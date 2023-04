فردا آخرین تریلر قبل از عرضه Tears of the Kingdom منتشر خواهد شد

کمتر از ۲۴ ساعت دیگر، شرکت نینتندو (Nintendo) آخرین تریلر قبل از انتشار بازی The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom را به نمایش خواهد گذاشت.

چهار سال پیش و در جریان رویداد E3 2019 بود که برای اولین بار، دنباله عنوان به‌شدت موفق The Legend of Zelda: Breath of the Wild توسط نینتندو معرفی شد. این بازی که تا سال‌ها عنوان رسمی‌اش مشخص نبود و خبرگزاری‌ها صرفاً آن را نسخه دوم Breath of the wild خطاب می‌کردند، در سکوت خبری مراحل توسعه را پشت سر گذاشت و شاید باور اینکه حدوداً یک ماه تا انتشار Tears of The Kingdom فاصله داریم، هنوز هم برای هواداران سخت باشد.

در همین راستا و به مناسبت نزدیک شدن روز انتشار بازی، شرکت نینتندو ساعاتی پیش اعلام کرد که فردا پنجشنبه ۲۴ فروردین و در ساعت ۱۸:۰۰ به وقت تهران (۷:۳۰ صبحِ ۱۳ آوریل به وقت واشینگتن)، تریلر جدیدی از The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom منتشر خواهد کرد.

این تریلر که قرار است آخرین نمایش رسمی قبل از انتشار بازی باشد، احتمالاً فقط سه دقیقه به طول خواهد انجامید. با توجه به اینکه کمتر از یک ماه پیش، اِیجی ائونوما (Eiji Aonuma)، تهیه‌کننده و به نوعی پدرخوانده فرنچایز Zelda، نمایشی مفصل و ۱۰دقیقه‌ای از گیم‌پلی این بازی را میزبانی کرد، زمان نسبتاً کوتاه تریلر فردا نمی‌تواند غیرمنصفانه و ناراحت‌کننده باشد.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ (۱۲ می ۲۰۲۳ میلادی) به صورت انحصاری در دسترس دارندگان کنسول نینتندو سوییچ قرار خواهد گرفت.

منبع: Video Games Chronicle