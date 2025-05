فعال‌سازی جاوا اسکریپت چگونه انجام می‌شود؟

فرایند فعال‌سازی جاوا اسکریپت در اکثر مرورگرها بسیار ساده است و تنها چند کلیک نیاز دارد. اما کاربران بسیاری هستند که نمی‌دانند جاوا اسکریپت چیست، یا اصلا نمی‌دانند که علت مشکل‌شان غیرفعال بودن این قابلیت در مرورگر است. به همین دلیل، دانستن روش فعال‌سازی جاوا اسکریپت نه‌تنها برای کاربران عادی، بلکه برای طراحان وب و مدیران سایت‌ها هم اهمیت زیادی دارد.

چگونه جاوا اسکریپت مرورگر خود را فعال کنید

البته بسیاری از سایت‌ها، اگر متوجه شوند که جاوا اسکریپت کار نمی‌کند، پیامی را به کاربر نمایش می‌دهند با مضمون برای نمایش صحیح این صفحه، جاوا اسکریپت را فعال کنید. گاهی هم حتی چنین پیامی نمایش داده نمی‌شود و تنها با یک صفحه‌ی نیمه‌کاره و پر از ایراد مواجه می‌شوید که باعث سردرگمی می‌شود.

با توجه به گسترش کاربرد وب و افزایش وابستگی ما به خدمات آنلاین، دانستن مفاهیم پایه‌ای مانند جاوا اسکریپت مرورگر خود را فعال کنید، دیگر فقط مهارتی فنی نیست؛ بلکه به یکی از ملزومات سواد دیجیتال تبدیل شده است. در ادامه، فعال‌سازی جاوا اسکریپت در مرورگرهای مختلف مانند گوگل کروم، موزیلا فایرفاکس، سافاری و مایکروسافت اج، جاوا اسکریپت توضیح داده شده است. اگر برنامه‌نویس هستید و یا به برنامه‌نویسی علاقه دارید، مطالب بهترین کیبورد برای برنامه نویسی، راهنمای خرید بهترین مانیتور برای برنامه نویسی و بهترین لپ تاپ برای برنامه نویسی می‌توانند در انتخاب تجهیزات برنامه‌نویسی به شما کمک کنند.

فعال‌سازی جاوا اسکریپت کروم

برای فعال‌سازی جاوا اسکریپت کروم، ابتدا باید مرورگر را باز کنید و از قسمت بالای سمت راست صفحه روی آیکون سه‌نقطه که نمایانگر منوی تنظیمات است کلیک کنید. سپس از منوی باز شده گزینه‌ی Settings یا همان تنظیمات را انتخاب کنید تا وارد صفحه‌ی تنظیمات کروم شوید. در این صفحه، به بخش Privacy and security یا حریم خصوصی و امنیت برسید. سپس بر روی گزینه‌ی Site settings کلیک کنید.

در این بخش، تنظیمات مربوط به دسترسی‌های سایت‌ها مانند موقعیت مکانی، اعلان‌ها، دوربین و همچنین جاوا اسکریپت وجود دارد. کمی پایین‌تر، گزینه‌ای به نام JavaScript را خواهید دید. روی آن کلیک کنید تا وارد تنظیمات جاوا اسکریپت شوید. در این صفحه، دو گزینه اصلی وجود دارد: یکی برای فعال بودن جاوا اسکریپت با عنوان Sites can use JavaScript و دیگری برای غیرفعال کردن آن با عنوانDon’t allow sites to use JavaScript. اگر گزینه‌ی دوم فعال باشد، جاوا اسکریپت برای همه‌ی وب‌سایت‌ها غیرفعال است و بسیاری از قابلیت‌های تعاملی صفحات وب کار نخواهند کرد. برای فعال کردن جاوا اسکریپت، کافی‌ست گزینه‌ی Sites can use JavaScript را انتخاب کنید تا این ویژگی به صورت سراسری در مرورگر فعال شود.

در همان صفحه لیستی وجود دارد که می‌توانید وب‌سایت‌هایی را به‌صورت دستی اضافه کنید؛ مثلا اگر می‌خواهید تنها برخی سایت‌ها مجاز به استفاده از جاوا اسکریپت باشند یا فقط برای برخی سایت‌ها آن را مسدود کنید، از بخش Customized behaviors استفاده کنید و سایت مورد نظر را در قسمت Not allowed to use JavaScript یا Allowed to use JavaScript وارد نمایید.

