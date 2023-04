برادران روسو در حال ساخت پروژه بزرگی هستند که دنباله فیلم The Gray Man است. نتفلیکس با پخش فیلم اکشن The Gray Man به موفقیت عظیمی دست یافت، برای همین برادران روسو و نتفلیکس خواهان سری‌های بیشتری هستند. فیلم The Gray Man اقتباسی از رمان سال ۲۰۰۹ مارک گرینی با بازی رایان گاسلینگ، کریس ایوانز، […]

اطلاعات جدیدی از سری دوم The Gray Man منتشر شد مینو فرجی ۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ - 16:00

برادران روسو در حال ساخت پروژه بزرگی هستند که دنباله فیلم The Gray Man است. نتفلیکس با پخش فیلم اکشن The Gray Man به موفقیت عظیمی دست یافت، برای همین برادران روسو و نتفلیکس خواهان سری‌های بیشتری هستند. فیلم The Gray Man اقتباسی از رمان سال ۲۰۰۹ مارک گرینی با بازی رایان گاسلینگ، کریس ایوانز، آنا د آرماس بود که در آن گاسلینگ در نقش سیرا سیکس به دنبال همکار سابق خود، لوید هنسن با بازی ایوانز بود. گرچه فیلم نمرات متوسط دریافت کرد اما جزو ۱۰ فیلم برتر نتفلیکس قرار گرفت. ساخت دنباله و اسپین آف فیلم جولای سال گذشته چراغ سبز گرفت و قرار شد گاسلینگ در نقش سیرا سیکس بازگردد. درحالیکه برادران روسو نمی‌توان خیلی از مرد خاکستری ۲ بگویند، جو روسو که در کار نوشتن فیلم‌نامه گره افتاده است: وسط نوشتن فیلم‌نامه هستیم چون همه چیز به داستان فیلم بازمی‌گردد. سخت مشغول کاریم و آستین‌هایمان را بالا زده‌ایم و خبرهای زیادی را به زودی منتشر می‌کنیم. گویا ساخت سری دوم این فیلم خیلی به درازا نمی‌انجامد چون برادران روسو در حال نوشتن فیلم‌نامه هستند. این فیلم ۲۰۰ میلیون دلاری با توسعه مجموعه ۱۱ جلدی کتابش، بزرگتر خواهد شد. منبع: کولایدر

