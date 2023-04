جان دیوید واشینگتن فرزند یکی از بزرگترین بازیگران سینمای هالیوود می‌باشد که در طی سال‌های گذشته موفق شده تا حد بسیار زیادی از زیر سیاه پدرش خارج شود.

جان دیوید واشینگتن در تاریخ ۲۸ ژوئیه ۱۹۸۴ (۶ مرداد ۱۳۶۳) در منطقه تولاکا از ایالت کالیفرنیا به عنوان فرزند نخست زوج دنزل واشینگتن و پائولتا پیرسون چشم به جهان گشود. او در سال‌های بعد صاحب یک خواهر به نام کیشا و دوقلوهایی به نام الیویا و مالکوم شد که هنوز هم رابطه خوبی با آن‌ها دارد.

او که به عنوان فرزند یکی از بازیگران بزرگ و مشهور هالیوود شناخته می‌شود، پیش از ورود به مدرسه و در حالی که تنها ۷ سال سن داشت، در کنار پدرش ایفای نقشی فرعی در فیلم Malcolm X (مالکوم ایکس) به کارگردانی اسپایک لی را بر عهده گرفت. اثری که در سال ۱۹۹۲ به اکران درآمد و نامزدی جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد را برای دنزل واشینگتن به همراه داشت. موفقیت‌ها و خاطرات خوش این فیلم در نهایت سبب شد تا این بازیگر ۶۸ ساله نام فرزند آخر خود را به یادگار، مالکوم بگذارد.

جان دیوید واشینگتن دوران تحصیل خود را در مدرسه‌ کمبل هال واقع در لس‌آنجلس آمریکا گذراند و از همان زمان علاقه شدیدی به ورزش فوتبال و دو و میدانی نشان داد. او سپس در سال ۲۰۰۲ وارد دانشگاه شد مورهاوس شد و رسماً فوتبال آمریکایی را به شکلی جدی دنبال نمود.

او پیش از فارغ‌التحصیلی از دانشگاه در سال ۲۰۰۶، موفق شد تا رکوردهای تک نفره و تیمی بسیاری را در زمین فوتبال به ثبت رسانده و به عنوان یکی از بازیکنان حرفه‌ای در رده جوانان به شهرت برسد. مسئله‌ای که باعث شد از ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۷ وی به شرکت در لیگ NFL پرداخته و با باشگاه سنت لوئیس رامس قراردادی را امضا نماید و حتی به لیگ NFL اروپا نیز راه پیدا کند.

جان تا سال ۲۰۱۵ همچنان در عرصه فوتبال آمریکایی حضور یافته و با باشگاه‌های مشهوری به همکاری پرداخت و موفق شد تا رکوردهای قابل توجهی را به ثبت برساند. دنزل واشینگتن نیز که علاقه شدیدی به این ورزش داشت، همیشه موفقیت‌های پسرش را دنبال کرده و سعی می‌کرد تا تاثیر به‌سزایی در این مسیر برای جان داشته باشد.

با این حال برخلاف تصورات این خانواده، جان دیوید واشینگتن از سال ۲۰۱۵ مسیر کاملاً متفاوتی را پیش گرفت و در صنعت قدم گذاشت که پدرش برای سال‌های متوالی دستاوردهای بسیاری را رقم زده بود. او در آن سال با همکاری شبکه HBO سریال ورزشی Ballers (فوتبالیست‌ها) را پدید آورد که تا سال ۲۰۱۹ با ۵ فصل ادامه یافت.

هنرنمایی جان دیوید واشینگتن در نقش اسپنسر استراسمور، ورزشکاری بازنشسته، با واکنش‌های مثبتی مواجه شد و این جوان ۳۱ ساله را مجاب کرد تا به صورت حرفه‌ای به عرصه بازیگری وارد شود و با توجه به تجربه پدرش می‌توانست تا به شکل سنجیده و بدون هیچ آزمون و خطایی چنین امری را محقق نماید؛ مسئله‌ای که البته از سمت مقابل می‌توانست انتظارات را از وی به شدت افزایش دهد.

در حالی که تا سال ۲۰۱۸ او به عنوان تهیه‌کننده یا بازیگر مهمان در آثاری همچون The Book Of Eli (کتاب الی) و Love Beats Rhymes (عشق بیت قافیه) به ایفای نقش پرداخت اما نخستین پروژه بزرگ و مهم وی ساخته اسپایک لی به نام BlacKkKlansman (بلکککلنزمن) بود. اثری بیوگرافی که حول محور افسر پلیس آمریکا در دهه ۱۹۷۰ جریان داشت.

فیلم BlacKkKlansman در سال ۲۰۱۸ اکران شد و در کنار فروشی حدوداً ۱۰۰ میلیون دلاری در مقابل بودجه ۱۵ میلیون دلاری‌اش، موفق شد تا واکنش‌های مثبتی از سوی منتقدین و مردم دریافت کرده و جان دیوید واشینگتن نامزد دریافت جایزه در جشنواره‌های گلدن گلوب و انجمن بازیگران بشود که موفقیتی بزرگ و بی‌سابقه برای این بازیگر تازه وارد محسوب می‌شود.

