کلوز فرند اینستاگرام راهی واتساپ می‌شود

در حال حاضر، تنظیمات حریم خصوصی استاتوس در واتساپ به سه گزینه محدود می‌شود: کاربران می‌توانند محتوای خود را با تمام مخاطبان، با تمام مخاطبان به جز افرادی مشخص، یا تنها با فهرستی از افراد منتخب به اشتراک بگذارند. هرچند گزینه‌ی سوم عملکردی مشابه کلوز فرند دارد، اما فرآیند انتخاب دستی افراد در هر بار استفاده، آن را به راهکاری موقتی و نه‌چندان کارآمد تبدیل کرده است. با معرفی قابلیت جدید، این دو عملکرد به‌صورت مجزا در دسترس قرار خواهند گرفت تا کاربران کنترل بهتری بر محتوای خود داشته باشند.

طبق اطلاعات منتشر شده توسط وب‌سایت WABetaInfo، کاربران قادر خواهند بود فهرست کلوز فرند خود را یک‌بار برای همیشه در بخش تنظیمات حریم خصوصی واتساپ ایجاد و مدیریت کنند. پس از آن، هنگام انتشار یک استاتوس جدید، گزینه‌ای برای انتخاب بین اشتراک‌گذاری با «همه‌ی مخاطبان» یا «فقط کلوز فرند» در اختیارشان قرار خواهد گرفت. این رویکرد، فرآیند اشتراک‌گذاری خصوصی را به‌طور چشمگیری ساده‌تر و سریع‌تر می‌کند.

برای تمایز بصری، استاتوس‌هایی که برای فهرست کلوز فرند منتشر می‌شوند، همانند اینستاگرام با یک حلقه‌ی رنگی خاص (سبز) به نمایش درخواهند آمد. این نشانگر به کاربران کمک می‌کند تا به‌سرعت تشخیص دهند که محتوای مشاهده‌شده عمومی نیست و فقط برای حلقه‌ی محدودی از دوستان قابل مشاهده است. یکی از مهم‌ترین جنبه‌های این ویژگی حفظ حریم خصوصی است؛ به این معنا که افراد حاضر در فهرست کلوز فرند از اضافه‌شدن یا حذف‌شدن خود از این لیست مطلع نخواهند شد و این فهرست کاملاً محرمانه باقی می‌ماند. این به‌روزرسانی گامی مهم در جهت یکپارچه‌سازی تجربه‌ی کاربری در پلتفرم‌های مختلف متا و تقویت ابزارهای اشتراک‌گذاری خصوصی محسوب می‌شود.

منبع: wabetainfo

