنید و چه به دنبال رقابت در چالش‌های طولانی‌تر باشید، Need for Speed No Limits هر چیزی را که یک عاشق سرعت می‌خواهد در اختیارش قرار می‌دهد.

7. بازی مسابقه‌ای Asphalt Legends Unite

Asphalt Legends Unite شما را به دنیای هیجان‌انگیزی از رقابت‌های ماشین‌سواری می‌برد. جایی که می‌توانید با ماشین‌های رویایی از برندهای معروف مثل فراری و لامبورگینی به مسابقه بپردازید. این بازی نه تنها گرافیک کنسولی با جزییات خیره‌کننده دارد، بلکه طراحی واقعی ماشین‌ها و افکت‌های بصری مانند گرد و خاک‌هایی که از زیر تایرها بلند می‌شود، هر لحظه حس واقعی بودن را به شما منتقل می‌کند. Asphalt 9 این بار با بهبودهای فوق‌العاده به شما این امکان را می‌دهد تا در مکان‌های شگفت‌انگیزی از سراسر جهان مسابقه دهید و تبدیل به اسطوره‌ای در دنیای اتومبیلرانی شوید.

شما در این بازی می‌توانید از بین 60 ماشین مختلف انتخاب و آن‌ها را مطابق با سلیقه‌تان سفارشی کنید. نه تنها می‌توانید در حالت تک نفره با رقبا به مسابقه بپردازید، بلکه می‌توانید به صورت آنلاین با 7 بازیکن از سراسر جهان رقابت کنید و مهارت‌هایتان را در رقابت‌های جهانی به نمایش بگذارید. هر مسابقه، فرصتی است برای تجربه سرعت و هیجان در دنیایی که در آن گرافیک و صداگذاری شما را کاملاً غرق خودش می‌کند. از طراحی‌های دقیق ماشین‌ها گرفته تا استفاده از فناوری HDR برای به تصویر کشیدن محیط‌هایی واقع‌گرایانه، همه چیز در Asphalt Legends Unite به‌گونه‌ای طراحی شده که شما را از ابتدا تا انتها شگفت‌زده کند.

با استفاده از نیتروژن و رانندگی در مسیرهای پر پیچ و خم، می‌توانید از رقبای خود پیشی بگیرید و به سطح بالاتری برسید. این بازی با 70 مکان منحصر به فرد و 800 مسابقه متنوع، هر بار که واردش شوید، شما را با تجربه‌ای جدید روبه‌رو می‌کند. Asphalt Legends Unite نه تنها یک بازی مسابقه‌ای مهیج، بلکه یک سفر پرهیجان به دنیای مسابقات و سرعت است.

8. Beach Buggy Racing 2

خاص، بامزه، بسیار خنده‌دار و در عین حال جذاب و مهیج. درباره یک بازی صحبت می‌کنیم که با نگاهی به پوستر آن شاید باور نکنید چقدر می‌تواند اعتیادآور باشد. اگر به خودتان اعتماد ندارید، قیدش را بزنید چون تا اتمام تعطیلات عید شاید سراغ هیچ بازی دیگری نروید. Beach Buggy Racing 2 به شما این امکان را می‌دهد که در مسابقات هیجان‌انگیز در مکان‌های متنوع و جدید از جمله اهرام مصر، قلعه اژدهایان، کشتی دزدان دریایی و آزمایشگاه‌های موجودات فضایی شرکت کنید. بازی دارای حالت‌های مختلف از جمله مسابقه تک‌به‌تک، تورنومنت‌های هفتگی و مسابقات معمولی است که تنوع زیادی را برای کاربران فراهم می‌کند.

Beach Buggy Racing 2 علاوه بر گرافیک عالی و گیم‌پلی جذاب، بیش از 45 آیتم کمکی مختلف از جمله رعد زنجیره‌ای، تایر کلوچه‌ای و عصاره تقویتی را در اختیار شما قرار می‌دهد. همچنین، شما می‌توانید بیش از 40 ماشین خاص را انتخاب و آن‌ها را سفارشی‌سازی کنید. با باز کردن قفل ماشین‌های جدید و اضافه کردن آن‌ها به گاراژ خود، به تجربه‌ای لذت‌بخش و پرهیجان از این بازی دست خواهید یافت. اگر فکر می‌کنید این بازی بچه‌گانه است، دو دقیقه وقت بگذارید و دانلودش کنید. آن وقت متوجه می‌شوید چالش یعنی چه.

