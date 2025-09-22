راهنمای جامع استفاده از سامانه حمایت معیشتی

سامانه حمایت دهک‌بندی یارانه به نشانی hemayat.mcls.gov.ir یکی از مهم‌ترین بسترهای الکترونیکی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که با هدف مدیریت شفاف و دقیق یارانه‌ها ایجاد شده است. این سامانه به‌ طور ویژه برای اعلام و بررسی دهک‌بندی اقتصادی خانوارها طراحی شده تا سرپرستان بتوانند به‌ صورت آنلاین از وضعیت تعلق یارانه خود مطلع شوند. در واقع، سامانه حمایت دولت نقش یک بانک اطلاعاتی متمرکز را ایفا می‌کند که داده‌های اقتصادی و اجتماعی خانوارها را گردآوری کرده و بر اساس آن‌ها، جایگاه هر خانوار در دهک‌های درآمدی مشخص می‌شود.





(hemayat.mcls.gov.ir) سامانه جدید حمایت دهک بندی یارانه چیست؟

اهمیت این سامانه در آن است که بسیاری از خانوارها پس از تغییرات در سیاست‌های یارانه‌ای، نسبت به دهک‌بندی خود ابهام یا اعتراض دارند. به همین دلیل، ثبت اعتراض یا درخواست بازبینی اطلاعات به‌صورت مستقیم در سامانه فراهم شده است. کاربران می‌توانند با وارد کردن کد ملی و شماره تلفن همراه معتبر، وارد حساب کاربری خود شوند و علاوه بر مشاهده «شناسنامه اقتصادی خانواده»، دلایل حذف یا کاهش یارانه را بررسی کنند.

سامانه حمایت جدید در عمل یک ابزار سیاست‌گذاری هوشمند به شمار می‌رود که هم برای دولت و هم برای مردم ارزش بالایی دارد. از یک سو، دولت با استفاده از داده‌های به‌روز، منابع محدود را به دهک‌های پایین‌تر اختصاص می‌دهد و از سوی دیگر، مردم توانایی پیگیری حقوق خود را در بستر رسمی و آنلاین خواهند داشت. به بیان دیگر، این سامانه پلی ارتباطی میان دولت و خانوارها در حوزه یارانه‌هاست که روند هدفمند‌سازی یارانه‌ها را شفاف‌تر، دقیق‌تر و قابل پیگیری‌تر کرده است.

نحوه ورود به سامانه حمایت معیشتی با کد ملی

برای ورود امن و صحیح به سامانه حمایت، همیشه آدرس رسمی https://hemayat.mcls.gov.ir را در مرورگر وارد کنید و تنها از مسیرهای رسمی (https) استفاده نمایید. پس از ورود به سایت روی ورود به سامانه حمایت کلیک کنید. در صورت نیاز برای سهولت کار، راهنمای ثبت درخواست بررسی و یا راهنمای ورود به سامانه هم در سایت قرار داده شده است.

در مرحله بعد گزینه کاربر حقیقی را انتخاب کرده و با وارد کردن کدملی سرپرست خانواده و کد امنیتی وارد صفحه بعد شوید. اگر برای اولین بار است که به این سامانه مراجعه می‌کنید، ابتدا لازم است فرایند ثبت‌نام سرپرست خانوار را انجام دهید. پس از ورود موفق، سرپرست خانوار می‌تواند در پنل کاربری خود شناسنامه اقتصادی اجتماعی خانوار، اعضای خانواده، وضعیت دهک‌بندی یارانه، دلایل تعلق یا عدم تعلق یارانه و همچنین نتیجه اعتراض‌ها و کدهای پیگیری ثبت‌شده را مشاهده کند. توصیه می‌شود کدهای رهگیری و اطلاعات ثبت‌شده نزد کاربر محفوظ بماند تا در صورت نیاز به پیگیری بعدی بتواند از آن استفاده کند.

نحوه ثبت نام در سامانه حمایت معیشتی hemayat.mcls.gov.ir

در صورتی که برای اولین بار به این سامانه مراجعه می‌کنید، لازم است اطلاعاتی مانند کد ملی سرپرست خانوار، شماره تلفن همراه ثبت‌شده به نام سرپرست، تاریخ تولد و کدپستی وارد شود. پس از تکمیل فرم، سامانه یک کد تایید (رمز یک‌بارمصرف) به شماره همراه ثبت‌شده ارسال می‌کند. با وارد کردن این کد، هویت کاربر تایید شده و دسترسی به پنل کاربری فراهم می‌شود.

