جدول فروش هفتگی بریتانیا؛ Dead Island 2 کار خود را با صدرنشینی آغاز کرد

هر سه رتبه اول جدول فروش هفتگی بریتانیا متعلق به بازی‌های جدید هستند و Dead Island 2 بالاتر از Minecraft Legends و Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp صدرنشین شده است.

فروش فیزیکی بازی‌ها در بریتانیا علی رغم عرضه سه بازی جدید ۶ درصد نسبت به هفته گذشته افت داشته است. پرفروش‌ترین بازی جدید این هفته Dead Island 2 است که توسط Deep Silver منتشر شده و توانسته صدر جدول را هم تصاحب کند. Dead Island 2 پشت سر Hogwarts Legacy و Resident Evil 4 Remake پرفروش‌ترین هفته اول سال را داشته است. این بازی تقریبا نصف Resident Evil 4 Remake را در هفته اول فروخته، اما عملکرد بسیار بهتری نسبت به Dead Space داشته است. تا عرضه آمار فروش دیجیتال در هفته آینده نمی‌توانیم عملکرد این بازی با بازی اول را مقایسه کنیم.

در رتبه دوم شاهد حضور بازی Minecraft Legends هستیم. این بازی روی کنسول نینتندو سوییچ با ۷۶ درصد بیشترین فروش فیزیکی خود را تجربه کرده است. نه تنها فروش دیجیتالی در این آمار در نظر گرفته نشده، بلکه Minecraft Legends از همان روز اول روی Xbox Game Pass در دسترس قرار گرفته است. با این حال پلی استیشن ۱۹ درصد فروش فیزیکی و ایکس باکس ۵ درصد را به خود اختصاص داده‌اند.

عنوانی که با اختلاف بسیار کم رتبه دوم را از دست داده Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp روی نینتندو سوییچ است. این بازی از همان اول قرار نبود فروشی مشابه با سایر انحصاری‌های نینتندو را تجربه کند. نه تنها با اولین بازی سری Advance Wars در ۱۵ سال گذشته طرف هستیم، بلکه این بازی چند هفته قبل از عرضه یکی از بزرگ‌ترین بازی‌های نینتندو یعنی The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom منتشر شده است. Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp قرار بود سال گذشته عرضه شود، اما انتشار آن به خاطر حمله روسیه به اوکراین تاخیر خورد.

در رتبه چهارم شاهد حضور Mario Kart 8 Deluxe با ۱۳ درصد افت فروش نسبت به هفته گذشته هستیم. صدرنشین هفته گذشته یعنی FIFA 23 هم با ۲۵ درصد افت فروش چهار پله سقوط و به رتبه پنجم بسنده کرده است. افزایش فروش بازی‌های Mario که به خاطر اکران فیلم جدید این شخصیت بود رو به افت بوده و در رتبه ششم Super Mario Odyssey با ۲۵ درصد افت فروش جا خوش کرده است.

در ادامه می‌توانید فهرست ۱۰ بازی پرفروش انگلستان (منتهی به ۲۲ آوریل) را مشاهده کنید:

نام بازی رتبه‌ این هفته رتبه هفته قبل Dead Island 2 ۱ ورودی جدید Minecraft Legends ۲ ورودی جدید Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp ۳ ورودی جدید Mario Kart 8 Deluxe ۴ ۲ FIFA 23 ۵ ۱ Super Mario Odyssey ۶ ۵ Hogwarts Legacy ۷ ۴ Resident Evil 4 Remake ۸ ۳ Minecraft (Switch) ۹ ۹ God of War Ragnarok ۱۰ ۶