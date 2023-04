البته اگر بخواهیم بهترین بازی‌های کامپیوتر را در طول تاریخ لیست کنیم، صرفا بحث نوآوری مطرح نیست. بله، این ویژگی همیشه حائز اهمیت بوده، اما اگر امروز در فضای نرم افزار اسلک از اسکایپ محبوب‌تر است و فیس‌بوک هم به طور کامل مای‌اسپیس را نابود کرده است، این موفقیت را مدیون المان‌های مختلفی هستند که دست به دست هم دادند تا نام آن‌ها را در تاریخ رایانه‌های شخصی جاودانه کنند.

عناوین لیست بهترین بازی‌های کامپیوتر هم دقیقا چنین ویژگی‌هایی را در خود دارند؛ آثاری که نه تنها مخاطبان را سرگرم کردند بلکه جامعه سازندگان و خالقان را نیز تحت تاثیر قرار دادند تا با ادامه دادن این مسیر آثار بی‌نظیر خود را خلق کنند و در هر برهه صنعت را به جلو حرکت دهند.

بهترین بازی‌های کامپیوتر

۲۵. The Oregon Trail

سازنده: دان راویچ، بیل هاینمن، پاول دیلنبرگ

سال عرضه: ۱۹۷۱

اگر بخواهیم به زبان ساده از اهمیت The Oregon Trail بگوییم، می‌شود به این نکته اشاره کرد که مبنای همه بازی‌های آموزشی بوده است و از همین زاویه در فهرست بهترین بازی‌های کامپیوتر قرار گرفته است. اما اگر صرفا به این تعریف اکتفا کنیم، واقعا در حق بازی ظلم کرده‌ایم.

این اثر در برهه‌ای به یک پدیده انقلابی تبدیل شد که هنوز بسیاری از مردم با مفهوم بازی‌های ویدیویی آشنا نبودند. در واقع، The Oregon Trail در ابتدا صرفا یک ابزار آموزشی برای بچه‌هایی بود که می‌خواستند با چالش‌های زندگی ماجراجویانه آشنا شوند. اما سازندگان آن حتی تصورش را هم نمی‌کردند که این پروژه برای مخاطبانش آنقدر جذاب و اعتیادآور شود.

دهه‌ها پس از عرضه، هنوز هم بسیاری از معلم‌ها و کتابدارها از این ماجراجویی تاریخی برای آموزش به بچه‌ها استفاده می‌کنند. سیستم گیم‌پلی The Oregon Trail که بر اساس تصمیم‌گیری بازیکنان طراحی شده هنوز هم برای بسیاری از آثار مدرن به عنوان استانداردی در ساخت یک تجربه بیادماندنی استفاده می‌شود. از پیدا کردن غذا برای همراهان خود گرفته تا شکار و دیگر فعالیت‌های این‌چنینی، این اثر تمام تصمیم‌هایی را که برای بقا باید در حیات وحش بگیرید برای شما شبیه‌سازی می‌کند که تک تک آن‌ها فرق میان مرگ و زندگی را برای بازیکنان تعیین می‌کنند.

۲۴. Zork

سازنده: Infocom

سال عرضه: ۱۹۸۰

علیرغم تصور عمومی، Zork اولین بازی ماجراجویانه متنی نبود. در واقع اولین اثر در این ژانر محبوب چندسال قبل از عرضه این پروژه به بازار آمد، اما این بازی برای کامپیوتر بود که برای اولین بار پتانسیل واقعی این سبک را به نمایش گذاشت.

در نهایت آنچه که این بازی کامپیوتر را از رقیبانش متمایز کرد کیفیت روایت آن بود. Zork به جرأت یک ماجراجویی فانتزی قابل مقایسه با بسیاری از رمان‌های تحسین‌شده‌ی آن دوران بود. از طرفی طراحان مراحل آن را به گونه‌ای ساخته‌اند که بازینامه واقعا به بازیکن حس انتخاب‌های واقعی و تاثیرگذار را می‌دهد.

Zork به بازیکنان چنان آزادی عملی داد که آن را به یکی از بهترین بازی‌های کامپیوتر در دهه هشتاد میلادی تبدیل کرد و سال‌ها طول کشید تا اثری بتواند با گرافیک سه بعدی و داستانی بهتر به رقابت با اثر استودیوی Infocom بپردازد.