کاربر در اولین ورود نیاز به انتخاب یک رمز عبور دائمی دارد تا برای مراجعات بعدی تنها با وارد کردن کد ملی و رمز عبور بتواند وارد سامانه شود. در صورتی که رمز عبور فراموش شود، از بخش فراموشی رمز قابلیت بازیابی آن وجود دارد و یک کد تایید جدید برای تعریف رمز تازه ارسال می‌شود. در مرحله بعد با وارد کردن کد‌ملی و رمز عبور وارد پنل کاربری خود شده و می‌توانید دهک رفاهی و همچنین وضعیت یارانه خود را مشاهده نمایید.

راهنمای ثبت اعتراض در سامانه حمایت معیشتی

برای ثبت اعتراض در سامانه حمایت معیشتی، سرپرستان خانوار باید ابتدا وارد نشانی رسمی hemayat.mcls.gov.ir شوند و پس از ورود به حساب کاربری با کد ملی و رمز‌عبور، به بخش مربوط به اعتراض یا درخواست بررسی مراجعه کنند. در این بخش، سامانه شناسنامه اقتصادی اجتماعی، اعضای خانوار و دهک‌بندی تعیین‌شده را نمایش می‌دهد و در صورتی که کاربر نسبت به این اطلاعات اعتراضی داشته باشد، گزینه ثبت درخواست برای او فعال خواهد بود.

پیشنهاد می‌شود پیش از اعتراض اعضای خانوار ثبت شده را مشاهده و چک کنید و در صورتی که اختلافی در اعضای ثبت شده وجود دارد، این موضوع را پیگیری نمایید. اطلاعات مربوط به اعضا خانوار از طریق سامانه هدفمندی یارانه‌ها دریافت می‌گردد و در صورتی که اشکالی در این مورد وجود دارد، افراد باید به همراه مدارک مورد نیاز به دفاتر پلیس ۱۰+ مراجعه کرده و نسبت به تغییر آن اقدام نمایند.

همچنین در قسمت شناسه اقتصادی اجتماعی خانوار، اطلاعات خودرو‌های اعضای خانواده، درآمد ثبتی کلیه اعضا، وضعیت تراکنش‌های بانکی خانوار و همچنین فعالیت در بازار بورس و سرمایه نوشته شده است.

اگر اشکالی در هر یک از موارد نوشته شده وجود دارد، می‌توانید وارد قسمت ثبت بررسی شوید. فرایند ثبت اعتراض به‌گونه‌ای طراحی شده که شفاف و مرحله‌به‌مرحله باشد. متن توافق نامه را به دقت مطالعه کنید و در صورت موافقت، روی گزینه متن توافقنامه را خوانده‌ام و قبول دارم کلیک کنید.

کاربر پس از انتخاب گزینه «ثبت اعتراض»، باید دلیل نارضایتی خود را از دهک‌بندی مشخص کند؛ برای مثال حذف از فهرست یارانه‌بگیران، قرار گرفتن در دهک بالاتر از واقعیت یا اشتباه در تعداد اعضای خانوار. در صورتی که اشتباهی در اطلاعات اعضا خانوار صورت گرفته است، افراد به همراه مدارک مورد نیاز که توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها اعلام شده و در وبگاه آن سازمان موجود است به دفاتر پلیس + 10 یا سایر درگاه‌های معرفی شده توسط آن سازمان مراجعه نمایید. در صورت انجام این فرایند، اطلاعات خانوار در دوره دهک بندی بعدی بروزرسانی خواهد شد. دهک‌بندی معمولا دوبار در سال انجام می‌شود و برای تصحیح اطلاعات باید تا دهک‌بندی بعدی صبر کنید.

همچنین اطلاعات خودرو از مرجع »نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران« دریافت می شود، لذا در صورتی که عضوی از خانوار، خودرو را واگذار کرده ولی فرایند فک پلاک را طی نکرده باشد، باید فرایند مربوطه را از مبادی ذیربط پیگیری نماید، در این صورت خروج خودرو از دارایی‌های خانوار با موفقیت انجام می پذیرد و اطلاعات خودرو در دوره دهکبندی بعدی بروزرسانی خواهد شد.

اطلاعات درآمدی از صندوق‌های بیمه‌ای و سایر مراجع ذیربط دریافت شده و اطلاعات درآمد آن دسته از اعضای خانوار که دارای درآمد ثبتی هستند، نمایش داده می‌شود.

در بخش بانکی، تراکنش‌های مالی خانوار که بر اساس مجموع تراکنش‌های بانکی تمامی اعضا محاسبه شده است، نمایش داده می‌شود. در صورتی که یکی از اعضای خانواده از حساب بانکی شخصی خود برای مقاصدی خارج از امور خانوادگی مانند کارپردازی، مدیریت ساختمان، نگهداری اموال و موارد مشابه استفاده می‌کند، لازم است در اسرع وقت نسبت به جداسازی حساب کاری از حساب شخصی اقدام نماید تا در محاسبات دوره‌های بعدی، اطلاعات بانکی به‌صورت دقیق و صحیح در نظر گرفته شود.

