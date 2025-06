هرآنچه از رابط کاربری One UI 8 سامسونگ می‌دانیم

One UI نام رابط کاربری اختصاصی شرکت سامسونگ است که از اواخر سال 2018 با گوشی‌های سری گلکسی S و نوت در دسترس قرار گرفت. سامسونگ این رابط کاربری را با هدف ساده‌سازی استفاده از گوشی‌های هوشمند بزرگ طراحی کرد. تمرکز اصلی آن هم بر بهبود تجربه کاربری، طراحی بصری یکپارچه و افزودن قابلیت‌های کاربردی و هوشمند است.

درباره رابط کاربری One UI

تاکنون 7 نسخه از این رابط کاربری برای گوشی‌های سامسونگ در دسترس قرار گرفته که میزان رضایت کاربران از آن‌ها نیز انصافاٌ بالا بوده است. حالا، همه منتظر One UI 8 هستند تا ببینند چطور می‌تواند تجربه کاربری گوشی‌های سامسونگ را بهبود ببخشد. در این مقاله نگاهی عمیق خواهیم داشت به ویژگی‌های احتمالی و قطعی هشتمین نسخه از رابط کاربری One UI، فلسفه طراحی آن و مزایایی که برای کاربران گوشی‌های سامسونگ به ارمغان خواهد آورد.

زمان عرضه One UI 8 سامسونگ

سامسونگ نسخه بتای One UI 8.0 را از اواخر ماه می 2025 برای برخی از مدل‌های پرچم‌دار خود مانند گلکسی S25، S25 پلاس و S25 Ultra در کشورهای آمریکا، بریتانیا، کره جنوبی و آلمان منتشر کرد. کاربران این مدل‌ها با نصب اپلیکیشن Samsung Members و پیوستن به برنامه بتا، امکان تست اولیه این رابط کاربری را داشتند. نسخه نهایی رابط One UI 8.0 به احتمال فراوان در ماه ژوئیه 2025 و همزمان با رونمایی رسمی از گلکسی Z Fold 7 و Z Flip 7 در دسترس قرار خواهد گرفت. انتظار می‌رود تا پایان تابستان امسال، این نسخه برای تعداد بیشتری از دستگاه‌های واجد شرایط ارائه شود.

ویژگی‌های جدید One UI 8 سامسونگ

در ادامه به بررسی ویژگی‌های احتمالی و تقریبا موثق One UI 8 می‌پردازیم که به احتمال زیاد در گوشی‌های سامسونگ شاهدشان خواهیم بود. البته سامسونگ برخی از قابلیت‌ها نظیر هوش مصنوعی را برای گوشی‌های پرچم‌دار در نظر گرفته که به گوشی‌های اقتصادی و بعضا میان‌رده راه پیدا نمی‌کنند. با این حال برای اطمینان از تمام این موارد، باید تا عرضه رسمی این رابط کاربری منتظر ماند.

1. هوش مصنوعی Now Brief و Galaxy AI پیشرفته‌تر

سامسونگ در One UI 8.0 تمرکز ویژه‌ای بر هوش مصنوعی داشته است. Now Brief که پیش‌تر تنها برای گلکسی S25 فعال بود، حالا به دستگاه‌های بیشتری گسترش پیدا کرده و مانند یک داشبورد هوشمند، اطلاعات سفارشی مانند برنامه روزانه، وضعیت آب‌وهوا، پیشنهاد رویدادها، لیست کارها، وضعیت سلامتی و اخبار را در یک مکان نمایش می‌دهد. Galaxy AI نیز از تحلیل الگوهای رفتاری کاربر برای پیشنهاد خودکار تنظیمات، اجرای دستورات، و پیشنهاد پاسخ‌ها استفاده می‌کند.

2. Quick Share با قابلیت QR و اتصال هوشمند

Quick Share حالا دارای دو بخش مجزای ارسال و دریافت است و از QR Code برای اشتراک فایل استفاده می‌کند. این روش نیازی به انتخاب دستی دستگاه مقصد ندارد و حتی برای اشتراک‌گذاری با لپ‌تاپ یا تلویزیون سامسونگ نیز قابل استفاده است. همچنین از قابلیت Auracast پشتیبانی می‌کند که امکان اشتراک همزمان صدا با چند دستگاه بلوتوثی را فراهم می‌کند.