۲۳. Rogue

سازنده: A.I. Design

سال عرضه: ۱۹۸۰

به طرز عجیبی، Rogue در زمان عرضه خود نه محبوب بود و نه آن‌طور که باید تاثیرگذار. حتی علیرغم موفقیت نسبی مالی، سال‌ها طول کشید تا به طور واقعی توسط جامعه گیمرها کشف شود. ورود به دهه ۲۰۰۰ و عرضه بازی‌های روگ‌لایکی چون Spelunky و The Binding of Isaac باعث شد تا نسل جدیدی از بازیکنان به سراغ Rogue بروند و متوجه طراحی خارق‌العاده و مثال‌زدنی آن بشوند.

Rogue شاید در نگاه اول بازی انقلابی یا عجیب و غریبی به نظر نرسد، اما امواج تاثیرگذاری آن هنوز هم در صنعت بازی‌های ویدیویی حس می‌شود. بازی‌های جدیدی چون Dead Cells و Crypt یا NecroDancer همه و همه با الهام از این اثر ساخته شدند و المان‌های جدیدی به فرمول Rogue اضافه کردند. شکی نیست که در ادامه هم با بازگشتن به این سیستم طلایی بازی‌های فوق‌العاده بیشتری راه خود را به بازار مصرف‌کنندگان پیدا می‌کنند.

۲۲. Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord

سازنده: Sir-Tech

سال عرضه: ۱۹۸۱

این بازی برای کامپیوتر که بیشتر با نام کوتاهش یعنی همان Wizardry شناخته می‌شود در واقع پدر همه بازی‌های ماجراجویی سیاه‌چال و نقش‌آفرینی است. بااینکه این بازی از نظر بصری نوآوری خاصی در مقایسه با دیگر آثار ماجراجویی متنی قبل از خود نداشت، مفاهیم گیم‌پلی زیادی معرفی کرد که الهام‌بخش بازی‌های نقش‌آفرینی بعد از خود بودند. معرفی سیستم همراهان (Party)، انتخاب میان خیر و شر، وردهای جادویی مختص به شخصیت‌های مختلف و همچین بکارگیری یک فهرست برای بکارگیری همه این‌ها در طول بازی از نوآوری‌هاییست که Wizardry به بازی‌های این سبک هدیه داد.

اما شاید تحسین‌برانگیزترین مسئله این باشد که چطور این ساخته‌ی Sir-Tech هنوزم که هنوز است ارزش تجربه کردن دارد و می‌تواند شما را صدها ساعت سرگرم دنیای وسیع خود کند.

۲۱. Ultima IV: Quest of the Avatar

سازنده: Origin Systems

سال عرضه: ۱۹۸۵

مجموعه بازی‌های Ultima همیشه از نیروهای بسیار تاثیرگذار در تکامل بازی‌های کامپیوتر بوده‌اند، اما نسخه چهارم این مجموعه که در سال ۱۹۸۵ عرضه شد از مهم‌ترین آثار صنعت محسوب می‌شود چرا که تصور ما را از بازی‌های نقش‌آفرینی و مرز محدودیت‌ها و قابلیت‌های آن‌ها برای همیشه تغییر داد.

در Ultima IV شما در مقابل یک نیروی اهریمنی قرار نمی‌گیرید و نیازی هم به کامل کردن یک پیشگویی نیست. پس به جای درگیر شدن با این کلیشه‌های سبک فانتزی شخصیت خود را طراحی کنید و به ماجراجویی در عصر منطق، هنر و روشنگری بپردازید. شاید این تعریف آنقدرها هم جذاب به نظر نرسد، اما جهان آزاد Ultima IV و روایت قدرتمند و بازینامه خارق‌العاده آن باعث می‌شود تا هرگز این تجربه را زیر سوال نبرید. این بازی به قدری قوانین آثار نقش‌آفرینی را جابه‌جا کرد که هنوز هم به عنوان یک استاندارد برای همه بازیسازان این سبک در نظر گرفته می‌شود.

۲۰. SimCity

سازنده: Maxis

سال عرضه: ۱۹۸۹

بله، SimCity اولین بازی در مجموعه بزرگ و محبوب سیمز بود. اما مهم‌تر از آن، این اثر از Maxis پایه‌گذار سبک شهرسازی بود. بااینکه بسیاری از آثار قبل از آن المان‌هایی از شهرسازی و مدیریت را در بازی‌های خود به کار برده بودند، این SimCity بود که توجه عموم را به این ژانر جلب کرد.

البته شاید مهم‌ترین تاثیر SimCity مطرح کردن تجربه بی‌هدف یک بازی بود. این اثر به شما ماموریت‌هایی برای انجام دادن می‌دهد، اما بیشترین لذت آن در جستجو و آزمایش با حالت‌های ممکن بی‌نهایتی بود که سیستم گیم‌پلی به بازیکنان ارائه می‌کرد. این فرمولی است که هم‌اکنون هم در بسیاری از بازی‌های استراژیک و فراتر از آن – از جمله Minecraft و Garry’s Mod – دیده می‌شود.

