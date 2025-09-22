۹ هوش مصنوعی برای حذف سریع و آسان واترمارک از عکس و ویدیو

اما دنیای تکنولوژی امروز فکر همه جا را کرده است و در این مواقع هوش مصنوعی برای حذف واترمارک قدرت خود را به نمایش میگذارد. این فناوریها تنها به پاک کردن یک نوشته یا لوگو بسنده نمیکند، بلکه با بهرهگیری از الگوریتمهای یادگیری عمیق و پردازش پیشرفته تصویر، بخشهای از دسترفته پسزمینه را بازسازی کرده و نتیجهای طبیعی و بینقص ارائه میدهد؛ بهگونهای که حتی چشم حرفهای هم بهسختی متوجه تغییر میشود. سرعت، دقت و سهولت استفاده از این ابزارها باعث شده که کاربران حرفهای در حوزه گرافیک، تبلیغات، شبکههای اجتماعی و حتی فیلمسازی، آن را به یکی از ضروریترین ابزارهای کاری خود تبدیل کنند. در ادامه برخی از بهترین هوش مصنوعی حذف واترمارک عکس و برنامه هوش مصنوعی حذف واترمارک از ویدیو معرفی شدهاند که میتوانید برای ادیت عکسها استفاده کنید.
هوش مصنوعی حذف واترمارک عکس
سایت WatermarkRemover
Monica.im
Inpaint
Cleanup.pictures
Pixlr AI
Remove.bg
مقایسه و یافتن بهترین نتیجه هوش مصنوعی حذف واترمارک
حذف واترمارک از ویدیو با 3 هوش مصنوعی رایگان
HitPaw
Apowersoft
SoftOrbits
بهترین هوش مصنوعی حذف واترمارک ویدئو
6 هوش مصنوعی حذف واترمارک عکس
سایت WatermarkRemover
WatermarkRemover.io تحت برند PixelBin یک ابزار آنلاین مبتنی بر هوش مصنوعی رایگان برای حذف واترمارک از تصاویر است که هم نسخه وب دارد و هم اپلیکیشن موبایل.
نسخه رایگان این سرویس بعد از ثبتنام سه اعتبار رایگان در اختیار کاربر قرار میدهد تا عملکرد ابزار را تست کند. استفاده از آن ساده است، رابط کاربری روانی دارد و نیازی به دانش فنی پیشرفته ندارد، اما محدودیت بزرگ نسخه رایگان در تعداد اعتبار و گاهی افت کیفیت خروجی مخصوصا در تصاویر با واترمارکهای پیچیده یا پسزمینههای پرجزئیات دیده میشود. همین موضوع باعث میشود که نسخه رایگان بیشتر مناسب استفاده شخصی و تست اولیه باشد تا کارهای حرفهای یا پروژههای بزرگ.
در مقابل نسخه پولی امکانات بیشتری ارائه میدهد؛ کاربر میتواند تعداد نامحدودی تصویر را پردازش کند، خروجی باکیفیتتر و دقیقتری دریافت کند و حتی واترمارکهای پیچیده و چندلایه را هم بدون کاهش محسوس کیفیت حذف کند.
قابلیت پردازش دستهای، پشتیبانی از فرمتهای متنوع و بازسازی حرفهای پسزمینه هم از مزایای نسخه اشتراکی است. با این حال هزینه اشتراک در صورت استفاده زیاد میتواند بالا باشد و برخی کاربران از کیفیت نامطلوب در خروجیهای دستهای یا کندی پشتیبانی شکایت داشتهاند. محدودیتهایی در اندازه و وضوح تصاویر هم وجود دارد که در مواردی مانع استفاده حرفهای میشود.
