ما در این مقاله لیستی از بهترین بازی‌های رایگان را آماده کردیم که تنها با اختصاص دادن ساعاتی چند از اوقات فراغتتان به آنها می‌توانید دستاوردهای رضایت‌بخشی کسب کنید. بسیاری از این بازی‌ها گزینه‌هایی را در اختیار بازیکنانی که می‌خواهند پول صرف آن کنند می‌گذارند اما برای آن دسته از افرادی که می‌خواهند بدون پول خرج کردن بازی را تجربه کنند مجازات یا محدودیتی صعب‌العبوری اعمال نکرده‌اند.

در اینجا می‌توانید بیست و پنج بازی رایگان که از نظر ما بهتر از سایر همتایان خود هستند را مطالعه کنید و درباره نوع این بازی‌ها، پلتفرم‌هایی که بر روی آن در دسترس قرار دارند و دلایل ما را برای قراردادن این بازی‌ها در لیست بدانید. پس شما را دعوت می‌کنیم که با خیالی آسوده کارت‌بانکی‌تان را داخل کیف پولتان بگذارید و با ما همراه شوید.

۲۵ بازی رایگان برتر

۲۵. Dragalia Lost

ژانر: اکشن نقش‌آفرینی

پلتفرم: اندروید، iOS

بازی Dragalia Lost اولین بازی موبایل نینتندو است که اسپین-آف یکی از فرنچایزهای محبوب و شناخته شده این کمپانی همچون Mario و Animal Crossing نیست.

در عوض در Dragalia Lost با داستانی جدید درباره یک قلمروی سقوط کرده و ماجراجویی‌هایی که به نبرد برای بازیابی دوباره این سرزمین منتهی می‌شود روبه‌رو هستیم. این بازی رایگان تمامی شاخصه‌های یک بازی موبایل رایگان را دارد:

مکانیک شانسی گاچا برای به‌دست‌آوردن قهرمانان و آیتم‌های کمیاب، نوار سلامت محدود و آیتم‌های بسیاری که نیازمند آپگرید هستند. اما سوای از کلیشه‌ها، گشت‌وگذار در سیاه‌چال‌ها و نبرد با باس‌ها سرگرم‌کننده هستند و به شما این اجازه را می‌دهند که در لحظات پایانی مبارزه جاخالی حماسی داده و کار را بامهارت‌هایی قدرتمند به اتمام برسانید. علاوه بر این شما می‌توانید در تمام بخش‌های بازی با دوستانتان یا غریبه‌هایی که در کنار شما سرگرم انجام بازی هستند همکاری کنید.

۲۴. Star Wars: The Old Republic

ژانر: MMORPG (بازی نقش‌آفرینی برخط چندنفره گسترده)

پلتفرم: رایانه شخصی

آیا هنوز ناراحتید که دستتان به بازی Star Wars: Knights of the Old Republic 3 نرسیده است؟ خوب دیگر نگران نباشید زیرا به‌جای آن می‌توانید به سراغ بازی Star Wars: The Old Republic رفته تا این فقدان را جبران کنید. بله بازی در سبک برخط چندنفره گسترده MMO است اما اگر بازی‌کردن با دیگران به مذاقتان خوش نمی‌آید به طور کامل این بخش‌ها را نادیده گرفته و بر روی پیشروی داستان شخصیتتان تمرکز کنید.

مضاف بر این، هر نوع کلاس در بازی داستان مختص به خود همراه با انتخاب‌های سرنوشت‌ساز الهام گرفته از بازی Knights of the Old Republic را دارد پس اگر هنوز بارقه‌ای از هواداری سری جنگ ستارگان در قلبتان شعله‌ور باقی‌مانده بازی SWTOR شما را برای مدت مدیدی راضی نگه می‌دارد.

۲۳. Pinball FX3

ژانر: شبیه‌ساز پین‌بال

پلتفرم: رایانه شخصی، پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان، سوییچ

فکر نکنم نیازی به توضیح باشد چرا پین‌بال در این لیست قرار دارد. همه پین‌بال را دوست دارند. این بازی رایگان بر روی تراکنش‌هایی درون برنامه‌ای سوار است خصوصاً اگر بخواهید میز فیلم، سریال یا بازی موردعلاقه خود را در آن خریداری کنید اما درصورتی‌که برنامه‌ای برای پول خرج کردن ندارید بازی یک میز در اختیار شما قرار می‌دهد که می‌توانید از آن استفاده کنید.