در برهه‌ای که هنوز بازی‌های آرکید و دوبعدی پلتفرمر از باقی سبک‌های تازه‌وارد محبوب‌تر بودند، SimCity ثابت کرد که بازی‌های ویدیویی می‌توانند به مخاطبان تجربه‌ای فراتر از امتیاز بالا و شکست دادن غول مرحله آخر پیشنهاد کنند.

۱۹. Microsoft Solitaire

سازنده: Microsoft

سال عرضه: ۱۹۹۰

قبل از اینکه با حضور این بازی برای کامپیوتر در لیست بهترین بازی‌های کامپیوتر مخالفت کنید از خود این سوال را بپرسید که چندبار تاکنون آن را تجربه کرده‌اید. از این مهم‌تر، آیا می‌توان کسی را یافت که در زندگی با کامپیوتر سر و کار داشته اما Solitaire بازی نکرده باشد؟

همان‌طور که در اول مقاله هم گفتیم، محبوبیت لزوما بر اهمیت دلالت نمی‌کند، اما در مورد بازی کارتی مایکروسافت این دو در کنار هم معنا پیدا می‌کنند. Solitaire نه تنها بسیاری از گیمرها تا ساعت‌های طولانی سرگرم کرد، بلکه بسیاری از عوام مردم را با رایانه‌های شخصی به عنوان یک پلتفرم برای تجربه بازی‌های ویدیویی آشنا کرد.

برای بسیاری از آن‌ها، Solitaire اولین اثری است که برروی کامپیوتر خود تجربه کرده‌اند که آن را به یکی از مهم‌ترین بازی‌های تاریخ تبدیل می‌کند.

۱۸. Dune II

سازنده: Westwood Studios

سال عرضه: ۱۹۹۲

بااینکه بازی‌های استراتژیک همزمان (Real-time strategy) مانند گذشته محبوب نیستند اما زمانی از آن‌ها در کنار تیراندازی‌های اول شخص به عنوان یکی از اصلی‌ترین ژانرهای کامپیوتر یاد می‌شد. و اگر به چنین تاریخچه‌ای ایمان داشته باشیم، باید بدانیم که هیچ‌کدام از دستاوردهای بازی‌های بزرگ این سبک از جمله مجموعه Age of Empires یا Warcraft بدون ساخت Dune II امکان‌پذیر نبود.

المان‌هایی چون آگاهی موقعیتی (Fog of War)، جمع کردن منابع، ساخت پایگاه، پیشرفت تکنولوژی، ویژگی‌های خاص برای هر گروه همه توسط Dune II به این ژانر معرفی شدند. از همه مهم‌تر، این بازی همه این مکانیک‌ها را از بازی‌هایی که در ادامه آمده بودند بهتر انجام داد. بااینکه نزدیک ۳۰ سال از عرضه این اثر Westwood Studios می‌گذرد، با تجربه کردن آن این حس به شما دست می‌دهد که به سراغ بازی استراتژی موردعلاقه خود رفته‌اید.

۱۷. Alone in the Dark

سازنده: Infogrames

سال عرضه: ۱۹۹۲

اول از همه باید گفت که Alone in the Dark بازی بسیار پرعیب و ایرادی است. همه المان‌های اکشن، گشت و گذار و داستان‌پردازی آن بااینکه نسبت به زمانه خود تحسین‌برانگیز بودند در ادامه توسط بسیاری از بازی‌ها به تکامل واقعی خود رسیدند. اما همه آن‌ها درصد زیادی از موفقیت خود را به بازی کامپیوتر سال ۱۹۹۲ مدیون هستند.

می‌توان ادعا کرد که Alone in the Dark اولین بازی ترسناک تاریخ در سبک بقا است. این اثر برای اولین بار مکانیک دوربین‌های تنظیم‌شده را معرفی کرد که در ادامه از اجزای اصلی تشکیل‌دهنده‌ی بازی‌های Resident Evil بودند. این بازی همچنین ثابت کرد که تکنولوژی سه بعدی صرفا در بازی‌های اکشن کاربرد ندارد و می‌توان از آن در خلق تجربه‌های نوآورانه دیگر استفاده کرد.

تکیه بازی بر عناصر خالص ترسناک و تلاش برای خلق تجربه‌ای سینماتیک بر بازی‌های بسیاری چون Resident Evil و سری Silent Hill تاثیر گذاشت، به طوری که اگر Alone in the Dark نبود، هم‌اکنون بسیاری از این آثار را در صنعت بازی‌های ویدیویی نداشتیم.

