یکی از جذابترین ویژگیهای این آپدیت، قابلیت افزودن موسیقی به پروفایل است. اکنون کاربران میتوانند قطعات صوتی مورد علاقهی خود را انتخاب کرده و آنها را در پروفایل خود به نمایش بگذارند. این آهنگها در قالب یک نوار پخش در زیر عکس پروفایل قرار میگیرند و با افزودن هر آهنگ جدید، یک لیست پخش به صورت خودکار شکل میگیرد. بازدیدکنندگان پروفایل میتوانند به این مجموعه گوش دهند. برای اضافه کردن یک آهنگ، کافی است هنگام پخش آن در مدیاپلیر تلگرام، روی گزینهی «Add to Profile» کلیک کنید. این قابلیت برای تمام کاربران فعال شده و فقط مختص کاربران نسخه پریمیوم تلگرام نیست.
در بخش طراحی، رابط کاربری پروفایلها در نسخهی اندروید با الهام از طراحی نسخهی iOS بازسازی شده و انیمیشنهای روان و مدرنی به آن افزوده شده است.
علاوه بر این، کاربران اکنون میتوانند تب اصلی پروفایل خود را شخصیسازی کنند. به این معنا که میتوانند تعیین کنند بازدیدکنندگان پروفایلشان ابتدا استوریهای ذخیرهشده، مجموعهی هدایا یا پستهای آرشیوشدهی آنها را مشاهده کنند. این تنظیم از طریق مسیر «Settings > My Profile» و نگه داشتن روی تب مورد نظر قابل انجام است.
ابزار ساخت استیکر تلگرام که پیش از این با شناسهی Stickers@ در دسترس بود، به یک مینیاپ پیشرفته تبدیل شده است. این ابزار جدید به کاربران اجازه میدهد نهتنها استیکرهای دلخواه خود را بسازند، بلکه ایموجیهای سفارشی نیز طراحی کنند. مدیریت پکهای ساختهشده و مشاهدهی آمار دقیق استفاده از آنها از دیگر امکانات این مینیاپ است. در نهایت، سیستم هدایای کلکسیونی نیز بهبود یافته است. دارندگان این هدایا میتوانند تمهای چت پویا و منحصربهفردی را بر اساس هر هدیه برای چتهای خصوصی فعال کنند. همچنین، کاربران میتوانند با ارسال «استار» (Stars)، هزینهی ارتقای یک هدیه را برای دوستان خود بپردازند.
منبع: Telegram