باید معترف شد که میز خوبی هم هست. چه شما یک پین‌بال باز حرفه‌ای باشید، چه آن دسته افرادی که وقت خود را صرف بازی Space Cadet می‌کردند که همراه نسخه‌های پیشین ویندوز عرضه می‌شد ضمانت می‌کنیم که حداقل چند ساعت سرگرم این بازی خواهید بود و اوقات خوشی را سپری خواهید کرد.

۲۲. Smite

ژانر: MOBA (میدان جنگ برخط چندنفره)

پلتفرم: رایانه شخصی، پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان، سوییچ

شاید دلتان نخواهد مهره‌ای بی‌نام‌ونشان در ماشین عظیم League of Legends باشید. شاید دوتا ۲ با سختی که زبانزد خاص و عام است شما را می‌ترساند اما بااین‌وجود دلتان می‌خواهد یک بازی خوب موبا را تجربه کنید. پیشنهاد ما به شما بازی Smite است. یک بازی شخص سوم چندنفره که به مجادله میان خدایان و شخصیت‌های افسانه‌ای می‌پردازد. Smite را می‌توانید حتی به عنوان یکی از بازی‌های رایگان ps4 هم تجربه کنید.

جامعه هواداری بازی کوچک و خودمانی است اما به‌قدری بزرگ است که سرورهای آن را پر کند. علاوه بر این بازی رایگان به طور مرتب و سریع باشخصیت‌ها و نقشه‌های جدید آپدیت می‌شود. Smite رایگان است اما با هزینه حدود سی دلار می‌توانید بسته Ultimate Gods را خریداری کنید که به شما امکان دسترسی به‌تمامی جنگجویان و آپدیت‌های بازی در آینده را می‌دهد.

۲۱. Runescape

ژانر: MMORPG (بازی نقش‌آفرینی برخط چندنفره گسترده)

پلتفرم: رایانه شخصی

قطعاً دلایل خوبی برای آنکه چرا این بازی رایگان قدیمی هنوز هم از محبوبیت برخوردار است وجود دارد. رون اسکیپ بی شک یکی از بزرگ‌ترین و بهترین MMORPGهایی است که تاکنون ساخته شده و سوای آپدیت‌های متناوب، جهانی دائماً در حال تحول و وسیع به بازیکنان ارائه می‌دهد.

چالش‌های موجود در بازی بسته به نوع علاقه‌تان در هر طیف و سبکی پیدا می‌شوند و شما می‌توانید چالش موردعلاقه‌تان را انتخاب کرده و به‌سرعت مشغول نبرد، رقابت و شرکت در مأموریت‌ها و مینی گیم‌های مختلف شوید. در انتها، هر فعالیتی که در رون اسکیپ انجام دهید بی شک سرگرمتان خواهد کرد و بی شک با افرادی که علایق شما را به اشتراک دارند در این راه ملاقات می‌کنید.

۲۰. World of Tanks

ژانر: شبیه‌ساز نبرد تانک‌ها

پلتفرم: رایانه شخصی، پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان، ایکس‌باکس ۳۶۰

اگر تصور مورد هدف واقع‌شدن هجمه بی‌انتهای لیزرهای نوجوانان استثنایی در بازی Call of Duty برایتان به‌سان یک کابوس است شاید World of Tanks جای بهتری برای شما باشد.

این بازی رایگان بر روی استراتژی، رودست زدن به حریفان و شخصی‌سازی کردن تانکتان با تجهیزاتی که با سبک بازی‌تان همخوانی دارد تاکید بسیار دارد. اغلب اوقات، یک حمله برنامه‌ریزی‌شده در برابر یک حمله بی‌برنامه و سرهم‌بندی شده به پیروزی می‌رسد پس برای بازیکنان حرفه‌ای که به دنبال ویرانی به بار آوردن استراتژیک هستند این بازی را توصیه می‌کنیم.

