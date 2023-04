بازی Humanity از روز اول روی PS Plus در دسترس خواهد بود + اعلام تاریخ عرضه

شرکت Enhance، ناشر بازی Humanity، تاریخ عرضه این بازی پازل اکشن را اعلام کرده است. به علاوه این بازی از همان روز اول به عنوان بخشی از کاتالوگ ماه مه PS Plus در دسترس مشترکین این سرویس خواهد بود.

بازی Humanity در تاریخ ۱۶ مه سال ۲۰۲۳ (۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲) برای پلی استیشن ۵، پلی استیشن ۴ و پلتفرم PC از طریق فروشگاه استیم منتشر خواهد شد. این بازی هم‌چنین روی تمام پلتفرم‌‎ها از واقعیت مجازی پشتیبانی می‌کند. به علاوه مشترکین سرویس PS Plus قادر خواهند بود تا از همان روز اول این بازی را به صورت رایگان تجربه کنند. Humanity یکی از بازی‌های ماه مه PS Plus خواهد بود.

یک تریلر جدید که تاریخ عرضه بازی را اعلام می‌کند به تازگی منتشر شده است. در این تریلر شاهد خلق دوباره تبلیغات پلی استیشن ۱ و ۲ در ژاپن هستیم. می‌توانید این تریلر را در ادامه مشاهده کنید:

در Humanity بازیکنان کنترل یک سگ از نژاد Shiba Inu، یک نژاد سگ شکاری از ژاپن، را در دست می‌گیرند. بازیکنان در این بازی باید با رهبری عده زیادی از انسان‌ها و راهنمایی آن‌ها در پریدن، چرخیدن، هل دادن و بالا رفتن آن‌ها را به رستگاری هدایت کنند. این بازی در ماه فوریه در جریان یک رویداد State of Play پلی استیشن معرفی شد. یک دمو با محدودیت زمانی هم همان موقع منتشر شد.

کاتالوگ پلی استیشن پلاس در ماه آوریل این سه‌شنبه در دسترس مشترکین قرار گرفتند. بازی‌های این ماه PS Plus شامل Kena: Bridge of Spirits ،Doom Eternal ،Riders Republic ،Monster Boy and the Cursed Kingdom و Dishonored: Definitive Edition می‌شدند.