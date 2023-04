گزارش: شکایت NetEase از بلیزارد به علت بازپرداخت عناوین متوقف شده در چین

طبق یک گزارش جدید منتشر شده، کمپانی چینی NetEase از شرکت بلیزارد به دلیل بازپرداخت بازی‌های متوقف شده در کشور چین شکایت کرده است.

در نوامبر سال گذشته‌ی میلادی بلیزارد (Blizzard) اعلام کرد انتشار بازی‌هایی مانند World of Warcraft در چین متوقف خواهد شد، زیرا این شرکت قادر به تمدید قرارداد لایسنس با نت‌ایز (NetEase) نبود. بعداً در اوایل سال جاری میلادی و پس از اینکه بازی‌های بلیزارد در چین تعطیل شدند، این توسعه‌دهنده ادعا کرد که نت‌ایز قراردادی را برای زنده نگه داشتن سرورهای بازی در چین رد کرده است.

حال بر اساس یک گزارش جدید، شرکت نت‌ایز از بلیزارد به دلیل بازپرداخت بازی‌هایی که سرورهایشان در اوایل سال جاری میلادی در ژانویه تعطیل شده بودند، شکایت کرده است. طبق گزارش WowHead، رسانه چینی Sina Technology ادعا می‌کند که NetEase از بلیزارد به مبلغ حدود ۴۳.۵ میلیون دلار به منظور جبران خسارات بازپرداخت بازیکنان چینی تحت تأثیر بسته شدن سرورهای بازی‌ها شکایت خواهد کرد.

عناوینی مانند World of Warcraft، Hearthstone، Heroes of the Storm و Overwatch همگی تحت تاثیر خاموش شدن سرورها در چین قرار گرفتند. Sina Technology گزارش می‌دهد که NetEase که پیش‌تر به بیش از یک میلیون بازیکن چینی بازی‌های بلیزارد را بازپرداخت کرده، اما ظاهراً اکنون مستقیماً از بلیزارد به دنبال جبران خسارت است.

این وضعیت کمی عجیب به نظر می‌رسد و با ادعای قبلی بلیزارد مبنی بر قصور نت‌ایز در عدم تمدید قرارداد لایسنس پیچیده شده است. در حال حاضر از سوی Sina Technology هیچ نشانه‌ای مبنی بر اینکه آیا شکایت علیه بلیزارد قبلاً توسط NetEase تنظیم شده است، دیده نمی‌شود؛ بنابراین هیچ سرنخی وجود ندارد که دو طرف در چه زمانی می‌توانند به توافق دست یابند.

چین از بازارهای بزرگ بلیزارد به شمار می‎‌رود. طبق یک گزارش در سال گذشته اشاره شد که تاخیر در عرضه Diablo Immortal در چین هر روز میلیون‌ها دلار برای بلیزارد هزینه دارد. با در نظر گرفتن این موضوع، به راحتی می‌توان متوجه شد که چرا توافق نامه مجوز شکست خورده می‌تواند برای بلیزارد بسیار زیان‌بار باشد.