۱۹. Fallout Shelter

ژانر: شبیه‌ساز

پلتفرم: رایانه شخصی، پلی‌استیشن ۴، سوییچ، ایکس‌باکس وان، iOS، اندروید

Fallout Shelter می‌توانست به‌سادگی به جمع بازی‌های فراموش‌شدنی مرتبط به یک فرنچایز بزرگ بپیوندد اما بتسدا کار خوبی در حفظ کیفیت بازی و جامعه هواداری آن از زمان معرفی غافل‌گیرانه بازی در میانه مراسم E3 انجام داده است.

کاربران اندروید و iOS می‌توانند پناهگاه مرگ متعلق به خود را کنترل کنند و با زندگی ساکنین بی‌خبر از همه جای آن بازی کنند. آنها را به مناطق برهوت بفرستند تا زندگی خود را فدای دفاع از پناهگاه بازیکن در برابر مهاجمین کنند. البته همه چیز به بازی با جان مردم نمی‌گذرد و انتظار می‌رود برای کسب رضایت و خشنودی ساکنین پناهگاه برای آنها منابع بیشتر و بهتر تهیه و با افزایش جمعیت اتاق‌های بیشتری بسازید.

۱۸. Paladins

ژانر: شوتر چندنفره

پلتفرم: رایانه شخصی، پلی‌استیشن ۴، سوییچ، ایکس‌باکس وان

رنگارنگ، شاد و سرشار از صدای رگبار گلوله‌ها و نقشه‌های کارتونی، پالادینز به طور خلاصه بازی اورواچ Overwatch در قرون‌وسطی در یک جهان فانتزی است. با این تفاوت که به دلایلی نامعلوم در آن از سلاح‌های گرم استفاده می‌شود. تمامی نقشه‌ها، از معابد صحرایی گرفته تا قلعه‌های یخزده، سبک و طراحی سنتی دارند. علاوه بر این گیم پلی بازی پرجنب‌وجوش اما سرگرم‌کننده است.

علاوه بر این، در عوض آنکه به این‌سو و آن سو بدوید یک اسب جنگی در اختیارتان قرار می‌گیرد که با کمک آن نقشه را درنوردید تا حس و ابهت یک قهرمان واقعی بودن را تجربه کنید. در آغاز بازی از میان چند گزینه قابل‌دسترس می‌توانید شخصیت موردعلاقه خود را انتخاب کنید که با هر نقشی که بخواهید در این رقابت‌های دیوانه‌وار برعهده بگیرید ممانعتی ندارد.

۱۷. Dota 2

ژانر: MOBA (موبا)

پلتفرم: رایانه شخصی

یکی از محبوب‌ترین بازی‌های رایگان استیم در دسترس بر روی رایانه‌های شخصی بازی دوتا ۲ است که سبک نبرد در آرنا یا به‌عبارت‌دیگر موبا دارد. این بازی رایگان همچنین منبع درآمدی برای بازیکنان حرفه‌ای است.

دوتا ۲ اما تنها در انحصار هواداران پروپاقرص آن یا گیمرهای حرفه‌ای نیست. شما هم می‌توانید به سراغ فروم‌های استیم رفته تعدادی مقاله راهنما بخوانید، با تعدادی از بازیکنان صحبت کنید و سپس دوستانتان را وادار کنید به شما کمک کنند وارد جهان این بازی موبا و یکی از بزرگ‌ترین بازی‌های رایانه‌ای تاریخ شوید. در مدت‌زمان بسیار کوتاهی متوجه خواهید شد چرا این بازی در لیست بهترین بازی‌های رایگان ما جای گرفته است.

۱۶. EVE: Online

ژانر: شبیه‌ساز

پلتفرم: رایانه شخصی

این بازی رایگان MMO ساخت استودیوی CCP Games به لطف سیستم آلفا کلون‌های خود تجربه‌ای همه‌جانبه، وسیع و فضایی برای بازیکنان به صورت رایگان فراهم کرده است.

EVE: Online مانند نسخه آزمایشی نامحدودی است که در بازی‌هایی شبیه دنیای وارکرفت World of Warcraft دیده می‌شود که به شما دسترسی کامل به حفاری، دزدی، ساخت‌وساز، مبادله، گشت‌وگذار و نبرد می‌دهد اما برخی از مهارت‌ها را پشت دیوار تراکنش‌های مالی ماهانه پنهان کرده است. بااین‌حال محتویات رایگان فراوانی در دسترس همگان قرار دارد که ارزش آن را دارد در اوقات فراغت خود به انجام آنها بپردازید.