9. بازی مسابقه‌ای Drive#

در بازی Drive#، شما نقش یک راننده حرفه‌ای را بازی می‌کنید که باید از مهارت‌های بی‌نظیر خود برای نجات جان خودش و دوستانش در یک شهر پر از فساد و مافیا استفاده کند. داستان بازی در دنیای زیرزمینی اتفاق می‌افتد. جایی که گروه‌های مافیایی و ارتش در حال جنگ هستند و شما هم در این بین هر لحظه باید برای زنده ماندن تلاش کنید.

در این بازی اکشن و ماجراجویی، شما با تعقیب و گریزهای هیجان‌انگیز، مبارزات خطرناک و حل معماهای پیچیده روبرو خواهید شد. سرعت بالا و انجام ماموریت‌های مختلف در یک محیط شهری پر از خطرات، شما را وارد یک دنیای هیجان‌انگیز می‌کند که هیچ‌گاه خسته‌کننده نخواهد بود. هر ماموریت چالش‌های جدیدی به شما می‌دهد که باید با دقت و شجاعت آن‌ها را پشت سر بگذارید.

به عنوان یک راننده ماهر، شما باید از مهارت‌های رانندگی خود برای فرار از موانع و دشمنان استفاده کنید. هر لحظه ممکن است یک تصمیم اشتباه، به بهای جان شما تمام شود. بازی Drive# به شما فرصتی می‌دهد تا در دنیایی پر از اکشن، سرعت و معماهای پیچیده وارد شوید و با پشت سر گذاشتن چالش‌ها، در نهایت به پیروزی دست یابید.

10. Rebel Racing

هیجانی می‌خواهید که با پوست و استخوان‌تان حسش کنید؟ پس به سراغ بازی‌های دیگر نروید. Rebel Racing اینجاست تا همان چیزی که به دنبالش هستید را به صورت رایگان در اختیارتان قرار دهد. Rebel Racing شما را در یک دنیای هیجان‌انگیز مسابقات ماشین‌سواری قرار می‌دهد. جایی که می‌توانید پشت فرمان سوپراسپرت‌های مشهور دنیا بنشینید و با بهترین رانندگان جهان رقابت کنید. در این بازی، شما رقابت‌های واقعی با فیزیک رانندگی بی‌نظیر و فضاهای زیبای غرب آمریکا را تجربه خواهید کرد. توربوشارژ، نیتروژن و هرگونه تقویت‌کننده‌ای در اختیار شماست تا در هیچ مسابقه‌ای کم نیاورید.

در Rebel Racing، شما می‌توانید مجموعه‌ای از ماشین‌های واقعی و کلاسیک را جمع‌آوری، ارتقاء و شخصی‌سازی کنید. هر خودرو با جزئیات دقیق مدل‌های واقعی بازسازی شده و صدای موتور هر ماشین نیز اختصاصی است، که تجربه‌ای واقعی از رانندگی را برایتان به ارمغان می‌آورد. شما می‌توانید خودروهای خود را به دلخواه تغییر دهید، رنگ‌آمیزی کنید و در مسابقات مختلف از آن‌ها استفاده کنید تا به مقام‌های بالاتر برسید.

مسابقات در این بازی هیجان‌انگیز و متنوع هستند. اما هیچ یک از آن‌ها کسل‌کننده و تکراری نیست. گرافیک بی‌نظیر و افکت‌های خاص بازی طوری با روح و روان شما بازی می‌کنند که گویا در یک پیست واقعی حضور دارید و باید تا می‌توانید مهارت‌تان در رانندگی را بکار بگیرید تا پیروز شوید. Rebel Racing بدون شک یک تجربه متفاوت و جذاب برای علاقه‌مندان به بازی مسابقه‌ای است.