- مبتنی بر هوش مصنوعی و دارای نسخه وب و موبایل
- رابط کاربری ساده و روان، بدون نیاز به دانش فنی خاص
- قابلیت حذف واترمارکهای پیچیده و چندلایه در نسخه اشتراکی
- امکان پردازش دستهای تصاویر برای صرفهجویی در زمان
- پشتیبانی از فرمتهای متنوع تصویری
- بازسازی حرفهای پسزمینه در نسخه پولی
- محدودیت در اندازه و وضوح تصاویر، مانع استفاده کاملا حرفهای میشود
- برخی کاربران از کیفیت نامطلوب در پردازش دستهای گزارش دادهاند
- هزینه اشتراک در صورت استفاده زیاد میتواند بالا باشد
- نسخه رایگان برای پروژههای حرفهای کافی نیست
- در تصاویر با پسزمینههای پیچیده ممکن است افت کیفیت خروجی رخ دهد
Monica.im
Monica.im ابزاری همهکاره است که علاوه بر چت هوش مصنوعی، ابزارهای تصویر مثل حذف واترمارک، ویرایش عکس، تولید تصویر و تغییر پسزمینه را ارائه میدهد. در بخش حذف واترمارک، کاربران میتوانند تصاویر JPG یا PNG را آپلود کنند تا ابزار به طور خودکار لوگو، واترمارک یا لکهها را حذف کند.
در نسخه رایگان، Monica.im به کاربران اعتبار رایگان روزانه میدهد تا امکان استفاده از حذف واترمارک را بدون پرداخت هزینه امتحان کنند. این اعتبار روزانه محدودیت حجمی دارد، مثلا برای فایلهای حجیم یا پروژههای بزرگ، محدودیتهایی احساس میشود. کیفیت خروجی نسخه رایگان معمولا مناسب است، اما در صورت وجود واترمارکهای پیچیده یا بافتهای پسزمینه دشوار، احتمال دارد حذف کامل و بدون نقص انجام نشود. همچنین سرعت سرویس و اولویت پردازش ممکن است برای کاربران رایگان کمتر باشد.
- امکان آپلود فرمتهای رایج (JPG و PNG)
- نسخه رایگان با اعتبار روزانه برای تست قابلیت حذف واترمارک.
- خروجی نسخه رایگان در بیشتر موارد کیفیت مناسبی دارد
- رابط کاربری ساده و خودکار برای حذف لوگو، واترمارک یا لکهها
- نسخه پولی دارای پلنهای متنوع (Pro و Unlimited) برای نیازهای مختلف
- ابزارهای پیشرفته تصویری (مثل ویرایش پس از حذف و بهبود تصویر) در نسخه پولی
- نیاز احتمالی به آزمون و خطا یا آموزش اولیه برای بهترین نتایج
- در برخی موارد، تفاوت کیفیت نسخه رایگان و پولی آنقدر چشمگیر نیست
- هزینه اشتراک برای کاربران کممصرف زیاد به نظر میرسد
- محدودیت حجم و اعتبار در نسخه رایگان، نامناسب برای پروژههای بزرگ
Inpaint
Inpaint یکی از ابزارهای قدیمی و در عین حال پرطرفدار برای حذف واترمارک، لوگو، تاریخ و هر نوع عنصر ناخواسته از روی عکسهاست. این برنامه چه در نسخه نرمافزاری و چه به صورت آنلاین، امکانات سادهای در اختیار کاربر قرار میدهد که فقط کافی است بخش مورد نظر را انتخاب کند و بقیه کار را الگوریتم هوش مصنوعی انجام میدهد.
در واقع Inpaint با تحلیل پیکسلهای اطراف، تلاش میکند فضای انتخابشده را بهطور طبیعی پر کند تا رد واترمارک باقی نماند. کار با آن بسیار ساده است و حتی کسانی که هیچ تجربهای از ویرایش تصویر ندارند هم میتوانند در مدت کوتاهی نتیجه بگیرند.
