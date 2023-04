تریلر Armored Core 6: Fires of Rubicon ممکن است ۲۸ آوریل منتشر شود

به گفته‌ی یک افشاگر چینی که سابقه نسبتا خوبی دارد، تریلر بازی جدید فرام‌سافتور (FromSoftware) یعنی Armored Core 6: Fires of Rubicon خیلی زود منتشر خواهد شد.

پر واضح است که استودیوی فرام‌سافتور بیشتر به عنوان پدرخوانده ژانر سولزلایک شناخته می‌شود، اما این توسعه‌دهنده چنان اعتباری را برای خود اندوخته که طرفداران حالا برای تمام بازی‌های جدید این استودیو هیجان‌زده می‌شوند. تعجبی ندارد که Armored Core 6: Fires of Rubicon، بازی مورد انتظار و احیا کننده فرنچایز اکشن قدیمی این استودیو، یکی از مورد انتظارترین بازی‌های سال است.

از زمان معرفی در ماه دسامبر سال گذشته، خیلی خبری از بازی نبوده و شاهد نمایش خاصی از آن نبوده‌ایم. با این حال این احتمال وجود دارد که این مهم خیلی زود تغییر کند. یک افشاگر چینی در فروم‌های a9vg تصویر جالبی را به اشتراک گذاشته که به عرضه تریلر جدید بازی Armored Core 6: Fires of Rubicon در تاریخ ۲۸ آوریل یعنی دقیقا یک هفته دیگر اشاره می‌کند. این افشاگر سابقه نسبتا خوبی دارد و همین چند وقت پیش عرضه حالت New Game Plus بازی God of War Ragnarok را پیش از عرضه رسمی آن پیش‌بینی کرده بود.

طی چند هفته گذشته شاهد انتشار یک سری شایعه و خبر در مورد Armored Core 6: Fires of Rubicon بوده‌ایم که احتمال نمایش دادن بازی را افزایش می‌دهند. هفته گذشته این بازی رده‌بندی سنی خود را در کره جنوبی دریافت کرد و کمی بعدتر هم شاهد لو رفتن تصویر هنری اصلی بازی از طریق فروشگاه مایکروسافت بودیم.

بازی Armored Core 6: Fires of Rubicon در حال حاضر برای ایکس باکس سری ایکس/اس، پلی استیشن ۵، ایکس باکس وان، پلی استیشن ۴ و پلتفرم PC در دست توسعه است. شایعات اخیر به عرضه این بازی در ماه سپتامبر یا اکتبر منتشر خواهد شد.