۱۶. Doom

سازنده: id Software

سال عرضه: ۱۹۹۳

بر اساس یک ادعای جنجال برانگیز، خیلی از مخاطبان فکر می‌کنند Doom تاثیرگذارترین بازی ساخته شده برای پلتفرم پی‌سی است و بس. جالب‌تر اینکه Doom اساسا خالق و آغازکننده سبک شوتر اول شخص نبود، اما چنان این سبک را به پختگی و شهرت رساند که بسیاری از عناوین هم‌سبک امروزی به عنوان تقلیدی از Doom شناخته می‌شوند.

بازی کامپیوتر از id Software همچنین بحث مادسازی را محبوب کرد، خشونت را در بازی‌های ویدیویی به سطح تازه‌ای کشاند، مولتی‌پلیر آنلاین را برای همیشه تعییر داد و انتظار مردم را از گرافیک بازی‌های کامپیوتری بالا برد. اگر بخواهم حقیقت را بگویم، تصور صنعت مدرن بازی‌ها بدون Doom تقریبا غیرممکن به نظر می‌رسد. با این حال، این شمایید که تصمیم می‌گیرید این اثر مهم‌ترین بازی تاریخ است یا خیر.

۱۵. Myst

سازنده: Cyan

سال عرضه: ۱۹۹۳

Myst بازی فوق‌العاده‌ای نیست. حتی پازل‌های آن هم از نظر هوشمندی در حد بازی‌های هم‌رده آن زمان نیستند. داستان بازی ضعیف است و در حین تجربه شاید حس کنید که به اجبار پای آن نشسته‌اید. اما با تمامی این تفاسیر، نمی‌شود در مورد مهم‌ترین بازی‌های کامپیوتر صحبت کرد و نام Myst را نیاورد.

دلیل اصلی چنین تعریفی را می‌توان به این حقیقت نسبت داد که Myst مبنای بازی‌های «شبیه‌ساز پیاده‌روی» است. اما مهم‌ترین مسئله‌ای که آن را از دیگر رقیبان متمایز می‌کند جلوه‌های بصری فوق‌العاده و بکارگیری از جدیدترین ترفندهای تکنولوژی سه بعدی برای دست یافتن به آن بود. Myst با استفاده از تکنیک‌های انقلابی رندر با استفاده از سی‌دی رام دست به خلق جلوه‌هایی زد که از نظر گرافیکی مثل و مانندش را ندیده بودیم. بله، شاید بیشتر این جلوه‌ها بر محور آینه‌های بزرگ و شبیه‌سازی دود بودند، اما Myst قوه تخیل میلیون‌ها بازیکن را نسبت به پتانسیل بی‌نهایت کامپیوتر تحریک کرد.

۱۴. Diablo

سازنده: Blizzard North

سال عرضه: ۱۹۹۶

در آن دوران همه فکر می‌کردند که رشد و پیشرفت ژانر RPG به این بستگی دارد که توسعه دهندگان بازی خود را بزرگ‌تر و پیچیده‌تر کنند. در نتیجه، بازی‌های جدید بزرگ‌تر، عمیق‌تر و پیچیده‌تر شدند اما همه این تلاش‌ها در یک بازار نه چندان ماندگار و ضعیف اتفاق می‌افتاد.

با این حال، دیابلو ژانر خود را از فرو رفتن در تاریکی نجات داد. بازی مذکور فرمول نقش‌افرینی را با تمرکز و تاکید بیشتر روی اکشن، تصادفی‌سازی المان‌ها، و سیستم هیجان‌انگیز لوت ساده‌تر کرد. ترکیب همه این ویژگی‌ها موجب شد گیمرها صدها ساعت پای صفحه نمایش خود بنشینند و لحظه‌ای احساس خستگی نکنند.

پس از دو دهه، فرمول اولیه دیابلو هنوز هم دستخوش تغییرات بسیاری نشده و نمونه این مورد در بازی‌های جدیدی مثل Anthem و Destiny مشاهده می‌شود.

۱۳. Thief: The Dark Project

سازنده: Looking Glass Studios

سال عرضه: ۱۹۹۸

هیچکس نمی‌تواند منکر این قضیه شود که سری Thief بنیان ژانر مخفی‌کاری را دگرگون کرد. عناوینی چون Splinter Cell و Assassin’s Creed یا Hitman همگی الهامات بسیاری از ساخته‌ی Looking Glass گرفتند و حتی در پاره‌ای از موارد شاهد تقلید مستقیم از المان‌های آن توسط دیگر استودیوها بودیم.