- قابلیت پر کردن هوشمند فضای انتخابشده با تحلیل پیکسلهای اطراف
- کیفیت خروجی بالا در تصاویر با پسزمینه ساده
- حجم کم نرمافزار و مصرف پایین منابع سیستم
- دسترسی سریع از طریق مرورگر، بدون نیاز به سیستم قدرتمند
- کاربرد آسان برای حذف لوگو، تاریخ و سایر عناصر ناخواسته
- مناسب برای استفاده سریع و روزمره
- بیشتر مناسب استفاده ساده و شخصی تا پروژههای حرفهای
- خروجی همیشه تضمینشده و بینقص نیست، مخصوصا برای واترمارکهای پیچیده
- فاقد ابزارهای پیشرفته ویرایش تصویر
- دقت و امکانات محدودتر نسبت به نرمافزارهای حرفهای مثل فتوشاپ
Cleanup.pictures
Cleanup.pictures یک ابزار آنلاین مبتنی بر هوش مصنوعی است که به طور تخصصی برای حذف واترمارک، لوگو، متن و همچنین اشیای ناخواسته از روی تصاویر طراحی شده است. کار با آن بسیار ساده است و کافی است تصویر را در وبسایت آپلود کنید، بخش مورد نظر را با قلم انتخاب کنید و در چند ثانیه نتیجه آماده میشود.
این ابزار از الگوریتمهای یادگیری ماشین استفاده میکند و تلاش میکند بافت و رنگ اطراف را بازسازی کند تا ناحیه حذفشده طبیعی به نظر برسد. مزیت مهم آن سرعت بالا و دسترسی آسان است، چون نیاز به نصب نرمافزار ندارد و روی هر دستگاهی با مرورگر قابل استفاده است. کیفیت خروجی در بسیاری از موارد به ویژه زمانی که واترمارک روی پسزمینه ساده یا بافت یکنواخت قرار داشته باشد، بسیار خوب است و رد خاصی باقی نمیگذارد. همچنین میتوان از آن برای ویرایشهای خلاقانه مثل حذف افراد یا اشیای اضافی از عکس استفاده کرد.
- استفاده بسیار ساده و سریع، بدون نیاز به نصب نرمافزار
- کیفیت خروجی خوب مخصوصاً روی پسزمینههای ساده یا یکنواخت
- کاربرد متنوع برای حذف واترمارک، لوگو و حتی اشیای اضافی از تصاویر
- نسخه رایگان محدودیت کیفیت خروجی دارد
- فاقد کنترل جزئی و ابزارهای حرفهای مانند فتوشاپ است
- در پسزمینههای پیچیده همیشه نتیجه بینقص ارائه نمیدهد
Pixlr AI
Pixlr AI یک ویرایشگر آنلاین تصویر است که علاوه بر امکانات معمولی مثل برش، تغییر اندازه و فیلترگذاری، ابزارهای هوش مصنوعی هم در اختیار کاربر قرار میدهد و یکی از آنها حذف واترمارک و اشیای ناخواسته است. این ابزار با استفاده از الگوریتمهای هوشمند، بخش انتخابشده را شناسایی کرده و سعی میکند آن را با توجه به بافت اطراف بازسازی کند تا نتیجه طبیعیتر به نظر برسد.
کار با Pixlr AI بسیار ساده است و حتی کاربران تازهکار هم میتوانند تنها با چند کلیک واترمارک یا اجزای اضافی را پاک کنند. مزیت مهم آن این است که علاوه بر حذف واترمارک، امکانات ویرایشی دیگری هم دارد، بنابراین میتوان همزمان تغییرات دیگری روی تصویر اعمال کرد.
- رابط کاربری ساده و جذاب، مناسب برای مبتدیها
- ترکیب ابزار حذف واترمارک با امکانات ویرایشی متنوع
- اجرای آنلاین با سرعت خوب، بدون نیاز به نصب نرمافزار
- نسخه رایگان محدودیت کیفیت و امکانات دارد
- در پسزمینههای پیچیده همیشه خروجی بینقص ارائه نمیدهد
- برای دسترسی به ابزارهای پیشرفته باید نسخه حرفهای تهیه شود
Remove.bg
Remove.bg بیشتر به عنوان ابزاری برای حذف پسزمینه تصاویر شناخته میشود اما قابلیت حذف واترمارک و عناصر ناخواسته را هم دارد. این سرویس کاملا آنلاین است و با استفاده از هوش مصنوعی تصویر را تجزیه و تحلیل کرده و بخش انتخابی یا واترمارک را با الگو گرفتن از قسمتهای اطراف پر میکند. کار کردن با آن بسیار ساده است، کافی است تصویر را آپلود کنید و بعد از چند ثانیه نتیجه آماده میشود. در بسیاری از موارد کیفیت خروجی بالا است، مخصوصا وقتی پسزمینه یکنواخت یا ساده باشد.
