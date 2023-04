پس از Interview with the Vampire و Mayfair Witches نوبت به ساخت اقتباسی دیگر از رمان‌های آن رایس توسط شبکه AMC رسیده است.

آن رایس یکی از نویسندگان مهشور ادبیات گوتیک جهان به شمار می‌رود که آثاری خواندنی و جذاب را به نگارش درآورده است. محبوبیت رمان‌های وی باعث شده تا شاهد ساخت اقتباس‎‌هایی همچون Mayfair Witches (جادوگران میفر) و Interview with the Vampire (مصاحبه با خون‌آشام) از سوی شبکه AMC باشیم. سریال‌هایی که “دنیایی جاودانه” را تشکیل داده و حال نوبت به ساخت یک پروژه دیگر در آن رسیده است.

دن مک‌درموت که به عنوان رئیس شبکه AMC شناخته می‌شود اعلام کرده که پس از استقبال خوب مخاطبین از سریال‌های Interview with the Vampire و Mayfair Witches که هر کدام برای فصل‌های دوم تمدید شده‌اند، زمان آن رسیده تا با ساخت اقتباسی از رمان The Talamasca (تالاماسکا) دنیای تلویزیونی آن رایس را گسترش دهند.

این اثر که توسط جان لی هنکاک فیلم‌نامه‌نویسی خواهد شد، روایت‌گر وقایعی است که گروهی از انسان‌ها سعی دارند تا با شناخت دنیای ماورایی اطرافشان، بشریت را از گزند خون‌آشامان و باقی موجودات اهریمنی در امان نگه دارند. مسئله‌ای که به نظر می‌رسد می‌تواند شخصیت‌ها و وقایع ۲ سریال دیگر را نیز به یکدیگر مرتبط می‌نماید.

مارک جانسون که با سریال Breaking Bad (بریکینگ بد) حسابی غوغا به راه انداخته بود، در ساخت سریال اقتباسی The Talamasca نقشی اساسی خواهد داشت.

منبع: Comingsoon