Thief آزادی عمل و انتخاب‌هایی به بازیکنان داد که در آن دوران بی‌سابقه و عجیب بود. در این زمینه، می‌توان گفت Thief در کنار System Shock از بزرگ‌ترین نوآوران تاریخ است. در حالی کهSystem Shock و Ultima Underworld مشخصا منبع الهام Thief محسوب می‌شوند، این بازی کامپیوتر تعریف‌کننده شمایل کلی سبک خود در سال‌های آتی بود.

در نتیجه، Thief یکی از نخستین آثار سبک مخفی‌کاری در تاریخ بازی‌های کامپیوتری به حساب می‌آید و چنان خوب طراحی شده که احساس می‌کنیم نسخه‌ ریمیک آن باید در آینده‌ نه چندان دور ساخته شود.

۱۲. Half-Life

سازنده: Valve Corporation

سال عرضه: ۱۹۹۸

واقعا خیلی وقت‌ها فراموش می‌کنیم اصلا چرا Half-Life اینقدر مهم و تاریخ‌ساز بوده است. البته پی بردن به این مسئله آنچنان دشوار نیست؛ کافی است به سراغ تک‌تک تیراندازی‌های اول شخص پیش از عرضه آن‌ بروید تا خیلی زود پاسخ خود را دریافت کنید.

توسعه دهندگان Half-Life اعتقاد داشتند تیراندازی اول شخص می‌تواند خیلی بیشتر از «اکشن بی‌مغز» بسیاری از رقبا باشد. در نتیجه، ولو کلی پازل پیچیده و نوآورانه به بازی اضافه کرد که در آن برای پیش‌روی در بازی اصلا به اسلحه نیاز نداشتید. در کنار این موضوع، داستان‌پردازی عالی و کم‌نقص و طراحی محیط و اتمسفری شگفت‌انگیز همه به موفقیت بازی کمک کردند. بدون شک، هف‌لایف طراحی بازی‌های ویدیویی را برای همیشه تغییر داد و سال‌های سال طول کشید تا بقیه استودیوها بتوانند اثری در حد و اندازه آن تولید کنند.

۱۱. Baldur’s Gate

سازنده: Bioware

سال عرضه: ۱۹۹۸

در کنار Diablo، از بازی Baldur’s Gate هم اغلب به عنوان یکی از نقش‌آفرینی‌هایی یاد می‌شود که به نوعی بازار این ژانر را در فضای رایانه‌های شخصی احیا کردند. این اثر همچنین بایوور را وارد لیست توسعه‌دهندگان شایسته و معتبر کرد و موج تازه‌ای از نقش‌آفرینی‌ها را بر اساس دنیای فانتزی «سیاه‌چال‌ها و اژدهایان» شکل داد.

اصلی‌ترین تاثیر Baldur’s Gate ایجاد تغییراتی گسترده در بازار جهانی بازی‌های نقش‌آفرینی بود. نوآوری‌های این بازی کامپیوتر کاری کرد تا انتظارات مخاطبان از یک تجربه‌ نقش‌آفرینی به کلی عوض شود. بخاطر همین است که امروزه می‌توان به راحتی ادعا کرد نقش‌آفرینی‌های مدرن که محبوبیت فوق‌العاده‌ای هم دارند، مسیر خود را از Baldur’s Gate آغاز نمودند.

۱۰. EverQuest

سازنده: Verant Interactive و Sony Online Entertainment

سال عرضه: ۱۹۹۹

EverQuest نخستین بازی نقش‌آفرینی MMO یا نوآورانه‌ترین اثر زمان خودش نبود که بخواهد از این طریق مخاطبان را جذب کند. با این حال، EverQuest به پروژه‌ای تبدیل شد که اساسا فرمول این ژانر را تا سال‌های سال تعریف کند، تا جایی که بی‌شک همه بازی‌های MMORPG که بعد از ۱۹۹۹ منتشر شدند، الهامات مختلفی از آن گرفتند.

EverQuest در فرآیند بازتعریف ژانر خود، به یک پدیده منحصربه‌فرد و خاص تبدیل گردید. این بازی کامپیوتر در زمان خود چنان اعتیادآور بود که آرام آرام مسیر تازه‌ای در شبکه‌های اجتماعی ایجاد کرد و پایه‌گذار یک فرهنگ دیجیتالی جدید بود. خیلی از مخاطبانی که در زمان عرضه بازی هنوز به اینترنت خانگی دسترسی نداشتند، درباره آن رویاپردازی می‌کردند. جالب‌تر از همه، EverQuest پس از گذر ۲۲ سال همچنان زنده است و هواداران خود را دارد.

