واتساپ با ابزار ترجمه داخلی خود مرزهای زبانی را از بین برد

یکی از برجستهترین ویژگیهای این سیستم جدید، پردازش ترجمه بهصورت محلی روی دستگاه کاربر است. این رویکرد تضمین میکند که محتوای پیامها، که تحت حفاظت رمزنگاری سرتاسری قرار دارند، برای فرآیند ترجمه به هیچ سروری ارسال نمیشوند و حریم خصوصی کاربران نقض نمیگردد. برای فعالسازی این قابلیت، دستگاه بستههای زبانی مربوطه را دانلود میکند تا ترجمهها بهصورت آفلاین و امن انجام شوند. کاربران برای ترجمهی یک پیام کافی است آن را به مدت چند ثانیه لمس کرده و از منوی ظاهرشده، گزینهی «Translate» را انتخاب کنند. این قابلیت در چتهای خصوصی، گروهها و حتی بهروزرسانیهای کانالها نیز قابل استفاده است.
در ابتدای عرضه، تفاوتهایی در فهرست زبانهای پشتیبانیشده بین اندروید و iOS وجود دارد. کاربران اندروید به ترجمه بین شش زبان کلیدی شامل انگلیسی، اسپانیایی، هندی، پرتغالی، روسی و عربی دسترسی خواهند داشت و از یک مزیت ویژه نیز بهرهمند هستند: امکان فعالسازی ترجمهی خودکار برای کل یک مکالمه. در سوی دیگر، کاربران آیفون به دلیل ادغام این قابلیت با اپلیکیشن بومی Translate اپل، از همان ابتدا به مجموعهی گستردهتری از زبانها دسترسی دارند که شامل بیش از ۱۹ زبان زنده دنیا میشود. واتساپ اعلام کرده است که در آینده زبانهای بیشتری به هر دو پلتفرم اضافه خواهد شد، اما هنوز برنامهی زمانی مشخصی برای ارائهی این ویژگی در نسخههای واتساپ وب و ویندوز اعلام نکرده است. به کاربران توصیه میشود برای دریافت سریعتر این قابلیت، اپلیکیشن واتساپ خود را همواره بهروز نگه دارند.
