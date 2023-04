اقتباس سینمایی از رمان What Happens at Night به تهیه‌کنندگی مارتین اسکورسیزی و نویسندگی پاتریک ماربر ساخته خواهد شد.

مارتین اسکوسیزی یکی از بزرگترین کارگردانان تاریخ سینمای هالیوود به شمار می‌رود که در طی چند دهه گذشته دست به ساخت آثاری ماندگار و تماشایی زده است. در حالی که سینماگران به شدت برای تماشای فیلم جدید او تحت عنوان Killers of the Flower Moon (قاتلان ماه کامل) اشتیاق دارند اما به نظر می‌رسد که او به عنوان تهیه‌کننده در ساخت اقتباس سینمایی از رمان What Happens at Night (در شب چه گذشت) به قلم پیتر کامرون نقش خواهد داشت.

این رمان روایت‌گر یک زوج آمریکایی می‌باشد که برای بر عهده گرفتن مسئولیت یک فرزند از یتیم‌خانه، به شهری در اروپا سفر می‌کنند. با این حال در آن جا یکی از این دو به سرطان دچار شده و با مرگ دستجه و پنجه نرم می‌کند. مسئله‌ای که همسر وی را دچار وقایعی دردناک کرده و وی از یک سو باید برای نجات جان عزیز خود تلاش کرده و از سوی دیگر نیز تلاش نماید تا یتیم‌خانه مسئولیت فرزندخواندگی آن‌ها را منع ننماید.

پاتریک ماربر نامزد جایزه اسکار که برای نگارش داستان آثاری همچون Closer (نزدیک‌تر) و Notes on a Scandal (یادداشت‌هایی بر یک رسوایی) به شهرت رسیده است، نگارش فیلم‌نامه این اقتباس را بر عهده خواهد داشت.

باید صبر کرد و دید که فیلم اقتباسی What Happens at Night از چه بازیگران و عوامل دیگری بهره خواهد برد. اثری که طبق داستان زیبایش می‌تواند مخاطبین را به وجد بیاورد.

منبع: کولایدر