۹. Quake III/Unreal Tournament

سازنده: id Software و Epic Games

سال عرضه: ۱۹۹۹

اگر قرار بود به یکی از عناوین لیست بهترین بازی‌های کامپیوتر جایزه‌ای تعلق دهیم، به احتمال زیاد Quake III را انتخاب می‌کردیم، چرا که این مجموعه الهام ‌بخش اصلی مفهوم تیراندازی میدانی (Shooter Arena) در صنعت بازی‌های ویدیویی بود. البته اگر بحث اهمیت چنین سبکی به میان آید، نمی‌شود Quake را ازUnreal Tournament جدا کرد.

در بدو تولد اینترنت خانگی، id Software و Epic Games به اندازه‌ای بلندپرواز بودند که بازی‌های چندنفره خودشان را راهی این بازار نو و آزمایش‌نشده کنند. عرضه این دو اثر در سال ۱۹۹۹ موجب شکل‌گیری یکی از بی‌سابقه‌ترین بازارهای رقابتی بازی‌هایی دهه ۹۰ میلادی شد.

امروزه به لطف درخشش پروژه‌هایی نظیر Quake III و Unreal Tournament مخاطبان دیگر موفقیت بازی‌های تیراندازی چندنفره مانند Apex Legends یا Call of Duty: Warzone را عجیب و غریب نمی‌دانند چرا که در اصل این دو بازی مذکور بودند که پتانسیل واقعی این ژانر را ۲۰ سال قبل به همگان ثابت کردند.

۸. Counter-Strike

سازنده: Valve Corporation

سال عرضه: ۲۰۰۰

در زمان عرضه Counter-Strike فکر اینکه یک ماد بتواند در میان یکی از بزرگ‌ترین بازی‌های تاریخ قرار بگیرد، مضحک به نظر می‌رسید. و بله، این دقیقا همان اتفاقی است که برای Counter-Strike افتاد.

شاید بخش مهمی از اهمیت این بازی کامپیوتر به المان‌های گیم‌پلی مربوط باشد، اما تاثیر واقعی آن زمانی آشکار می‌شود که به نحوه ارتباط توسعه‌دهندگان با جامعه گیمر‌ها توجه کنیم. به شکلی دقیق‌تر می‌توان گفت بازیکنان تاثیر مستقیمی در روند توسعه بازی طی سال‌های آینده داشتند.

این تا حدی بود که بازخورد و نظر آن‌ها اهمیت بیشتری نسبت به ایده‌های اصلی تیم سازنده داشت. درنتیجه Counter-Strike به اثری تبدیل شد که بسیاری از گیمرها از آن به عنوان بزرگ‌ترین و چالش‌برانگیزترین بازی تیراندازی چندنفره یاد می‌کنند.

۷. The Sims

سازنده: Maxis

سال عرضه: ۲۰۰۰

اگر می‌خواهید به یاد آورید که چرا The Sims به شهرت امروزی خود رسید، باید به باقی بازی‌های محبوب در اوایل دهه ۲۰۰۰ نگاه کنید. این دوره پر شده بود از آثار چندنفره، تیراندازی و نقش‌آفرینی که تجارب شگفت‌انگیزی به مخاطبان می‌دادند، اما The Sims با استفاده از یک فرمول متفاوت تلاش داشت سادگی زندگی مردم عادی را به تصویر بکشد و در آن دوره به بهترین بازی کامپیوتر تبدیل شود.

این بازی کامپیوتر به سراغ همان المان‌های هسته‌ای رفت که قبلا SimCity‌ را به یک بازی موفق و تاریخ‌ساز تبدیل کرده بود، با این تفاوت که حالا مسئله خیلی شخصی‌تر و صمیمی‌تر از ساخت شهرهای بزرگ به نظر می‌رسید. گرچه این تنها جنبه اهمیت «سیمز» نیست، گیمرهای آن زمان خاطرات بسیار شیرینی از تجارب مختلف خود در این بازی داشتند که ارزش آن قابل وصف نیست. جالب‌تر اینکه سیمز فقط برای گیمرهای عام جذابیت نداشت و طرفداران سرسخت بازی‌هایی نظیر کانتر، دووم و دوتا هم از آن لذت می‌بردند.

۶. The Elder Scrolls III: Morrowind

سازنده: Bethesda Game Studios

سال عرضه: ۲۰۰۲

بازی‌هایی نظیر Morrowind از دهه هشتاد میلادی در بازار بودند. ما هم در لیست بهترین بازی‌های کامپیوتر به چند مورد از آن‌ها اشاره کردیم. بازیکنان کامپیوتر از مدت‌ها قبل از انتشار این بازی کامپیوتر به آثار عمیق، پرجزییات و درجه یک نقش‌آفرینی دسترسی داشتند که شخصیت‌‌پردازی پیچیده، مراحل متنوع و داستان غنی از المان‌های پیش‌پاافتاده آن‌ها بود. با این حال، تا آن‌ زمان هیچ یک از آن‌ها چنین دنیایی را در قالب یک بازی سه‌بعدی به مخاطبان هدیه نداده بودند.

