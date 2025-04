۱۰ ابزار طراحی لباس با هوش مصنوعی که باید بشناسید

در دنیای پرشتاب مد، هوش مصنوعی The New Black به عنوان یک پلتفرم بی‌نظیر و تحت عنوان بهترین هوش مصنوعی فعلی در این حوزه در حال خودنمایی است. این پلتفرم برای طراحان و برندها بسیار مفید بوده و به آن‌ها امکان می‌دهد که طراحی‌های مد منحصر به فرد را در عرض چند دقیقه خلق کنند. با The New Black، یک توصیف ساده از یک مفهوم کافی است تا هوش مصنوعی آن را تجسم و ایجاد کند. این ابزار، سطح بی‌سابقه‌ای از شخصی‌سازی و سرعت را ارائه می‌دهد که از روش‌های طراحی سنتی فراتر می‌رود.

۱. هوش مصنوعی The New Black – بهترین سایت طراحی لباس با هوش مصنوعی رایگان

از این پلتفرم به طور مکرر می‌توان استفاده کرد و هر مرتبه می‌توان با تصاویر منحصر به فرد روبه‌رو شد. هوش مصنوعی The New Black مجموعه‌ی گسترده‌ای از دسته‌های طراحی، از کفش‌های پیشرفته و کیف‌های لوکس گرفته تا لباس‌های عروسی پیچیده سه‌بعدی را می‌تواند خلق کند.

ویژگی‌های کلیدی هوش مصنوعی The New Black

از مهم‌ترین ویژگی‌های این مدل برنامه هوش مصنوعی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

اطمینان از اینکه هر طراحی تولید شده، متمایز است و کاربرها از بابت منحصربه‌فرد بودن محتوا خیالشان راحت است. دامنه وسیع دسته‌ها: این برنامه پذیرای مجموعه‌ی متنوعی از اقلام مد از جمله کفش‌های ورزشی، کیف‌های لوکس و لباس‌های سه‌بعدی چاپ‌شده است.

این برنامه پذیرای مجموعه‌ی متنوعی از اقلام مد از جمله کفش‌های ورزشی، کیف‌های لوکس و لباس‌های سه‌بعدی چاپ‌شده است. تکرار سریع طراحی: تسهیل تغییرات و تکرارهای سریع، به کاربران این امکان را می‌دهد که طراحی‌ها را به راحتی بهینه‌تر کنند.

تسهیل تغییرات و تکرارهای سریع، به کاربران این امکان را می‌دهد که طراحی‌ها را به راحتی بهینه‌تر کنند. بارگزاری و بهبود عکس: به کاربران این امکان را می‌دهد که عکس‌های طراحی موجود را برای تنظیم و بهینه‌سازی با هوش مصنوعی بارگذاری کنند.

به کاربران این امکان را می‌دهد که عکس‌های طراحی موجود را برای تنظیم و بهینه‌سازی با هوش مصنوعی بارگذاری کنند. تبدیل با وضوح بالا: برنامه قادر است تصاویر با وضوح پایین را به نسخه‌های با وضوح بالا به سرعت تبدیل می‌کند.

برنامه قادر است تصاویر با وضوح پایین را به نسخه‌های با وضوح بالا به سرعت تبدیل می‌کند. ابزارهای سازماندهی: این ابزار، ویژگی‌های دسته‌بندی را برای سازماندهی طراحی‌ها به مجموعه‌ها به منظور بهتر دیدن و برنامه‌ریزی ارائه می‌دهد.

این ابزار، ویژگی‌های دسته‌بندی را برای سازماندهی طراحی‌ها به مجموعه‌ها به منظور بهتر دیدن و برنامه‌ریزی ارائه می‌دهد. تعاملات اجتماعی: جامعه‌ای پویا از محتواسازها ایجاد شده و مجموعه‌ای از طراحی‌های مد تولید شده توسط هوش مصنوعی در این بخش به نمایش گذاشته می‌شود. همین ویژگی ساده می‌تواند منبع الهام روزانه برای افراد مبتدی باشد.

۲. هوش مصنوعی Off/Script

هوش مصنوعی Off/Script یکی از برترین‌ها به منظور طراحی لباس با هوش مصنوعی به حساب می‌آید. این ابزار، یک اپلیکیشن موبایل مبتنی بر هوش مصنوعی است که چشم‌انداز مد و طراحی را متحول می‌کند و به کاربران این امکان را می‌دهد تا ایده‌های محصول خود را به واقعیت تبدیل کنند. کاربران، نمونه‌کارهای طراحی مد، کفش و کالاهای خانگی را بارگذاری می‌کنند که اعضای جامعه‌ی این برنامه به آنها می‌تواند رای دهد. ایده‌های منتخب، بر اساس رای‌ها، وارد مرحله کمپین می‌شوند که در آن قیمت فروش و حداقل مقدار سفارش برای تولید تعیین می‌شود.

