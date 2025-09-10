پربازدیدترین ویدیوهای یوتیوب در ایران و جهان را بشناسید

نگاهی به فهرست پربازدیدترین ویدیو های یوتیوب در سطح جهانی، یک حقیقت جالب را آشکار می‌کند: دنیای بازدیدهای میلیاردی در انحصار دو گروه اصلی قرار دارد؛ محتوای سرگرم‌کننده برای کودکان و موزیک ویدیوهای هنرمندان بین‌المللی. این ویدیوها نه تنها در زمان انتشار خود رکوردهای بی‌سابقه‌ای را ثبت کردند، بلکه با گذشت سال‌ها همچنان به جذب مخاطبان جدید ادامه می‌دهند. در ادامه، 10 مورد از پربازدیدترین ویدئوهای تاریخ یوتیوب را مرور می‌کنیم.

پربازدیدترین ویدیوهای یوتیوب در جهان

نام ویدیو آپلودکننده/هنرمند تعداد بازدید (تقریبی) Baby Shark Dance Pinkfong 16.2 میلیارد Despacito Luis Fonsi ft. Daddy Yankee 8.8 میلیارد Wheels on the Bus Cocomelon 7.9 میلیارد Bath Song Cocomelon 7.2 میلیارد Johny Johny Yes Papa LooLoo Kids 7.1 میلیارد See You Again Wiz Khalifa ft. Charlie Puth 6.7 میلیارد Phonics Song with Two Words ChuChu TV 6.6 میلیارد Shape of You Ed Sheeran 6.5 میلیارد Gangnam Style Psy 5.6 میلیارد Uptown Funk Mark Ronson ft. Bruno Mars 5.6 میلیارد

تحلیل پدیده‌های جهانی یوتیوب

شاید بتوان «گنگنام استایل» از Psy را پدربزرگ ویدیوهای وایرال یوتیوب دانست. این ویدیو که برای اولین بار مرز یک میلیارد بازدید را شکست، دنیا را با موسیقی کی-پاپ و چالش‌های رقص اینترنتی آشنا کرد و نشان داد که محتوای سرگرم‌کننده می‌تواند هر مانع زبانی و فرهنگی را از میان بردارد. پس از آن، موزیک ویدیوهایی مانند «Despacito» از لوئیس فونسی، «Shape of You» از اد شیرن و «Uptown Funk» از مارک رانسون با تکیه بر ریتم‌های جذاب و تولید حرفه‌ای، این مسیر را ادامه دادند و به نمادهایی از قدرت موسیقی پاپ در عصر دیجیتال تبدیل شدند.

در این میان، «See You Again» از ویز خلیفا داستانی متفاوت دارد. این قطعه که به پل واکر، بازیگر فقید مجموعه فیلم‌های «سریع و خشن» تقدیم شده بود، با بار احساسی عمیق خود توانست با میلیون‌ها نفر در سراسر جهان ارتباط برقرار کند و نشان دهد که احساسات انسانی، زبانی مشترک و جهانی دارند.

راز سلطه محتوای کودکانه

اما چرا بخش بزرگی از فهرست پربازدیدترین ویدیوهای یوتیوب به محتوای کودکان اختصاص دارد؟ پاسخ در الگوی تماشای این گروه سنی نهفته است. کودکان، برخلاف بزرگسالان، ویدیوهای مورد علاقه خود را بارها و بارها تماشا می‌کنند. این «پدیده تماشای مکرر» به تنهایی می‌تواند آمار بازدید یک ویدیو را به ارقامی نجومی برساند.

از سوی دیگر، یوتیوب برای بسیاری از والدین نقش یک «پرستار دیجیتال» را ایفا می‌کند. آن‌ها برای سرگرم کردن فرزندان خود در موقعیت‌های مختلف به این پلتفرم و اپلیکیشن اختصاصی آن یعنی یوتیوب کیدز پناه می‌برند. این موضوع به جلسات تماشای طولانی و بدون وقفه منجر می‌شود که مستقیما بر افزایش بازدید و زمان تماشا (Watch Time) تاثیر می‌گذارد. شرکت‌هایی مانند Cocomelon و Pinkfong نیز با تولید صنعتی انیمیشن‌های ساده و استفاده از ترانه‌های کودکانه کلاسیک، حجم عظیمی از محتوای بهینه‌سازی شده برای الگوریتم یوتیوب را با هزینه‌ای نسبتا پایین تولید می‌کنند و این چرخه موفقیت را تداوم می‌بخشند.

پربازدیدترین ویدیوهای ایرانی یوتیوب

بررسی فهرست پربازدیدترین ویدیو های ایرانی یوتیوب ما را با فضایی کاملا متفاوت روبه‌رو می‌کند. در حالی که در فهرست جهانی ترکیبی از محتوای کودک و موسیقی به چشم می‌خورد، در ایران این موزیک ویدیوها هستند که سلطنتی بلامنازع دارند. برای هنرمندان ایرانی، یوتیوب به اصلی‌ترین کانال ارتباطی برای انتشار آثار و تعامل با مخاطبان داخل و خارج از کشور تبدیل شده است. در ادامه، 10 مورد از محبوب‌ترین آثار ایرانی در این پلتفرم را معرفی می‌کنیم.