۱۵. Dwarf Fortress

ژانر: شبیه‌ساز

پلتفرم: رایانه شخصی

بازی Dwarf Fortress تماماً رایگان است بدین معنی که هیچ تراکنش درون برنامه‌ای در آن وجود ندارد مگر آنکه کمک مالی انتخابی به تیم سازنده دونفره آن را تراکنش در نظر بگیرید.

در بازی تهاجم‌های غافلگیرانه توسط هیولاها و آبخیزهای مخفی وجود دارد که در کمین نشسته‌اند تا تمامی قلعه شما را با یک ضربه اشتباه کلنگ به زیر آب ببرند. عادت کردن به گیم پلی بازی اندکی زمان می‌برد زیرا به‌ندرت بازی دیگری مشابه آن پیدا می‌شود. بااین‌حال تعدادی از بسته‌های آغاز کننده موجود کمک‌حال خوبی برای تازه‌واردان به‌حساب می‌آیند.

وقتی که در روتین بازی جا افتادید و توانستید به کوتوله‌هایتان مانند آب خوردن دستور بدهید چگونه پناهگاهایشان را برای اجتناب از سرمازدگی و جهان سرسخت بالای سرشان بسازند احتمال آنکه دست از بازی بکشید اندک است. حتی اگر هیولاها سروکله‌شان پیدا شود تا آنچه را که ساخته‌اید به ویرانی بکشانند.

۱۴. Bombergrounds: Battle Royale

ژانر: بتل‌رویال

پلتفرم: رایانه شخصی، اندروید، iOS

ترکیب برخی بازی‌ها گاهی اوقات ثمره‌ای باورنکردنی به ارمغان می‌آورد. قراردادن گیم پلی بازی Bomberman در کنار تجملات ژانر بتل‌رویال به‌قرار گرفتن این بازی در لیست بهترین بازی‌های رایگان ما منتهی شد.

بازی Bombergrounds را می‌توان به‌اختصار این‌طور توصیف کرد: شما و بیست و چهار بازیکن دیگر بر روی یک میدان نبرد ظاهر می‌شوید و فردی که در انتها از انفجار بمب‌ها جان سالم به در ببرد پیروز رقابت خواهد بود. درست مانند بمبرمن های قدیمی، نیمی از دفعاتی که می‌میرید احتمالاً از صدقه‌سری بمب‌هایی است که با دست خودتان ساخته‌اید اما این مسئله چندان شرایط را برایتان سخت نمی‌کند زیرا پس از شکست خوردن می‌توانید به‌سرعت وارد رقابتی جدید شده و کار خود را دوباره از سر بگیرید.

علاوه بر این شما قابلیت حضور در بازی را در نقش خرس‌ها، گربه‌ها، خرگوش‌ها و پانداهای بامزه دارید و اگر به‌اندازه کافی وقت صرف بازی کنید گزینه‌های بیشتری در این بخش نیز برایتان قابل‌استفاده می‌شود.

۱۳. Counter-Strike: GO

ژانر: شوتر شخص اول

پلتفرم: رایانه شخصی

کانتر استرایک: تهاجم جهانی سال‌هاست که در عرصه بازی‌های ویدیویی حضوری پررنگ دارد اما تنها در چند سال گذشته به صورت رایگان در اختیار بازیکنان قرار گرفته است.

در همان آپدیتی که قیمت بازی را از میان برداشت، حالت منطقه خطر Danger Zone افزوده شد. منطقه خطر الهام گرفته از سبک بتل‌رویال هجده بازیکن را به یک نقشه باز می‌فرستد که در آن پول و تجهیزات متنوع به صورت برنامه‌ریزی‌شده ظاهر می‌شوند. اگر به سبک بتل‌رویال علاقه ندارید سایر بخش‌های شناخته شده و محبوب کانتر استرایک به صورت رایگان در دسترس قرار دارد. در این بخش‌ها می‌توانید هرچقدر دلتان می‌خواهد نارنجک پرتاب کنید، با چاقو به این‌سووآن‌سو بدوید و روی جعبه‌ها بالا و پایین بپرید. همه چیز برای شما مهیاست و رایگان … البته تا وقتی که اسیر وسوسه نشده و برای پوسته‌های سلاح‌های مختلف دست‌به‌جیب نشوید.