این پلتفرم نوآورانه ترکیبی منحصر به فرد از خلاقیت و فناوری را ارائه می‌دهد و به خالقان اجازه می‌دهد تمام حقوق مالکیت معنوی را حفظ کنند، در حالی که از قابلیت‌های هوش مصنوعی Off/Script نیز بهره می‌برند. این پلتفرم با تعامل مستقیم با تولیدکنندگان در تلاش است تا صنعت مد را به شیوه‌ای نوین و بهینه‌تر به جلو هدایت کند.

ویژگی‌های کلیدی هوش مصنوعی Off/Script

از مهم‌ترین ویژگی‌های این مدل هوش مصنوعی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

کاربران می‌توانند نمونه‌های اولیه‌ای از ایده‌های مد، کفش‌های ورزشی و کالاهای خانگی را بارگذاری و از AI برای زنده کردن مفاهیم استفاده کنند. جامعه محور: یک سیستم رای‌گیری به اعضای جامعه اجازه می‌دهد تا انتخاب کنند کدام محصولات برای مرحله کمپین تولید پیش بروند.

یک سیستم رای‌گیری به اعضای جامعه اجازه می‌دهد تا انتخاب کنند کدام محصولات برای مرحله کمپین تولید پیش بروند. مزایای سازنده: طراحان آثار هنری، تمامی حقوق مالکیت فکری آثار خود را حفظ و از فروش محصولات خود درآمد کسب می‌کنند.

طراحان آثار هنری، تمامی حقوق مالکیت فکری آثار خود را حفظ و از فروش محصولات خود درآمد کسب می‌کنند. مدیریت تولید از ابتدا تا انتها: Off/Script تمام فرآیند تولید، از ساخت تا حمل و نقل را مدیریت و کیفیت را تضمین می‌کند.

Off/Script تمام فرآیند تولید، از ساخت تا حمل و نقل را مدیریت و کیفیت را تضمین می‌کند. یکپارچگی مستقیم با تولیدکننده: هوش مصنوعی این پلتفرم، هر مفهوم را با تولیدکننده‌ی ایده‌آل جفت کرده و مسیر طراحی تا بازار را تسهیل می‌کند.

۳. هوش مصنوعی Ablo

هوش مصنوعی ابلو (Ablo) در زمینه‌ی ابزارهای طراحی مد مبتنی بر هوش مصنوعی متمایز بوده و هدف آن انقلاب در صنعت مد تعریف شده است. این ابزار ترکیبی منحصر به فرد از ویژگی‌ها را ارائه می‌دهد که محدودیت‌های نرم‌افزارهای سنتی طراحی مد را پشت سر می‌گذارد و ایجاد برند را در میان طیف وسیعی از خالقان و طراحان مد تسهیل می‌کند.

این پلتفرم هوش مصنوعی، به‌ویژه برای کسب‌وکارهایی که به دنبال گسترش عملیات خود هستند ارزشمند بوده و قابلیت‌های طراحی پیشرفته‌ای را ارائه می‌دهد که مرزهای طراحی مد سنتی را جابه‌جا می‌کند. رسالت پلتفرم Ablo در دموکراتیک کردن طراحی بوده و طراحی مد را برای طیف وسیع‌تری از مخاطبان قابل دسترس‌تر کرده و صنعت را بازتعریف می‌کند.

ویژگی‌های کلیدی هوش مصنوعی Ablo

از مهم‌ترین ویژگی‌های این مدل هوش مصنوعی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

راه‌حل‌های مبتنی بر هوش مصنوعی برای مقیاس‌گذاری برندهای مد و فرآیندهای تولید را فراهم می‌کند. همکاری کامل بین پلتفرم و محتواساز: تسهیل همکاری بین خالقان برای توسعه کارآمد برند.

تسهیل همکاری بین خالقان برای توسعه کارآمد برند. قابلیت‌های طراحی پیشرفته: استفاده از هوش مصنوعی برای غلبه بر محدودیت‌های طراحی سنتی.