پس از انجام این مراحل، نیازی به راه‌اندازی مجدد مرورگر نیست و تنظیمات به‌صورت آنی اعمال می‌شوند. کافی‌ست صفحه‌ای که در آن جاوا اسکریپت نیاز بود را دوباره بارگذاری کنید تا عملکرد کامل آن را مشاهده کنید. اگر همچنان مشکلی در نمایش صحیح سایت دارید، کش مرورگر را پاک کنید یا سایت را در پنجره‌ی جدید incognito بررسی کنید. این روش یکی از مطمئن‌ترین و سریع‌ترین راه‌ها برای فعال‌سازی جاوا اسکریپت در مرورگر گوگل کروم است و به شما کمک می‌کند تا تجربه‌ای روان‌تر در استفاده داشته باشید.

فعال‌سازی جاوا اسکریپت فایرفاکس

برای فعال‌سازی جاوا اسکریپت در مرورگر فایرفاکس، مراحل با مرورگر کروم متفاوت است. در نوار آدرس بالای صفحه فایرفاکس، عبارت about:config را تایپ کرده و کلید اینتر را فشار دهید. فایرفاکس پیامی هشداردهنده نمایش می‌دهد که نشان می‌دهد در حال ورود به بخش تنظیمات پیشرفته هستید. در این مرحله باید روی گزینه‌ای مانند Accept the Risk and Continue یا پذیرفتن ریسک و ادامه کلیک کنید تا وارد صفحه‌ی پیکربندی‌های داخلی شوید. در صفحه‌ای که ظاهر می‌شود، یک نوار جستجو وجود دارد که در آن باید عبارت javascript.enabled را وارد کنید. با جستجوی این عبارت، گزینه‌ای با همین نام در لیست نتایج ظاهر خواهد شد. وضعیت پیش‌فرض آن معمولا روی true تنظیم شده است، که به معنی فعال‌سازی جاوا اسکریپت فایرفاکس است.

اگر به هر دلیلی این مقدار روی false تنظیم شده باشد، یعنی جاوا اسکریپت غیرفعال است و بسیاری از بخش‌های پویا و تعاملی سایت‌ها مانند فرم‌ها، دکمه‌های شناور، اسلایدرها یا پنل‌های ورود و ثبت‌نام به درستی نمایش داده نمی‌شوند. برای فعال‌سازی مجدد آن، فقط کافی است روی دکمه‌ی موجود در ستون سمت راست آن که ممکن است به شکل یک آیکون ویرایش یا فلش دوطرفه باشد، کلیک کنید تا وضعیت از false به true تغییر پیدا کند. با این کار، بدون نیاز به بستن مرورگر یا راه‌اندازی مجدد، جاوا اسکریپت بلافاصله فعال می‌شود.

اگر پس از انجام این مراحل، همچنان عملکرد برخی سایت‌ها ناقص است، می‌توانید یک بار صفحه را رفرش کنید یا با فشردن کلیدهای ترکیبی Ctrl + Shift + R، سایت را بدون کش قبلی بارگذاری نمایید. همچنین می‌توانید فایرفاکس را در حالت خصوصی (Private Window) باز کرده و سایت موردنظر را دوباره بررسی کنید. این روش برای زمانی مناسب است که کش مرورگر یا افزونه‌های نصب‌شده باعث اختلال در عملکرد جاوا اسکریپت شده باشند. در نهایت، اگر کاربر افزونه‌هایی مانند NoScript نصب کرده باشد، ممکن است جاوا اسکریپت توسط این افزونه‌ها مسدود شده باشد که در این صورت باید تنظیمات آن افزونه را هم بررسی کرده و دسترسی به جاوا اسکریپت را برای سایت‌های موردنظر آزاد کند. به‌طور کلی فعال‌سازی جاوا اسکریپت در فایرفاکس ساده است و تنها نیاز به چند مرحله‌ی مشخص دارد، ولی اهمیت دارد که این مراحل با دقت انجام شوند، چرا که کوچک‌ترین تغییر اشتباه در بخش about:config می‌تواند بر رفتار کلی مرورگر تاثیر بگذارد.