3. مرورگر سامسونگ (Samsung Internet)

Samsung Internet حالا منویی جدید دارد که در پایین سمت راست قرار گرفته و دسترسی به ابزارهای پرکاربرد مانند دانلودها، نشانک‌ها، تاریخچه و حالت مخفی را آسان‌تر کرده است. امکان شخصی‌سازی گزینه‌ها و ابزار اشتراک‌گذاری مجدد صفحات نیز در آن وجود دارد.

4. اپلیکیشن Reminder

رابط Reminder طراحی جدیدی پیدا کرده تا کاربران راحت‌تر بتوانند کارها را دسته‌بندی و اولویت‌بندی کنند. اکنون می‌توان از طریق صدا، تصویر، یا نوشتار یادآور اضافه کرد. همچنین امکان استفاده از الگوهای آماده (مانند یادآوری برای مصرف دارو، پرداخت قبض، یا تماس با افراد خاص) نیز فراهم است.

5. اپلیکیشن Calendar

اپ تقویم حالا به‌طور مستقیم با Reminder هماهنگ است. هنگام اضافه کردن رویداد، سامسونگ پیشنهاد عنوان، زمان و محل را بر اساس عادت‌های گذشته و داده‌های سایر اپلیکیشن‌ها ارائه می‌دهد. همچنین حالا امکان افزودن یادآور از درون Calendar هم وجود دارد و ادغام با سرویس‌های دیگر مانند Google Calendar بهتر صورت می‌گیرد.

6. سامسونگ DeX با وضوح بالا و زاویه متنوع

در نسخه جدید، DeX حالا از نمایشگرهای با وضوح WQHD پشتیبانی می‌کند و امکان چرخش تصویر تا 270 درجه را فراهم کرده است. این ویژگی برای کاربران حرفه‌ای که از مانیتورهای عمودی یا خاص استفاده می‌کنند بسیار کاربردی خواهد بود.

7. امنیت و حریم خصوصی پیشرفته‌تر

پوشه امن (Secure Folder) حالا علاوه‌بر رمزنگاری کامل، به‌طور کامل قابل مخفی‌سازی است؛ به نحوی که حتی در لیست اپلیکیشن‌ها نیز قابل مشاهده نخواهد بود. همچنین می‌توان برنامه‌ها را به این پوشه انتقال داد و آنها را فقط با اثرانگشت یا رمز عبور باز کرد.

8. دسترسی‌پذیری برای همه کاربران

برای کاربران دارای نیازهای خاص، One UI 8.0 امکان بزرگ‌نمایی کیبورد، استفاده از ماوس با کیبورد فیزیکی، و اتصال ساده‌تر سمعک‌های بلوتوثی را فراهم کرده است. این ویژگی‌ها در کنار ابزار خواندن متون و تبدیل گفتار به نوشتار، تجربه‌ای کامل‌تر را برای کاربران با معلولیت خاص فراهم می‌کند.

9. پیشرفت در دوربین و فیلم‌برداری حرفه‌ای

رابط کاربری دوربین اکنون کنترل‌های بیشتری دارد. با سوایپ در منطقه پیش‌نمایش، می‌توان به تنظیمات سریع‌تر دسترسی داشت. همچنین قابلیت فیلم‌برداری با فرمت Log (برای ضبط با دامنه دینامیکی بالا و ویرایش حرفه‌ای رنگ) به دستگاه‌هایی مانند Z Flip 6 و Fold 6 افزوده شده است.

10. ویجت‌های جدید و مولتی تسکینگ بهتر

حالت تقسیم صفحه حالا امکان تنظیم نسبت سفارشی (از جمله نسبت 90:10) را فراهم می‌کند. همچنین میان‌بر جدیدی برای جابه‌جایی سریع بین دو اپ باز وجود دارد. صفحه قفل نیز اکنون از ویجت‌های بیشتری پشتیبانی می‌کند که قابل تنظیم و شخصی‌سازی هستند.

11. روتین‌های جدید در One UI 8 سامسونگ

در بخش Routines، روتین‌های پیش‌فرض برای شرایط آب‌وهوایی و حالات پیشرفته‌تر وجود دارند. کاربران می‌توانند این روتین‌ها را همان‌طور که هستند استفاده یا آن‌ها را به دلخواه شخصی‌سازی کنند. همچنین اکنون اکشن‌های جدیدی در دسترس هستند که می‌توانند داده‌هایی از برنامه‌های Clock، Calendar و Samsung Notes دریافت کرده و بر اساس آن‌ها اقدامات دیگر در روتین انجام دهند.