۱۲. Hearthstone: Heroes of Warcraft

ژانر: بازی جمع‌آوری کارت

پلتفرم: رایانه شخصی، iOS، اندروید

اگر با بازی‌هایی مانند Magic: The Gathering و Pokemon بزرگ شده باشید بازی Hearthstone: Heroes of Warcraft درست مانند بازی‌های موردعلاقه کودکی‌تان است. منتها این بار نیازی به پرکردن طبقات کتابخانه‌تان با آلبوم‌های حاوی کارت‌هایی که برای جمع‌آوری‌شان سال‌ها وقت صرف کرده‌اید ندارید.

Hearthstone از سیستم آشنای مانا استفاده می‌کند که از آن برای احضار موجودات و خواندن وردهای جادویی استفاده می‌شود با این تفاوت که در هر دور یک واحد اضافه مانا در اختیار بازیکنان قرار می‌گیرد. همین مسئله خو گرفتن با بازی را بسیار آسان‌تر و سریع‌تر می‌کند زیرا در این حالت می‌توانید بر روی استراتژی محوری کارت‌هایتان تمرکز کنید و نگران اشغال کردن فضای بیش از حد نباشید. Hearthstone از آن دست بازی‌هاست که به‌سادگی می‌تواند راه خود را از لیست بازی‌های «یک‌دست دیگر بازی می‌کنم و تمام» به لیست بازی‌هایی که «یک‌سره تا صبح سرگرمشان بودم» باز کند.

۱۱. Path of Exile

ژانر: اکشن نقش‌آفرینی

پلتفرم: رایانه شخصی، پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان

تعداد انگشت شماری بازی‌های نقش‌آفرینی از جایگاه «اگر از دیابلو خسته شدی این جایگزین خوبی است» فراتر می‌روند. بازی Path of Exile یکی از این استثنائات است.

حتی اگر این بازی رایگان نبود در کیفیت آن تغییری ایجاد نمی‌شد. این بازی چندین شاخصه ژانر نقش‌آفرینی را بهبود می‌بخشد و درعین‌حال سطحی گیج‌کننده از شخصی‌سازی را در اختیار بازیکن می‌گذارد که دستیابی به آنها از طریق درختواره مهارت‌ها و جواهرات تغییر مهارت میسر شده است. طبیعتاً، انجام بازی با دوستانتان تجربه‌ای به‌مراتب بهتر رقم می‌زند و قانع کردن آنها برای ملحق شدن به شما وقتی پای پول در میان نباشد بسیار راحت‌تر است.

اگر مجبور به مطالعه مقالات راهنمای بازی شدید احساس شرمندگی نکنید زیرا سردرآوردن از گزینه‌های شخصی‌سازی داخل بازی می‌توانند برای کسانی که با آن آشنایی ندارند دشوار باشد.

۱۰. Brawlhalla

ژانر: پلتفرمر (سکو بازی) مبارزه‌ای

پلتفرم: رایانه شخصی، پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان، سوییچ

آیا از بازی Super Smash Bros. خوشتان می‌آید؟ اگر جوابتان به این سؤال مثبت است به شما بازی Brawlhalla را پیشنهاد می‌کنیم.

این بازی رایگان شاید شخصیت‌های شناخته شده و دوست‌داشتنی بازی‌های مبارزه‌ای نینتندو را نداشته باشد اما رویکرد ساده و دلپسند سبک اکشن رقابتی دوستانه را دنبال می‌کند که هم برای بازیکنان معمولی و هم برای بازیکنانی که از چالش و رقابت لذت می‌برند مناسب است. سیستم گیم پلی بازی نیز از انعطاف‌پذیری خوبی برخوردار است. تمامی بازیکنان به شش شخصیت به صورت رایگان دسترسی دارند و شخصیت‌های دیگر را می‌توان از طریق پرداخت درون بازی و یا استفاده از ارز مختص به بازی خریداری کرد.