در قسمت بیماری‌های خاص و معلولیت‌ها، نام آن دسته از اعضای خانوار که مبتلا به بیماری خاص یا دارای معلولیت هستند نمایش داده می‌شود. لازم به ذکر است مرجع اطلاعات بیماران خاص، صندوق‌های بیمه‌گر از جمله سازمان تامین اجتماعی، سازمان بیمه سلامت، بنیاد امور بیماری‌های خاص و وزارت بهداشت و درمان است. همچنین مرجع اطلاعات مربوط به افراد دارای معلولیت، سازمان بهزیستی می‌باشد. بنابراین اگر نام عضو مبتلا به بیماری خاص یا معلول خانواده در این بخش درج نشده است، ضروری است با مراجعه به نهادهای ذیربط نسبت به معرفی فرد و تشکیل پرونده اقدام کنید تا در محاسبات دوره‌های بعدی اطلاعات صحیح اعمال گردد.

در بخش سرمایه‌گذاری و بازار سرمایه، نام اعضایی از خانوار که دارای فعالیت در بورس و سایر حوزه‌های سرمایه‌گذاری هستند، نمایش داده می‌شود. در پایان، لازم است متن تعهدنامه به‌دقت مطالعه شود و در صورت موافقت، گزینه «متن تعهدنامه را خوانده‌ام و قبول دارم» انتخاب گردد. سپس با کلیک بر روی دکمه «ارسال درخواست بررسی»، فرآیند ثبت اعتراض تکمیل خواهد شد.

چنانچه مراحل ثبت درخواست به‌درستی انجام شده باشد، پیام تایید نمایش داده می‌شود و قابلیت چاپ رسید هم از طریق انتخاب گزینه «چاپ» فراهم خواهد بود. توجه داشته باشید که پس از ثبت موفق درخواست، تا دوره بعدی دهک‌بندی ثبت اعتراض جدید وجود نخواهد داشت. پس از تکمیل فرم اعتراض و بارگذاری مستندات، سامانه یک کد رهگیری صادر می‌کند که باید حتما توسط کاربر ذخیره شود. این کد برای پیگیری وضعیت پرونده در مراجعات بعدی استفاده خواهد شد. بررسی اعتراض‌ها توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام می‌شود و نتیجه پس از تکمیل فرآیند بازبینی از طریق همین سامانه قابل مشاهده است.

نکته مهم در این فرایند آن است که اطلاعات وارد شده باید دقیق، واقعی و مطابق با اسناد رسمی باشد. هرگونه مغایرت یا ارائه اطلاعات نادرست می‌تواند باعث رد شدن درخواست یا طولانی شدن روند رسیدگی شود. همچنین استفاده از شماره همراهی که به نام سرپرست خانوار باشد، الزامی است تا امکان دریافت پیامک‌های تایید و اطلاع‌رسانی‌های بعدی وجود داشته باشد.

جاماندگان طرح حمایت چطور باید ثبت‌نام کنند؟

جاماندگان طرح حمایت (کسانی که در فهرست دریافت یارانه قرار نگرفته‌اند) می‌توانند برای ثبت‌نام یا درخواست بررسی از طریق درگاه‌های رسمی اقدام کنند. برای شفافیت و دقت، مراحل و نکات کاربردی زیر به‌صورت گام‌به‌گام آورده شده تا بتوانید سریع و درست ثبت‌نام را انجام دهید. ثبت‌نام یارانه به دو صورت حضوری با مراجعه به پلیس +۱۰ و غیر‌حضوری قابل انجام است. افراد برای اطلاع از وضعیت یارانه خود می‌توانند کد دستوری #کد ملی*43857*4* را وارد کنند.

برای شروع ثبت‌نام، سرپرست خانوار باید مدارک لازم شامل کد ملی، شماره همراه ثبت‌شده به نام خود، شماره شبای بانکی معتبر، کدپستی محل سکونت و اطلاعات اعضای خانوار را آماده کند. سپس از طریق سامانه پنجره ملی خدمات دولت به نشانی my.gov.ir وارد بخش ثبت‌نام یارانه شده و اطلاعات خواسته‌شده را مرحله به مرحله تکمیل نماید. در صورتی که فرد به اشتباه از فهرست حذف شده یا به عنوان جامانده شناسایی شود، می‌تواند با تکمیل فرم‌ها و بارگذاری مدارک مورد نیاز درخواست خود را ثبت کند.