11. بازی مسابقه‌ای CarX Street

بازی CarX Street یک تجربه مسابقه‌ای و ماشین‌سواری هیجان‌انگیز با گرافیک شگفت‌انگیز است که توسط CarX Technologies, LLC ساخته شده و همانند دیگر بازی‌های این شرکت، محبوبیت بسیار زیادی را به دست آورده است. این بازی به شما این امکان را می‌دهد که وارد دنیای آزاد پر از هیجان و استرس شوید. جایی که حتی کوچک‌ترین اشتباه می‌تواند باعث از دست دادن مسابقه و قهرمانی شما شود. از ویژگی‌های خوب بازی، تنوع بالای خودروها و محیط‌های بسیار متنوع، سرسبز و با جزئیات بالاست که باعث می‌شود تجربه‌ای همیشه تازه و متفاوت داشته باشید.

یکی از جذاب‌ترین ویژگی‌های CarX Street، دنیای آزاد آن است که به شما اجازه می‌دهد به کشف مناطق مختلف پرداخته و در مسابقات خیابانی شرکت کنید. پیروزی در این مسابقات پاداش‌هایی برای شما به ارمغان می‌آورد که می‌توانید از آن‌ها برای ارتقای خودروهای خود استفاده کنید. علاوه بر این، گرافیک فوق‌العاده بازی به گونه‌ای طراحی شده که تجربه‌ای بی‌نظیر از رانندگی در خیابان‌ها و انجام حرکات مختلف را به شما ارائه می‌دهد.

12. EA SPORTS FCMobile Soccer

بازی مسابقه‌ای که قرار نیست همش ماشین‌سواری باشد. گاهی اوقات گیمر می‌خواهد تجربه متفاوتی از مسابقات را داشته باشد و چه چیزی بهتر از فوتبال؟ EA SPORTS FC 24 نسخه جدید بازی فیفا ساکر 2025 است که استودیوی مشهور Electronic Arts آن را برای گوشی‌های هوشمند منتشر است. در این بازی شما به عنوان مدیر باید تیم قدرتمندی بسازید و با آن در تورنومنت‌های آنلاین شرکت کنید. این بازی از بیش از 30 لیگ، 650 تیم و 17,000 بازیکن واقعی بهره می‌برد و تجربه‌ای نزدیک به دنیای واقعی فوتبال را ارائه می‌دهد. با انجام فعالیت‌هایی مانند خرید و فروش بازیکن و مدیریت ترکیب تیم، هدف شما تبدیل کردن تیم خود به یکی از بهترین تیم‌ها در جهان است.

بازی EA SPORTS FC MOBILE در ابتدا با انتخاب تیم و ترکیب آن شروع می‌شود و سپس شما می‌توانید وارد مسابقات و چالش‌ها شوید. در این بازی علاوه بر رقابت‌های معمولی، امکان ایجاد گروه‌های فوتبال نیز وجود دارد که در آن می‌توانید با دوستان خود از سراسر دنیا به رقابت بپردازید. با گرافیک جذاب و گیم‌پلی اعتیادآور، این بازی برای افرادی که علاقه‌مند به تجربه‌ای واقع‌گرایانه از فوتبال و همچنین رقابت در سطح جهانی هستند، انتخابی عالی است.

13. بازی مسابقه‌ای Tennis Clash: Multiplayer Game

اسم این بازی از آن جهت Clash نامیده شده که شما فقط بازی نمی‌کنید. بلکه درگیر یک جنگ به تمام معنا می‌شوید. جایی که باید آنقدر سرعت عملتان بالا باشد که خودتان هم تعجب کنید. Tennis Clash: Multiplayer Game یک بازی مسابقه‌ای رقابتی آنلاین و فوق‌العاده مهیج است. در این بازی، بازیکنان می‌توانند به صورت آنی وارد رقابت‌های PvP شده و با دیگر بازیکنان در مسابقات آنلاین شرکت کنند. بخش اصلی بازی Career Campaign است که در آن، شما از یک تنیس‌باز مبتدی به یک حرفه‌ای تبدیل می‌شوید و مراحل مختلف را پشت سر می‌گذارید.