- سرعت پردازش بسیار بالا و کاربری ساده
- اجرای کاملا آنلاین بدون نیاز به نصب نرمافزار
- کیفیت خروجی خوب به ویژه در پسزمینههای ساده یا یکنواخت
- نسخه رایگان فقط خروجی با وضوح پایین ارائه میدهد
- دقت حذف واترمارک نسبت به ابزارهای تخصصی کمتر است
- تمرکز اصلی سرویس روی حذف پسزمینه است، نه واترمارک
مقایسه و یافتن بهترین نتیجه هوش مصنوعی حذف واترمارک
ابزارهایی مثل Inpaint و Cleanup.pictures برای حذف واترمارک با هوش مصنوعی بیشتر بر پایه یادگیری ماشین کار میکنند. یعنی الگوریتم تلاش میکند بافت اطراف ناحیه انتخابشده را بازتولید کند. در نتیجه در پسزمینههای ساده عملکرد آنها بسیار طبیعی است، اما در صحنههای پیچیده یا بافتهای پرجزئیات ممکن است مصنوعات بصری یا رد محو شدگی دیده شود.WatermarkRemover.io و Monica.im از الگوریتمهای پیشرفتهتر و مدلهای هوش مصنوعی جدیدتر استفاده میکنند که قابلیت حذف واترمارکهای پیچیده یا چندلایه را افزایش میدهد، اما همچنان در خروجی دستهای یا فایلهای حجیم چالش دارند.Remove.bg هم برای حذف پسزمینه طراحی شده و مدل آن روی تفکیک سوژه و بکگراند آموزش دیده است، بنابراین در حذف واترمارک دقت پایینتری نسبت به ابزارهای تخصصی دارد.
از نظر کیفیت بازسازی، Cleanup.pictures و Pixlr AI در بسیاری از تستهای عملی خروجی تمیزتری ارائه میدهند، مخصوصا زمانی که واترمارک روی زمینههای یکنواخت قرار دارد. در مقابل Inpaint با وجود سادگی، در پسزمینههای پیچیده محدودیت بیشتری دارد. WatermarkRemover.io در نسخه پولی به دلیل استفاده از مدلهای قویتر، در بازسازی صحنههای دشوار برتری دارد، اما نسخه رایگان آن محدود و بیشتر مناسب تست است.
از نظر تجربه کاربری، همه ابزارها ساده طراحی شدهاند و نیاز به دانش فنی خاصی ندارند، اما تفاوت اصلی در امکانات جانبی است. مثلا Pixlr AI علاوه بر حذف واترمارک، ابزارهای ویرایشی دیگر مثل فیلترها و تنظیم رنگ دارد و برای کاربرانی که دنبال یک پکیج کامل هستند مناسبتر است. Monica.im هم یک اکوسیستم چندکاره است که همزمان قابلیت تولید تصویر و چت هوش مصنوعی را هم در خود جای داده است، بنابراین جذابیت بیشتری برای کاربران عمومی دارد.
اگر پروژهای شامل تعداد زیادی تصویر یا کار حرفهای باشد، نسخههای پولی WatermarkRemover.io و پلنهای Pro یا Unlimited در Monica.im برتری دارند، چون پردازش دستهای، کیفیت بالاتر و پشتیبانی سریعتری ارائه میدهند. در مقابل، ابزارهای رایگان مانند Inpaint یا Cleanup.pictures برای کارهای شخصی و سریع مناسبترند.
حذف واترمارک از ویدیو با 3 هوش مصنوعی رایگان
HitPaw
HitPaw قابلیت حذف واترمارک را هم برای عکسها و هم ویدیوها ارائه میدهد؛ در این برنامه امکان حذف لوگو، متن یا هر واترمارک مزاحم با الگوریتمهای هوشمند وجود دارد.