اگر در دسته زوج‌های جوان و یا افراد مجرد قرار دارید و پیش از این یارانه دریافت می‌کردید ممکن است پیام شما در حال حاضر در فهرست مشمولین دریافت یارانه قرار دارید، لذا نیازی به ثبت‌نام مجدد شما نمی‌باشد را مشاهده کنید که لازم است از طریق مراجعه به پلیس +۱۰ و سامانه رفاهی نسبت به تغییر آن اقدام کنید. همچنین برای واریز یارانه نقدی نوزادان باید درخواست خود را از طریق سایت www.refahi.ir به ثبت برسانید.

افزون بر این برای ثبت نام یارانه بازماندگان بعد از فوت سرپرست، با آماده کردن اصل شناسنامه‌ها، کارت ملی و اصل گواهی فوت به پلیس +۱۰ مراجعه کرده و با ارائه مدارک مورد نیاز نسبت به درج مشخصات سرپرست جدید اقدام نمایید. برای اطلاعات بیشتر و جدید در مورد هدفمندی یارانه‌ها می‌توانید به نشانی اینترنتی www.hadafmandi.ir مراجعه کنید.

بررسی امکانات سایت حمایت معیشتی

سامانه حمایت معیشتی دهک بندی خانوار خدمات کاربردی را در اختیار کاربران قرار می‌دهد که هدف اصلی آن افزایش دقت در دهک‌بندی خانوار، تسهیل فرآیند اعتراض و ایجاد دسترسی ساده به اطلاعات مالی و حمایتی است.

از جمله امکانات کلیدی این سایت می‌توان به نمایش دهک‌بندی اقتصادی خانوار اشاره کرد؛ بخشی که نشان می‌دهد خانوار در کدام دهک درآمدی قرار گرفته و بر اساس آن مشمول یا غیرمشمول دریافت یارانه شده است. علاوه بر این، در بخش «اطلاعات بانکی»، تراکنش‌های مالی سرپرست و اعضای خانوار به‌صورت تجمیع‌شده نمایش داده می‌شود تا مبنای محاسبات دقیق‌تری برای تعیین وضعیت یارانه فراهم گردد.

یکی دیگر از قابلیت‌های مهم سایت، نمایش اطلاعات مربوط به بیماران خاص و افراد دارای معلولیت در خانوار است. این بخش با پایگاه‌های داده رسمی مانند سازمان بهزیستی، وزارت بهداشت و صندوق‌های بیمه‌گر در ارتباط است و در صورتی که اطلاعات فرد در سامانه ثبت نشده باشد، پیگیری و اصلاح آن از طریق نهادهای مربوطه وجود دارد. همچنین بخش دیگری از سامانه به اطلاعات سرمایه‌گذاری خانوار در بازار بورس اختصاص یافته که در دهک‌بندی اقتصادی لحاظ می‌شود.

کاربران همچنین می‌توانند از طریق این سامانه در مورد دهک و دریافت یارانه اعتراض کنند. پس از ارسال درخواست، سیستم یک کد رهگیری صادر می‌کند که پیگیری وضعیت را برای کاربر فراهم می‌سازد. همچنین قابلیت دریافت پرینت از رسید درخواست در سامانه تعبیه شده است.

در بخش تاریخچه درخواست‌ها، درخواست‌های پیشین و همچنین نتیجه آن‌ها قابل مشاهده هستند و از این طریق می‌توانید درخواست خود را مشاهده کنید و یا در صورت لزوم پرینت بگیرید.

راهنمای جامع استفاده از سامانه حمایت معیشتی؛ جمع‌بندی

سامانه حمایت یارانه با ارائه مجموعه‌ای از خدمات یکپارچه شامل بررسی وضعیت دهک‌بندی، مشاهده اطلاعات مالی و بیمه‌ای، ثبت اعتراض، به‌روزرسانی داده‌ها و پیگیری نتایج، نقش مهمی در شفاف‌سازی نظام یارانه‌ای کشور ایفا می‌کند و برای تمامی خانوارها به‌عنوان مرجع اصلی استعلام و مدیریت یارانه محسوب می‌شود.

استفاده صحیح از سامانه حمایت به خانوارها کمک می‌کند تا در صورت وجود خطا یا حذف اشتباه، به‌صورت آنلاین درخواست بررسی و اصلاح اطلاعات خود را ثبت کنند و بدون مراجعه حضوری، وضعیت یارانه را به شکل شفاف پیگیری نمایند. به همین دلیل، آشنایی با امکانات و روندهای این سامانه برای همه متقاضیان یارانه معیشتی و نقدی اهمیت بالایی دارد.