جاوا اسکریپت را چگونه در گوشی فعال کنیم

جاوا اسکریپت را چگونه در گوشی فعال کنیم؟ برای فعال‌سازی جاوا اسکریپت در گوشی‌های هوشمند، باید مرورگری که استفاده می‌کنید را بشناسید، چون تنظیمات جاوا اسکریپت در مرورگرهای مختلف کمی متفاوت است. به‌طور کلی، مرورگرهای مدرن مثل Chrome، Safari، Firefox و حتی مرورگرهای پیش‌فرض گوشی‌های اندروید، معمولا به‌صورت پیش‌فرض جاوا اسکریپت را فعال دارند. با این حال، ممکن است به دلایل مختلفی مثل به‌روزرسانی سیستم‌عامل یا اعمال تنظیمات خاص، جاوا اسکریپت غیرفعال شده باشد. در چنین شرایطی برای دسترسی درست به محتوای وب، نیاز دارید آن را دوباره فعال کنید.

فعال کردن جاوا اسکریپت در مرورگر اینترنت اکسپلورر

برای فعال کردن جاوا اسکریپت در مرورگر اینترنت اکسپلورر، ابتدا مرورگر را اجرا کنید. در گوشه بالای صفحه، سمت راست، آیکونی به شکل چرخ‌دنده یا منویی با عنوان Tools قرار دارد که باید روی آن کلیک کنید. از میان گزینه‌هایی که نمایش داده می‌شود،Internet Options را انتخاب نمایید. با کلیک روی این گزینه، یک پنجره جدید باز می‌شود که شامل چند تب مختلف است. وارد تب Security شوید. در این بخش چهار آیکون مربوط به سطوح مختلف امنیتی وجود دارد که شما باید روی آیکون Internet کلیک کنید تا تنظیمات مربوط به اینترنت فعال شوند. سپس روی دکمه‌ای با عنوان Custom level کلیک نمایید.

با کلیک روی Custom level، فهرستی از تنظیمات امنیتی پیش روی شما باز می‌شود. در این لیست، کمی به پایین اسکرول کنید تا به بخشی به نام Scripting برسید. این قسمت مربوط به تنظیمات اسکریپت‌های مختلف از جمله جاوا اسکریپت است. در این قسمت، گزینه‌ای به نام Active scripting را خواهید دید. این گزینه ممکن است روی حالت Disable یا Prompt تنظیم شده باشد. شما باید آن را روی حالت Enable قرار دهید تا جاوا اسکریپت در مرورگر شما فعال شود.

بعد از فعال کردن Active scripting، روی دکمه OK کلیک کنید تا به پنجره قبلی بازگردید. ممکن است پیامی ظاهر شود که از شما تایید این تغییرات را بخواهد، در این صورت روی Yes کلیک نمایید. سپس در پنجره اصلی Internet Options هم روی OK بزنید تا تنظیمات به طور کامل ذخیره شوند. در پایان توصیه می‌شود مرورگر اینترنت اکسپلورر را ببندید و مجدد باز کنید تا تنظیمات اعمال‌شده به‌درستی فعال شوند و جاوا اسکریپت در صفحات وب اجرا شود. این کار به شما امکان می‌دهد که از تمامی قابلیت‌های تعاملی سایت‌ها که به جاوا اسکریپت نیاز دارند، استفاده کنید.

فعال‌سازی جاوا اسکریپت اندروید

جاوا اسکریپت را چگونه فعال کنیم در گوگل؟ در گوشی‌های اندرویدی برای فعال‌سازی جاوا اسکریپت اندروید، اگر از مرورگر کروم استفاده می‌کنید، ابتدا باید برنامه‌ی کروم را باز کرده و از طریق سه نقطه‌ی عمودی که در گوشه‌ی بالای سمت راست صفحه قرار دارد، وارد منوی اصلی مرورگر شوید. در منویی که باز می‌شود، گزینه‌ی Settings یا تنظیمات را انتخاب کنید. سپس در میان گزینه‌های تنظیمات، به‌دنبال بخشی با عنوان Site settings یا تنظیمات سایت بگردید و روی آن ضربه بزنید. این قسمت به شما اجازه می‌دهد که دسترسی‌ها و رفتار مرورگر را برای انواع مختلفی از محتوا مانند مکان، دوربین، نوتیفیکیشن‌ها، پنجره‌های پاپ‌آپ و جاوا اسکریپت مدیریت کنید.

