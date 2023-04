نسخه نسل نهمی The Division 2 احتمالا منتشر نخواهد شد

به گفته کارگردان خلاق بازی The Division 2 یعنی Yannick Banchereau، اگر این بازی از قدرت کامل کنسول‌های نسل نهمی استفاده کند باید پشتیبانی از نسخه‌های نسل قبلی متوقف شود.

پشتیبانی استودیوی Massive Entertainment از بازی The Division 2 هم‌چنان و چهار سال پس از عرضه بازی ادامه دارد. این استودیو توانسته با محتوای فصلی و آپدیت‌های متداوم این بازی را زنده نگه دارد و به نظر می‌رسد که این روند ادامه خواهد داشت. به تازگی اعلام شد که پنجمین سال محتوای بازی The Division 2 از ماه ژوئن امسال آغاز خواهد شد. با این حال اگر به فکر نسخه نسل نهمی بازی The Division 2 هستید، احتمالا از این خبر ناامید خواهید شد.

این را کارگردان خلاق بازی یعنی آقای Yannick Banchereau در مصاحبه‌ای جدید با MP1st گفته است. او گفته که اگر Massive Entertainment شروع به استفاده از قدرت کامل ایکس باکس سری ایکس/اس و پلی استیشن ۵ کند، پشتیبانی از نسخه‌های نسل هشتمی متوقف خواهد شد. با توجه به محبوبیت The Division 2 روی ایکس باکس وان و پلی استیشن ۴، چنین کاری برای Massive Entertainment منطقی نخواهد بود. Banchereau گفت:

بعید است که چنین اتفاقی بیفتد چرا که اگر ما شروع به استفاده از قدرت کامل این کنسول‌ها کنیم، دیگر خبری از پشتیبانی از بازی روی کنسول‌های قدیمی‌تر نخواهد بود. ما هنوز بازیکنان زیادی روی نسل قبلی داریم و آماده نیستیم که آن‌ها را رها یا مجبور به ارتقا کنیم. در حال حاضر می‌خواهیم مطمئن شویم که با هر بار افزودن چیزی جدید به بازی، نسخه‌های نسل قبلی هم به روانی اجرا می‌شوند.

البته با اینکه خبری از نسخه نیتیو The Division 2 روی کنسول‌های نسل نهمی نیست، آپدیتی برای این بازی منتشر شده که باعث می‌شود تا ایکس باکس سری ایکس و پلی استیشن ۵ از گیم‌پلی ۴K و ۶۰ فریم بر ثانیه پشتیبانی کنند.

استودیوی Massive Entertainment در حال حاضر برنامه بسیار شلوغی دارد. این استودیو مشغول توسعه دو بازی بزرگ دیگر در قالب Avatar: Frontiers of Pandora و یک بازی Star Wars جهان باز است.