اپلیکیشن رسمی اینستاگرام برای آیپد پس از سال‌ها انتظار منتشر شد

طراحی جدید این اپلیکیشن با یک تغییر بنیادین همراه شده است: تمرکز بر سرگرمی از طریق «ریلز». به محض اجرای برنامه، کاربر به جای فید اصلی، با جریان بی‌پایانی از ویدیوهای ریلز مواجه می‌شود. اینستاگرام این تصمیم را گامی در جهت تبدیل آیپد به یک دستگاه سرگرمی ایده‌آل توصیف کرده است. البته سایر بخش‌های کلیدی مانند فید اصلی، استوری‌ها (که در بالای صفحه جای گرفته‌اند) و بخش پیام‌رسانی همچنان به راحتی در دسترس قرار دارند.

برای بهبود تجربه‌ی کاربری در نمایشگر بزرگ، اینستاگرام از یک طرح‌بندی چندستونی استفاده کرده است. این ویژگی به‌خصوص در بخش‌هایی مانند پیام‌های دایرکت یا مرکز نوتیفیکیشن‌ها، به کاربر اجازه می‌دهد اطلاعات بیشتری را به صورت همزمان مشاهده کرده و با کمترین جابجایی بین صفحات، وظایف خود را انجام دهد. این رویکرد، تفاوت محسوسی با تجربه‌ی محدودتر در اپلیکیشن آیفون ایجاد می‌کند.

در بخش مدیریت محتوا نیز یک زبانه‌ی جدید تحت عنوان «Following» اضافه شده که خود به سه بخش تقسیم می‌شود. بخش «All» محتوای پیشنهادی از حساب‌های دنبال‌شده را نمایش می‌دهد، «Friends» پست‌ها و ریلزهای دوستان مشترک را فیلتر می‌کند و «Latest» یک فید زمانی خالص و بدون الگوریتم را در اختیار کاربر قرار می‌دهد. همچنین امکان شخصی‌سازی ترتیب این فیدها وجود دارد تا هر کاربر بتواند مهم‌ترین محتوا را در ابتدا ببیند. عرضه‌ی این اپلیکیشن به دنبال انتشار نسخه‌ی آیپد واتس‌اپ در ماه‌های گذشته، نشانگر سرمایه‌گذاری بیشتر متا روی اکوسیستم iPadOS است. با این حال، گزارش‌های اولیه حاکی از آن است که هنوز برخی ویژگی‌های کاربردی نسخه‌ی آیفون، از جمله قابلیت مدیریت و چینش گرید پروفایل، در نسخه‌ی آیپد غایب هستند.