او در همان سال ۳ فیلم دیگر به نام‌های Monsters and Men (هیولاها و آدم‌ها)، Monster (هیولا) و The Old Man & the Gun (پیرمرد و تفنگ) را به ارمغان آورد که در عین این که فرصت پیدا کرد تا با نام‌های بزرگی همچون رابرت ردفورد، کیسی افلک و جفری رایت به همکاری بپردازد، موفق شد تا قدرت بازیگری خود را بیش از پیش به رخ کشیده و تا حد بسیار زیادی از زیر سایه شهرت پدرش خارج شود.

کریستوفر نولان که در حال تدارک برای ساخت یکی از جاه‌طلبانه‌ترین پروژه‌های تمام زندگی خود به نام Tenet (تنت) بود، با مشاهده فیلم BlackKkKlansman به سبک بازیگری جان دیوید واشینگتن علاقه پیدا کرد و او را برای نقش اصلی فیلم خود برگزید. نولان به حدی شیفته وی شد که در یکی از مصاحبه‌های خود فاش کرد که جان دیوید واشینگتن یکی از بهترین بازیگرانی است که تاکنون همکاری داشته زیرا وی به شدت باهوش، سخت‌کوش، متواضع و شگفت‌انگیز است.

با آغاز همه‌گیری ویروس کرونا و در حالی که مردم دنیا مشغول دست و پنجه نرم کردن با مرگ و میرهای شدید روزانه بودند اما کریستوفر نولان برخلاف باقی هم‌تایان خود از تاخیر فیلم Tenet اجتناب کرد و آن را در سال ۲۰۲۰ روانه سینماها کرد. اثری اکشن و علمی تخیلی که با ۲۰۰ میلیون دلار بودجه تهیه شده بود، به سبب برخورداری از روایتی حول محور تداخل زمانی، با واکنش‌های متفاوتی روبرو شد و تنها ۳۰۰ میلیون دلار در گیشه فروش کرد.

فیلم Tenet به سبب روایتی گنگ و پیچیده نتوانست تا مانند باقی آثار کریستوفر نولان تمامی طیف‌های سینماگران را راضی نماید و به شکستی نسبی در کارنامه این کارگردان بزرگ هالیوود بدل گشت. با این حال هنرنمایی جان دیوید واشینگتن در قامت مأمور سیا و خلق صحنه‌های اکشن جذاب، با واکنش منتقدین مواجه شد و نقش‌آفرینی وی مورد ستایش قرار گرفت و در جشنواره فیلم ساترن نیز برنده جایزه بهترین بازیگر مرد شد.

در بحبوحه همه‌گیری کرونا، جان دیوید واشینگتن در کنار زندایا به صورت مخفیانه فیلم‌برداری پروژه سینمایی Malcolm & Marie به کارگردانی سام لویسنون را پشت سر گذاشتند. اثری که حول محور یک کارگردان جوان و نامزدش قرار داشته که پس از بازگشت از اکران فیلم جدیدش با اتفاقاتی غیرمنتظره و درام مواجه می‌شود. فیلم Malcolm & Marie طبق برنامه‌های ایمنی بسیار سفت و سختی مراحل ساخت خود را پشت سر گذاشت و در سال ۲۰۲۱ از طریق سرویس نتفلیکس در دسترس مخاطبین قرار گرفت.

او در همان سال ۲۰۲۱ به ایفای نقش در فیلم اکشن و هیجانی Beckett (بکت) به کارگردانی فردیناندو سیتو فیلومارینو پرداخت. اثری که روایت‌گر یک زوج آمریکایی بود که در حین تعطیلاتشان در کشور یونان با وقایعی شوکه‌کننده مواجه شده و “بکت” برای نجات خود و همسرش lجبور می‌شود تا با افرادی بی‌رحم و آدمکش به مقابله بپردازد. فیلمی که توسط نتفلیکس در دسترس مردم قرار گرفت و با واکنش‌های متفاوتی از سوی آن‌ها مواجه شد.

آخرین فیلم اکران شده از دیوید واشینگتن ۳۸ ساله، اثری تحت عنوان Amsterdam (آمستردام) به کارگردانی دیوید او. راسل می‌باشد که از ستارگان مشهوری همچون مارگو رابی و کریستین بیل بهره می‌برد. اثری درام، تاریخی و معمایی که علی‌رغم تبلیغات پر سر و صدا اما در زمان اکران با انتقادات شدید مخاطبین روبرو شد و علی‌رغم بودجه‌ای ۸۰ میلیون دلاری، تنها ۳۱ میلیون دلار در گیشه فروش داشت و هنرنمایی بازیگرانش نیز به هیچ وجه در حد و اندازه انتظارات ظاهر نشده بود.

منبع: گیمفا