تاریخ برگزاری رویداد شرکت THQ Nordic اعلام شد

طبق اعلام کمپانی THQ Nordic، رویداد دیجیتالی این شرکت در تاریخ ۱۱ آگوست ۲۰۲۳ (۲۰ مرداد ۱۴۰۲) برگزار خواهد شد. رویداد امسال شامل معرفی بازی‌های جدید و همچنین نمایش و اطلاعات تازه از عناوینی خواهد بود که قبلاً رونمایی شده‌اند.

بازی‌هایی که پیش از این معرفی شده و حضور آن‌ها در رویداد امسال THQ Nordic تایید شده‌اند، شامل ریبوت عنوان وحشت بقای Alone in the Dark، بازی اکشن ماجراجویی جهان باز Outcast 2: A New Beginning و عنوان پلتفرمر Trine 5: A Clockwork Conspiracy که اخیراً معرفی شده است، خواهد بود.

شرکت THQ Nordic چند بازی رونمایی شده‌ی دیگر نیز در دست توسعه دارد که می‌توان به عناوین AEW: Fight Forever، Gothic Remake، Wreckreation و Jagged Alliance 3 اشاره کرد. تاکنون حضور این بازی‌ها در رویداد دیجیتالی امسال شرکت مذکور تایید نشده است.