استفاده از هوش مصنوعی برای غلبه بر محدودیت‌های طراحی سنتی. دموکراتیزه‌سازی طراحی مد: هدف‌گذاری برای در دسترس قرار دادن طراحی مد برای یک دامنه وسیع‌تری از خالقان.

۴. هوش مصنوعی YesPlz

هوش مصنوعی یس پلیز (YesPlz) به عنوان یک ابزار مد مبتنی بر هوش مصنوعی نسل آینده، چشم‌انداز صنعت را می‌تواند متحول کند. این ابزار قابلیت‌هایی را معرفی می‌کند که به کاربران اجازه می‌دهد تا ویژگی‌های مختلف مد از جمله سبک، اندازه، طراحی و حال و هوا را تنظیم کنند. این رویکرد نوآورانه، تجربه‌ی خرید آنلاین را بهبود بخشیده و آن را متناسب با ترجیحات فردی کاربران بهینه می‌کند.

موتور شخصی‌سازی این پلتفرم از هوش مصنوعی مد برای یادگیری رفتار خریداران، ترجیحات و سلیقه‌ها استفاده می‌کند. این پلتفرم انتخاب‌های جدید و ریزش‌های روزانه مد را ارائه می‌دهد و خریداران را با انتخاب‌های جدید و مرتبط مشغول نگه می‌دارد. یکی از ویژگی‌های برجسته‌ی یس‌پلیز، خریدار شخصی مجازی مبتنی بر هوش مصنوعی آن تحت عنوان استایلیست مد چت‌جی‌پی‌تی است. این ابزار با استفاده از پردازش زبان طبیعی و قدرت بصری کامپیوتری پیشرفته، این قابلیت را دارد تا با شخصی‌سازی بسیار پیشرفته، کاربران را حیرت‌زده کند.

ویژگی‌های کلیدی هوش مصنوعی YesPlz

از مهم‌ترین ویژگی‌های این مدل هوش مصنوعی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

مشاوره سبک شخصی را از طریق استایلیست مد ChatGPT ارائه می‌دهد. ابزار کشف بصری تعاملی: کشف محصولات را با یک رابط کاربری شهودی و جذاب بهبود می‌بخشد.

کشف محصولات را با یک رابط کاربری شهودی و جذاب بهبود می‌بخشد. موتور شخصی‌سازی: رفتار خریدار را یاد می‌گیرد تا انتخاب‌های مد سفارشی را ارائه دهد.

رفتار خریدار را یاد می‌گیرد تا انتخاب‌های مد سفارشی را ارائه دهد. فناوری برچسب‌گذاری تصویر پیشرفته: ایده‌آل برای خرده‌فروشان آنلاین که به دنبال ارائه‌ی توصیه‌های دقیق محصول هستند.

۵. هوش مصنوعی Botika

باتیکا (Botika) به عنوان یک پلتفرم نرم‌افزاری پیشرفته مبتنی بر هوش مصنوعی برای خرده‌فروشان آنلاین پوشاک یک گزینه‌ی کاربردی به حساب می‌آید. هدف اصلی این برنامه، تولید عکس‌های محصولات لباس با کیفیت بالا و فوق‌العاده شبیه‌سازی‌شده به شیوه‌ای سریع و مقرون به صرفه است. این پلتفرم از فناوری هوش مصنوعی مولد برای ایجاد مجموعه‌ای متنوع از تصاویر مدل استفاده می‌کند که به طور قابل توجهی نیاز به عکس‌برداری‌های سنتی را کاهش می‌دهد و در نتیجه زمان و هزینه‌ها را صرفه‌جویی می‌کند.

این ابزار با پلتفرم‌های تجارت الکترونیک سازگار بوده و می‌تواند تصاویری را تولید کند که بازتاب‌دهنده‌ی طیف وسیعی از تنوع، از جمله نژاد، نوع مو، حالت صورت و پس‌زمینه باشد. رسالت پلتفرم باتیکا، کمک به خرده‌فروشان در مدیریت کارآمد مجموعه‌های خود، بهینه‌سازی حرکت موجودی، کاهش بازگشت‌ها و سفارشی‌سازی عکس‌ها برای دموگرافیک‌های خاصی مانند مکان، سن و نوع بدن است.

ویژگی‌های کلیدی هوش مصنوعی Botika

از مهم‌ترین ویژگی‌های این مدل هوش مصنوعی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

ایجاد تصاویر متنوع و واقع‌گرایانه بر اساس مدل. تنوع در نمایش: ارائه‌ی سفارشی‌سازی از نظر قومیت، مدل مو، حالت صورت و بیشتر.