وقتی وارد بخش Site settings شدید، گزینه‌ای به نام جاوا اسکریپت را مشاهده می‌کنید. با لمس این گزینه وارد صفحه‌ای می‌شوید که در آن می‌توانید وضعیت فعال یا غیرفعال بودن جاوا اسکریپت را کنترل کنید. به‌صورت پیش‌فرض، جاوا اسکریپت باید فعال باشد، اما اگر به هر دلیلی خاموش شده باشد، کافی است دکمه‌ی کناری آن را روشن کنید تا مجددا فعال شود.

در همین بخش، اگر نمی‌خواهید جاوا اسکریپت برای همه‌ی سایت‌ها فعال باشد، بلکه ترجیح می‌دهید فقط برخی سایت‌های خاص به آن دسترسی داشته باشند، می‌توانید از تنظیمات پیشرفته‌تری استفاده کنید. کروم به شما این امکان را می‌دهد که لیستی از سایت‌های مجاز یا مسدودشده برای جاوا اسکریپت تعریف کنید. به‌عنوان مثال، اگر می‌خواهید فقط سایت بانک یا سایت‌های آموزشی خاص بتوانند از جاوا اسکریپت استفاده کنند و بقیه سایت‌ها محدود باشند، می‌توانید آدرس آن‌ها را به لیست مجاز اضافه کنید. این قابلیت برای کاربرانی که به امنیت بیشتر یا مصرف کمتر داده علاقه‌مند هستند، بسیار مفید است.

در مرورگرهای دیگر مانند فایرفاکس، مسیر فعال‌سازی جاوا اسکریپت کمی فنی‌تر است و به امکانات داخلی مرورگر مربوط می‌شود. برای این کار باید در نوار آدرس فایرفاکس عبارت about:config را تایپ کرده و اینتر بزنید. پس از آن با پیامی مواجه می‌شوید که هشدار می‌دهد تغییر تنظیمات این بخش ممکن است باعث بروز اشکال در کارکرد مرورگر شود. اگر با این هشدار موافق هستید و می‌خواهید ادامه دهید، باید گزینه‌ی تایید را انتخاب کنید. سپس وارد محیطی می‌شوید که به‌نوعی تنظیمات پیشرفته و داخلی مرورگر را نمایش می‌دهد. در این قسمت باید عبارت javascript.enabled را در نوار جستجو وارد کنید تا تنظیم مرتبط با جاوا اسکریپت را پیدا کنید. وقتی آن را پیدا کردید، درصورتی‌که روی false تنظیم شده باشد، کافی است روی آن ضربه بزنید تا به حالت true تغییر یابد و جاوا اسکریپت فعال شود.

با این حال باید توجه داشت که در نسخه‌های موبایل فایرفاکس، ممکن است تنظیم about:config به‌صورت کامل یا کاربردی در دسترس نباشد یا برای فعال‌شدن نیاز به حالت توسعه‌دهنده یا نسخه‌ی خاص Firefox Nightly داشته باشد. در نسخه‌های معمولی موبایل، برخی از این تنظیمات غیرفعال هستند تا پیچیدگی کمتری برای کاربران ایجاد شود. به همین دلیل اگر قصد دارید جاوا اسکریپت را در فایرفاکس موبایل کنترل کنید و دسترسی به این تنظیمات ندارید یا باید نسخه‌ای از مرورگر را نصب کنید که این قابلیت را پشتیبانی کند یا مرورگری را انتخاب کنید که کنترل ساده‌تری روی جاوا اسکریپت داشته باشد. در هر صورت، فعال بودن جاوا اسکریپت در اندروید به شما کمک می‌کند که از تمام امکانات وب‌سایت‌ها استفاده کنید، محتوای پویا را ببینید و تجربه‌ای روان‌تر و کامل‌تر از وب‌گردی داشته باشید.