در نسخه رایگان (یا نسخه آزمایشی)، چند ضعف محسوس دیده میشود: اول اینکه وقتی خروجی را میگیرید، معمولا واترمارک مخصوص HitPaw روی آن درج میشود، مگر اینکه اشتراک بگیرید. این موضوع کمی استفاده از این برنامه را چالشی میکند، زیرا از این برنامه استفاده شده است تا واترمارک حذف شود و خود این برنامه واترمارک ایجاد میکند. همچنین محدودیتهایی در تعداد عکس و ویدئو قابل پردازش روزانه یا حجم فایلها دارد و کیفیت خروجی در حالت رایگان برای تصاویر یا ویدیوهایی با پسزمینه پیچیده گاهی اوقات مطلوب نیست.
نسخه پولی با استفاده از همه حالتهای حذف، پردازش با کیفیت بالاتر و خروجی در رزولوشن بالاتر تصاویر بدون واترمارک ایجاد میکند. قیمتها بسته به پلتفرم (ویندوز/مک)، مدت اشتراک (ماهانه، سالانه یا مادامالعمر) متفاوتاند؛ برای مثال قیمت یک ماه استفاده برای ویندوز عددی در حدود ۱۳٫۹۹ دلار است و نسخه مادامالعمر ارائه شده است. پردازش دستهای و سرعت هم در نسخههای پولی بهتر از نسخه رایگان است.
- پشتیبانی از حذف واترمارک در هر دو نوع فایل تصویر و ویدیو
- رابط کاربری ساده با قابلیت پیشنمایش قبل از خروجی نهایی
- پشتیبانی از فرمتهای متنوع و اجرای چندپلتفرمی (ویندوز و مک)
- نسخه رایگان خودش واترمارک HitPaw روی خروجی درج میکند
- هزینه اشتراک برای کاربران کممصرف بالا است
- در پسزمینههای پیچیده یا فایلهای ویدیویی حجیم، کیفیت و سرعت پردازش افت میکند
Apowersoft
Apowersoft یکی دیگر از هوش مصنوعیهای کاربردی و شناختهشده برای ویرایش فایلهای چندرسانهای است که ابزار مخصوصی هم برای حذف واترمارک از روی عکس و ویدئو ارائه میدهد. این برنامه به دلیل رابط کاربری ساده و کارکرد روان، میان کاربران مبتدی و حرفهای طرفداران زیادی پیدا کرده است. یکی از مهمترین ویژگیهای آن پشتیبانی از انواع فرمتهای تصویری و ویدئویی است که باعث میشود کاربر بدون نیاز به تبدیل فایل، مستقیما عملیات حذف واترمارک را انجام دهد. همچنین قابلیت انتخاب ناحیه مورد نظر برای پاکسازی وجود دارد و کاربر میتواند قسمت دلخواه را مشخص کند تا برنامه با الگوریتمهای پردازشی خود، آن بخش را ترمیم کرده و واترمارک را از بین ببرد.
- پشتیبانی از فرمتهای متنوع تصویر و ویدئو، بدون نیاز به تبدیل فایل
- وجود نسخه آنلاین و نرمافزار دسکتاپ با سرعت و دقت مناسب در حذف واترمارک
- ابزار چندمنظوره با امکانات جانبی مثل برش ویدئو و تبدیل فرمت
- در برخی موارد کیفیت خروجی روی پسزمینههای پیچیده بینقص نیست
- نسخه رایگان محدودیتهایی دارد و برای امکانات کامل نیاز به خرید اشتراک است
- ابزارهای پیشرفته ویرایش در حد نرمافزارهای حرفهای مثل فتوشاپ نیستند
SoftOrbits
SoftOrbits یکی از نرمافزارهای کاربردی برای حذف واترمارک از روی تصاویر و ویدئوهاست که با ابزارهای هوشمند و ساده، کار را برای کاربران راحت کرده است. این برنامه قابلیت تشخیص خودکار واترمارک را دارد و بعد از انتخاب بخش مورد نظر، تلاش میکند آن قسمت را بافتسازی کند تا اثر واترمارک از بین برود.
پردازش دستهای تصاویر هم در این برنامه وجود دارد، بنابراین اگر تعداد زیادی فایل با واترمارک داشته باشید، میتوانید همه را همزمان ویرایش کنید. از فرمتهای مختلف تصویری مانند JPEG، PNG و HEIC پشتیبانی میکند و برای ویدئوها هم ابزار جداگانهای ارائه داده که قابلیت حذف لوگو یا متن را دارد و حتی میتوانید بازه زمانی خاصی که واترمارک ظاهر میشود را مشخص کنید.