ارائه‌ی سفارشی‌سازی از نظر قومیت، مدل مو، حالت صورت و بیشتر. فرآیند بازاریابی بهینه: حذف مشخصات ارسال پیچیده و الزامات سخت‌افزاری.

حذف مشخصات ارسال پیچیده و الزامات سخت‌افزاری. دسترسی جهانی: امکان استفاده در سطح جهانی و پاسخگویی به مخاطبان جهانی.

۶. هوش مصنوعی ZMO

ZMO یک پلتفرم مبتنی بر هوش مصنوعی بسیار مدرن محسوب می‌شود که تصاویر با کیفیت بالا و به ‌صورت مدل‌دار را برای برندهای مد تولید می‌کند. این ابزار از الگوریتم‌های پیشرفته هوش مصنوعی برای ایجاد تصاویر واقع‌گرایانه از لباس‌ها روی مدل‌های مختلف استفاده می‌کند و نیاز به عکاسی‌های سنتی و هزینه‌ها و زمان مربوطه را از بین می‌برد.

ویژگی‌های کلیدی ZMO شامل تولید نامحدود تصاویر مدل‌دار با عکس‌های ساده محصول است که به ‌طور قابل توجهی هزینه‌ها را کاهش می‌دهد. این پلتفرم هم سریع و هم کارآمد بوده و به کاربران این امکان را می‌دهد که محصولات خود را در عرض چند دقیقه روی مدل‌ها مشاهده کنند. این پلتفرم بر تنوع و شامل‌سازی تاکید دارد و نمای واقع‌گرایانه‌ای از محصولات را روی یک دامنه‌ی متنوع قومی از مدل‌های دیجیتال ارائه می‌کند. علاوه بر این، ZMO با حذف نیاز به عکاسان، مدل‌ها، استودیوها و پردازش‌های پس از تولید، هزینه‌ها را کاهش می‌دهد.

ویژگی‌های کلیدی هوش مصنوعی ZMO

از مهم‌ترین ویژگی‌های این مدل هوش مصنوعی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

تصاویری بی‌پایان با مدل‌های متنوع ایجاد می‌کند. پردازش سریع: محصولات را به سرعت و به طور موثر روی مدل‌ها بصری می‌کند.

محصولات را به سرعت و به طور موثر روی مدل‌ها بصری می‌کند. تنوع مدل‌های زیاد: مجموعه‌ای از مدل‌های دیجیتال با تنوع قومی را به نمایش می‌گذارد.

مجموعه‌ای از مدل‌های دیجیتال با تنوع قومی را به نمایش می‌گذارد. کاهش هزینه: به طور قابل توجهی هزینه‌های مربوط به عکاسی مدل را کاهش می‌دهد.

به طور قابل توجهی هزینه‌های مربوط به عکاسی مدل را کاهش می‌دهد. گزینه‌های قابل تنظیم: انعطاف‌پذیری در تغییر مدل‌ها و ظاهرها را بدون هزینه‌ی اضافی فراهم می‌کند.

انعطاف‌پذیری در تغییر مدل‌ها و ظاهرها را بدون هزینه‌ی اضافی فراهم می‌کند. مولد تصویر هوش مصنوعی چندمنظوره: مولدی آسان را به منظور استفاده برای سبک‌های مختلف تصویر ارائه می‌دهد.

۷. هوش مصنوعی CALA

هوش مصنوعی CALA به عنوان یک رابط زنجیره تامین مد عمل می‌کند و طراحی، توسعه، تولید و لجستیک را در یک بستر دیجیتال یکپارچه و متحد ادغام می‌کند. این ابزار طراحی و تولید پوشاک به عنوان اولین و تنها ابزاری که از هوش مصنوعی نسل جدید برای تسهیل فرآیند خلق استفاده می‌کند، شناخته می‌شود.

این پلتفرم جامع برای همکاری بین تیم داخلی یک برند، تولیدکنندگان و کارشناسان داخلی CALA طراحی شده و مسیر کلی طراحی و تولید را تسهیل می‌کند. ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی CALA از توصیف‌های مبتنی بر متن طبیعی یا تصاویر مرجع بارگذاری شده ایده‌های طراحی جدید را ایجاد می‌کنند، و خلاقیت و همچنین اصالت در طراحی را بهینه می‌سازند.