جاوا اسکریپت را چگونه فعال کنیم ایفون

حال اگر گوشی آیفون داشته باشید، برایتان سوال پیش خواهد آمد که جاوا اسکریپت را چگونه فعال کنیم ایفون؟ در گوشی‌های آیفون، مرورگر پیش‌فرض و اصلی سافاری است که بسیاری از کاربران برای مرور صفحات وب از آن استفاده می‌کنند. برخلاف مرورگرهای شخص ثالث، سافاری ارتباط نزدیکی با تنظیمات کلی سیستم‌عامل iOS دارد و برای اعمال تغییرات در رفتار این مرورگر، باید مستقیما وارد تنظیمات گوشی شوید. برای فعال‌سازی جاوا اسکریپت، ابتدا باید اپلیکیشن تنظیمات یا همان Settings را باز کنید. پس از ورود به تنظیمات، باید به پایین صفحه اسکرول کرده و گزینه‌ی سافاری را پیدا کنید. این قسمت شامل تمام تنظیمات مربوط به مرورگر سافاری است، از جمله مدیریت کوکی‌ها، پاک‌سازی تاریخچه، مسدود کردن پاپ‌آپ‌ها و همچنین جاوا اسکریپت.

بعد از انتخاب سافاری، باید دوباره به پایین اسکرول کنید تا به بخشی به نام Advanced یا پیشرفته برسید. وارد این بخش که شدید، گزینه‌ای به نام JavaScript مشاهده خواهید کرد. این گزینه یک دکمه‌ی سوییچی ساده است که وضعیت فعال یا غیرفعال بودن جاوا اسکریپت را نشان می‌دهد. اگر این سوییچ خاموش باشد، جاوا اسکریپت در مرورگر سافاری غیرفعال خواهد بود و در نتیجه بسیاری از وب‌سایت‌ها به‌درستی بارگذاری نمی‌شوند یا برخی امکانات آن‌ها از کار می‌افتند. با روشن‌کردن این گزینه، سافاری امکان اجرای اسکریپت‌هایی را که در پس‌زمینه‌ی سایت‌ها قرار دارد، فعال می‌کند.

فعال‌بودن جاوا اسکریپت باعث می‌شود عناصر تعاملی صفحات وب بدون مشکل اجرا شوند. برای مثال، اگر وارد سایتی می‌شوید و متوجه می‌شوید منوهای کشویی باز نمی‌شوند، فرم‌ها کامل نمایش داده نمی‌شوند یا ویدیوها قابل پخش نیستند، احتمال بسیار بالایی وجود دارد که جاوا اسکریپت غیرفعال باشد. بسیاری از وب‌سایت‌های مدرن از جاوا اسکریپت برای نمایش محتوا به‌صورت پویا استفاده می‌کنند، بنابراین بدون آن، تجربه‌ی کاربری بسیار ناقص خواهد بود. حتی برخی سایت‌ها بدون جاوا اسکریپت اصلا باز نمی‌شوند یا پیغامی نمایش می‌دهند که مرورگر شما از تکنولوژی‌های موردنیاز پشتیبانی نمی‌کند.

نکته‌ی مهم این است که در گوشی‌های آیفون، فعال‌سازی یا غیرفعال‌سازی جاوا اسکریپت به‌صورت کلی اعمال می‌شود، به این معنا که شما نمی‌توانید فقط برای یک سایت خاص جاوا اسکریپت را فعال یا غیرفعال کنید، بلکه این تنظیم روی همه‌ی سایت‌ها اعمال می‌شود. بنابراین اگر نگران حریم خصوصی یا عملکرد باتری هستید، می‌توانید پس از پایان استفاده از سایت‌هایی که نیاز به جاوا اسکریپت دارند، دوباره آن را خاموش کنید، ولی در غیر این صورت بهتر است این گزینه روشن باقی بماند تا هنگام وب‌گردی با مشکلی مواجه نشوید.

سخن پایانی

درنهایت، چه از آیفون استفاده کنید چه از گوشی‌های اندرویدی و یا لپ‌تاپ، فعال‌بودن جاوا اسکریپت نقش مهمی در بارگذاری صحیح صفحات وب ایفا می‌کند. وب‌سایت‌های امروزی به‌شدت به کدنویسی‌های تعاملی و اسکریپت‌های پیچیده وابسته‌اند تا تجربه‌ی کاربری را بهبود دهند، عملیات سریع‌تری ارائه کنند و محتواهای پویاتری به کاربران نمایش دهند. بنابراین اگر سایتی مطابق انتظار نمایش داده نمی‌شود یا بخش‌هایی از آن کار نمی‌کنند، یکی از نخستین مواردی که باید بررسی کنید، روشن‌بودن تنظیم جاوا اسکریپت در مرورگر‌تان است. این تنظیم ساده می‌تواند تفاوت بزرگی در نحوه‌ی استفاده‌ی شما از وب ایجاد کند.