- قابلیت پردازش دستهای تصاویر و پشتیبانی از فرمتهای متنوع (JPEG، PNG، HEIC)
- ابزار جداگانه برای ویدئو با امکان تعیین بازه زمانی نمایش واترمارک
- رابط کاربری ساده و کیفیت مناسب روی پسزمینههای ساده
- در فایلها یا پسزمینههای پیچیده خروجی حرفهای و بینقص ارائه نمیدهد
- امکانات ویرایشی محدودتر نسبت به نرمافزارهای تخصصی مثل فتوشاپ
- نسخه کامل نیاز به خرید دارد و نسخه رایگان محدودیت دارد
بهترین هوش مصنوعی حذف واترمارک ویدئو
HitPaw بیشتر بر پایه الگوریتمهای بازسازی بافت عمل میکند. این رویکرد هوش مصنوعی حذف واترمارک ویدیو در ویدیوهایی با پسزمینه ساده یا یکنواخت عملکرد قابل قبولی دارد، اما در صحنههای پیچیده، بهویژه زمانی که واترمارک روی سوژه اصلی قرار دارد، مصنوعات بصری یا لکههای قابل مشاهده ایجاد میشود. نقطه ضعف مهم دیگر آن در نسخه رایگان این است که خودش واترمارک اختصاصی اضافه میکند که تناقضی اساسی با هدف ابزار بهحساب میآید. Apowersoft از نظر طراحی الگوریتمی بهینهتر از HitPaw عمل میکند، چرا که هم قابلیت انتخاب دستی ناحیه و هم ترمیم بافتی نسبتا دقیق را ارائه میدهد.
این نرمافزار به دلیل پشتیبانی از فرمتهای متنوع و نسخههای آنلاین و دسکتاپ، انعطافپذیری بیشتری دارد. همچنین، سرعت پردازش و پایداری آن در فایلهای حجیم نسبتا بالاست. نقطه قوت Apowersoft در این است که علاوه بر حذف واترمارک، امکانات جانبی مانند برش و ویرایش ویدیو هم دارد، بنابراین در عمل یک ابزار چندمنظوره محسوب میشود. با این حال، از نظر دقت حذف واترمارک، بهخصوص در صحنههای با جزئیات بالا، همچنان فاصلهی محسوسی با روشهای دستی یا نرمافزارهای سطح بالاتر مثل Premiere یا After Effects دارد.
SoftOrbits بیشتر برای کاربران نیمهحرفهای یا افرادی که به دنبال حذف سریع واترمارک از ویدیوهای ساده و متوسط هستند طراحی شده است. الگوریتم تشخیص خودکار واترمارک آن برای تصاویر عملکرد بهتری دارد تا ویدیو. مزیت آن نسبت به HitPaw در این است که خروجی بدون افزودن واترمارک جدید ارائه میدهد، اما در مقایسه با Apowersoft انعطافپذیری و امکانات جانبی کمتری دارد. SoftOrbits بیشتر روی پردازش ساده تمرکز دارد و فاقد مدلهای یادگیری عمیق پیشرفتهتر است، بنابراین نمیتواند بازسازی کاملا طبیعی در تمام سناریوها تضمین کند.
اگر این سه ابزار را در کنار هم قرار دهیم، میتوان گفت HitPaw برای استفاده سریع و کاربری ساده با هزینهی بالاتر در نسخه پولی مناسب است، Apowersoft ترکیب خوبی از امکانات چندمنظوره و حذف واترمارک نسبتا دقیق دارد و برای پروژههای عمومی یا کاربران حرفهای نیمهوقت انتخاب متعادلی است و SoftOrbits بیشتر بهعنوان ابزار مقرونبهصرفه برای تصاویر و ویدیوهای ساده یا پردازش دستهای حجم متوسط به کار میآید، اما برای خروجیهای حرفهای و بدون نقص محدودیت دارد.
