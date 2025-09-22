جزئیات رابط کاربری One UI 8.5 سامسونگ به بیرون درز کرد

در نگاه اول به تصاویر منتشرشده، بازطراحی منوی تنظیمات توجه را به خود جلب می‌کند. آیتم‌ها در این بخش به شکل فشرده‌تری چیده شده و زیرنویس‌های آن‌ها حذف شده تا فضایی خلوت‌تر و مدرن‌تر ایجاد شود. یکی از مهم‌ترین بهبودهای کاربردی، انتقال نوار جست‌وجو از بالای صفحه به لبه‌ی پایینی است که دسترسی یک‌دستی به آن را به شکل چشمگیری ساده‌تر می‌کند. در زمینه‌ی جلوه‌های بصری، سامسونگ از سایه‌های برجسته برای تمام کادرها و نوار جست‌وجو استفاده کرده است تا حس عمق و برجستگی را القا کند. همچنین، یک افکت گرادیان در لبه‌های بالا و پایین صفحه به چشم می‌خورد که ظاهر پویاتری به رابط کاربری می‌بخشد. صفحه‌ی نتایج جست‌وجو نیز با نمایش دسته‌بندی‌ها در یک شبکه‌ی سه‌ستونی، کاربردی‌تر از قبل شده است.









با ورود به زیرمنوها در بخش تنظیمات، یک ویژگی جالب دیگر نمایان می‌شود. با شروع اسکرول، دکمه‌ی بازگشت به صورت یک آیکون شناور با سایه‌ی اختصاصی روی محتوا قرار می‌گیرد؛ رویکردی که شباهت زیادی به زبان طراحی مشاهده‌شده در iOS 26 دارد. این الهام‌گیری نشان می‌دهد که سامسونگ به دنبال ارائه‌ی تجربه‌ای روان‌تر و بصری‌تر است. کادرهای محتوا در این صفحات نیز با بهره‌گیری از سایه در لبه‌های بالا و پایین، حس شناور بودن روی پس‌زمینه را تداعی می‌کنند و افکت گرادیان نیز در این بخش حضور دارد. از آنجایی که عرضه‌ی رسمی One UI 8.5 هم‌زمان با سری گلکسی S26 برنامه‌ریزی شده، تا ماه ژانویه فرصت زیادی برای افشای جزئیات تکمیلی و تغییرات احتمالی در نسخه‌ی نهایی وجود خواهد داشت و این تصاویر تنها نمایی اولیه از جهت‌گیری جدید سامسونگ در طراحی نرم‌افزار است.

منبع: GSMArena