ساخته‌ی بتزدا یک اثر سه ‌بعدی فوق‌العاده است که بعد از عرضه GTA 3 به بازار ‌آمد. دیگر نیاز نبود مخاطبان به سراغ یک بازی مثل Ultima IV بروند و آرزو کنند که ای کاش می‌توانستیم این دنیای خیالی را با گرافیکی بهتر تجربه کنیم! Morrowind یک تجربه نقش‌آفرینی به جذابیت بهترین بازی‌های کامپیوتر قبل خودش ارائه کرد و اجازه داد تا مخاطبان برای اولین بار به یک دنیای سه ‌بعدی با طراحی خیره‌کننده – حداقل به نسبت دیگر رقبای آن زمان – پا بگذارند.

وقتی امروزه به تجربه Morrowind بنشینید قطعا با یک بازی به‌شدت قدیمی و از رده خارج مواجه می‌شوید، اما اگر در همان ۲۰۰۲ این بازی را امتحان می‌کردید، غرق شدن در دنیای بی‌بدیل و درگیرکننده‌ی آن امری بسیار ساده بود. بخاطر همین مسائل است که هم‌اکنون الدر اسکرولز ۳ به عنوان یکی از مهم‌ترین بازی‌های تاریخ شناخته می‌شود.

۵. World of Warcraft

سازنده: Blizzard Entertainment

سال عرضه: ۲۰۰۴

اگر ما نتوانیم اهمیت EverQuest را در اینکه اولین MMO تاریخ است خلاصه کنیم، در نتیجه صحبت راجع به اهمیت شگفت‌آور World of Warcraft هم ممکن نخواهد بود. خوشبختانه، ده‌ها میلیون نفر از جامعه گیمرها می‌دانند که چرا این بازی در لیست بهترین بازی‌های کامپیوتر قرار دارد.

World of Warcraft فرمول سبک MMO را پالایش کرد و سطح دسترسی آن را گسترش داد، آن هم بدون اینکه عمق ژانر را از بین ببرد. در نتیجه، World of Warcraft به محبوب‌ترین بازی عصر خود تبدیل شد و افرادی را به سوی خود جذب کرد که شاید پیش از آن حتی یک تجربه نقش‌آفرینی درست هم نداشتند. با موفقیت بی‌سابقه این بازی کامپیوتر، استودیوها مجبور به بازتعریف خیلی از مفاهیم بازی‌سازی شدند.

World of Warcraft در رقابت تنگاتنگ نسل خود با قاطعیت پیروز شد و هنوز هم یکی از بهترین تجارب اجتماعی در دنیای بازی‌های ویدیویی محسوب می‌شود.

۴. Team Fortress 2

سازنده: Valve Corporation

سال عرضه: ۲۰۰۷

هیچکس نمی‌دانست که باید چه تصوری از Team Fortress 2 داشته باشد؛ اثری که کار خود را به عنوان یک تیراندازی تیمی و واقع‌گرایانه آغاز کرد، در میانه‌های مسیر به کارتونی سرگرم‌کننده تبدیل شد. مهم‌تر از آن، بعد از سال‌ها توسعه و هایپی که برایش ایجاد شده بود، سازندگان تصمیم گرفتند آن را به عنوان بخشی از The Orange Box عرضه کنند که واقعا تصمیم عجیبی بود.

با توجه به ابعاد مختلف آن، Team Fortress 2 نخستین اثری بود که به عنوان یک سرویس عرضه شد. ولو آن زمان می‌خواست به همه نشان دهد چنین بازی‌هایی می‌توانند موفق شوند. تمامی پرداخت‌های درون برنامه‌ای Team Fortress 2 متشکل از آیتم‌های ظاهری بودند و ولو به صورت منظم آن را بروزرسانی می‌کرد تا مطمئن شود بازی حس تازگی خود را حفظ می‌کند. پس شاید با نگاه سطحی این بازی کامپیوتر آنقدرها مهم به نظر نرسد، اما قطعا از محبوب‌ترین بازی‌های چندنفره تاریخ پلتفرم کامپیوتر به حساب می‌آید.

۳. Minecraft

سازنده: Mojang

سال عرضه: ۲۰۰۹

شکی نیست که «ماینکرفت» الهام‌بخش خیلی از بازی‌های دیگر بوده اما دلیل اهمیت آن این نیست. این اثر در راستای به تصویر کشیدن یک مفهوم به وجود آمد و آن این بود که بازی‌های ویدیویی ابزاری برای خلق یک سازه بزرگتر هستند. درست مانند چیزی که در بازی SimCity داشتیم. گرچه این مورد هم دلیل اصلی اهمیت فوق‌العاده ماینکرفت نیست.