۹. Dauntless

ژانر: شکارچی هیولای چندنفره

پلتفرم: رایانه شخصی، پلی‌استیشن ۴

اگر تاکنون تجربه بازی‌های چندنفره شکار هیولای دیگری مانند سری مانستر هانتر Monster Hunter را نداشته‌اید، بازی Dauntless بهترین راه قدم گذاشتن در این مسیر است.

هسته گیم پلی را شکار هیولاها و سپس استفاده از اجزای بدنشان برای ساخت لباس و تجهیزات تشکیل می‌دهد که از آنها برای شکار هیولاهای بزرگ‌تر استفاده می‌کنید اما بازی این امر را با تعبیه سیستم‌هایی ساده و قابل‌درک و تجربه آنلاین چندنفره روان، لذت‌بخش و سرگرم‌کننده می‌کند. رسیدن به درجه استادی هر یک از سبک سلاح‌های موجود در بازی هرکدام به شما حس تجربه بازی‌ای کاملاً متفاوت می‌دهد زیرا هر یک ویژگی‌های خاص خود را دارند که می‌توانید به آنها سیطره کامل پیدا کنید.

بهتر از موارد فوق، قابلیت کراس پلی روان بازی است که به شما اجازه می‌دهد با دوستانتان بدون محدودیت پلتفرم به شکار هیولاهای بزرگ و کوچک بپردازید.

۸. Valorant

ژانر: شوتر تاکتیکی

پلتفرم: رایانه شخصی

بازی شوتری ساخته شده توسط سازندگان بازی محبوب League of Legends، قهرمانان الهام گرفته از اورواچ را باقدرت‌های عجیب و شخصیت‌هایی به‌یادماندنی تلفیق کرده و بازی چندنفره‌ای به سبک کانتر استرایک ارائه می‌کند.

در ولورنت آگاهی از جزئیات نقشه‌ها و لوکیشن‌های مختلف به‌اندازه چگونگی و بهترین زمان استفاده از قدرت‌هایتان بر روی تیم دشمن از اهمیت برخوردار است. به‌محض شروع بازی به تعدادی از قهرمانان ولورنت دسترسی پیدا خواهید کرد و می‌توانید در ادامه با به پایان رساندن قراردادها و یا پرداخت مبلغی مشخص این قهرمانان را به تیم خود اضافه کنید.

علاوه بر این، امکانات شخصی‌سازی متنوعی در اختیار بازیکنان نیز قرار گرفته اما همیشه امکان صرف‌نظر از تجملات و لذت بردن از گیم پلی کارآمد بازی وجود دارد.

۷. Final Fantasy 14 Online

ژانر: MMORPG

پلتفرم: رایانه شخصی، پلی‌استیشن ۴، پلی‌استیشن ۵

چه طرف‌دار سری فاینال فانتزی باشید چه نباشید، یا یکی از بازیکنان حرفه‌ای دنیای وارکرفت WoW باشید که به دنبال سرگرمی جدید می‌گردد و یا تنها علاقه‌مند به داستان‌سرایی عالی و جهان‌های مسحورکننده، حتماً پیشنهاد می‌کنیم بازی فاینال فانتزی ۱۴ را امتحان کنید.

با اینکه تمامی بخش‌های بازی رایگان نیست، محتویات A Realm Reborn و اولین بسته الحاقی بازی به صورت رایگان آزمایشی با محدودیت‌های ناچیز در دسترس قرار دارد. این فقدان محدودیت شامل نبود بازه زمانی خاص و نیاز به عضویت می‌شود پس می‌توانید سرفرصت از داستانی که بازی روایت گر آن است لذت ببرید.

البته اگر در انتها دست‌به‌جیب شدید تا سایر محتویات بازی را خریداری کنید ما را سرزنش نکنید. این مسئله شاید شما را به تردید وادارد یا حتی از تجربه بازی منصرف کند اگر چنین است به شما اطمینان می‌دهیم تمام کردن محتویات رایگان بازی در سریع‌ترین وضعیت حداقل ساعت‌ها به طول می‌انجامد.