همچنین، می‌توانید با شرکت در تورنمنت‌های جهانی، برای کسب مقام‌های بهتر تلاش کنید و با استفاده از امتیازها شخصیت‌ها و تجهیزات جدید را آنلاک کنید. این بازی به بازیکنان امکان شخصی‌سازی تجهیزات ورزشی خود مانند راکت و کفش‌ها را می‌دهد و از طریق این تجهیزات بهبود یافته می‌توانند نتایج بهتری در مسابقات کسب کنند. همچنین، بازیکنان می‌توانند تیم‌های اختصاصی تشکیل دهند و آن‌ها را مدیریت کنند.

14. Grand Mountain Adventure

Grand Mountain Adventure یک بازی ورزشی جذاب و سرگرم‌کننده است که در آن بازیکنان می‌توانند در کوهستان‌های وسیع به اسکی و ماجراجویی بپردازند. برخلاف چند بازی نخست، شما در این بازی با اسکی کردن به مسیرهای مختلف می‌روید و حتی از تله‌کابین برای سفر در کوهستان استفاده می‌کنید. یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد بازی، محیط پویا و پرجزئیات آن است. جایی که بازیکنان با چالش‌هایی مانند بهمن، عبور از قطارهای در حال حرکت و برخورد با هلی‌کوپترها مواجه می‌شوند. این طراحی‌های واقع‌گرایانه به بازی زندگی می‌بخشد و تجربه‌ای جذاب را برای بازیکنان فراهم می‌کند. در واقع اجازه نمی‌دهد بازی پویایی‌اش را از دست بدهد.

گرافیک بازی Grand Mountain Adventure نیز بسیار چشم‌نواز است. طراحی‌های دقیق برف، صدای برخورد چوب اسکی با برف، درختان و رد چوب اسکی روی برف، شما را شگفت‌زده می‌کند. در این بازی، بیش از 200 مسیر اسکی و 5 کوهستان مختلف برای کاوش و رقابت وجود دارد. هر بار هم که به تنوع آن افزوده و باعث می‌شود که هر بار تجربه‌ای جدید و متفاوت داشته باشید. علاوه بر این، امکان ثبت و به اشتراک‌گذاری رکوردها به صورت آنلاین، رقابت با دیگر بازیکنان و کشف مسیرهای مخفی در بازی هم وجود دارد.

15. بازی مسابقه‌ای FIE Swordplay

و اما می‌رسیم به شمشیربازی. یک بازی مسابقه‌ای مهیج که البته برای طرفداران این سبک لذتی دوچندان دارد. اینکه میلیون‌ها نفر این بازی را دانلود کرده و به آن امتیاز 4.5 از 5 را داده‌اند اتفاقی نیست. با دانلود FIE Swordplay تجربه‌ای خواهید داشت که قطعا فراموش نخواهید کرد.

FIE Swordplay یک بازی شمشیر بازی واقع‌گرایانه و هیجان‌انگیز است که اجازه می دهد طعم حرفه‌ای بودن را بچشید. این بازی با تایید فدراسیون بین‌المللی شمشیر بازی (FIE) طراحی شده و به شما اجازه می‌دهد تا تکنیک‌های مختلفی از جمله ضربات سریع، قدرتی و فریب دادن حریف را یاد بگیرید و با استفاده از این روش‌ها، در رقابت‌های آنلاین و آفلاین شرکت کنید. با گرافیک جذاب و گیم‌پلی ساده و روان، FIE Swordplay اجازه نمی‌دهد چیزی خسته‌کننده به سراغ شما بیاید. اگر به دنبال یک بازی مسابقه‌ای ورزشی و رقابتی جذاب هستید که با قوانین واقعی شمشیر بازی هماهنگ باشد، این عنوان یکی از بهترین انتخاب‌ها برای شما خواهد بود.

بهترین بازی‌های مسابقه‌ای؛ سخن پایانی

در این مطلب 15 بازی مسابقه‌ای و مسابقه‌ای‌ورزشی را به شما معرفی کردیم. فرقی ندارد عاشق مسابقه روی جاده باشید یا آفرود، کوهستان، اسکی و حتی زمین تنیس. در این مطلب شما هرآنچه که بخواهید را پیدا می‌کنید.