ویژگی‌های کلیدی هوش مصنوعی CALA

از مهم‌ترین ویژگی‌های این مدل هوش مصنوعی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

از ابزارهای هوش مصنوعی برای تولید ایده‌های طراحی نوآورانه استفاده می‌کند. فرآیند طراحی یکپارچه: هر مرحله از طراحی، از ایده‌پردازی تا توانمندسازی تجارت الکترونیک را ادغام می‌کند.

هر مرحله از طراحی، از ایده‌پردازی تا توانمندسازی تجارت الکترونیک را ادغام می‌کند. شبکه جهانی شرکا: دارای شبکه‌ای از تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان با کلاس جهانی است.

دارای شبکه‌ای از تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان با کلاس جهانی است. شبکه لجستیک کارآمد: مدیریت جمع‌آوری موجودی، ترخیص گمرکی و تحویل را انجام می‌دهد.

مدیریت جمع‌آوری موجودی، ترخیص گمرکی و تحویل را انجام می‌دهد. دامنه ‌ ی وسیع محصولات: در مجموعه‌ای گسترده از دسته‌های محصول تخصص دارد.

در مجموعه‌ای گسترده از دسته‌های محصول تخصص دارد. ویژگی‌های تکاملی: به طور مداوم ویژگی‌های جدید و هدفمند را برای برندهای مد اضافه می‌کند.

به طور مداوم ویژگی‌های جدید و هدفمند را برای برندهای مد اضافه می‌کند. اپلیکیشن موبایل برای مدیریت زنجیره‌ی تامین: یک اپلیکیشن موبایل را برای همکاری ایجاد محصول از ابتدا تا انتها معرفی می‌کند.

۸. هوش مصنوعی Desginnovel

برنامه Designovel یک ابزار طراحی مد مبتنی بر هوش مصنوعی به حساب می‌آید که بر پیش‌بینی روند و توصیه‌ی طراحی تمرکز دارد و برای طراحان و برندهای مد که به دنبال پیشی گرفتن در صنعت هستند، ضروری است. این ابزار مجموعه‌ای از راه‌حل‌ها را ارائه می‌دهد، از جمله تحلیل روند، پیش‌بینی و سنجش بازار برای برنامه‌ریزی محصول و خدمات، که همه این موارد توسط دنیای پیشرفته هوش مصنوعی مد آن قدرت‌گذاری شده است.

این ابزار از هوش مصنوعی سازنده استفاده می‌کند و از تکنیک‌هایی مانند یادگیری متریک و جاسازی چندرسانه‌ای برای ایجاد محتوایی که با نیازهای کاربر همراستا است، بهره می‌برد. علاوه بر این موارد، خدمات تحلیل و گزارش‌گیری Designovel یک راه‌ حل SaaS را ارائه می‌دهد که بینش‌های ارزشمندی را فراهم کرده و به کاربران در اتخاذ تصمیمات آگاهانه به ‌سرعت و به‌ طور کارآمد کمک می‌کند.

ویژگی‌های کلیدی هوش مصنوعی Desginnovel

از مهم‌ترین ویژگی‌های این مدل هوش مصنوعی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

بینش‌هایی در مورد روندهای نوظهور مد و پویایی های بازار را ارائه می دهد. تکنیک‌های هوش مصنوعی تولیدی: محتوای متناسبی را بر اساس یادگیری متریک و جاسازی چندحالتی ایجاد می‌کند.

محتوای متناسبی را بر اساس یادگیری متریک و جاسازی چندحالتی ایجاد می‌کند. راه حل SaaS برای تحلیل و گزارش: بینش‌های عملی برای تصمیم‌گیری استراتژیک را ارائه می‌دهد.

۹. هوش مصنوعی TeeAI

برنامه TeeAI یک مدل هوش مصنوعی مبتکرانه‌ای به شمار می‌رود که به ‌طور خاص برای ایجاد طرح‌های منحصر به فرد و قابل تنظیم تی‌شرت‌ها طراحی شده است. با استفاده از فناوری تولید تصویر هوش مصنوعی، این ابزار روی یک پایگاه داده وسیع از تصاویر و الگوها آموزش دیده تا طراحی‌های با کیفیت بالا و دقیق را به سرعت ایجاد کند.