۶. Call of Duty Warzone

ژانر: بتل‌رویال

پلتفرم: رایانه شخصی، پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان

Call of Duty Warzone بازی ندای وظیفه: وارزون اولین تلاش فرنچایز کال آف دیوتی در سبک بتل‌رویال نیست اما قطعاً بهترین آنهاست. از همین رو جایگاه ششم را در لیست ما از آن خود کرده است.

وازون با اینکه ذاتاً به بازی‌های Call of Duty: Modern Warfare و سپس Black Ops: Cold War مرتبط است می‌توان آن را به طور کاملاً رایگان بر روی پلتفرم‌های پشتیبانی شده بازی کرد. حالت‌های اصلی بازی به شما اجازه می‌دهند وارد نقشه‌های به‌یادماندنی فرنچایز کال آف دیوتی شده به دنبال غنائم جنگی بگردید و در کنار دوستانتان به مبارزه بپردازید.

قابلیت Loadout Drop به شما اجازه می‌دهد تجهیزات موردعلاقه‌تان را از بخش استاندارد چندنفره به حالت‌های دیگر آورده و در گولاگ فرصت آن را پیدا می‌کنید که پس از شکست خوردن باری دیگر به میدان نبرد بازگردید. وارزون ترکیبی موفق و هوشمندانه از کال آف دیوتی و ژانر بتل‌رویال است و نیازی نیست که هوادار هیچ یک از این دو باشید تا بتوانید از بازی لذت ببرید.

۵. Apex Legends

ژانر: بتل‌رویال

پلتفرم: رایانه شخصی، پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان

ایپکس لجندز بازی روان و جذاب در سبک بتل‌رویال از تیم سازنده تایتان فال ۲ است.

علاوه بر مکانیک‌های شوتر تعبیه شده توسط Respawn Entertainment، بازی همچنین به‌گونه‌ای طراحی شده که ژانر بتل‌رویال را با کاهش مدت‌زمان میان رقابت‌ها و سیستم هوشمند تجدید قوا respawn به‌سوی مدرنیزه شدن پیش ببرد.

علاوه بر موارد فوق، شخصیت‌های طراحی شده برای بازی از جذاب‌ترین و رنگارنگ‌ترین شخصیت‌هایی هستند که در طی چند سال اخیر دربازی‌های این سبک دیده‌ایم با قابلیت‌هایی که به‌راحتی آنها را از همدیگر متمایز کرده و درعین‌حال هسته شوتر بازی را به‌خوبی حفظ می‌کند. تاکنون بازی‌های بتل‌رویال بسیاری ساخته شده‌اند که هر کدام نقاط قوت خود را دارند اما اگر به دنبال یک بازی روان شوتر اکشن هستید گزینه‌ای بهتر از ایپکس نخواهید یافت.

۴. Destiny 2: New Light

ژانر: شوتر آنلاین

پلتفرم: رایانه شخصی، پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان

تمامی بخش‌های سرنوشت ۲ (Destiny 2) رایگان نیست اما امکان تجربه محتویات قدیمی‌تر بازی به صورت مجانی ممکن است و از همین جهت هم باید این بازی را فهرست بهترین بازی‌های رایگان قرار داد. البته باید گفت که توضیح دقیق آنکه کدام بخش‌های بازی Destiny 2: New Light در دسترس همگان است و کدام بخش‌ها باید خریداری شوند در چهارچوب این مقاله نمی‌گنجد.

اما نگذارید این مسئله باعث شود از بازی صرف‌نظر کنید زیرا سرنوشت ۲ علی‌رغم سه‌ساله بودنش هنوز هم یکی از بهترین تجربیات شوتر اکشن را به بازیکنان می‌دهد و نیو لایت می‌تواند زمینه میسر شدن آن را برای شما فراهم کند.

تمامی مراحل بازی را به صورت تک‌نفره یا چندنفره قابل بازی هستند، علاوه بر این، فعالیت‌های Crucible PvP و جهان بازی در بخش‌های Patrol نیز در دسترس عموم قرار دارند. برای دستیابی به آخرین تجهیزات و فعالیت‌های بازی باید مبلغ مشخصی پرداخت کنید اما در صورت شروع بازی تا تکمیل محتویات رایگان و رسیدن به آخرین فعالیت‌های بازی باید ساعات فراوانی را به انجام بازی اختصاص دهید.