نام ویدیو هنرمند تعداد بازدید (تقریبی) OMG ARASH ft. SNOOP DOGG 276 میلیون Behet Ghol Midam Mohsen Yeganeh 261 میلیون One Day Arash ft. Helena 211 میلیون Dooset Daram Arash ft. Helena 163 میلیون One Night in Dubai Arash ft. Helena 127 میلیون Broken Angel Arash ft. Helena 122 میلیون Alijenab Evan Band 81 میلیون Shabe Royaei Aron Afshar 58 میلیون Gentleman Sasy 55 میلیون Doneh Doneh Mohsen Ebrahimzadeh 41 میلیون

تحلیل موفق‌ترین‌های یوتیوب فارسی

حضور پررنگ آرش در این فهرست اتفاقی نیست. او با هوشمندی، استراتژی همکاری با هنرمندان بین‌المللی مانند Snoop Dogg و Helena و تولید آثاری با استانداردهای جهانی را در پیش گرفته است. این رویکرد باعث شده موزیک ویدیوهای او نه تنها برای ایرانیان، بلکه برای مخاطبان گسترده‌تری در سطح جهان جذاب باشند.

در مقابل، موفقیت خیره‌کننده اجرای زنده «بهت قول میدم» از محسن یگانه، یک پدیده کاملا ارگانیک است. این ویدیو که بدون تبلیغات آنچنانی رشد کرد، به نمادی فرهنگی برای ایرانیان تبدیل شد. سادگی اجرا، احساسات عمیق نهفته در آن و هنر نوازندگی محسن یگانه، حتی مخاطبانی را که فارسی نمی‌دانند، تحت تاثیر قرار داده است.

آثاری مانند «عالیجناب» از ایوان بند، «شب رویایی» از آرون افشار و «دونه دونه» از محسن ابراهیم‌زاده نیز نشان‌دهنده علاقه عمیق مخاطبان ایرانی به موسیقی پاپ عاشقانه هستند. در این میان، ساسی با تولید آهنگ‌های ریتمیک و جنجالی در آستانه نوروز، فرمول مشخصی برای وایرال شدن پیدا کرده که «جنتلمن» یکی از موفق‌ترین نمونه‌های آن به شمار می‌رود.

فراتر از نت‌های موسیقی: نسل جدید یوتیوبرهای ایرانی

اگرچه فهرست پربازدیدترین ویدیوهای ایرانی یوتیوب در تسخیر موسیقی است، اما اکوسیستم یوتیوب فارسی در حال پوست‌اندازی است. نسل جدیدی از تولیدکنندگان محتوا در حال ظهور هستند که این فضا را بسیار متنوع‌تر کرده‌اند. یوتیوبرهایی مانند پوتک، فرشاد سایلنت و کانال کومان با تولید محتوا در ژانرهای سرگرمی مانند چالش‌ها و ولاگ‌ها، توانسته‌اند برای هر ویدیوی خود میلیون‌ها بازدید جذب کنند.

شاید بازدید کلی ویدیوهای آن‌ها هنوز با هنرمندان بزرگ موسیقی قابل مقایسه نباشد، اما موفقیت آن‌ها با معیارهای دیگری سنجیده می‌شود؛ معیارهایی مانند ایجاد یک جامعه هواداری وفادار، تعامل مستقیم با مخاطبان و شکل‌دهی به فرهنگ آنلاین نسل جوان. این تولیدکنندگان محتوا با الهام گرفتن از بهترین یوتیوبرهای جهان، فرمت‌های موفق بین‌المللی را برای مخاطب ایرانی بومی‌سازی می‌کنند و نشان می‌دهند که یوتیوب فارسی ظرفیت‌های فراوانی فراتر از موسیقی دارد.

چگونه ویدیوهای محبوب را ذخیره کنیم؟

با وجود این حجم از محتوای جذاب، بسیاری از کاربران ترجیح می‌دهند ویدیوهای محبوب خود را برای تماشای آفلاین ذخیره کنند. برای این کار، ابزارهای مختلفی وجود دارد. یک برنامه دانلود از یوتیوب که روی کامپیوتر یا گوشی هوشمند نصب می‌شود، می‌تواند این فرآیند را بسیار ساده کند. علاوه بر این، سایت های دانلود از یوتیوب نیز گزینه‌های محبوبی هستند که به کاربران اجازه می‌دهند تنها با کپی کردن لینک ویدیو، آن را با کیفیت دلخواه دانلود کنند. البته همیشه بهتر است قوانین و شرایط استفاده از خدمات یوتیوب را در نظر داشته باشید.

جمع‌بندی: فرمول موفقیت در یوتیوب چیست؟

تحلیل فهرست پربازدیدترین ویدیو یوتیوب در ایران و جهان نشان می‌دهد که هیچ فرمول جادویی و یکسانی برای موفقیت وجود ندارد، اما الگوهای روشنی دیده می‌شود. در سطح جهانی، موفقیت یا از مسیر تولید محتوای بسیار قابل تکرار برای کودکان می‌گذرد یا از ساخت موزیک ویدیوهایی با جذابیت‌های فرامرزی و جهانی.

در مقابل، در فضای یوتیوب فارسی، موسیقی به دلیل شرایط فرهنگی و رسانه‌ای خاص، به ابزاری حیاتی برای ارتباط هنرمندان با جامعه تبدیل شده و پربازدیدترین ویدیوهای ایرانی یوتیوب نمودی از این واقعیت هستند. با این حال، رشد روزافزون تولیدکنندگان محتوای غیرموسیقی خبر از تکامل این فضا می‌دهد و نویدبخش آینده‌ای متنوع‌تر است. در نهایت، موفق‌ترین ویدیوها آن‌هایی هستند که به شکلی عمیق و هوشمندانه با نیازها، احساسات و فرهنگ مخاطبان خود پیوند برقرار می‌کنند.