تی‌ای برای افرادی بیشتر مناسب است که به دنبال ابراز خلاقیت خود از طریق تی‌شرت‌های شخصی‌سازی‌شده هستند یا کسب‌وکارهایی که در صنعت پوشاک در تلاش هستند به صورت سفارشی‌شده کار کرده و با یک روتین ساده، گزینه‌های خلاقانه‌ای را در اسرع وقت به مشتری تحویل دهند. این ابزار چندین ویژگی کلیدی دارد از جمله طراحی‌های تولید شده توسط هوش مصنوعی، رابط کاربری آسان، گزینه Meet your personal designer، کاتالوگ آنلاین گسترده و عدم نیاز به ثبت‌نام، که آن را قابل دسترسی کرده و استفاده از آن را آسان می‌سازد.

تی‌ای برای ایجاد تی‌شرت‌های سفارشی برای استفاده‌ی شخصی، تولید طرح‌های منحصر به فرد برای کالاها و همچنین ایجاد طرح‌های با کیفیت بالا در کمترین زمان ممکن ایده‌آل محسوب می‌شود.

ویژگی‌های کلیدی هوش مصنوعی TeeAI

از مهم‌ترین ویژگی‌های این مدل هوش مصنوعی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

فرآیند طراحی قابل دسترسی و آسانی را تضمین می‌کند. ویژگی طراح شخصی: کمک‌های طراحی شخصی شده را فراهم می‌کند.

کمک‌های طراحی شخصی شده را فراهم می‌کند. کاتالوگ آنلاین: مجموعه‌ای از گزینه‌های الهام‌بخش را ارائه می‌دهد.

مجموعه‌ای از گزینه‌های الهام‌بخش را ارائه می‌دهد. بدون نیاز به ثبت‌نام: دسترسی فوری به ویژگی‌های ابزار را امکان‌پذیر می‌کند.

۱۰. هوش مصنوعی Stylista

هوش مصنوعی استایلیستا یک ابزار طراحی لباس با هوش مصنوعی بسیار فوق‌العاده و کاربردی محسوب می‌شود و به همه شخصیت ها در هر جا دسترسی به استایلینگ حرفه‌ای را می دهد. این اپلیکیشن مبتنی بر هوش مصنوعی، توصیه‌های لباس و مشاوره استایلینگ متناسب با سبک منحصر هر فرد را ارائه می‌دهد.

استایلیستا حتی می‌تواند استایلینگ شخصی را برای هر مناسبتی ارائه ‌دهد و همچنین این توانایی را دارد تا مشاوره‌ی لباس را با قدرت هوش مصنوعی پیشرفته به کاربران ارائه دهد. کاربران می‌توانند لباس‌های سرگرم‌کننده و انتخاب شده متناسب با سبک شخصی خود را کشف کرده و از توصیه‌های سیستم هوشمند پلتفرم بهره ببرند.

علاوه بر قابلیت خرید که در داخل برنامه وجود دارد، کاربران می‌توانند لباس‌های مورد علاقه‌ی خود را در یک فهرست ذخیره کرده تا بعدها به آن بازگردند یا با دوستان خود به اشتراک بگذارند. استایلیستا به شما کمک می‌کند تا یک کمد دیجیتال بسازید با افزودن خودکار خریدهای شما. این برنامه به شما این امکان را می دهد که لباس‌ها را در حال حرکت برنامه‌ریزی کرده و کمد لباس خود را زیر نظر داشته باشید.

تیم توسعه‌ی استایلیستا باور دارد که مد، یک بیان منحصر به فرد از شخصیت و سبک هر فرد است. به همین دلیل رسالت این برنامه این است که به همه این امکان را بدهد که در لباس‌های خود احساس راحتی و اعتماد به نفس کنند و استایلینگ شخصی را بدون استرس و هر گونه فشار دیگر انتخاب کنند. مد یک زبان است و استایلیستا به شما کمک می‌کند که به طور روان آن را صحبت کنید.

با ابزارهای طراحی لباس با هوش مصنوعی کولاک کنید!

ظهور هوش مصنوعی در صنعت مد نشانه‌ی عصر تحول‌آفرینی است که خلاقیت را با فناوری پیشرفته ترکیب می‌کند. هر یک از ابزارهای طراحی لباس با هوش مصنوعی موجود در این مطلب قابلیت‌های منحصر به فردی دارند که به جنبه‌های مختلف طراحی، تولید و شخصی‌سازی مد پاسخ می‌دهند.

با استقبال از این آینده‌ی مبتنی بر هوش مصنوعی، این ابزارها نه تنها فرآیندهای گوناگون را تسهیل می‌کنند بلکه امکانات جدیدی را نیز برای خلاقیت، کارایی و شخصی‌سازی در مد فراهم می‌آورند.

منبع: unite

منبع متن: digikala