۳. Genshin Impact

ژانر: ماجراجویی جهان باز

پلتفرم: رایانه شخصی، پلی‌استیشن ۴، اندروید، iOS

جهانی آزاد و گسترده با مناظر چشم‌نواز، دشمنانی که شکست دادن آنها کار ساده‌ای نیست و شخصیت‌های جدیدی که می‌توان با آنها متحد شد همگی دست‌به‌دست هم داده‌اند تا گنشین ایمپکت را به رده سوم این مقاله برسانند.

در این بازی رایگان از فضاهای باز و عناصر موفق The Legend of Zelda: Breath of the Wild استفاده شده و آنها را با یک سیستم مبارزه روان و رضایت‌بخش درهم‌آمیخته که مشخصاً از اکشن در مدیوم انیمه الهام گرفته است. البته باید در نظر داشت که عناصر گاچای بازی در صورت بی احتیاطی می‌توانند حساب بانکی‌تان را به‌سرعت خالی کنند خصوصاً اگر چشمتان دنبال شخصیت‌ها یا تجهیزات خاصی باشد که به طور رایگان در دسترس نیستند. خوشبختانه تراکنش‌های درون بازی را می‌توان به‌راحتی نادیده گرفت و بر روی انجام مراحل و حالت‌های مختلف بازی با تیمتان تمرکز کرد.

۲. Warframe

ژانر: اکشن آنلاین

پلتفرم: رایانه شخصی، پلی‌استیشن ۴، سوییچ، ایکس‌باکس وان

بازی‌های آنلاینی که طول عمرشان به پنج سال یا بیشتر می‌رسد به‌ندرت پیدا می‌شوند اما وارفریم یک تفاوت اساسی با همتایان کهن‌سال خود دارد:

هنوز پتانسیل کامل آن شکوفا نشده است. در این بازی رایگان متشکل از نینجاهای فضایی عجیب‌وغریب و دشمنان عجیب‌تر تنها جای رشد و پیشرفت دیده می‌شود. در آغاز با افزایش تنوع راهروهای تصادفی ساخته شده، سپس با جهان‌های باز جدید برای گشت‌وگذار و اکنون نبردهای فضاپیما با فضاپیما که در آن تمامی سبک‌های مبارزه در وارفریم مورداستفاده قرار می‌گیرد.

وارفریم یکی از سرگرم‌کننده‌ترین بازی‌های رایگان این روزها به‌حساب می‌آید. البته اگر نگذارید بخش‌های آغازین بازی بعد از اتمام بخش آموزشی، جایی که شما هنوز سعی در یادگیری سیستم بازی دارید شما را از آن زده کند.

۱. Fortnite

ژانر: بتل‌رویال

پلتفرم: رایانه شخصی، پلی‌استیشن ۴، سوییچ، ایکس‌باکس وان، iOS، اندروید

اگر تابه‌حال اسم فورت نایت به عنوان یکی از بهترین بازی‌های رایگان به گوشتان نخورده واقعاً جای تعجب و تامل دارد. بخش بازیکن در برابر بازیکن صد نفره اپیک گیمز بر روی هر پلتفرمی که به ذهن می‌رسد به صورت رایگان در دسترس قرار دارد و همین مسئله بازی را تبدیل به یک پلتفرم فرهنگی اجتماعی کرده است.

فورت نایت به جایگاهی برای اجرای موسیقی، نمایش تریلر و دورهمی مجازی برای بازیکنان و علاقه‌مندان در سرتاسر جهان تبدیل شده است. علاوه بر بخش بازیکن در برابر بازیکن، حالت رایگان Creative mode، بخش چندنفره پولی، حالت آزمایشی Save the World و بخش Party Royale در این بازی رایگان نیز وجود دارند. اما قلب تپنده جالوت فورت نایت را بخش بتل‌رویال آن شکل می‌دهد. اگر برای شروع در حالت بتل‌رویال به کمک نیاز دارید می‌توانید از ویدئوها و مقاله‌های راهنما که تعداد بی‌شماری از آنها تاکنون ساخته و نوشته شده استفاده کنید.

