آینده‌ی اندروید و کروم در حکم ضدانحصار گوگل تضمین شد

محور اصلی استدلال وزارت دادگستری، فروش اجباری مرورگر کروم بود. این وزارتخانه ادعا می‌کرد که کروم به عنوان یک نقطه‌ی دسترسی اصلی به اینترنت، به گوگل قدرتی انحصاری برای ترویج موتور جستجوی خود و کنار زدن رقبا می‌دهد. با این حال، قاضی مهتا در سند 230 صفحه‌ای حکم خود، این رویکرد را یک «راه‌حل ضعیف» خواند که اجرای آن «فوق‌العاده پیچیده و پرخطر» است. او معتقد بود که چنین اقدامی به احتمال زیاد به کیفیت تجربه‌ی کاربری آسیب می‌زند و منافع مصرف‌کنندگان را به خطر می‌اندازد.

نکته‌ی جالب توجه در این رأی، نقشی بود که فناوری‌های نوظهور هوش مصنوعی ایفا کردند. قاضی مهتا با اشاره مستقیم به شرکت‌هایی مانند OpenAI و استارتاپ پرپلکسیتی، بیان کرد که ظهور هوش مصنوعی مولد، پویایی رقابت در بازار جستجو را به شکلی بی‌سابقه تغییر داده است. به گفته‌ی او، این شرکت‌های نوپا در موقعیتی قرار دارند که می‌توانند سلطه‌ی گوگل را بهتر از هر رقیب سنتی دیگری در دهه‌های گذشته به چالش بکشند. این تحلیل از چشم‌انداز آینده‌ی بازار، یکی از دلایل اصلی دادگاه برای عدم اعمال مجازات‌های ساختاری سنگین بود، زیرا رقابت از مسیری جدید در حال شکل‌گیری است.

در بخش دیگری از حکم، درخواست وزارت دادگستری برای ممنوع کردن پرداخت‌های گوگل به شرکت‌هایی نظیر اپل و موزیلا جهت حفظ جایگاه خود به عنوان موتور جستجوی پیش‌فرض نیز رد شد. قاضی این اقدام را برای شرکای تجاری گوگل مضر دانست. با این همه، گوگل کاملاً تبرئه نشد. این شرکت موظف شده است تا دسترسی به بخشی از داده‌های جستجوی خود را برای رقبای واجد شرایط فراهم کند. این شرکت‌ها می‌توانند «تصویری لحظه‌ای» از این داده‌ها را خریداری کرده تا توانایی خود را در شناسایی و خزش صفحات وب افزایش دهند و خدمات جستجوی خود را تقویت کنند. این اقدام، گامی در جهت افزایش شفافیت و کمک به رقبای کوچک‌تر محسوب می‌شود.