12. چالش‌های جدید در Samsung Health

علاوه بر چالش‌های قدم‌زنی، اکنون کاربران می‌توانند دوستان خود را به رقابت در مسافت‌دویدن دعوت کنند. برای مثال، می‌توانید هدفی مثل 50 کیلومتر را تعیین کنید و ببینید چه کسی زودتر به آن می‌رسد.

13. کارت‌های ارتباطی و تماس

پروفایل کارت‌ها اکنون ارتقا پیدا کرده تا بتوانید چینش بهتر و دقیق‌تری برای نام، عکس و اطلاعات خود داشته باشید. پس از طراحی کارت، می‌توانید آن را با دیگران به اشتراک بگذارید تا در زمان تماس، اطلاعاتتان حرفه‌ای‌تر نمایش داده شود.

14. مرور راحت‌تر مکالماتی که کاربران ضبط کرده‌اند

از این پس، تماس‌هایی که ضبط کرده‌اید مستقیماً در صفحه تاریخچه مخاطبین نمایش داده می‌شوند تا دسترسی سریع‌تری به آن‌ها داشته باشید.

نحوه دریافت One UI 8 سامسونگ

برای نصب نسخه بتای One UI 8.0 باید اپلیکیشن Samsung Members را از Galaxy Store یا گوگل‌پلی دریافت و نصب کرده باشید. سپس با ورود به تب Discover، گزینه One UI 8 Beta را انتخاب کرده و با قبول شرایط، به برنامه آزمایشی بپیوندید. پس از آن، کافی است به مسیر Settings > Software Update رفته و نسخه بتا را دانلود و نصب کنید.

در صورت نارضایتی یا بروز مشکل، می‌توانید از طریق منوی سه‌نقطه‌ای در بخش Beta Program در همان اپلیکیشن، انصراف داده و به نسخه رسمی بازگردید.

دستگاه‌های سازگار با One UI 8 سامسونگ

با توجه به سیاست به‌روزرسانی 2/4/6/7 ساله سامسونگ برای گوشی‌ها و تبلت‌های خود، لیست بلندبالایی از دستگاه‌ها مشمول دریافت One UI 8.0 سامسونگ خواهند بود. این فهرست شامل پرچم‌داران، گوشی‌های میان‌رده سری A، مدل‌های اقتصادی سری M و F و همچنین برخی از تبلت‌های حرفه‌ای است.

سری گلکسی S

گلکسی S25 / S25 پلاس / S25 اولترا / S25 Edge

گلکسی S24 / S24 پلاس / S24 اولترا / S24 FE

گلکسی S23 / S23 پلاس / S23 اولترا / S23 FE

گلکسی S22 / S22 پلاس / S22 اولترا

گلکسی S21 FE

گوشی‌های تاشو سری Z

گلکسی Z Fold 7 / Fold 6 / Fold 5 / Fold Special Edition

گلکسی Z Flip 7 / Flip 6 / Flip 5 / Flip 4

میان‌رده‌های سری گلکسی A

گلکسی A73 / A56 / A55 / A54 / A53 / A36 / A35 / A34 / A33 / A25 / A24 / A16 / A15 / A06

سری گلکسی M و F

گلکسی M56 / M55s / M55 / M54 / M53 / M34

گلکسی F55 / F54 / F34 / F16 / F15 / F06

تبلت‌ها

گلکسی تب S10 / S10 پلاس / S10 Ultra / S10 FE

گلکسی تب S9 / S9 پلاس / S9 اولترا / S9 FE / S9 FE پلاس

گلکسی تب S8 / S8 پلاس / S8 اولترا

گلکسی تب A9 / A9 پلاس

گلکسی تب S6 لایت (مدل 2024)

انتشار اطلاعات بیشتر به هر قسمت از این متن، آن را به‌روزرسانی کرده و اطلاعات جدید را در اختیار شما قرار می‌دهیم.

One UI 8 سامسونگ؛ سخن پایانی

One UI 8.0 با تمرکز بر پایداری، امنیت، بهره‌وری و هوش مصنوعی، مسیر متفاوتی را نسبت به نسخه‌های قبلی در پیش گرفته است. این نسخه شاید از نظر ظاهری انقلابی نباشد، اما با ترکیب صدها تغییر کوچک، تجربه‌ای روان‌تر، امن‌تر و هوشمندانه‌تر را در اختیار کاربران قرار می‌دهد. برای کسانی که به دنبال یک رابط کاربری پایدار، با امکانات مدرن و بهینه هستند، One UI 8.0 می‌تواند یکی از بهترین به‌روزرسانی‌های سامسونگ در چند سال اخیر تلقی شود.

