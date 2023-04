در این مقاله قصد داریم به مواردی بپردازیم که انتظار داریم بسته الحاقی Shadow of the Erdtree بازی Elden Ring از آن‌ها اجتناب کند.

پس از مدت‌ها گمانه‌زنی و انتظار، استودیوی فرام سافتور سرانجام به صورت رسمی از اولین بسته الحاقی بازی Elden Ring پرده‌برداری کرد. در حال حاضر چیز زیادی در مورد Shadow of the Erdtree نمی‌دانیم، اما این دلیل نمی‌شود که نظریه‌ها و امیدهای خود در رابطه با این بسته الحاقی را به اشتراک نگذاریم. بازی Elden Ring اثر فوق‌العاده‌ای است، اما هنوز چیزهایی هستند که می‌خواهیم این بسته الحاقی بهبود پیدا کنند. این شما و این ۱۰ موردی که Elden Ring: Shadow of the Erdtree باید از آن‌ها اجتناب کند.

کمبوهای بی‌پایان باس‌ها

مبارزه با Margit, the Fell Omen برای یک بار تجربه خوبی بود. این مبارزه به شما اجازه می‌دهد تا در مورد دفع ضربات، زمان‌بندی جاخالی و توجه به حملات با تاخیر باس‌ها چیزهای زیادی یاد بگیرید. با این حال، کمبوهای تقریبا بی‌نهایت این باس همچنان آزاردهنده بودند. هر چه باس‌ها سریع‌تر می‌شدند، از Spirit Summon استفاده می‌کردند یا از نظر اندازه به شما برتری داشتند، این کمبوها و جاخالی دادن پشت سر هم نیز آزاردهنده‌تر می‌شد.

این حقیقت که زمان ریکاوری باس‌ها از کمبوهای طولانی‌شان کوتاه‌تر می‌شود هم به این مسئله کمکی نمی‌کند. اگر این بسته الحاقی شامل باس‌های اینچنینی باشد، امیدواریم که مدت زمان کمبوهای آن‌ها کاهش پیدا کند تا شاهد چیزی شبیه به Slave Knight Gael یا حتی Isshin به جای Maliketh باشیم.

باس‌فایت‌های دو تایی

از زمان Ornstein and Smaugh در Dark Souls 1، فرام سافتور به دنبال طراحی یک باس‌فایت دو تایی ماندگار و نمادین بوده است. این استودیو بدون شک در بازی‌های دیگر خود بعضا موفق به انجام چنین کاری شده و Elden Ring هم چند باس دو تایی باکیفیت در خود داشت. امیدواریم که بسته الحاقی Shadow of the Erdtree تمرکز فرام سافتور بیشتر به سمت باس‌های تک‌نفره برود. باس‌های دو تایی ایرادی ندارند، اما بعضا استراحت دادن به آن‌ها می‌تواند ایده خوبی باشد.

Mimic Chest