ماینکرفت در حقیقت نحوه اشتراک‌گذاری تجربه بازی میان مخاطبان را در میان بهترین بازی‌های کامپیوتر برای همیشه دستخوش تغییر کرد. ماینکرفت اثری مخصوص دوران یوتیوب بود، تا جایی که در یک برهه حس می‌کردیم تنها چیزی که در اینترنت بیشتر از ماینکرفت محبوبیت دارد، ویدیوهایی است که بر اساس آن در یوتیوب ساخته می‌شود. گرچه اگر احتمالات بی‌پایان تجربه بازی و امکان خلق شگفت‌انگیزترین چیزها در آن را در نظر بگیرید، چنین محبوبیت و موفقیتی اصلا تعجب برانگیز نخواهد بود. با این حال جنبه خلاقانه ماینکرفت تنها چیزی نیست که میلیون‌ها گیمر را به سمت خود می‌کشاند؛ این بازی کامپیوتر همچنین به ما اهمیت فوق‌العاده و قدرت باورنکردنی «اشتراک‌گذاری تجربه بازی» در عصر دیجیتال را نشان می‌دهد و از نظر برخی بهترین بازی کامپیوتر در نظر گرفته می‌شود.

۲. DayZ

سازنده: Bohemia Interactive

سال عرضه: ۲۰۱۳

برخی افراد عادت دارند ارزش شکست را دست‌کم بگیرند. در حالی که DayZ به خاطر یک سری تصمیم اشتباه از سوی سازندگان به سختی زمین خورد، همزمان به شکل‌گیری چشم‌اندازی برای بازی‌های مدرن کامپیوتر کمک کرد و به عنوان یکی از بهترین بازی‌های کامپیوتر شناخته شد.

DayZ حیات خود را به عنوان مادی برای Arma 2 آغاز کرد اما خیلی زود در قالب یک بازی چندنفره و شبیه‌ساز آخرالزمانی زامبی‌ها عرضه گردید. یک زمان جامعه گیمرها پر از داستان‌های هیجان‌انگیز بازیکنان از دنیای آخرالزمانی DayZ شده بود، چرا که تا آن زمان هیچکس چنین تجربه متفاوت و خاصی در بازی‌ها نداشت.

نهایتا، این بازی کامپیوتر الهام‌بخش ساخت یک سری از بازی‌های مشهور ژانر چندنفره و بقا مثل Rust، ۷ Days to Die و Fallout 76 شد و همچنین برخی از کارکردها و المان‌های آن به ساخت بهترین بتل‌رویال‌های امروز مانند Fortnite و Apex Legends و PUBG منجر گردید.

۱. League of Legends

سازنده: Riot Games

سال عرضه: ۲۰۰۹

اینکه بگوییم League of Legends به شکل ناگهانی در دنیای بازی‌ها ظاهر شد، اصلا منصفانه نیست. هرچه باشد نسخه اول «دوتا» در سال ۲۰۰۲ به عنوان ماد Warcraft III منتشر گردید که آن هم بر اساس یک ماد از بازی Starcraft ساخته شده بود. مخاطبان همان زمان هم می‌دانستند سبک MOBA چیست، حتی اگر این مفهوم آنچنان جاافتاده و مطرح نبود.

آنچه هیچکس نمی‌دانست و نمی‌توانست پیش‌بینی کند، این بود که League of Legends سبک مذکور را به اوج شهرت خواهد رساند و به یکی از بهترین بازی‌های کامپیوتر تبدیل می‌شود. طراحی بسیار ساده این اثر به نسبت دوتا یکی از اصلی‌ترین دلایل محبوبیتش بود و ترکیبی از یک طراحی استثنایی و زمان‌بندی عالی در عرضه نه تنها آن را به برترین تجربه سبک MOBA بلکه به یکی از محبوب‌ترین بازی‌های تاریخ و شاید بهترین بازی کامپیوتر تبدیل کرد.

League of Legends علاوه بر کنار زدن ژانر سنتی استراتژی بی‌درنگ، بحث ورزش‌های الکترونیک یا همان eSports را در سطح بین‌المللی مطرح نموده است و هم‌اکنون ۱۵۰ میلیون بازیکن در سراسر دنیا به طور منظم به تجربه آن می‌نشینند.

نوشته بهترین بازی‌های کامپیوتر که تاریخ‌ساز شدند اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala