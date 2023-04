رمان کلاسیک ویلیام گلدینگ،Lord of the Flies ، دوباره به صفحه نمایش باز خواهد گشت اما اینبار در قالب یک سریال تلویزیونی. اخیرا شبکه بی‌ بی‌ سی خبر از شاخت اقتباس ۴ قسمتی از رمان Lord of the Flies داده است. قرار است هر قسمت یک ساعته باشد و از شبکه BBC One و BBC iPlayer […]

شبکه بی بی سی دستور ساخت سریال تلویزیونی Lord of the Flies را داد مینو فرجی ۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ - 19:00